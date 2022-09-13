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Розкрадання гуманітарки у Запоріжжі: у справі фігурують імена "авторитету" дніпровського криміналітету Петровського та друга Арахамії Давітяна, - Кочетков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За даними політичного експерта Олександра Кочеткова, правоохоронці розслідують причетність кримінального авторитету "Наріка" та бізнесмена Веміра Давітяна, друга голови парламентської партії "Слуга народу" Давида Арахамії до розкрадання гуманітарної допомоги в Запоріжжі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що нещодавно агент Національного антикорупційного бюро Євген Шевченко повідомив, що за півроку війни було розкрадено 22 морські контейнери, 389 залізничних вагонів, 220 вантажних автомобілів, а вкрадена гуманітарна допомога продавалася в магазинах кількох мереж супермаркетів. Серед підозрюваних — голова обласної адміністрації Олександр Старух, його заступник та, на кшталт волонтер, Злата Некрасова, секретар міськради (заступник мера) Анатолій Куртєв.

При цьому, за інформацією НАБУ, слідство також розглядає участь у масштабній схемі Веміра Давітяна та Олександра Петровського, "більш відомого як "Нарік".

Розкрадання гуманітарки у Запоріжжі: у справі фігурують імена авторитету дніпровського криміналітету Петровського та друга Арахамії Давітяна, - Кочетков 01

Розкрадання гуманітарки у Запоріжжі: у справі фігурують імена авторитету дніпровського криміналітету Петровського та друга Арахамії Давітяна, - Кочетков 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запорізькі чиновники Старух, Куртєв, Щербина та Некрасова розікрали 22 морські контейнери, 389 вагонів і 220 вантажівок гуманітарки, - агент НАБУ Шевченко

"Так, за розслідуванням "Української правди", бізнесмен Вемір Давітян нібито є "смотрящим" по Запорізькій області від Офісу президента" (сам він, зрозуміло, відхрещується). Торік у жовтні журналіст-розслідувач УП Михайло Ткач опублікував інформацію про те, що Давітян протягом двох тижнів тричі відвідував Офіс Президента. Коли Ткач звернувся до одного з депутатів із проханням дати офіційний запит із цього приводу, то виявилося, що в Офісі одразу заявили, що ніякого Давітяна на Банкову не запрошували. При цьому Арахамія на Банковій має свій кабінет, а з Давітяном вони дружать сім'ями, що не ховається", - пише Кочетков.

Політтехнолог зауважує, що Вемір Давітян є віце-президентом і керівником запорізької філії фонду "Солідарність", засновником якої є Олександр Петровський ("Нарік") з Дніпра.

"Кандидатуру Олександра Старуха на посаду лобіював колишній заступник губернатора Запорізької області Геннадій Фукс – представник партії "За майбутнє" (політичний проект, пов'язаний із Ігорем Коломойським) і, як то кажуть, бізнес-партнер Давітяна. Загалом це люди, точніше, "рішали", пов'язані масою тіньових інтересів.

Між іншим фото отриманих, як гуманітарну допомогу, продуктів на вітринах запорізьких магазинів публікувалися ще навесні, а на початку квітня народний депутат від "Слуги народу" Юлія Яцик направила Старуху депутатський запит щодо долі гуманітарки. Нардеп отримала ухильну відповідь від поліції, що з 24 лютого до середини квітня правоохоронцям від адміністрації області заяв про розкрадання гуманітарки не надходило. Ну так, розкрадачі самі на себе не заявляють...", - підкреслює Кочетков.

За його словами, це викликало законне обурення депутатки, оскільки у її запиті був перелік конкретних питань — скільки отримано, як оформляється, де зберігається.

Зазначається, що депутатка Яцик виразних відповідей так і не отримала, українське суспільство поки що теж.
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Топ коментарі
+35
Разворовать 389 вагонов без поддержки партии Зеленых-это не реально. Там деньги пошли по всей вертикали снизу до верху по всем инстанциям
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13.09.2022 10:16
+31
ЗАІПАЛИ вже хачі, чурки і жидокацапи, різних калібрів!!!!
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13.09.2022 10:14
+30
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13.09.2022 10:24
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упечке верить
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13.09.2022 10:09 Відповісти
упячке верить не надо

надо искать дополнительную информацию

но на правду похоже
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13.09.2022 10:16 Відповісти
от зеленых можно ждать чего и похуже
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13.09.2022 10:49 Відповісти
МАРОДЕРСТВО -

