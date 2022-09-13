Єдиною державою-агресором і окупантом у регіоні є Вірменія, - заява Азербайджану щодо загострення на кордоні
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
В Азербайджані зробили офіційну заяву щодо загострення ситуації на кордоні. Там стверджують, що відповідальність за ескалацію конфлікту "лежить на військово-політичному керівництві Вірменії".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Азербайджану.
"Єдиною державою-агресором і окупантом в регіоні є Республіка Вірменія. Присутність особового складу і техніки збройних сил Вірменії в карабаській економічній зоні Азербайджану триває", - зазначили у відомстві.
Там також вказали, що у відповідь на широкомасштабну провокацію Вірменії азербайджанська армія застосовує локальні контрзаходи, вогневі точки нейтралізовані.
"Продовжувана Вірменією політика військового авантюризму та реваншизму, інтенсивний обстріл позицій азербайджанської армії на Кельбаджарському, Лачинському, Дашкасанському та Гедабейському напрямках протягом останнього місяця та масштабні провокації, які вона застосувала сьогодні, є основними причинами ескалації конфлікту", - додали у Міноборони.
Будь ласка, зачекайте...
Ї !
іншого не дано
"Не знаю, чиї там насправді "законні" території."
Яка знайома пісня...
А до чого тут Відень і "турки різали всіх",
товариСЧ часом не трольок-звичайний з паРашки?
Законні - загально визнанні, в цьому випадку кордони республік часів совка, не знало, недолуге?
Вірмени не такі кацапоїди як більшості тут здається. Так свого часу змушені були лягти під Рашку як і Україна. Більшисть з них, що мешкає на території України палко підтримують Україну.
І це я мовчу вже про фокус світової уваги яким одразу скористаються кацапи...
Запитання в іншому. Азербайджан знав, що має ворога і 30 років готувався. Дехто теж знав, що він має ворога, який рано чи пізно нападе, але 30 років у небо плював.
а вообщє армяні у вас походу внутренній конфлікт...... так що можете дзвонити в рєльсу.......
Чип, чип, чип, чип, джуджалярим"(с)