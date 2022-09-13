Губернатор російської Бєлгородськї області Гладков закликав мешканців двох сіл до евакуації
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Жителів російських сіл Журавлівка та Нехотіївка, що у Бєлгородській області, закликали евакуюватися з населених пунктів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі губернатора Бєлгородської області РФ В'ячеслава Гладкова.
Він зазначив, що поїхав туди, аби перевірити ситуацію на кордоні.
"Продовжуємо переконувати людей, які залишаються ще у Журавлівці та Нехотіївці, залишити свої будинки", - зазначив Гладков.
Топ коментарі
+33 Да-это-я
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+30 олег иванов 9d1a2ffb
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+27 Bodalux
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Будь ласка, зачекайте...
Далі - усі енергитичні електропідстанції параші є у вільному доступі в інеті!
Далі - визначити координати фізичних об"єктів енергетики параші не є проблемою!
Далі - більшість розподідьчих підстанцій великої потужності знаходиться у майже безоюдних місцях! Так є!
Далі - навіть найбільші та найпотужніші трансформатори мають корпуси не захищені від ... Пояснювати?
Далі - навіть пересічний диспетчер будь якої енергосистеми вкаже найбільш визначні ТР-РИ на розподільчих підстанціях.
Далі - не має сенсу пояснювати!
Шлях винещення енергетичної інфраструктури, це двосторонній рух! І він веде в АД!
парашиньці у своїй гордині про це забули.
пляшка їм в ...
при великій потребі параша залишиться без е/е за лічені дні!
Ще є склади ГСМ, ж/д вузли, мости та розв'язки. Їх також треба херачити у глибину кацапстану на 40-80 км.
Так звучить дипломатично.
Не забувайте, що ми мусимо це якось нашим союзникам пояснювати.
https://www.youtube.com/watch?v=wCEMtB6pE4s&list=TLPQMTIwOTIwMjIlQTeB2blXSQ&t=1612s
- Сограждане! С целью спасения ваших жизней предлагаю покинуть приграничные с Украиной населённые пункты и срочно эвакуироваться вглубь страны! Подлые "укропы" уже глубоко проникли на территорию Белгородской области и скоро с тыла начнут вас обстреливать из "Искандеров"!
Якщо є церква це село , а дєрєвня -церкви нема
Незнаю наскільки це правда
- Сограждане! С целью спасения ваших жизней предлагаю покинуть приграничные с Украиной населённые пункты и срочно эвакуироваться вглубь страны! Подлые "укропы" уже глубоко проникли на территорию Белгородской области и скоро с тыла начнут вас обстреливать из "Искандеров"!