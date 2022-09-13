1-ша гвардійська танкова армія РФ, визначена для проведення контрударів у разі війни з НАТО, зазнала великих втрат в Україні, - британська розвідка
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Виведені протягом останнього тижня з Харківської області частини російських військ були зі складу 1-ї гвардійської танкової армії, яку в РФ визначили для проведення контрударів у разі війни з НАТО.
Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії у вівторок, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що 1-ша гвардійська танкова армія, підпорядкована Західному військовому округу, зазнала значних втрат на початковому етапі вторгнення і не була повністю відновлена до початку українського контрнаступу в Харкові.
"1-ша гвардійська танкова армія була однією з найпрестижніших і виділена для оборони Москви і визначена для проведення контрударів у разі війни з НАТО. Із сильним занепадом 1-ї гвардійської танкової армії та інших формувань Західного військового округу звичайні сили Росії, призначені для протидії НАТО, серйозно ослабли. Ймовірно, Росії знадобляться роки, щоб відновити цей потенціал", - йдеться у зведенні.
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москалі будете наносити контрудари - деснами.....
"49 минут назад, источник: рбк
Росстандарт допустил отказ от указания на срок годности на этикетке
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Тепер усьо - варіантів два:
1. Збирати своє лайно і валити нахєр у свій оркостан, після чого звалити все на путлєра і його шрвок (віддати його самого і його посіпак під міжнародний трибунал чи або тихенько самі хай їх придушать), сідати за стіл перемовин, погоджуватися на виплату репарацій Україні і повернення Криму (і в такому випадку є шанс зберегти наросію у тому вигляді як вона є).
2. Продовжувати війну - в такому випадку загине ще багато людей, а в результаті все одно прийдемо до варіанту №1 тільки наросія навряд збережеться в теперішніх кордонах.
- А тому що ми своїх ворогів у неї в три шари складаємо! Покладемо і вас - вона ще родючішою стане!
Границ между НАТО и московией уже практически нет,лишилисьБалтийского моря,однозначно отдадут Крым,доведёт экономику московии до уровня 90х.
Мы же получим, действительно независимость,вернём все свои территории,да ещё станем первой армией в Европе и никакой ЕС не будет диктовать нам свои условия..Слава Украине,ВСУ и всему украинскому народу.Дали буде.