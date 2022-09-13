Минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у низці населених пунктів Запорізької області

Противник двісті другу добу веде повномасштабну збройну агресію проти України. Захисники Запорізького краю утримують рубежі та дають гідну відсіч російським окупаційним військам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Запорізької ОВА.

Як зазначається, на Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли позицій українських захисників, застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Степове, Полтавка, Ольгівське, Успенівка, Білогір'я, Омельник, Оріхів, Магдалинівка, Новоандріївка, Дорожнянка, Червона, Мала Токмачка, Новоданилівка, Нестерянка, Чарівне, Залізничне, Гуляйполе, Малі Щербаки, Кам'янське.

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