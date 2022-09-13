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Новини За кордоном
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Азербайджан (607) Вірменія (658)

Вірменські ЗМІ повідомляють про обстріл низки прикордонних міст країни військовими Азербайджану

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

армения,азербайджан,карабах

Збройні сили Азербайджану обстрілюють міста Вірменії, розташовані поблизу вірменсько-азербайджанського кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Обстрілюють міста Горіс, Капан, Варденіс, Джермук. Застосовуються безпілотники", - повідомляють вірменські ЗМІ, поширюючи відповідні відеокадри.

Міністерство оборони Вірменії ніякої інформації не надавало.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська Азербайджану увійшли в місто Лачин, яке майже 30 років контролювала Вірменія

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+33
..азербайджанці подивилися, як ЗСУ гонить смердячих і вирішили , що зі сраними руснявими миротворцями нічого розмовляти і теж починають гнати союзників по ОДКБ..армяшок... разом з горемиротворцями. Ще б Грузія зрозуміла важливість ситуації ... то кацапам зовсім було б непереливки. Про Молдову промовчу, бо там просто сцикуни.)))
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13.09.2022 00:51
+29
Какой драпать. Перегруппировываться)))
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13.09.2022 00:50
+28
Хотят драпать?
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13.09.2022 00:46
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ОДКБ - сила!
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13.09.2022 00:44 Відповісти
була сила, коли Україна срать носила
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13.09.2022 00:53 Відповісти
Спочатку подумав, класно. Другий фронт. А потім - чи не порішало так ***** з ердоганом привід для мобілізації? Турок собі Карабах, а ***** мобілізацію по плану ОДКБ.
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13.09.2022 00:54 Відповісти
Ты видел армии этих ОДКБ?
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13.09.2022 00:56 Відповісти
Ти не вкурив. ***** кацапів підірве на загальну мобілізацію. Підстава законна. Може частина м'яса і буде стояти під Карабахом для вигляду. Основна маса буде тут.
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13.09.2022 01:08 Відповісти
От тільки, яка кацапам різниця, під яким приводом їх мобілізують?

Якщо ***** не хотіло вводити мобілізацію із за падіння рейтингів та настроїв населення, то привід тут ніфіга не є важливим.
Для кацапів Вірменія навіть більш далека хєрня ніж Україна.

Ну і що по суті це ***** дасть, окрім того, що на Роісє почнуться заворушення?
Ну кине він ще пару сотень тисяч озброєних мосінками салаг на газелях замість БТР. Мобіки ДНР вже показали, які вояки з такого призовного матеріалу та з таким забезпеченням.
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13.09.2022 01:51 Відповісти
Про якість мобілізованих кацапських вояк погоджуюсь. Хочуть по традиції м'ясом закидати. В 42му допомогло. Думають, допоможе і зараз.
А от щодо приводу для мобілізації є нюанси. Мобілізація через ССО - це заявити про свій пройоб в Україні (читай всієї багаторічної політики та курсу країни). Після цього його винесуть. А от мобілізація через зобов'язання по договору ОДКБ - це зовсім інше. Хоч і формально, але русня схаває. Вийде *****, скаже "у нас обязатєльства. Ми защіщаєм іх, ані нас. Да і скока там таво Азербайджана. Ево точна пабедім" і це зайде. Звісно, ніякої реальної участі в Карабасі не буде, а м'ясо поїде сюди. ***** край треба мобілізація. В нього завдання хоча б втримати захоплене, а для цього достатньо напхати в окопи піхоти.
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13.09.2022 02:08 Відповісти
Ще раз:

Яка різниця середньозажопному кацапу Вірменія чи Україна?
Якщо воно не хоче в Україну, то й у Вірменію теж не побіжить.

Тим більше, що про разйоб у Карабаху написано та показано вже більше, ніж про Україну. Навряд на Роісє не знають, який там ******** вірменам зробили азербайджанці.
Тим більше, що Байрактар уперше саме там відмітився.
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13.09.2022 02:41 Відповісти
Різниця є. Воно нікуди не хоче, але як змусять, то піде. Питання тільки в наслідках. З іншого боку, подивись на відносини ***** з ердоганом. Я в житті не повірю, що цей двіж почався без згоди обох. Час покаже. Будемо сподіватись, що я помиляюсь.
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13.09.2022 02:51 Відповісти
У Ердогана нема ніяких відносин у нашому розумінні. Він вичавлює з одних рівно стільки, скільки йому дозволяє не втрачати у інших.

