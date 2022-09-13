Вірменія звернеться по допомогу до Росії та ОДКБ через загострення на кордоні з Азербайджаном

На тлі загострення ситуації на кордоні з Азербайджаном у Вірменії скликали Раду безпеки. Під час зібрання вирішили просити допомоги у Росії та ОДКБ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Арменпрес".

Засідання відбулося уночі 13 вересня та минуло під головуванням прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Участь у ньому також взяли президент Ваагн Хачатурян і глава Національних зборів Ален Симонян.

Члени Радбезу обговорили подальші кроки щодо ситуації на кордоні з Азербайджаном.

"Схвалили рішення офіційно звернутися до Росії з метою реалізації положень Договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу, а також до Організації договору про колективну безпеку та до Ради Безпеки ООН", - пишуть журналісти.

Також читайте: Пашинян зателефонував Путіну через загострення на кордоні з Азербайджаном