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Вірменські ЗМІ повідомляють про обстріл низки прикордонних міст країни військовими Азербайджану
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Збройні сили Азербайджану обстрілюють міста Вірменії, розташовані поблизу вірменсько-азербайджанського кордону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Обстрілюють міста Горіс, Капан, Варденіс, Джермук. Застосовуються безпілотники", - повідомляють вірменські ЗМІ, поширюючи відповідні відеокадри.
Міністерство оборони Вірменії ніякої інформації не надавало.
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Будь ласка, зачекайте...
Якщо ***** не хотіло вводити мобілізацію із за падіння рейтингів та настроїв населення, то привід тут ніфіга не є важливим.
Для кацапів Вірменія навіть більш далека хєрня ніж Україна.
Ну і що по суті це ***** дасть, окрім того, що на Роісє почнуться заворушення?
Ну кине він ще пару сотень тисяч озброєних мосінками салаг на газелях замість БТР. Мобіки ДНР вже показали, які вояки з такого призовного матеріалу та з таким забезпеченням.
А от щодо приводу для мобілізації є нюанси. Мобілізація через ССО - це заявити про свій пройоб в Україні (читай всієї багаторічної політики та курсу країни). Після цього його винесуть. А от мобілізація через зобов'язання по договору ОДКБ - це зовсім інше. Хоч і формально, але русня схаває. Вийде *****, скаже "у нас обязатєльства. Ми защіщаєм іх, ані нас. Да і скока там таво Азербайджана. Ево точна пабедім" і це зайде. Звісно, ніякої реальної участі в Карабасі не буде, а м'ясо поїде сюди. ***** край треба мобілізація. В нього завдання хоча б втримати захоплене, а для цього достатньо напхати в окопи піхоти.
Яка різниця середньозажопному кацапу Вірменія чи Україна?
Якщо воно не хоче в Україну, то й у Вірменію теж не побіжить.
Тим більше, що про разйоб у Карабаху написано та показано вже більше, ніж про Україну. Навряд на Роісє не знають, який там ******** вірменам зробили азербайджанці.
Тим більше, що Байрактар уперше саме там відмітився.
В цьому розумінні деякий люфт з Росією в нього є, але рівно такий, який досволить зберегти свої інтереси з ЄС, США та членство у НАТО. Слава Богу, що це дуже невеликий люфт.
Щодо згоди обох - це не зовсім так. Згода Ердогана - однозначно. Згода ***** - не обов`язково. Турки набагато досвідченіші у грі "настамнєт" ніж кацапи.
***** нема що пред`явити Ердогану у якості претензії. Формально Турція не при справах, на відміну від Роісі, пов'язаної з Вірменією договором про ОДКБ.
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Реєстрація:03.09.2022
Слава, будь добр. Сходи *****.
нетмало
А так пару сотень ідіотів на весь 5-мільйонний Пітер знайшлося, щоб в реалі воювати.
То добре в пабліках люто тупотіти, коли вони думають, що поїде своїми кишками розкидатись хтось інший.
Більше того, я вже не впевнений, що вони й заради реального захисту Роісі на це готові в реалі.
Бо ***** багато років вирощувало віртуальну пропагандистьську підтримку та створення їхнього уявного світу, нехтуючи реальним.
В результаті повна дезорієнтація, нуль мотивації, крім грошей, і "патріотизм" на рівні георгієвських стрічок та блінів з лопати, але не більше.
Вони звинувачували Захід в тому, що він корисний, а самі вже не готові безкоштовно самі собі зад підтерти.
Уже в низком старте
- Владимир Владимирович! Присылайте скорее "защитников Арцаха"! Нас азербайджанцы обижают!
Путин:
- Не могу! Они у меня заняты - Украину от бандеравцев асвабаждают!
А ще зауважили... Є білоруський легіон, є грузинський...чеченці, азербайджанці, дагестанці воюють.... А ось ВІРМЕНського легіону немає... Хоча велика діаспора в Україні..особливо в Харкові... Є також сильна ВІРМЕНСЬКА ЦЕРКВА, багато вірменських церков...
Перша звинувачує другу в тому, що обіцяла допомогу, однак, не послала своїх «ваньок», з псковської дивізії, для» відстоювання «історичних земель Арцаху", для вірменського народу…
Друга, першу - в тому, що «вірменський народ Арцаху» не захотів воювать за свою землю, хоча Росія дала їм купу зброї…
Говорив з одним знайомим вірменином Він казав, що до них приїжджали "вербовщики" ще в 90-ті Агітували переїжджать на окуповані землі Азербайджану і їх заселять Були "послані"! Після початку бойових дій в Карабаху вони приїхали повторно - формувать добровольців на захист "Арцаху" Вірмени в Україні "промовчали" Сказав "А нах** оно нам надо? Нам и в Украине живётся неплохо!"
Поражение 🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲, это поражение ОДКБ, СНГ, ЕВРАЗЕС и самой Рашки, как главной страны, в этих всех организациях....
Да и сами Хачатуряны, народец подлый, со гнильцой...Большинство кавказских народов, армях за КАВКАЗЦЕВ не считают, скорее ПОЗОР КАВКАЗА....особенно грузины их недолюбливают...
Самые подлые из них, это "русские" армяне.....
Мишустин, Лавров, Симонян, Кургинян, Киосаян, Харатьян, Петросян, Галустян,Маркиросян - конченные ватоцифалы и украинофобы....
Ps.Единственный нормальный из них был Джигарханян, но и тот помер....
https://antikor.com.ua/ru/articles/556015-haratjjan_dal_kontsert_v_makeevke_stalo_izvestno_skoljko_akteru_platjat_za_podderhku_putina_i_vojny_v_ukraine
А.С.Грибоедов. Из письма русскому императору: «Армения, как государство, не играла никакой значительной роли в истории человечества, ее название было географическим термином, распространенным армянами, она была местом разрешения споров сильных государств - ассирийцев, мидийцев, иранцев, греков, монголов, русских…»
Н.И. Шавров. «Новая угроза русскому делу в Закавказье: предстоящая распродажа Мугани инородцам». С.Петербург. 1911, стр.59-61: «Из одного миллиона трехсот тысяч армян, проживающих в Закавказье, миллион - не местные. И переселены они в область нами».
Айзера молодці👍👍👍Користуються ситуацією...І Україні теж буде простіше, оскільки другий фронт...ще й фронт на стратегічному Кавказі....це явно не те, що треба кацапам....
Вірмени вимагають втручання ОДКБ згідно 4ї статті.
Путлер мусить або відволікати війська з України, або, по факту, визнати недієздатність ОДКБ. Це плюс.
Азербайджан напевно буде вимагати передачу йому корридору у Нахічевань, чим відріже вірменів від Ірану. Таке офіційне "віджаття" прикордонної зони- це мінус, адже це дуже хреновий прецендент того самого "багатополярного світу", акий так хтілося сворити рашистам. Тільки от вони там виявилися слабаками, і зараз сильний Ердоган їх зжере, частково. Це нам типо вигідго, але в принципі нам такого світу не треба, ми якраз боремося за непорушність властних пост-радянських кордонів.
Будемо надіятися нашим "державним діячам" вистачить розуму не вибирати тут сторону.