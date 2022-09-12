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Частина російських військ із Харківщини повернулася до Росії, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія,найманці

Міністерство оборони США вважає, що Росія переважно здала свої позиції українським силам в околицях Харкова на північному сході, а багато російських військ відходять через державний кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters і CNN, про це на брифінгу в понеділок заявив високопосадовець Пентагону на умовах анонімності.

"Загалом, за нашими оцінками, українці досягають успіхів у боротьбі за звільнення та повернення території на півдні та сході. Біля Харкова, за нашими даними, російські сили в основному поступилися українцям своїми територіальними здобутками та відступили на північ і схід. Багато з них перейшли через кордон із Росією", – сказав він.

Це твердження спростовує заяву російської пропаганди про те, що відхід окупантів з Харківщини був запланованим і покликаним посилити угруповання на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ за тиждень боїв у вересні знищили російської техніки на $700 мільйонів, – Forbes

Крім того, за оцінкою США, українські війська, "дуже ймовірно, взяли під контроль Куп’янськ та Ізюм, а також деякі менші села". Про повне звільнення Куп’янська та Ізюма Україна офіційно не повідомляла, але там було піднято українські прапори.

Натомість РФ зосередилася на ділянці фронту від Сіверська до Бахмута на Донеччині, вважають у Пентагоні.

"Бахмут продовжує залишатися тим центром, де російські сили намагаються завоювати позиції. Ми продовжуємо спостерігати інтенсивне застосування артилерії та авіаударів", – сказав він.

На Херсонщині, за оцінками Пентагону, відбуваються "усвідомлені та вивірені операції з боку українців, які передбачають певний помірний рух уперед".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В кровище весь. Ни снарядов, ни оружия, них#я": Окупант плаче та скаржиться дружині на потужні дії ЗСУ в Харківській області. АУДIО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+33
Не жди меня, мама, "хорошего сына"...
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12.09.2022 23:58
+26
На узбережжі Азовського моря на Арабатській стрілці спостерігали дивовижне явище в небі над селищем Щасливцеве (в Генічеському районі Херсонської області).

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13.09.2022 00:43
+24
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13.09.2022 00:45
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12.09.2022 23:54 Відповісти
Губернатор Білгородської області Гладков закликав жителів сіл Журавльовка і Нехотіївка евакуюватися.
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13.09.2022 00:16 Відповісти
...в Сибирь.
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13.09.2022 00:26 Відповісти
- Машка! Ты чё такая расстроеная?
- Да мой придурок решил выпендриться - прислал мне фотографию "укропа" из Украины! Чтобы я на двери кладовки наклеила...
- Зачем?
- Чтобы дети варенье не воровали...
- И что? Не воруют? Боятся?
- Хуже Мой вернулся с Украины - живой, но весь покарёженый Так на радостях напился вдрызг...
- И что?
- Так шёл мимо кладовки и фотографию увидел И с перепугу обосрался!

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13.09.2022 06:24 Відповісти
З за того що ракети псують миші. А таких мишей виводять у біолабораторіях України. Миші привчані шукати паливо яке використовують у ракетах. О ракетах та мишах розповів Жданов. Ну а біолабораторіях у прямому ефірі говорили багато хто з російськіх ведучих у телеефірі.
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13.09.2022 09:56 Відповісти
Это не ново.Мышей надрессировывали еще во ВМВ.При отступлении РККА по Сталинградом из"кукурузника"вывалили на танковую колону Вермахта пару контейнеров с мышами которые полакомились изоляцией электропроводки танков,что и задержало их продвижение..С той поры немцы в танках тщательно стали заделывать все щели..
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13.09.2022 13:46 Відповісти
взагалі-то, стало очевидно, що якщо ворожа армія озброєніша та потужніша за твою, то розтягувати фронт - чудова ідея, щоб розпорошити її сили
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12.09.2022 23:56 Відповісти
коли русня получила люлєй в районі Балаклії, Куп'янська, Ізюма, то вся конфігурація в Харківській області у них посипалась. Ніякого сенсу вже не було триматися в Козачій Лопані і у Вовчанську.
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12.09.2022 23:58 Відповісти
у них командования не было и связи оперативной - так как наши Хаймарсы уничтожили 3-и командных пункта перед прорывом
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13.09.2022 03:29 Відповісти
Не жди меня, мама, "хорошего сына"...
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12.09.2022 23:58 Відповісти
.. у сина тепер "критичні дні" )
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13.09.2022 00:07 Відповісти
Твой сын не вернулся домой!!
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13.09.2022 00:08 Відповісти
над смертью не глумятся.
давайте не уподобляться рашистам.
иначе мы ничуть не лучше них.
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13.09.2022 00:14 Відповісти
ты как папа Римский...?
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13.09.2022 00:21 Відповісти
Скорее, как ересиарх содомский и гоморрский гундяй.
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13.09.2022 00:29 Відповісти
Дохлый русский дикарь на Украинской земле - это должны видеть ВСЕ, особенно русские дикари.
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13.09.2022 00:28 Відповісти
Ну сидячи на теплому дивані і п..діти завжди легко особливо коли твої родичі всі живі, а коли ховаєш брата, батька або сина то стає вже просто пофіг на мораль, є тільки ненависть до кацапської мерзоти яку ніщо не може заглушити.
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13.09.2022 00:41 Відповісти
Это военный преступник. Ты жалеешь Чикатило или Оноприенко? Думаю нет. Этот такой же.
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13.09.2022 00:49 Відповісти
ОТВЕЧАЮ УМНИКУ ***, КОТОРЫЙ НАПИСАЛ (его коммент не видно - он в спаме):

