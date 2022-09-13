Вірменські ЗМІ повідомляють про обстріл низки прикордонних міст країни військовими Азербайджану

Збройні сили Азербайджану обстрілюють міста Вірменії, розташовані поблизу вірменсько-азербайджанського кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Обстрілюють міста Горіс, Капан, Варденіс, Джермук. Застосовуються безпілотники", - повідомляють вірменські ЗМІ, поширюючи відповідні відеокадри.

Міністерство оборони Вірменії ніякої інформації не надавало.

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