Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 53,3 тис. осіб, 244 літаки, 213 гелікоптерів, 2 175 танків, 1 279 артсистем та 4 662 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА
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Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 13 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 53 300 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.09 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 53 300 (+350) осіб ліквідовано,
танків - 2175 (+7) од,
бойових броньованих машин - 4662 (+22) од,
артилерійських систем - 1279 (+10) од,
РСЗВ - 311 (+0) од,
засоби ППО - 165 (+3) од,
літаків - 244 (+1) од,
гелікоптерів - 213 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 904 (+1),
крилаті ракети - 233 (+17),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3469 (+6) од,
спеціальна техніка - 117 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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