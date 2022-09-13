До 200 воєнних злочинів, скоєних окупантами, щодня фіксують на звільнених територіях, - Генштаб ЗСУ
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На звільнених від окупантів територіях щодня фіксується до двохсот кривавих воєнних злочинів, скоєних росіянами, понад 70 тисяч квадратних кілометрів у десяти областях – заміновані.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
На вже звільнених від ворога українських територіях щодня фіксується до двохсот кривавих воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами.
Мінна небезпека в звільнених містах та селах залишається високою, понад 70 тисяч квадратних кілометрів у десяти областях заміновано боєприпасами і вибуховими речовинами.
"Сили оборони вживають заходів щодо якнайшвидшого повернення мирного життя в звільнені громади", – йдеться в повідомленні Генштабу.
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А що робить наш новий Обурдсмен? Чому не б'є у дзвони щодня?
Кожний звільнений населений пункт... Тюрми, розстріляні, ями для трупів. Країна-ГУЛАГ несе за собою муки і смерть всюди, куди приходить.
З хорошого: односельці півроку переховували АТОвця і кілька активістів, їх ніхто не здав і вони вижили в окупації!
кажуть заходило кілька ротацій росіян, і кожні йшли по хатах, вигадуючи свій привід: то шукали ДРГ, то перевіряли документи, то чи нема поранених від обстрілу. Але врешті решт всі виносили, що бачили цінного.
Кілька разів шукали по селу молодих жінок (буцім-то на кухні допомагати). Ті хто погодився... ну ви розумієте. Коротше, я не знаю, як вони ті півроку пережили..."