Минулої доби росіяни обстріляли з артилерії, мінометів і САУ Есманську й Шалигінську громади Сумщини

Минулої доби росіяни обстріляли Есманську і Шалигінську громади Сумської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.

По Есманській громаді було 18 прильотів зі ствольної артилерії протягом дня та ще 17 мінометних.

По Шалигінській громаді – 6 ворожих прильотів із САУ.

Крім того, було 6 черг із крупнокаліберного кулемета по територіях громади з боку Росії.

"Ці обстріли у Шосткинському районі минули без руйнувань та жертв", – зазначив Живицький.

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