В цьому розумінні деякий люфт з Росією в нього є, але рівно такий, який досволить зберегти свої інтереси з ЄС, США та членство у НАТО. Слава Богу, що це дуже невеликий люфт.

Щодо згоди обох - це не зовсім так. Згода Ердогана - однозначно. Згода ***** - не обов`язково. Турки набагато досвідченіші у грі "настамнєт" ніж кацапи.
***** нема що пред`явити Ердогану у якості претензії. Формально Турція не при справах, на відміну від Роісі, пов'язаної з Вірменією договором про ОДКБ.
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13.09.2022 09:43 Відповісти
что поможет? что ты несешь бот?
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13.09.2022 03:57 Відповісти
Slava Bortok

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:03.09.2022

Слава, будь добр. Сходи *****.
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13.09.2022 11:07 Відповісти
бред собачий у них мобиков боанов и бомжей и так хватает у них спецов нет мало
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13.09.2022 03:55 Відповісти
И Тюрки из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана аж вприпрыжку поскачут воевать против дугих Тюрок по приказу русского фюрера?
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13.09.2022 01:00 Відповісти
ніт, і в Україну їх не заманиш, вмирати за інтереси якогось х...ла, там вже давно знають що воно таке, особливо після заяв про Казахстан
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13.09.2022 06:54 Відповісти
на теорію змов схоже... єдина слабкість путіна - він дуже любить свою роботу... загальна мобілізація підірве його владу
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13.09.2022 01:24 Відповісти
А розйоб його армії бандерохфашистами не підірве?
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13.09.2022 01:37 Відповісти
Розйоб це питання часу. А мобілізація підірве його владу одразу.
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13.09.2022 01:53 Відповісти
Вище пояснив. Це все звісно ІМХО. Посидів сьогодні в їх пабліках, почитав про масові заклики пропагандонів до мобілізації та бурхливу реакцію на це звичайної русні. А тут на вечір такі новини про Карабах. Якось кидається в око.
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13.09.2022 02:18 Відповісти
хватит бред писать - не будет в кацапи никакой мобилизации так как там целые социальные группы на всех уровнях против идти воевать а только со стороны наблюдать по тв
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13.09.2022 04:00 Відповісти
Ну в інтернеті та в телевізорі - це вони залюбки.

А так пару сотень ідіотів на весь 5-мільйонний Пітер знайшлося, щоб в реалі воювати.
То добре в пабліках люто тупотіти, коли вони думають, що поїде своїми кишками розкидатись хтось інший.

Більше того, я вже не впевнений, що вони й заради реального захисту Роісі на це готові в реалі.
Бо ***** багато років вирощувало віртуальну пропагандистьську підтримку та створення їхнього уявного світу, нехтуючи реальним.
В результаті повна дезорієнтація, нуль мотивації, крім грошей, і "патріотизм" на рівні георгієвських стрічок та блінів з лопати, але не більше.

