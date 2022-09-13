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Губернатор російської Бєлгородськї області Гладков закликав мешканців двох сіл до евакуації

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

евакуація,бєлгород

Жителів російських сіл Журавлівка та Нехотіївка, що у Бєлгородській області, закликали евакуюватися з населених пунктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі губернатора Бєлгородської області РФ В'ячеслава Гладкова.

Він зазначив, що поїхав туди, аби перевірити ситуацію на кордоні.

"Продовжуємо переконувати людей, які залишаються ще у Журавлівці та Нехотіївці, залишити свої будинки", - зазначив Гладков.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вночі у російському Бєлгороді вибухнула електропідстанція. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+33
трохи не так, Україна повинна попередити парашу, що на кожний удар по інфрастуктурі, буде надано удар у відповідь!
Далі - усі енергитичні електропідстанції параші є у вільному доступі в інеті!
Далі - визначити координати фізичних об"єктів енергетики параші не є проблемою!
Далі - більшість розподідьчих підстанцій великої потужності знаходиться у майже безоюдних місцях! Так є!
Далі - навіть найбільші та найпотужніші трансформатори мають корпуси не захищені від ... Пояснювати?
Далі - навіть пересічний диспетчер будь якої енергосистеми вкаже найбільш визначні ТР-РИ на розподільчих підстанціях.
Далі - не має сенсу пояснювати!

Шлях винещення енергетичної інфраструктури, це двосторонній рух! І він веде в АД!

парашиньці у своїй гордині про це забули.
пляшка їм в ...

при великій потребі параша залишиться без е/е за лічені дні!
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13.09.2022 01:28
+30
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13.09.2022 01:14
+27
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13.09.2022 01:38
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Україна повинна обстріляти територію рашки щоб створити там паніку і хаос серед населення! Орки почнуть втікати з прикордонних міст і сіл рашки і створять хаос і паніку, це б дуже допомогло Україні!
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13.09.2022 01:10 Відповісти
Краще відпускати недобитих орків до прикордонних сіл рашки. Щоб рашка дивилась,боялась і до нас не лізла.
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13.09.2022 01:13 Відповісти
Навіщо "відпускать"? Бить до самого кордону! Щоб лише їх рештки недобиті той кордон переповзали і здихали в прикордонних селах (на території Росії)! Решту кацапи зрозуміють самі!
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13.09.2022 06:15 Відповісти
Як це відпускати?Це війна чи похід за грибами?Кацапам що показуй що ні,все одно.Лізуть як сарана.Відпусти,знов прилізуть,ще й сміятимуться-дурні хохли "атпустілі"
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13.09.2022 06:47 Відповісти
трохи не так, Україна повинна попередити парашу, що на кожний удар по інфрастуктурі, буде надано удар у відповідь!
Далі - усі енергитичні електропідстанції параші є у вільному доступі в інеті!
Далі - визначити координати фізичних об"єктів енергетики параші не є проблемою!
Далі - більшість розподідьчих підстанцій великої потужності знаходиться у майже безоюдних місцях! Так є!
Далі - навіть найбільші та найпотужніші трансформатори мають корпуси не захищені від ... Пояснювати?
Далі - навіть пересічний диспетчер будь якої енергосистеми вкаже найбільш визначні ТР-РИ на розподільчих підстанціях.
Далі - не має сенсу пояснювати!

Шлях винещення енергетичної інфраструктури, це двосторонній рух! І він веде в АД!

парашиньці у своїй гордині про це забули.
пляшка їм в ...

