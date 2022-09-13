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армія РФ (13520) війна (56671) Харківщина (4293) Лиман (200)

РФ не здатна зміцнити нову лінію фронту після контрнаступу ЗСУ на Харківщині, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Після успішного котрнаступу ЗСУ в Харківській області російські окупанти не мають сили для зміцнення нової лінії фронту.

Про це зазначає Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що наразі тривають активні бої за Лиман. Однак загарбники переймаються, що Збройні сили України форсуватимуть Сіверський Донець.

"Війська РФ, імовірно, зосереджені біля лінії Лиман-Ямполь, бо вважають, що вона буде потенційною ціллю для українського наступу", - пишуть в ISW.

Окупанти не в стані зміцнити нову лінію фронту й активно покидають східну частину Харківської області для передислокації на інші напрямки, наприклад, у південно-західну частину Донецької області.

"Це свідчить про те, що російське командування не надає першочергової ваги для зміцнення вразливих позицій на схід від річки Оскіл", - додали в Інституті вивчення війни.

Також читайте: Російські війська залишили Киселівку на Херсонщині, що є оперативно важливим пунктом, - ISW

Автор: Ірина Дашківська
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Войска рф растянуты тоненькой полосочкой по всей линии фронта. Украина прорвала оборону на Харьковщине. Она сейчас пойдет по Луганской области аж до границы россии.

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13.09.2022 08:31 Відповісти
Після того, як ви п'ятнадцять років завойовували півторамільйонну Чечню - як, як, бл*ь, вам взагалі у ваші тупорилі бошки змогла прийти думка, що ви зможете завоювати сорокомільйонну Україну, в якій один Харків за населенням більше, ніж уся Чечня?
ЯК, БЛ*Ь????
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13.09.2022 09:40 Відповісти
Сподівались, що буде як у 2014-му в Криму, коли застали українців у розпачі в час безвладдя. Можливо дійсно розраховували на відсутність супротиву з боку більшої частини українців дивлячись на те, кого вибрали українці до влади і проти кого так злісно виступали, як ганьбили два з половиною роки патріотичних політиків, та сплюндрували за останні роки реформи у армії та злили ракетну програму. От і зробили висновок, що зараз Україна достатньо м'яка та слабка. Але ж не врахували на скільки зміцніла з 2014 по 2019, і цього вистачило щоб принаймні зупинити ворога, та не врахували на Рашці підтримку Заходу!!!
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13.09.2022 09:54 Відповісти
та я тебя умоляю, очень просто. Ровно так как Крым отжимали, думали будет ровно тоже самое. Все нацики мол держат линию фронта на Донбассе, а вся остальная Украина это стало быть малоросы, будут встречасть с цветами. Вот так и планировали. Медведчук же так обещал.
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13.09.2022 10:50 Відповісти
Парадокс обсуждений на рашистских пабликах контрнаступления ВСУ заключается ещё и в том, что ещё недавно верящие и поддерживающие оправдание нападения Рашки на Украину тем, что это было "превентивным ударом" на "готовящееся нападение Украины" почему то совсем не беспокоятся о том, что не создаётся оборона границ эРэФии от "нападения ВСУ", а производится переброска сил руССких нацистов в ОРДО. Их не смущает явное противоречие сего легенде раскручиваемой пропагандой Беларуси и Масквабада на протяжении многих лет. Как не смущает и то, что нет никаких усилений оборонных позиций на границе со странами НАТО, а если что туда и подтянуто, то исключительно атакующего, а не оборонного характера, при том что причитания о "желании напасть" на Рашку из =зависти" является главным наративом идей "руССкого мира"!!!
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13.09.2022 09:47 Відповісти
полное отсутствие критического мышления и долговременной памяти - главное условие выживания и успеха на Московии.
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13.09.2022 10:51 Відповісти
Ага иронично... С Северной Кореи которая твердит своему населению, что вокруг враги которые завидуют и мечтают на них напасть москали смеются... А у себя того же в упор не видят, у них всё логично...
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13.09.2022 14:58 Відповісти
Тю, так может это как раз самое время напасть? Питер забрать, например. Или хотя бы Калининград
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13.09.2022 12:50 Відповісти
 
 