Вони звинувачували Захід в тому, що він корисний, а самі вже не готові безкоштовно самі собі зад підтерти.
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13.09.2022 09:55 Відповісти
А який стосунок має Карабах до мобілізації в Росії? РФ що - воює з Азербайджаном? І навіщо "турку" Карабах, якщо він має в союзниках УВЕСЬ Азербайджан? А члени ОДКБ (крім Білорусі) вже давно мовчки" "послали" Путіна "за русским кораблём" Логіку "включи"!
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13.09.2022 06:48 Відповісти
хрен собачий - а не сила
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13.09.2022 03:49 Відповісти
Армянские СМИ сообщают, что 102 российская военная база в Гюмри поднята по тревоге.
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13.09.2022 00:44 Відповісти
Хотят драпать?
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13.09.2022 00:46 Відповісти
Какой драпать. Перегруппировываться)))
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13.09.2022 00:50 Відповісти
вывести и спасти людей без портков - святое дело
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13.09.2022 04:01 Відповісти
Поднята, это не означает что вступила в бой..., быть тревожным в нынешнее время ничего удивительного...0_0
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13.09.2022 00:55 Відповісти
Поднята - в данном случае, шоб быстро сдрыстнуть. Тюрки их превратят в фарш за полчаса.
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13.09.2022 01:02 Відповісти
Год назад было соглашение между Турцией и Азербайджаном об объединении армий. Так что по факту Баку уже в составе НАТО
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13.09.2022 06:34 Відповісти
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13.09.2022 00:46 Відповісти
В любом Американском фильме про Вторую Мировую и в некоторых про Вьетнам есть "солдат Ковалски".
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13.09.2022 00:52 Відповісти
Зайди в будь який поліцейський відділок у США і ти гарантовано знайдеш "Ковальського" Таке враження, що поліція США створена по національному принципу Трохи не третина - поляки!
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13.09.2022 06:52 Відповісти
Вірить вірменії, що вірить рашистам, одним рускім міром мазані.
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13.09.2022 00:49 Відповісти
Ваньки будут ещё за Армению дохнуть
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13.09.2022 00:50 Відповісти
Какое дохнуть, *********** будут те, кто там сейчас из Ванек есть.
Уже в низком старте
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13.09.2022 01:11 Відповісти
Верим в армию Азербайджана!!!
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13.09.2022 00:50 Відповісти
..азербайджанці подивилися, як ЗСУ гонить смердячих і вирішили , що зі сраними руснявими миротворцями нічого розмовляти і теж починають гнати союзників по ОДКБ..армяшок... разом з горемиротворцями. Ще б Грузія зрозуміла важливість ситуації ... то кацапам зовсім було б непереливки. Про Молдову промовчу, бо там просто сцикуни.)))
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13.09.2022 00:51 Відповісти
против армян да - а если бы на них поперла такая армада как против нас то не выдержали бы бакинцы
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13.09.2022 04:02 Відповісти
То до чого "єслі бьі", мля? Вони 30 років чекали нагоди, а до того Олієв за основним принципом турана витискав з економіки Азрб всю русню
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13.09.2022 05:02 Відповісти
а это до того что их бы тупо сровняли с землей как Мариуполь или сейчас Харьков и ждали бы они еще 30 лет
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13.09.2022 06:03 Відповісти
Ох армянам бы щас та техника пригодилась, которую они для ***** в Украину отправили))) Карма, ****!
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13.09.2022 00:51 Відповісти
Джермук это чистая Армения, а не какой то там Карабах)) Интересно что решит ОДКБ)) Я думаю что обеспокоится, ооочень удивлюсь если кто то отправит Армении на помощь войска0_0
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13.09.2022 00:54 Відповісти
какое мля одкб? что вы несете - все решает кремль
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13.09.2022 04:04 Відповісти
Пашинян:
- Владимир Владимирович! Присылайте скорее "защитников Арцаха"! Нас азербайджанцы обижают!
Путин:
- Не могу! Они у меня заняты - Украину от бандеравцев асвабаждают!
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13.09.2022 06:54 Відповісти
Ээээ, Ашот, так где же в этот раз будет ваш вЯЯликий Армения? Там евреи уже не хотят Биробиджан,бери, пока не поздно, э.
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13.09.2022 00:55 Відповісти
За#бали ці армяни , дайте заснути ! Щоб завтра зранку вже вас не було !
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13.09.2022 00:56 Відповісти
Да,армяне продал вас с потрохами ваш большой друг бункерный дед Эрдогану. Поздравляем!
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13.09.2022 01:00 Відповісти
вообще-то армяне и сами хотели с турками навести мосты после поражения и избавится от опеки ирана с рашкой
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13.09.2022 04:05 Відповісти
путенпамаги!
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13.09.2022 01:03 Відповісти
путлер уже помог - продал в хорошие руки в притоны турции
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13.09.2022 04:07 Відповісти
Україна повинна обстріляти територію рашки щоб створити там паніку і хаос серед населення! Орки почнуть втікати з прикордонних міст і сіл рашки і створять хаос і паніку, це б дуже допомогло Україні!
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13.09.2022 01:08 Відповісти
такой страны беспомощной сосущей постоянно чей-то *** не должно существовать.
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13.09.2022 01:15 Відповісти
забули ще Шахназарова,Авакова
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13.09.2022 02:09 Відповісти
Так, дійсно...Аваков...За Сашка Білого, ще повинен відповісти...

