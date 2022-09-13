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До 200 воєнних злочинів, скоєних окупантами, щодня фіксують на звільнених територіях, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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На звільнених від окупантів територіях щодня фіксується до двохсот кривавих воєнних злочинів, скоєних росіянами, понад 70 тисяч квадратних кілометрів у десяти областях – заміновані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

На вже звільнених від ворога українських територіях щодня фіксується до двохсот кривавих воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами.

Мінна небезпека в звільнених містах та селах залишається високою, понад 70 тисяч квадратних кілометрів у десяти областях заміновано боєприпасами і вибуховими речовинами.

"Сили оборони вживають заходів щодо якнайшвидшого повернення мирного життя в звільнені громади", – йдеться в повідомленні Генштабу.

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Автор: Наталя Джума
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жорстоку та криваву ціну платять українці за "гірше не буде - хоч поржем" голосуючи за слуг чужого народу.

А що робить наш новий Обурдсмен? Чому не б'є у дзвони щодня?
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13.09.2022 08:22 Відповісти
"Знайомі їздили до звільненого Високопілля з гуманітаркою. Ще навколо пострілюють, тому носили по домах здебільшого. Але місцеві сміливці провели їм щось на кшталт екскурсії. Кажуть перше, що їм показали це будинок, де була тюрма. Біля нього яма, де закопані розстріляні...

Кожний звільнений населений пункт... Тюрми, розстріляні, ями для трупів. Країна-ГУЛАГ несе за собою муки і смерть всюди, куди приходить.

З хорошого: односельці півроку переховували АТОвця і кілька активістів, їх ніхто не здав і вони вижили в окупації!
кажуть заходило кілька ротацій росіян, і кожні йшли по хатах, вигадуючи свій привід: то шукали ДРГ, то перевіряли документи, то чи нема поранених від обстрілу. Але врешті решт всі виносили, що бачили цінного.
Кілька разів шукали по селу молодих жінок (буцім-то на кухні допомагати). Ті хто погодився... ну ви розумієте. Коротше, я не знаю, як вони ті півроку пережили..."
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13.09.2022 08:29 Відповісти
 
 