при великій потребі параша залишиться без е/е за лічені дні!
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13.09.2022 01:28 Відповісти
за помилки вибачаюсь, нерви(
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13.09.2022 01:29 Відповісти
Це одна категорія цілей.
Ще є склади ГСМ, ж/д вузли, мости та розв'язки. Їх також треба херачити у глибину кацапстану на 40-80 км.
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13.09.2022 08:30 Відповісти
Саме так. Без розголосу долучити західну високоточну зброю великої дальності і використовувати її симметрично, лише при заргрозі пошкодження і фактах пошкодження нашої інфраструктури. Кожен пуск кожної ракети буде задокументовано і його доцільність буде виправдано фактами.
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13.09.2022 01:38 Відповісти
не треба суперзброї! любий дрон з дальністю пару кілометрів та вантажем у 1-3 кіло) або так як крили НПЗ)))
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13.09.2022 01:42 Відповісти
бред собачий - рашка это и так знает - а наши не должны языком трепаться и ныть как зеленский - а молча отвечать хаймарсами
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13.09.2022 03:44 Відповісти
Так виходячи з останніх подій,кацапи надумались знищити енергетику України.Тут вже зовсім ніякий "асфальт" не допоможе.При такому розкладі тільки два види серйозного ракетного озброєння потрібні.ПВО-ПРО для захисту.І балістичні-крилаті,як зброя відплати.По іншому парнокопитних не заспокоїти.....
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13.09.2022 06:54 Відповісти
Згоден на 100%, але не "зброя відплати", а "зброя стримування".
Так звучить дипломатично.
Не забувайте, що ми мусимо це якось нашим союзникам пояснювати.
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13.09.2022 08:59 Відповісти
Паніка і хаос серед орків на руку Україні! Хай всі орки з території, яка біля України, тікають на красну площу до пуйла!
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13.09.2022 01:12 Відповісти
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13.09.2022 01:14 Відповісти
Паніка серед орків на прикордонних з Україною територіях це дуже дієвий спосіб створити внутрішній соціальний хаос в рашці !
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13.09.2022 01:15 Відповісти
у кремл1 гэмору вистачаэ 1 без движу у прикордонн1..... ось це подивись.... )
https://www.youtube.com/watch?v=wCEMtB6pE4s&list=TLPQMTIwOTIwMjIlQTeB2blXSQ&t=1612s
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13.09.2022 01:25 Відповісти
Губернатор Белгородщины:
- Сограждане! С целью спасения ваших жизней предлагаю покинуть приграничные с Украиной населённые пункты и срочно эвакуироваться вглубь страны! Подлые "укропы" уже глубоко проникли на территорию Белгородской области и скоро с тыла начнут вас обстреливать из "Искандеров"!
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13.09.2022 06:27 Відповісти
Кацапи, будь ласка наступного разу проведіть евакуацію в Криму. Ті що за Україну хай залишаються, а кацапи і малороси хай їдуть в рідний Магадан 👍
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13.09.2022 01:17 Відповісти
Україні треба засилати ДРГ на територію рашки і робити там двіж...
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13.09.2022 01:17 Відповісти
ну ты прямо капитан очевидность - уже давно все сделано
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13.09.2022 03:47 Відповісти
Не видумуйте. ДРГ погоди не зроблять. Потрібно не звертати уваги на заборону недолугого Османського і переходити кордон, добивати мокалів на їх території. Як тільки це станеться, вони швидко дременуть з нашої території защіщять Маскву.
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13.09.2022 12:33 Відповісти
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13.09.2022 01:19 Відповісти
Уявіть собі міграцію тисяч людей з території Бєлгородської області в глиб рашки... Це купа соціальних проблем і паніка!
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13.09.2022 01:20 Відповісти
Рано чи пізно війна прийде до кацапії, обов'язково прийде
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13.09.2022 01:24 Відповісти
І для нас найкраще, щоб це була війна громадянська. Хай товчуть один одного.
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13.09.2022 09:01 Відповісти
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13.09.2022 01:38 Відповісти
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13.09.2022 02:09 Відповісти
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13.09.2022 02:00 Відповісти
Ці прищі просто покрасуватись хочуть -ми питались, нас еще не посилали. Та кому вони там потрібні лапотні. Тільки дві деревні, це для звітності Кремлю.
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13.09.2022 02:06 Відповісти
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13.09.2022 02:08 Відповісти
Это хорошее начинание. Поддерживаю. А еще пусть выезжают из Поповки, Графовки, Прилесья, Колотиловки, Вязового, Илек-Пеньковки, Почаево, Дроновуи, Смородина, Пороз, Мокрой Орловки, Козинки и еще сотни полторы дяревень вдоль всей границы аж до Воронежской области. А там эстафету пусть подхватывает воронежский губернатор.
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13.09.2022 02:42 Відповісти
санитарная зона демилитаризации от кордона Украины - 200+ км
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13.09.2022 03:52 Відповісти
Шутки шутками, а Теткино и Донецк надо забирать. Хотя бы для того, что бы подровнять границу. Ну и Журавлевка с Нехотеевкой тоже напрашиваются.
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13.09.2022 02:48 Відповісти
как только все "воены-писаки" с цензора будут на передовой - сразу заберем
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13.09.2022 03:53 Відповісти
На расєє немає сіл - там деревні
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13.09.2022 04:08 Відповісти
Як розказував товариш (в 90 працював в Калужській обл)яка різниця в кацапів між селом і дєрєвнєй
Якщо є церква це село , а дєрєвня -церкви нема
Незнаю наскільки це правда
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13.09.2022 07:58 Відповісти
хороший призыв... хотя зачем... все-равно трахнут всех свинопасовских баб тувинские степные котики...
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13.09.2022 04:38 Відповісти
Губернатор Белгородщины:
- Сограждане! С целью спасения ваших жизней предлагаю покинуть приграничные с Украиной населённые пункты и срочно эвакуироваться вглубь страны! Подлые "укропы" уже глубоко проникли на территорию Белгородской области и скоро с тыла начнут вас обстреливать из "Искандеров"!
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13.09.2022 06:20 Відповісти
Бєгі ванька, бєгі!
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13.09.2022 08:23 Відповісти
Спецоперація йде за планом.
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13.09.2022 08:35 Відповісти
Москалики втікайте, українці вітайте, ЗСУ йдуть на українську білгородщину.
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13.09.2022 08:36 Відповісти
Жителів російських етнічних українських сіл Журавлівка та Нехотіївка, що у Бєлгородській області, закликали евакуюватися з населених пунктів в Україну
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13.09.2022 09:15 Відповісти
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13.09.2022 11:04 Відповісти
 
 