Частина російських військ із Харківщини повернулася до Росії, - Пентагон
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Міністерство оборони США вважає, що Росія переважно здала свої позиції українським силам в околицях Харкова на північному сході, а багато російських військ відходять через державний кордон.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters і CNN, про це на брифінгу в понеділок заявив високопосадовець Пентагону на умовах анонімності.
"Загалом, за нашими оцінками, українці досягають успіхів у боротьбі за звільнення та повернення території на півдні та сході. Біля Харкова, за нашими даними, російські сили в основному поступилися українцям своїми територіальними здобутками та відступили на північ і схід. Багато з них перейшли через кордон із Росією", – сказав він.
Це твердження спростовує заяву російської пропаганди про те, що відхід окупантів з Харківщини був запланованим і покликаним посилити угруповання на Донбасі.
Крім того, за оцінкою США, українські війська, "дуже ймовірно, взяли під контроль Куп’янськ та Ізюм, а також деякі менші села". Про повне звільнення Куп’янська та Ізюма Україна офіційно не повідомляла, але там було піднято українські прапори.
Натомість РФ зосередилася на ділянці фронту від Сіверська до Бахмута на Донеччині, вважають у Пентагоні.
"Бахмут продовжує залишатися тим центром, де російські сили намагаються завоювати позиції. Ми продовжуємо спостерігати інтенсивне застосування артилерії та авіаударів", – сказав він.
На Херсонщині, за оцінками Пентагону, відбуваються "усвідомлені та вивірені операції з боку українців, які передбачають певний помірний рух уперед".
Будь ласка, зачекайте...
- Да мой придурок решил выпендриться - прислал мне фотографию "укропа" из Украины! Чтобы я на двери кладовки наклеила...
- Зачем?
- Чтобы дети варенье не воровали...
- И что? Не воруют? Боятся?
- Хуже Мой вернулся с Украины - живой, но весь покарёженый Так на радостях напился вдрызг...
- И что?
- Так шёл мимо кладовки и фотографию увидел И с перепугу обосрался!
давайте не уподобляться рашистам.
иначе мы ничуть не лучше них.
какпапа Римский...?
"над смертью не глумятся.
давайте не уподобляться рашистам.
иначе мы ничуть не лучше них"
это не так: глумимся не над смертью, а над кацапами, которых даже нельзя приравнивать к животным и вообще к живым существам, и это не значит уподобление им, имеем полное право на радость в связи с ликвидацией маньяков, и в этом нет греха - это справедливое возмездие, или ты будешь поучать тех, кто пережил Бучу, скажешь это тем, кто был в Мариуполе, скажешь это тем, у кого изнасиловали ребенка, а гандон ты штопаный!?????
******* ******* и ******* и всегда напоминать нашим детям, кто такие кацапы, чтобы не делали ошибок таких как сделали мы а еще 400 лет назад сделал Хмельницкий, вовремя не распознав этих нелюдей и не подготовившись к войне с ними!!!!!!
«…Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте,
І вражою злою кров»ю
Волю окропіте…».
(Т. Шевченко, «Заповіт»).
Сказав Тарас… І встала Україна!
Козача слава хлопцям до снаги…
«Надежда в бозе, сила в руце…»,
І покотились вороги…
Горить Донбас! Однак, стоять мов скеля,
Плече в плече, гуцул і поліщук.
Зі сходу пре навала, вража сила,
І розсипається, мов пух…
Реве «наїзник» в люті нездоланній,
Жадоба чорно очі застає
Однак, землі вкраїнської «нажертись»
Лише хапузі сили і стає.
Ізнов Орді, як і в старі часи,
Раби безмовні, кріпкі, знадобились,
«Заставь «хахлов» на нас робить…!»
В Москві з плакатами носились…
«Орда» все пре, її жене жадоба,
Чуже гребти їй здавна не звикать,
Однак, нагострена уже сокира, -
кілок недовго гарно затесать.
Шевченко прав! Теше, неквап, сокира,
Гострить «посадку» - «…братця приласкать…»,
«Ласкаво просимо!». І хай сидить, почвара…!
Кілком нам зайд не вперше «пригощать»…
"кинулась тачанка полем на Воронеж,
падали под пулями, как спелая рожь.
сзади у тачанки надпись "хрен догонишь!"
спереди тачанки надпись "живым не уйдешь!" /Нестор Иванович Махно/
- Да мой придурок решил выпендриться - прислал мне фотографию "укропа" из Украины! Чтобы я на двери кладовки наклеила...
- Зачем?
- Чтобы дети варенье не воровали...
- И что? Не воруют? Боятся?
- Хуже Мой вернулся с Украины - живой, но весь покарёженый Так на радостях напился вдрызг...
- И что?
- Так шёл мимо кладовки и фотографию увидел И с перепугу обосрался!
кучкуются и пытаются размножаться...
"по учебному предмету "история" (базовый уровень) требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны отражать понимание причин и следствий распада совка, возрождения параши как мировой державы, воссоединения рыма с парашей, специальной военной операции
нав Украине" (С) 47я хромосома, там так и прёт, так и прёт! особенно за мировую державу, до слёз! ))
Викликаю пояснювальну бригаду: як на брифінгу можна виступити анонімно?
богнаука
Со стиралками и унитазами там, конечно, не густо, остаётся только бомбить площадями Воронеж и насиловать друг друга и саатечинствинец.
Или, скорее всего, строем, организованно и дисциплинированно, обратно по свои ****** и зонам, пройдя через кадыровсие "ахмат сила" и ментовские "набутылку"