"над смертью не глумятся.
давайте не уподобляться рашистам.
иначе мы ничуть не лучше них"

это не так: глумимся не над смертью, а над кацапами, которых даже нельзя приравнивать к животным и вообще к живым существам, и это не значит уподобление им, имеем полное право на радость в связи с ликвидацией маньяков, и в этом нет греха - это справедливое возмездие, или ты будешь поучать тех, кто пережил Бучу, скажешь это тем, кто был в Мариуполе, скажешь это тем, у кого изнасиловали ребенка, а гандон ты штопаный!?????

******* ******* и ******* и всегда напоминать нашим детям, кто такие кацапы, чтобы не делали ошибок таких как сделали мы а еще 400 лет назад сделал Хмельницкий, вовремя не распознав этих нелюдей и не подготовившись к войне с ними!!!!!!
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13.09.2022 01:18 Відповісти
Він втомився завойовувати і приліг
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13.09.2022 00:31 Відповісти
По травичці видно що свіжачок.
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13.09.2022 00:51 Відповісти
Поклик.

«…Поховайте та вставайте,

Кайдани порвіте,

І вражою злою кров»ю

Волю окропіте…».

(Т. Шевченко, «Заповіт»).

Сказав Тарас… І встала Україна!

Козача слава хлопцям до снаги…

«Надежда в бозе, сила в руце…»,

І покотились вороги…

Горить Донбас! Однак, стоять мов скеля,

Плече в плече, гуцул і поліщук.

Зі сходу пре навала, вража сила,

І розсипається, мов пух…

Реве «наїзник» в люті нездоланній,

Жадоба чорно очі застає

Однак, землі вкраїнської «нажертись»

Лише хапузі сили і стає.

Ізнов Орді, як і в старі часи,

Раби безмовні, кріпкі, знадобились,

«Заставь «хахлов» на нас робить…!»

В Москві з плакатами носились…



«Орда» все пре, її жене жадоба,

Чуже гребти їй здавна не звикать,

Однак, нагострена уже сокира, -

кілок недовго гарно затесать.



Шевченко прав! Теше, неквап, сокира,

Гострить «посадку» - «…братця приласкать…»,

«Ласкаво просимо!». І хай сидить, почвара…!

Кілком нам зайд не вперше «пригощать»…
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13.09.2022 06:26 Відповісти
іншими словами - багато російських війск драпають залишивши за собою полки білих лад.....
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12.09.2022 23:58 Відповісти

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12.09.2022 23:59 Відповісти
отлично, просто отлично, даже специально отмечу прекрасный юмор !!!!!!!
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13.09.2022 01:05 Відповісти
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13.09.2022 00:00 Відповісти
Тачанку Батько-Махно придумал, украинец..... да же это не руское
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13.09.2022 00:03 Відповісти
Правильно. Это был прообраз современных мобильных групп, пулемёты, стоявшие на них, до сих пор остаются одним из самых страшных для живой сила врага видов оружия.