А ще зауважили... Є білоруський легіон, є грузинський...чеченці, азербайджанці, дагестанці воюють.... А ось ВІРМЕНського легіону немає... Хоча велика діаспора в Україні..особливо в Харкові... Є також сильна ВІРМЕНСЬКА ЦЕРКВА, багато вірменських церков...
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13.09.2022 02:19 Відповісти
В результаті військового конфлікту у Нагірному Карабаху у світі з»явилося на дві країни - «брехуни ібоягузи»… Вірменія і Росія…

Перша звинувачує другу в тому, що обіцяла допомогу, однак, не послала своїх «ваньок», з псковської дивізії, для» відстоювання «історичних земель Арцаху", для вірменського народу…

Друга, першу - в тому, що «вірменський народ Арцаху» не захотів воювать за свою землю, хоча Росія дала їм купу зброї…

 Говорив з одним знайомим вірменином Він казав, що до них приїжджали "вербовщики" ще в 90-ті Агітували переїжджать на окуповані землі Азербайджану і їх заселять Були "послані"! Після початку бойових дій в Карабаху вони приїхали повторно - формувать добровольців на захист "Арцаху" Вірмени в Україні "промовчали" Сказав "А нах** оно нам надо? Нам и в Украине живётся неплохо!"
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13.09.2022 07:02 Відповісти
Рашка решила возобновить конфликт в Карабахе, перебив тем самым информ поток бегства своей недоармии с Украины!!!
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13.09.2022 01:54 Відповісти
Однозначно и без вариантов за 🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿
Поражение 🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲, это поражение ОДКБ, СНГ, ЕВРАЗЕС и самой Рашки, как главной страны, в этих всех организациях....

Да и сами Хачатуряны, народец подлый, со гнильцой...Большинство кавказских народов, армях за КАВКАЗЦЕВ не считают, скорее ПОЗОР КАВКАЗА....особенно грузины их недолюбливают...
Самые подлые из них, это "русские" армяне.....
Мишустин, Лавров, Симонян, Кургинян, Киосаян, Харатьян, Петросян, Галустян,Маркиросян - конченные ватоцифалы и украинофобы....

Ps.Единственный нормальный из них был Джигарханян, но и тот помер....
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13.09.2022 02:12 Відповісти
Ще не знаю задля якої мети тебе так забагато, але для початку запропоную погуглити чому харатян є руснвьім підором....
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13.09.2022 05:13 Відповісти
вообще-то, прежде чем что-то здесь *********, стоить хотя бы погуглить вопрос. А то бывает, здесь быстро могут послать по координатам 45°10'43,39" с. ш., 30°55'30,54" в. д.
https://antikor.com.ua/ru/articles/556015-haratjjan_dal_kontsert_v_makeevke_stalo_izvestno_skoljko_akteru_platjat_za_podderhku_putina_i_vojny_v_ukraine
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13.09.2022 06:20 Відповісти
Так вони ж і не "кавказці" взагалі! Їх батьківщина - землі навкруги гори Арарат і озер Урмія та Ван Тобто територія теперішніх Ірану та Туреччини Теперішня територія Вірменії - це їх "північна колонія" яка (з-за економічної невигідності) не була потрібна ні персам ні туркам Більше того - там до часів царювання Миколи І існувало "Еріванське ханство" а не "вірменське царство" А оце - "на закуску":

А.С.Грибоедов. Из письма русскому императору: «Армения, как государство, не играла никакой значительной роли в истории человечества, ее название было географическим термином, распространенным армянами, она была местом разрешения споров сильных государств - ассирийцев, мидийцев, иранцев, греков, монголов, русских…»

Н.И. Шавров. «Новая угроза русскому делу в Закавказье: предстоящая распродажа Мугани инородцам». С.Петербург. 1911, стр.59-61: «Из одного миллиона трехсот тысяч армян, проживающих в Закавказье, миллион - не местные. И переселены они в область нами».
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13.09.2022 07:10 Відповісти
Вірмени протягом 30 років витягували гарматки і валили по Шуші. І два роки тому, теж дістали гарматки і хотіли нас.....и і отрим али пол пердакам, дружбанчик Гнусавого до цього часу говорить, Ну кто ето мог так наделать..... Путін вас, граждане армяне, продав і в роздріб і оптом.
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13.09.2022 02:15 Відповісти
Вийожувалися армяхи, поки за їх спиною стояли МОСКАЛІ з їх ПОНТАМИ... Як тільки ВСУ поламало ці панти москалю, армяхи починають панікувати😁😁😁 напевно тепер розуміють, що не на тих ставили....

