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Майже півтори сотні військових РФ поховали у Криму від початку російського вторгнення

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

крим

У тимчасово окупованому українському Криму поховали щонайменше 147 військовослужбовців російської армії.

Про це у фейсбуці повідомляє представництво Президента України в АРК, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 12 вересня 2022 року в окупованому Криму вже відбулися поховання щонайменше 147 солдатів російської армії. 72 з них, імовірно, були громадянами України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кількість поховань може бути більшою, оскільки значна частина похоронів відбувається без висвітлення.

У представництві Президента в АРК також зазначають, що на інтернет-порталах в окупованому Криму поширюють оголошення про роботу в тимчасово непідконтрольних Україні районах Запорізької області та Херсонщини – нібито для охорони, а також допомоги в підготовці до так званого "референдуму".

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 52 950 осіб, 243 літаки, 213 гелікоптерів, 2 168 танки, 1 269 артсистем та 4 640 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
мало
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13.09.2022 06:48
+5
Они загорают. Не мешайте.
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13.09.2022 06:43
+5
Бархатный сезон однако..
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13.09.2022 06:46
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Они загорают. Не мешайте.
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13.09.2022 06:43 Відповісти
НА КОРМ РЫБАМ ИХ !!!
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13.09.2022 06:45 Відповісти
Бархатный сезон однако..
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13.09.2022 06:46 Відповісти
мало
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13.09.2022 06:48 Відповісти
Чой-то маловато, по логике их должно быть несколько тысяч, как минимум..
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13.09.2022 07:10 Відповісти
Это сленг такой, неужели непонятно?.. )
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13.09.2022 07:45 Відповісти
А ті що не вистарчає до тисячі "бєзвєсті пропавшиє".
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13.09.2022 07:59 Відповісти
Мало.
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13.09.2022 07:10 Відповісти
150 це не дуже богато. От 150 000 оце дiло.
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13.09.2022 07:53 Відповісти
Земля бетоном.
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13.09.2022 07:55 Відповісти
А скільки ще їх валяється непохованих, хто рахував?
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13.09.2022 08:07 Відповісти
Цікаво скільки дебілів із півострова Крим поїдуть у тимчасово окуповані райони Запорізької області та Херсонської проводити референдум?
Сподіваюся, Партизани їх добре зустрінуть і добре проводять.
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13.09.2022 08:17 Відповісти
 
 