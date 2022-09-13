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Російські війська залишили Киселівку на Херсонщині, що є оперативно важливим пунктом, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Російські війська залишили Киселівку – оперативно важливий пункт у Херсонській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Контрнаступ України на півдні продовжує спричиняти значний вплив на моральний стан і військовий потенціал Росії на Півдні України.

Супутникові знімки російських позицій у Киселівці, за 15 км на північний захід від Херсона, показують, що всі російські машини, крім чотирьох, відійшли від попередніх передових позицій, що узгоджується з чутками про те, що війська так званої Донецької Народної Республіки ("ДНР") залишили Киселівку та відійшли назад у бік річки Дніпро.

Як зазначається, Киселівка є оперативно важливим місцем для російських військ, оскільки це останній великий населений пункт уздовж шосе E58 і залізничної лінії між нинішніми українськими позиціями та Чорнобаївкою, крайньою частиною Херсонщини.

Очевидне відведення російських військ із цієї позиції може поставити під загрозу здатність росіян захистити північно-західну околицю міста Херсона та свідчить про те, що російські війська в цьому районі відчувають безпосередню загрозу своїм позиціям.

Успіх останніх українських контрнаступальних операцій може вплинути на бажання і здатність російського військового командування своєчасно використовувати новосформовані добровольчі підрозділи в Україні.

У Генштабі України повідомили, що російське військове командування призупинило відправку нових, уже сформованих підрозділів в Україну.

Також читайте: Частина російських військ із Харківщини повернулася до Росії, - Пентагон

Ключові висновки аналітиків ISW:

  • Українські війська продовжують досягати значних успіхів у Херсонській області та постійно погіршують моральний дух і бойові можливості російських військ у цьому районі.
  • Російське військове командування може призупинити розгортання новосформованих підрозділів в Україні через нещодавні втрати росіян і загальне погіршення морального стану.
  • Російським військам не вдається зміцнити нову лінію фронту після того, як українці завоювали Харківську область, і вони активно залишають цей район або передислокуються на інші напрямки.
  • Українські війська продовжували обстрілювати російські військові об’єкти та позиції в Херсонській області.
  • Повернення Україною Ізюма, ймовірно, погіршило здатність російських військ завдавати артилерійських ударів уздовж траси Ізюм-Слов’янськ.
  • Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомилопро відновлення другої резервної лінії електропередач до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).
  • Масштабний контрнаступ України завдає шкоди російським адміністративним можливостям і спонукає росіян залишити окуповані частини України далеко за лінією зіткнення.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+36
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13.09.2022 07:26
+28
Горькая правда заключается в том, что большинству коллаборантов все их "деяния" сойдут с рук. Случай с попами МП на Киевщине - яркий тому пример.
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13.09.2022 08:12
+26
У звільненому селі хлопці пішли до колишнього директора школи попросити смарт, щоб сфотографувати розбиті будинки (їх телефони орки повідбирали). А він каже: рібята,ви попутали - я не з тієї команди, я з руськими. Йому: дєд, альо, проснись - наші уже в Гоптівці. "Та ви шо?" і втік у хату.
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13.09.2022 07:44
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13.09.2022 07:26 Відповісти
Розпочавши у 2014 році, ми продовжуємо посилювати протиповітряну оборону. Перед вами радіолокаційні екстрактори для станцій П-18, які коштують мільйон гривень.
https://twitter.com/i/status/1569343887939977221
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13.09.2022 07:28 Відповісти

https://twitter.com/i/status/1569183838571569153
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13.09.2022 07:35 Відповісти
Кстати, каски и термо белье уже нашим выдали
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13.09.2022 07:42 Відповісти
У звільненому селі хлопці пішли до колишнього директора школи попросити смарт, щоб сфотографувати розбиті будинки (їх телефони орки повідбирали). А він каже: рібята,ви попутали - я не з тієї команди, я з руськими. Йому: дєд, альо, проснись - наші уже в Гоптівці. "Та ви шо?" і втік у хату.
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13.09.2022 07:44 Відповісти
І що? Витягли з хати і дали пі@дюлєй,як мінімум? Чи так ця ватна мерзота директором школи і залишиться чекаючи на "братушєк"?🤦
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13.09.2022 08:03 Відповісти
Горькая правда заключается в том, что большинству коллаборантов все их "деяния" сойдут с рук. Случай с попами МП на Киевщине - яркий тому пример.
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13.09.2022 08:12 Відповісти
Так, залишиться. Що там у нас з законом про колаборацію?

В сусідньому селі взагалі прикол був: староста-колаборантка, як тільки орки втекли, ще до приходу наших вивісила український прапор, сфоткалась і відправила і тг-канали. Вчора її фотка була дуже популярною в усіх мережах)
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13.09.2022 08:15 Відповісти
Но жители же наверно могут рассказать про её отношения с оккупантами?
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13.09.2022 09:57 Відповісти
На СБУ надії, нажаль, нема. В якихось громадах буде негласно вирішено питання з односельцями-колаборантами, в інших будуть лише плювати вслід.
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13.09.2022 12:14 Відповісти
Це яка Кисилівка? Невже та що біля Чорнобаївки? Тоді це вже околиці Херсона.
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13.09.2022 07:54 Відповісти
Писали що та, але зранку зв'язався з родичами в Киселівці, сказали що все по старому ,нажаль.
Може за день щось проясниться.
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13.09.2022 08:22 Відповісти
Так написано, що відвели техніку, але щось там лишилось. Тобто наші не зайшли в Киселівку, поки що
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13.09.2022 09:07 Відповісти
Отак , дурнi орки,трандуйте з Кисилівки прямо до Чорнобаївки, там вас вже зачекалися.
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13.09.2022 08:13 Відповісти
Що й передбачали - Херсон майже оточений із трьох сторін! Киселівка цк останнє село перед Чорнобаївкою - передмістям Херсона!
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13.09.2022 08:28 Відповісти
Лінія фронту на півдні України просунулась на 12 км, звільнено понад 500 км² територій, - генерал-майон ЗСУ Дмитро Марченко Завдяки вдалому плануванню Оперативного командування "Південь", українські військові звільнили 13 населених пунктів окупованого півдня України.
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13.09.2022 08:38 Відповісти
До кінця осені Україна зможе повернути багато чого якщо такий темп наступу буде продовжуватись
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13.09.2022 09:23 Відповісти
взяли уже или возьмут скоро не суть важно, важно по всей линии Херсонского мешка непрерывно поддавливать рашистов, для истощения их запасов, у них снабжения почти нет, вертолетами и по хлипким понтонам еле везут. Если давить - запасы закончатся.
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13.09.2022 10:53 Відповісти
Скоро всех пропагандонов мавзолея будут звать... Симоньяненко,**********..Салавьевский Сикелевский Шейнинский и прочие Невзоровский энд Солонинский а в финале спляшут Гопака...🤣переобуются что Хамелеоны...🦍🦍🦍Шариковское...
Одна дама на картах Таро...каже что путлера застрелят 7 октября..в день 70-летия...
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13.09.2022 11:52 Відповісти
До Чорнобаївки 10 км звідти... 15 км до Херсону.
В мене для кацапів лише одна порада:
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13.09.2022 12:27 Відповісти
 
 