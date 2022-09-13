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Минулої доби росіяни обстріляли з артилерії, мінометів і САУ Есманську й Шалигінську громади Сумщини

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

Минулої доби росіяни обстріляли Есманську і Шалигінську громади Сумської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.

По Есманській громаді було 18 прильотів зі ствольної артилерії протягом дня та ще 17 мінометних.

По Шалигінській громаді – 6 ворожих прильотів із САУ.

Крім того, було 6 черг із крупнокаліберного кулемета по територіях громади з боку Росії.

"Ці обстріли у Шосткинському районі минули без руйнувань та жертв", – зазначив Живицький.

Також читайте: Росіяни вранці обстріляли Сумщину з міноментів, - ОВА

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
В мене видає як вересневий. Сере в кожній гілці.
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13.09.2022 07:26
+1
Тому що можуть
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13.09.2022 06:49
+1
хохли! а ви й далі обирайте собі начальників за принципом "абинеукраїнець" 👇

bamr

@bamr69

·

1 ч

Вчера в 14:00 народный депутат ОПЗЖ Вадим Рабинович приземлился в израильском аэропорту Бен-Гурион и прошёл паспортный контроль через проход для граждан Израиля, использовав соответственно паспорт гражданина Израиля.
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13.09.2022 06:55
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Зачем они Сумщину обстреливают?
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13.09.2022 06:36 Відповісти
Тому що можуть
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13.09.2022 06:49 Відповісти
хохли! а ви й далі обирайте собі начальників за принципом "абинеукраїнець" 👇

bamr

@bamr69

·

1 ч

Вчера в 14:00 народный депутат ОПЗЖ Вадим Рабинович приземлился в израильском аэропорту Бен-Гурион и прошёл паспортный контроль через проход для граждан Израиля, использовав соответственно паспорт гражданина Израиля.
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13.09.2022 06:55 Відповісти
кацап нафиг ты тут вбрасываешь этого опущенного нафталина?
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13.09.2022 07:05 Відповісти
кацапи і кінчена малоросьня пишуть на ызыке путина, як ти
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13.09.2022 07:10 Відповісти
Раше-мудак! ти не міняй так часто прапори.

Підбери собі нормальний VPN

помітив прокол і вилучив свій минулий пост, так? Ідіот із березневою реєстрацією
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13.09.2022 07:18 Відповісти
бот кацапский тут пол форума пишет на русском так сгинь падло
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13.09.2022 07:20 Відповісти
мудаків таких як ти вистачає це правда
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13.09.2022 07:24 Відповісти
хі-хі - я назваю хохлів хохлами, і називаю українців українцями.

Ось на колінах хохли ті які за ОПЗЖ чи Зе, АЛЕ не тобі русьне мене вчити. ПНХ

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13.09.2022 07:28 Відповісти
В мене видає як вересневий. Сере в кожній гілці.
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13.09.2022 07:26 Відповісти
у нього VPN стрибає, або перейшов на робоче місце товариша
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13.09.2022 07:31 Відповісти
бедная Сумщина надеюсь все кто хотел от туда выехали давно
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13.09.2022 07:03 Відповісти
 
 