Айзера молодці👍👍👍Користуються ситуацією...І Україні теж буде простіше, оскільки другий фронт...ще й фронт на стратегічному Кавказі....це явно не те, що треба кацапам....
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13.09.2022 02:35 Відповісти
не будет никакого второго фронта армян быстро сомнут путлер с эрдоганом все порешал
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13.09.2022 04:11 Відповісти
Азербайджан заперечує причастність до ударів бо міжнародно визнанній территорії Вірменії.

Вірмени вимагають втручання ОДКБ згідно 4ї статті.

Путлер мусить або відволікати війська з України, або, по факту, визнати недієздатність ОДКБ. Це плюс.

Азербайджан напевно буде вимагати передачу йому корридору у Нахічевань, чим відріже вірменів від Ірану. Таке офіційне "віджаття" прикордонної зони- це мінус, адже це дуже хреновий прецендент того самого "багатополярного світу", акий так хтілося сворити рашистам. Тільки от вони там виявилися слабаками, і зараз сильний Ердоган їх зжере, частково. Це нам типо вигідго, але в принципі нам такого світу не треба, ми якраз боремося за непорушність властних пост-радянських кордонів.

Будемо надіятися нашим "державним діячам" вистачить розуму не вибирати тут сторону.
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13.09.2022 04:21 Відповісти
Поддерживаю. Добавлю только, что не смотря ни на что, страна, зажатая между парашей, Турцией/Азербайджаном и Ираном, выгнала кремлевского ставленника саркисяна и демократически выбрала Пашиняна, с безумной надеждой, выйти из под влияния мокшей и двигаться в Евросоюз. х*йло армянам этого простить не может, и наказывает их, руками тех же турков и азербайджанцев. Само существование демократических выборов действует на него, как святая вода на черта
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13.09.2022 05:35 Відповісти
так путлер же на днях с пашиняном на форуме взасос обнимался
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13.09.2022 05:57 Відповісти
а что кто-то просит выбирать сторону?
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13.09.2022 05:58 Відповісти
одєкакбє припинило існування 24.02.2022, чи ще докази по пунктах писати?
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13.09.2022 05:16 Відповісти
Так я все розумію але сподіваюсь Азербайджан своє забере і далі не піде.
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13.09.2022 05:29 Відповісти
Азербайджан молодці побачили вікно можливостей ним і скористались, а умовна Молдова буде сраку Тирасполю лизати ще довго, навіть після розпаду росії...
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13.09.2022 05:33 Відповісти
Не забувайте про те що вірмени як і азербайджанці України воюють у ЗСУ.будьте мудрими у коментарях.Хай Бог допоможе їм помиритися.
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13.09.2022 06:12 Відповісти
Так, воюють. Також і білоруси воюють, але ж це не відміняє позиції **********.
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13.09.2022 06:42 Відповісти
Позиції бульбофюрера,білоруська армія не хоче воювати з Україною.
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13.09.2022 08:19 Відповісти
Хаха, знатно ***** своего типа друга Пашиняна кидануло!
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13.09.2022 06:31 Відповісти
ОТ ЭРДОГАНИЩЕ !)
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13.09.2022 06:49 Відповісти
Армяне главные лизуны московских жоп,пригласили войска московитов на свою землю,с ее аэродромов взлетали путинские бомбардировщики бомбить Грузию,не хотят признавать территориальную целостность Азербайджана,при помощи московии оккупировали и удерживали 30 лет 25% территорий Азербайджана,настал для них час расплаты.
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13.09.2022 07:12 Відповісти
Вчасно. Це добре. Грузія, не відставайте.
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13.09.2022 07:33 Відповісти
Вірмени - прислужники кацапні.
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13.09.2022 08:06 Відповісти
От би ще Грузія почала дії в Абзазії....!
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13.09.2022 08:24 Відповісти
 
 