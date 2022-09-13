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Азербайджан (607) Вірменія (658)

Єдиною державою-агресором і окупантом у регіоні є Вірменія, - заява Азербайджану щодо загострення на кордоні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

азербайджан

В Азербайджані зробили офіційну заяву щодо загострення ситуації на кордоні. Там стверджують, що відповідальність за ескалацію конфлікту "лежить на військово-політичному керівництві Вірменії".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Азербайджану.

"Єдиною державою-агресором і окупантом в регіоні є Республіка Вірменія. Присутність особового складу і техніки збройних сил Вірменії в карабаській економічній зоні Азербайджану триває", - зазначили у відомстві.

Там також вказали, що у відповідь на широкомасштабну провокацію Вірменії азербайджанська армія застосовує локальні контрзаходи, вогневі точки нейтралізовані.

"Продовжувана Вірменією політика військового авантюризму та реваншизму, інтенсивний обстріл позицій азербайджанської армії на Кельбаджарському, Лачинському, Дашкасанському та Гедабейському напрямках протягом останнього місяця та масштабні провокації, які вона застосувала сьогодні, є основними причинами ескалації конфлікту", - додали у Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в обстрілах

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Азербайджан вовремя начинает.
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13.09.2022 08:28
+15
***** в Азербайджані врешті відкрито сказали ПНХ. не розумію, чому досі мовчать Грузія та Молдова?
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13.09.2022 08:31
+15
Пожелаем успехов Азербайджану в возврате своих законных территорий.
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13.09.2022 08:33
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Азербайджан!

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іншого не дано
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13.09.2022 08:28 Відповісти
Азербайджан вовремя начинает.
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13.09.2022 08:28 Відповісти
параше и ответить нечем - все оружие стянули на дамбасс... ара лавруша засунул язык в опу
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13.09.2022 08:30 Відповісти
***** в Азербайджані врешті відкрито сказали ПНХ. не розумію, чому досі мовчать Грузія та Молдова?
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13.09.2022 08:31 Відповісти
В отличие от Азербайджана, ни у Грузии, ни тем более у Молдовы нет боеспособной армии. И власть в Грузии, в отличие от рядовых граждан к рф-достаточно толерантна.
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13.09.2022 22:19 Відповісти
Пожелаем успехов Азербайджану в возврате своих законных территорий.
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13.09.2022 08:33 Відповісти
Не знаю, чиї там насправді "законні" території. На протязі віків там все настільки перемішувалось і турки різали всіх, до кого дістануть. Погугліть лише, скільки разів вони ******** Відень. Ердоган - така ж сволота, як і Путін.
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13.09.2022 08:41 Відповісти
Ага, "нє всьо так адназначно" товариш майор, будьоновку поправ.
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13.09.2022 09:02 Відповісти
Onufri Zagloba

"Не знаю, чиї там насправді "законні" території."

Яка знайома пісня...
А до чого тут Відень і "турки різали всіх",
товариСЧ часом не трольок-звичайний з паРашки?

Законні - загально визнанні, в цьому випадку кордони республік часів совка, не знало, недолуге?
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13.09.2022 09:14 Відповісти
Это тебе лично пригожин такую тупую методичку всучил?
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13.09.2022 22:21 Відповісти
Ніколи чуркам не бажатиму перемоги над християнами. Хоч вірмени теж глибоко огидні.
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13.09.2022 09:26 Відповісти
"христиане" - це ті, хто вірять у єврейського сектанта, зачатого повітряно-крапельним шляхом?
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13.09.2022 10:04 Відповісти
Якщо серйозно, то якось не віриться, що Вірменія сама могла почати якісь воєнні дії. Вже ясно, що Азербайджан підтримують і настропаляють турки. Росія навряд чи може дозволити собі зараз починати якусь "допомогу" Вірменії, а самі вірмени вже зрозуміли, що армія Азербайджану, з допомогою Туреччини, їх може просто розчавити. Туреччина на Кавказі хоче стати регіональним лідером, тому і інспірує цей конфлікт. Ердоган - то хитра сволота.
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13.09.2022 08:36 Відповісти
Отож! Не бачу привіду радіти з цього повернення гарячої стадії.