"кинулась тачанка полем на Воронеж,
падали под пулями, как спелая рожь.
сзади у тачанки надпись "хрен догонишь!"
спереди тачанки надпись "живым не уйдешь!" /Нестор Иванович Махно/
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13.09.2022 01:41 Відповісти
«Еле спасались , слава тебе Господи» ВДВ РФ дрипаючи з Ізюма вчора ?
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13.09.2022 00:33 Відповісти
Там тактика була "трішки хитрішою" Коли противник розгортав кавалерійську "лаву" (а її на розгоні вже не зупиниш і вона проломлює стрій противника своєю щільною масою) махновці виставляли свою кавалерію І дві "лави" йшли одна на одну Але в потрібний момент звучав сигнал труби і махновська лава розходилася віялом вправо і вліво А там - тачанки з кулеметами, які йшли за квалерією, у "другому ешелоні" Вони "змітали" вогнем наступаючу лаву, а кавалерія вирубувала рештки
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13.09.2022 06:38 Відповісти
І хрін їх перекинуть під Авдіївку і Бахмут як вони збираються. Вони перебувають в шоці і почнуть писати рапорти на звільнення і відмовлятися повертатися.
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13.09.2022 00:06 Відповісти
вряд ли...отдохнут и попрут заново. Плохо что дали уйти....
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13.09.2022 00:09 Відповісти
а может их в армению...?
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13.09.2022 00:23 Відповісти
я не против. Только им там неинтересно
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13.09.2022 00:32 Відповісти
половина из тех кто драпанул да еще под обстрелами уже никогда в атаку не пойдут
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13.09.2022 03:33 Відповісти
Против Азербайджана? Пишут что там опять движуха.
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13.09.2022 00:34 Відповісти
Да азеры там рано или поздно заберут Карабах. Учитывая, что там срусских нет и не будет, в ближайший год-два максимум.
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13.09.2022 00:44 Відповісти
Значно швидше
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13.09.2022 00:48 Відповісти
Посмотрим. До 2025 точно. Думаю, что пораньше.
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13.09.2022 01:05 Відповісти
Ну якщо попруть місяці через 2, то тим гірше для них. Так і згниють зимою в тих окопах і можете не сумніватися, ситуація з зимовим одягом буде в них набагато гіршою ніж у нас.
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13.09.2022 01:46 Відповісти
ай-яй-яй! ховайся все!
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13.09.2022 00:07 Відповісти
Щось вони надто гучно волають про Вугледар. Аж хочуть, щоб українці там сунули.
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13.09.2022 00:23 Відповісти
Вообще-то небольшой прорыв около Угледара со стороны наших подтвержден.
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13.09.2022 00:45 Відповісти
местным девкам в белгородской области на радость...
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13.09.2022 00:11 Відповісти
так они же с перепугу все импотентами стали разве только посмотреть со стороны
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13.09.2022 03:36 Відповісти
Теперь надо все это повторить в Запорожской области, затем в Херсонской и так далее
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13.09.2022 00:13 Відповісти
На узбережжі Азовського моря на Арабатській стрілці спостерігали дивовижне явище в небі над селищем Щасливцеве (в Генічеському районі Херсонської області).

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13.09.2022 00:43 Відповісти
Усралось тыша кацов Тут тебе про наступление укров с утра до вечера, вышел к морю, а там тризуб
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13.09.2022 00:46 Відповісти
- Машка! Ты чё такая расстроеная?
- Да мой придурок решил выпендриться - прислал мне фотографию "укропа" из Украины! Чтобы я на двери кладовки наклеила...
- Зачем?
- Чтобы дети варенье не воровали...
- И что? Не воруют? Боятся?
- Хуже Мой вернулся с Украины - живой, но весь покарёженый Так на радостях напился вдрызг...
- И что?
- Так шёл мимо кладовки и фотографию увидел И с перепугу обосрался!

