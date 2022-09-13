Майже півтори сотні військових РФ поховали у Криму від початку російського вторгнення

У тимчасово окупованому українському Криму поховали щонайменше 147 військовослужбовців російської армії.

Про це у фейсбуці повідомляє представництво Президента України в АРК, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 12 вересня 2022 року в окупованому Криму вже відбулися поховання щонайменше 147 солдатів російської армії. 72 з них, імовірно, були громадянами України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кількість поховань може бути більшою, оскільки значна частина похоронів відбувається без висвітлення.

У представництві Президента в АРК також зазначають, що на інтернет-порталах в окупованому Криму поширюють оголошення про роботу в тимчасово непідконтрольних Україні районах Запорізької області та Херсонщини – нібито для охорони, а також допомоги в підготовці до так званого "референдуму".

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 52 950 осіб, 243 літаки, 213 гелікоптерів, 2 168 танки, 1 269 артсистем та 4 640 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА