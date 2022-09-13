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1-ша гвардійська танкова армія РФ, визначена для проведення контрударів у разі війни з НАТО, зазнала великих втрат в Україні, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,орки,окупанти,рашисти

Виведені протягом останнього тижня з Харківської області частини російських військ були зі складу 1-ї гвардійської танкової армії, яку в РФ визначили для проведення контрударів у разі війни з НАТО.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 1-ша гвардійська танкова армія, підпорядкована Західному військовому округу, зазнала значних втрат на початковому етапі вторгнення і не була повністю відновлена до початку українського контрнаступу в Харкові.

"1-ша гвардійська танкова армія була однією з найпрестижніших і виділена для оборони Москви і визначена для проведення контрударів у разі війни з НАТО. Із сильним занепадом 1-ї гвардійської танкової армії та інших формувань Західного військового округу звичайні сили Росії, призначені для протидії НАТО, серйозно ослабли. Ймовірно, Росії знадобляться роки, щоб відновити цей потенціал", - йдеться у зведенні.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Може проти НАТО і може щось,але не проти ЗСУ + трохи зброї НАТО
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13.09.2022 09:20
+13
І ета НАТА іщьо нє начінала...
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13.09.2022 09:21
+11
та шо там те танки! "- с чернилами на параше напряжёнка" )) будут на законных правах жрать просрочку ))

"49 минут назад, источник: рбк

Росстандарт допустил отказ от указания на срок годности на этикетке
Для экономии чернил на упаковках продуктов можно было бы не писать часть информации о нем - место производства или указание на место размещения сроков годности, считает Росстандарт. С таким предложением ранее выступил бизнес."
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13.09.2022 09:32
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Може проти НАТО і може щось,але не проти ЗСУ + трохи зброї НАТО
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13.09.2022 09:20 Відповісти
Можна собі уявити НАТО - війська США, Великобританії, Турції, Канади, навіть не пишу за Польщу, Німеччину, Францію які просто перетруть кацапський металобрухт на пиляку, а їх пустові механізми і флот знищать одним залпом.
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13.09.2022 15:45 Відповісти
І ета НАТА іщьо нє начінала...
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13.09.2022 09:21 Відповісти
НАТА на війну ще і не з"явилась.
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13.09.2022 09:23 Відповісти
була якась армія теперь нєт.....

москалі будете наносити контрудари - деснами.....
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13.09.2022 09:22 Відповісти
рашці вже потихенько пора заспокоітись -- не такии страшнии чорт як иого малюют.
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13.09.2022 09:26 Відповісти
та шо там те танки! "- с чернилами на параше напряжёнка" )) будут на законных правах жрать просрочку ))

"49 минут назад, источник: рбк

Росстандарт допустил отказ от указания на срок годности на этикетке
Для экономии чернил на упаковках продуктов можно было бы не писать часть информации о нем - место производства или указание на место размещения сроков годности, считает Росстандарт. С таким предложением ранее выступил бизнес."
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13.09.2022 09:32 Відповісти
Товаришу син прислав фотографію "гуманітарки" яку кацапи роздають своїм солдатам (хлопці захопили машину з нею) В коробці кілограмова пачка борошна пачка дріжжів і 150-грамова пляшка шампуню Каже - "І де кацапи на бігу хліб пектимуть і голову митимуть?" Віддали наші ту "гуманітарку" у звільненому селі людям А машину собі забрали
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13.09.2022 10:11 Відповісти
ЗСУ і є сама найбільш взірцева армія НАТО
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13.09.2022 09:35 Відповісти
"Ймовірно, Росії ************ роки, щоб відновити цей потенціал..." Якій росії?!
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13.09.2022 09:42 Відповісти
Московія-в межах московської обл. Всі інші території-незалежні етнічні держави. Вою поневоленим народам московії!
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13.09.2022 10:43 Відповісти
Нельзя допустить, чтоб они даже только пытались бы "восстановить потенциал"
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13.09.2022 09:49 Відповісти
наросія мала шанс перемогти у цій війні виключно в одному випадку - якщо б Україна капітулювала (на що вони й розраховували).
Тепер усьо - варіантів два:
1. Збирати своє лайно і валити нахєр у свій оркостан, після чого звалити все на путлєра і його шрвок (віддати його самого і його посіпак під міжнародний трибунал чи або тихенько самі хай їх придушать), сідати за стіл перемовин, погоджуватися на виплату репарацій Україні і повернення Криму (і в такому випадку є шанс зберегти наросію у тому вигляді як вона є).

2. Продовжувати війну - в такому випадку загине ще багато людей, а в результаті все одно прийдемо до варіанту №1 тільки наросія навряд збережеться в теперішніх кордонах.
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13.09.2022 09:51 Відповісти
- Слушайте "хахлы"! А почему у вас такая земля плодородная?
- А тому що ми своїх ворогів у неї в три шари складаємо! Покладемо і вас - вона ще родючішою стане!
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13.09.2022 10:19 Відповісти
Українські громадяни, які служили при совкє в танкових дивізіях проти військ НАТО допоможуть зараз зламати хребет, нє не НАТО, а фашистам **********.
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13.09.2022 09:55 Відповісти
Гвардейская- ето та армия педофилов, насильников, мародеров и убийц которая в Буче и Ирпене мирных людей кошмарила?
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13.09.2022 09:57 Відповісти
рабсіяне столиця буде в Києві, історично...
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13.09.2022 09:57 Відповісти
І НАТО було б розгромлене, але тут цей підлий наступ ТрО і ВСУ
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13.09.2022 11:25 Відповісти
Пора награждать путина за успешное сотрудничество с НАТО,большего не сделал ни один президент московии.
Границ между НАТО и московией уже практически нет,лишилисьБалтийского моря,однозначно отдадут Крым,доведёт экономику московии до уровня 90х.
Мы же получим, действительно независимость,вернём все свои территории,да ещё станем первой армией в Европе и никакой ЕС не будет диктовать нам свои условия..Слава Украине,ВСУ и всему украинскому народу.Дали буде.
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13.09.2022 11:36 Відповісти
 
 