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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 53,3 тис. осіб, 244 літаки, 213 гелікоптерів, 2 175 танків, 1 279 артсистем та 4 662 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 13 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 53 300 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.09 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 53 300 (+350) осіб ліквідовано,

танків - 2175 (+7) од,

бойових броньованих машин - 4662 (+22) од,

артилерійських систем - 1279 (+10) од,

РСЗВ - 311 (+0) од,

засоби ППО - 165 (+3) од,

літаків - 244 (+1) од,

гелікоптерів - 213 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 904 (+1),

крилаті ракети - 233 (+17),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3469 (+6) од,

спеціальна техніка  - 117 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": У боях на Херсонщині 810 бригада морської піхоти РФ втратила 85% особового складу, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 53,3 тис. осіб, 244 літаки, 213 гелікоптерів, 2 175 танків, 1 279 артсистем та 4 662 броньованих машини 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+23
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13.09.2022 09:27
+9
Взагалі, вони розраховували , що їм воювати, практично, не доведеться, бо їх зустрічатимуть хлібом-сіллю та квітами. Мабуть, Медведчук весь час переконував: "Шеф, усьо в лучшем відє!".
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13.09.2022 09:40
+4
Ого, скільки ракет наскирдували.
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13.09.2022 09:52
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13.09.2022 09:27 Відповісти
Взагалі, вони розраховували , що їм воювати, практично, не доведеться, бо їх зустрічатимуть хлібом-сіллю та квітами. Мабуть, Медведчук весь час переконував: "Шеф, усьо в лучшем відє!".
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13.09.2022 09:40 Відповісти
Додам - ще й Чонгар був розмінований, і дороги побудовані там, де треба.
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13.09.2022 09:49 Відповісти
Чому тільки він,а подоляк на що розраховував коли говорив-ми не думали,що будуть убивати цивільних або від Резніченко, що будуть бомбити міста і села. На що вони при війні надіялися?
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13.09.2022 10:10 Відповісти
Ого, скільки ракет наскирдували.
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13.09.2022 09:52 Відповісти
І вони,тупорилі пацаки повірили в свою брехню.А реальність виявилась сумною для них.І це тільки початок
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13.09.2022 09:52 Відповісти
Літаки я так розумію рахують лише ті, які збили самі. 1 СУ-34 і 1 СУ-25, які напередодні самі попадали в Криму, в статистику не потрапили. По крилатим ракетам вражаюче. Через місяць або 2 надійде ППО НАСАМС, а пізніше ІРІС-Т і харківсько-миколаївський ракетний терор закінчиться.
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13.09.2022 10:14 Відповісти
Варто було б і їх зараховувати, адже це - втрати.
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13.09.2022 10:20 Відповісти
Цікаво - до втрат зараховують лише знищену техніку, чи й затрофеєну теж?
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13.09.2022 10:18 Відповісти
Лише знищену.
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13.09.2022 10:49 Відповісти
Тоді, від тієї кількості танків, що вони мали у строю на 2021 рік - 3330 одиниць, у них менше третини залишилося. Ну, може розбавили антикваріатом з баз зберігання. Затрофеїли наші теж немало.
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13.09.2022 11:02 Відповісти
 
 