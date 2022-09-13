Минулої доби росіяни обстріляли з артилерії, мінометів і САУ Есманську й Шалигінську громади Сумщини
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Минулої доби росіяни обстріляли Есманську і Шалигінську громади Сумської області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.
По Есманській громаді було 18 прильотів зі ствольної артилерії протягом дня та ще 17 мінометних.
По Шалигінській громаді – 6 ворожих прильотів із САУ.
Крім того, було 6 черг із крупнокаліберного кулемета по територіях громади з боку Росії.
"Ці обстріли у Шосткинському районі минули без руйнувань та жертв", – зазначив Живицький.
Топ коментарі
+2 Olexa Pluzh
показати весь коментар13.09.2022 07:26
+1 Оксана Фесенко
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+1 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
показати весь коментар13.09.2022 06:55
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bamr
@bamr69
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1 ч
Вчера в 14:00 народный депутат ОПЗЖ Вадим Рабинович приземлился в израильском аэропорту Бен-Гурион и прошёл паспортный контроль через проход для граждан Израиля, использовав соответственно паспорт гражданина Израиля.
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помітив прокол і вилучив свій минулий пост, так? Ідіот із березневою реєстрацією
Ось на колінах хохли ті які за ОПЗЖ чи Зе, АЛЕ не тобі русьне мене вчити. ПНХ