Вірмени не такі кацапоїди як більшості тут здається. Так свого часу змушені були лягти під Рашку як і Україна. Більшисть з них, що мешкає на території України палко підтримують Україну.

І це я мовчу вже про фокус світової уваги яким одразу скористаються кацапи...
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13.09.2022 08:40 Відповісти
Это тут причем? Азербайджан возвращает свои территории. Как вернёт все затихнет. А если не затихнет тут уже вина Азербайджана будет.
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13.09.2022 08:44 Відповісти
Кацапи також кажуть, що "вазвращают свой Києв". Якщо США захотять "історичної справедливості" і скажуть, що оскільки їх заснували англійці, то столицею США має бути Лондон, і почнуть обмежену військову операцію, ото буде щось...
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13.09.2022 08:51 Відповісти
Вірмени вони такі. Завжди палко підтримуют країну свого перебування. Хоч Росію, хоч США, хоч Україну, хоч Ліван. Народ такий.
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13.09.2022 08:53 Відповісти
Це називається "лойяльні громадяни". Якби ж то у нас всі були такі. А то етнічні українці, а "руцкага міра" хочуть.
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13.09.2022 09:16 Відповісти
Это об инициативах. А факт обстрела армянской территории (не Карабах) тянет на агрессию.
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13.09.2022 08:45 Відповісти
Сьогодні вночі єдиною єдиною ракетою з БПЛА "Harop" було знищено цілу військову базу Вірменії. Спочатку пряме попадання до складу палива, а за ним і вся база. Не гадатимемо чийого виробництва цей "Harop" і чийого виробництва була ракета.
Запитання в іншому. Азербайджан знав, що має ворога і 30 років готувався. Дехто теж знав, що він має ворога, який рано чи пізно нападе, але 30 років у небо плював.
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13.09.2022 08:38 Відповісти
іранскі грузові борти літають в рашку один за одним через територію Вірменії... тому Україна і весь цівілізований світ не проти щоб Азербайджан навів там трохи порядок.....

а вообщє армяні у вас походу внутренній конфлікт...... так що можете дзвонити в рєльсу.......
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13.09.2022 08:40 Відповісти
Пашинян не даремно по форумам за путлером тягався. Там був наказ 100% почати провокації, а кінцева мета пощкодити або вивести з ладу газопровід TANAP
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13.09.2022 08:40 Відповісти
Ну с учётом того, что у Армении даже средств нет бороться с дронами вряд ли бы они лезли на рожон. Да и стрельба по армянской территории (не по Карабаху) тоже тянет на агрессию.
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13.09.2022 08:43 Відповісти
Вірменія без дозволу рф, а ні яких військових дій не виконує.
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13.09.2022 08:53 Відповісти
А що скаже товариш Ердоган?
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13.09.2022 08:58 Відповісти
Ердоган за.
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13.09.2022 09:04 Відповісти
Другии фронт.
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13.09.2022 08:59 Відповісти
"Чип, чип, джуджалярим

Чип, чип, чип, чип, джуджалярим"(с)
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13.09.2022 09:13 Відповісти
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13.09.2022 09:20 Відповісти
Азербайджану пора проводити денацифікацію/демілітарізацію Вірменії
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13.09.2022 09:35 Відповісти
вычищать и гнать необходимо всех россиянцев или "не таких русских" со всех углов всех стран с полной демилитаризацией, то есть голыми и босыми пусть бегут в козлобад
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13.09.2022 10:02 Відповісти
********* - ще одна ******* НАЦІя!
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13.09.2022 10:34 Відповісти
Армянские войска до сих пор находятся на территории Азербайджана под крышей якобы миротворцев из засрашки,нарушая подписанные договора,армяне,несмотря на в хлам проигранную войну,не желают признавать территориальную целостность Азербайджана и все еще мечтают оттяпать карабах в свою пользу,ответ на такое поведение вполне логично - огневое поражение армянских ВС.
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13.09.2022 10:43 Відповісти
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13.09.2022 11:41 Відповісти
 
 