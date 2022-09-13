У Миколаєві в ніч на 13 вересня під час повітряної тривоги пролунали вибухи

У Миколаєві в ніч на 13 вересня пролунали звуки вибухів. У місті та області оголошена повітряна тривога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

За даними ЗМІ, у Миколаєві чули звуки вибухів близько 01:26 години. Сталося це через декілька хвилин після сигнали про ракетну небезпеку.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про відбій тривоги.

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