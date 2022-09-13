У Миколаєві в ніч на 13 вересня під час повітряної тривоги пролунали вибухи
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У Миколаєві в ніч на 13 вересня пролунали звуки вибухів. У місті та області оголошена повітряна тривога.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.
За даними ЗМІ, у Миколаєві чули звуки вибухів близько 01:26 години. Сталося це через декілька хвилин після сигнали про ракетну небезпеку.
Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про відбій тривоги.
Топ коментарі
+3 Slava Bortok
показати весь коментар13.09.2022 06:09
+2 Дмитро Карпенко
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+2 Микола Мазуренко
показати весь коментар13.09.2022 07:03
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Будь ласка, зачекайте...
Как бы он мог это сделать.
Сейчас вступит в силу нефтевое эмбарго, зарплаты россиян упадут с 500 долларов до 250. Народ будет недоволен.
И тогда путин может объявить россиянам, что запад предлагает снять с россии санкции в обмен на вывод войск из Украины, включительно с крымом.
И тогда они могут разделить своих телевизионных пропагандистов на 2 группы: одни будут говорить, что выводить войска не стоит, другие будут выступать за возобновление отношений с западом.
Потом они могут провести псевдо-опрос среди населения и объявить, что 70% россиян за возобновление отношений с западом, за снятие эмбарго и за восстановление зарплат в 500 долларов.
Можно вину за проваленную "спецоперацию" свалить на суркова, нескольких генералов и отправить их в отставку.
путин даже может поставить вместо себя уже какого-то молодого ставленника, а сам свалить на счастливую спокойную пенсию в китай.
капитуляции
демилитаризации
депутнинизации всей кацапии - путлеру сейчас нужно только об одном думать о своей шкуре что бы в живых остаться