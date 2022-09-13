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Миколаїв (1338) обстріл (21193)

У Миколаєві в ніч на 13 вересня під час повітряної тривоги пролунали вибухи

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

миколаїв

У Миколаєві в ніч на 13 вересня пролунали звуки вибухів. У місті та області оголошена повітряна тривога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

За даними ЗМІ, у Миколаєві чули звуки вибухів близько 01:26 години. Сталося це через декілька хвилин після сигнали про ракетну небезпеку.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про відбій тривоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потужні удари по спальному району Миколаєва: Зруйновано багатоповерхівки, є постраждалі. ФОТО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+3
бред не надо писать не будет снятия санкций без
капитуляции
демилитаризации
депутнинизации всей кацапии - путлеру сейчас нужно только об одном думать о своей шкуре что бы в живых остаться
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13.09.2022 06:09
+2
путин сейчас думает как выйти из войны чтобы остаться при власти.

Как бы он мог это сделать.

Сейчас вступит в силу нефтевое эмбарго, зарплаты россиян упадут с 500 долларов до 250. Народ будет недоволен.

И тогда путин может объявить россиянам, что запад предлагает снять с россии санкции в обмен на вывод войск из Украины, включительно с крымом.

И тогда они могут разделить своих телевизионных пропагандистов на 2 группы: одни будут говорить, что выводить войска не стоит, другие будут выступать за возобновление отношений с западом.

Потом они могут провести псевдо-опрос среди населения и объявить, что 70% россиян за возобновление отношений с западом, за снятие эмбарго и за восстановление зарплат в 500 долларов.

Можно вину за проваленную "спецоперацию" свалить на суркова, нескольких генералов и отправить их в отставку.

путин даже может поставить вместо себя уже какого-то молодого ставленника, а сам свалить на счастливую спокойную пенсию в китай.
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13.09.2022 05:01
+2
Взяв і обрізав фантазеру крила.Ти чого такий злий?
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13.09.2022 07:03
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Пишут что бурята который кастрировал и убивал наших военных взяли в плен.
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13.09.2022 04:47 Відповісти
фейк, його точно не брали б в полон
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13.09.2022 05:36 Відповісти
а когда берут в плен что все знают его морду? тем более бурят..
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13.09.2022 06:05 Відповісти
То був не бурят, а калмик. У них пики інші, але все рівно, однакові.
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13.09.2022 08:53 Відповісти
путин сейчас думает как выйти из войны чтобы остаться при власти.

Как бы он мог это сделать.

Сейчас вступит в силу нефтевое эмбарго, зарплаты россиян упадут с 500 долларов до 250. Народ будет недоволен.

И тогда путин может объявить россиянам, что запад предлагает снять с россии санкции в обмен на вывод войск из Украины, включительно с крымом.

И тогда они могут разделить своих телевизионных пропагандистов на 2 группы: одни будут говорить, что выводить войска не стоит, другие будут выступать за возобновление отношений с западом.

Потом они могут провести псевдо-опрос среди населения и объявить, что 70% россиян за возобновление отношений с западом, за снятие эмбарго и за восстановление зарплат в 500 долларов.

Можно вину за проваленную "спецоперацию" свалить на суркова, нескольких генералов и отправить их в отставку.

путин даже может поставить вместо себя уже какого-то молодого ставленника, а сам свалить на счастливую спокойную пенсию в китай.
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13.09.2022 05:01 Відповісти
бред не надо писать не будет снятия санкций без
капитуляции
демилитаризации
депутнинизации всей кацапии - путлеру сейчас нужно только об одном думать о своей шкуре что бы в живых остаться
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13.09.2022 06:09 Відповісти
Взяв і обрізав фантазеру крила.Ти чого такий злий?
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13.09.2022 07:03 Відповісти
так багато фантазерiв - хочеться якоiсь свiжоi думки
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13.09.2022 07:07 Відповісти
Там ще бiльший бред про "500 баксiв" ...На своiх засраних болотах кацапи й 200 були б радi...
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13.09.2022 08:49 Відповісти
Живу в Миколаєві в 5-ти поверхівці недалеко від Центрального ринку і коли пишуть, чи по відосу говорить мер чи Кім, що під час повітряної тривоги негайно ідіть в укриття, то зразу хочеться запитати їх адресу. Хай дадуть адреси вже хоч своїх укриттів, то ми там будемо переховуватися. Де вони в таких будинках чи поруч з ними про які я пишу?
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13.09.2022 21:52 Відповісти
 
 