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13.09.2022 06:40 Відповісти
кароче пентагон також гадайе дэ кацапосы отхватят кизды нэзабаром...
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13.09.2022 00:13 Відповісти
Из личных контактов( даже не пробуйте, не скажу, но инфа подтвержденная) подразделения из Дальнего Востока на Харькивском направлении. Потери - от 50 до 80 процентов л/с. Деморализация полная.Офицеров от капитана и выше не видели уже 5 суток. Сдаваться боятся, отравлены руспропагандой.
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13.09.2022 00:18 Відповісти
бо брачный сезон у кацапоофицеров...
кучкуются и пытаются размножаться...
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13.09.2022 00:27 Відповісти
отравнени пропагандою ) « … , а яйца не отрежете»))
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13.09.2022 00:35 Відповісти
Ні, пришиємо
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13.09.2022 00:50 Відповісти
До носа ?
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13.09.2022 00:58 Відповісти
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13.09.2022 00:45 Відповісти
парашники переписали и школьный курс истории ))
"по учебному предмету "история" (базовый уровень) требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны отражать понимание причин и следствий распада совка, возрождения параши как мировой державы, воссоединения рыма с парашей, специальной военной операции на в Украине" (С) 47я хромосома, там так и прёт, так и прёт! особенно за мировую державу, до слёз! ))
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13.09.2022 00:21 Відповісти
Все буде Украіна 👍🏼👍🏼👊🏼💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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13.09.2022 00:21 Відповісти
… і кацапська «братська» могила … (під спаленою Москвою )
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13.09.2022 00:38 Відповісти
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13.09.2022 00:42 Відповісти
главная наивысшая награда для кацапов !!!!!! Впрочем ее можно давать уже им всем ))))))) як то кажуть, за що боролись на то і напоролись))))
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13.09.2022 01:03 Відповісти
про це на брифінгу в понеділок заявив високопосадовець Пентагону на умовах анонімності. Джерело: https://censor.net/ua/n3366699
Викликаю пояснювальну бригаду: як на брифінгу можна виступити анонімно?
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13.09.2022 00:45 Відповісти
А може брифінг анонімний?Чи аномальний?
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13.09.2022 00:57 Відповісти
Анальный
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13.09.2022 16:49 Відповісти
после нашей победы кацапня запоет сладенькими **************** голосочками - мы за мир, мы за дружбу - надеюсь, на это уже никто не поведется, на каждом шагу на протяжении тысячелетий напоминать этим существам что они опущенные убийцы маньяки. Политика Украины должна быть как можно более жесткой по отношению к этим петухам. На каждом шагу тыкать их мордой в Бучу, Оленівку, Мариуполь, Азов и т. д., смешивать их з говном, и ни в коем случае не принимать извинений даже если станут на колени (в таких случаях кацапы всегда прячут нож, чтобы непременно ударить в спину).
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13.09.2022 01:01 Відповісти
не вернулась, а сбежала
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13.09.2022 01:33 Відповісти
Ну не знаю наскільки можна вважати армією, наприклад, танкістів, що кинули свої танки та драпають на вкрадених жигулях.
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13.09.2022 01:55 Відповісти
Ясно, що в заплаві С.Донця від Ізюма до Лисичанська орків немає. І так до самого кордону у Вовчанську. Все у Бахмутському виступі і на південь. В Херсоні завязли. Симптоматично що Марченко з брифінгом вийшов. Отже, три групи -Херсонська,Мелітопольська,Бахмутська. Ізольовані один від одного. Для орди обстановка ну вкрай небезпечна. Після Херсона знову будуть втікати уже на Новоазовськ,Таганрог і на Чонгар. Ну що ж ЗСУ має групуватись ще 10-20 днів.
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13.09.2022 02:01 Відповісти
Згоден. Окрім що біля Херсона зав'язли. По-перше, там степ і марш- бросок важко зробити зненацька. По-друге, наприклад, сьогодні звільнено Олександрівку, це вже виток Дніпра на самому морі, а це значить, що Херсон майже в повному оточенні вже! Є також чутки, що оточені кацапи просять зелений коридор в обмін на залишення цілої техніки, а її там сотні нагнали... Побачимо у найближчі дні цікаві новини звідти!
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13.09.2022 06:49 Відповісти
Дай бог наука
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13.09.2022 16:51 Відповісти
Ждём, когда они свой "опыт" начнут применять на сродине.
Со стиралками и унитазами там, конечно, не густо, остаётся только бомбить площадями Воронеж и насиловать друг друга и саатечинствинец.
Или, скорее всего, строем, организованно и дисциплинированно, обратно по свои ****** и зонам, пройдя через кадыровсие "ахмат сила" и ментовские "набутылку"
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13.09.2022 02:10 Відповісти
Пентагон поскромничал
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13.09.2022 05:08 Відповісти
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13.09.2022 08:08 Відповісти
 
 