ось називається крадіжка гуманітарної допомоги під час війни! 👿
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13.09.2022 11:36 Відповісти
При цьому, за інформацією НАБУ, слідство також розглядає участь у масштабній схемі Веміра Давітяна та Олександра Петровського, "більш відомого як "Нарік". Джерело: https://censor.net/ua/n3366733
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13.09.2022 10:31 Відповісти
Воровать у ЗСУ И САМЫХ ОБЕЗДОЛЕННЫХ БЕЖЕНЦЕВ ЭТО БЫТЬ ХУЖЕ РАШИСТОВ‼️Нужны народные мстители для сухумских хвостатых хламидий🐒🤢🦠‼️В судах МЕГАБАРЫГИ на крови украинцев🤢🤡👹100% ОТКУПЯТСЯ‼️❤️
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13.09.2022 10:33 Відповісти
Хламидия и д'ерьмак НЕ БРЕЗГУЮТ НЕ ЧЕМ ‼️С АБРАМОВИЧЕЙ САНКЦИИ СНИМАЮТ ,ВОРУЮТ КОНТЕЙНЕРАМИ ГУМАНИТАРКУ⁉️ДА СКАЛЬКО МОЖНО ТЕРПЕТЬ ВРАГА В ЦЕНТРЕ Киева ⁉️👹МРАЗИ ХУЖЕ *****‼️
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13.09.2022 10:36 Відповісти
Все що розкрадається кришується ОП, інакше це було б неможливе. І шукати мілку рибку сенсу немає. Зелинський ворог гуманітарки, як мінімум
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13.09.2022 11:33 Відповісти
ЗАІПАЛИ вже хачі, чурки і жидокацапи, різних калібрів!!!!
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13.09.2022 10:14 Відповісти
😡😡😡😡
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13.09.2022 10:16 Відповісти
так і є
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13.09.2022 13:07 Відповісти
шановний пане, навіщо Ви образили хачів, чурок і жидокацапів? Вони що самовільно залізли у владні кабінети? Ні. арахамію привів за воровиті рученьки нарідець 73% Миколаєва. Тільки в Миколаєві їх виявилося не 73%, а більше 90%. Та інші категорії "патріотів" привів нарід 73%, а де і більше по всій Україні. Бачите сьогодні, саме більше зрадників в Миколаєві на різних рівнях, які дають координати для обстрілів. Сам керівник прокуратури здавав все окупанту. А один із керівників поліції здриснув перед тим, як кацапи підійшли до Миколаєва, а потім як ні чого не трапилося повернувся і був там на зустрічі із Зеленським. А якщо бути ще більш точними, то Миколаїв як і Херсон "зелені" і ОПЗЖ (брати) готували до здачі, всі плани зламав генерал Марченко.
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13.09.2022 21:37 Відповісти
виявляється, що не тільки Порошенко наживається на війні, а є ще безліч "поважних" людей, для яких ця війна вигідна як ніщо..., як несподівано...
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13.09.2022 10:15 Відповісти
Аби ж то ця пліснява паскужь наживалась на війні, як Порох.
Та цього ніколи не буде. Їй похрін на країну та українців, у них навари, відкати, договорняки, офшори і не важливо з ким. З кацапами вони теж можуть домовитися, як і з китайцями, аби вигідно продати. Україну.
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13.09.2022 10:37 Відповісти
Разворовать 389 вагонов без поддержки партии Зеленых-это не реально. Там деньги пошли по всей вертикали снизу до верху по всем инстанциям
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13.09.2022 10:16 Відповісти
так непокарене зло діє. Забулися про викрадені маски, які скільки років Україні, то скільки лежали в запасі. А запаси всього зерна, скільки там було вагонів? "Зелені-слуги" і ОПЗЖ, якфі сьогодні при владі потенційно перевалили вже за рецидивістів і реальних бариг.
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13.09.2022 21:40 Відповісти
Рука руку миє.
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13.09.2022 10:16 Відповісти
Така сама проблема з гуманітаркою і в Чернігові , склади забиті продуктами але місцева ОВА нічого не роздає людям , у багатьох продуктів закінчується строк придатності .В Україні взагалі то військовий стан , мародерів треба віддавати під трибунал !
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13.09.2022 10:22 Відповісти
Теж саме було і у Київській області. Їдуть фури "Червоного хреста" на визволену територію. Їх відвантажують на якийсь склад. Депутати місцеві і "волонтери" фоткаються. Людям тонну на село один раз. А далі доля складів невідома. Ну і поліція в курсі але не при справах типу. Думаю,так по всій Україні.
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13.09.2022 12:17 Відповісти
Евреи и армяне ?

может пора им на родину ?
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13.09.2022 10:24 Відповісти
Нарик-Петровский еще и немножко грузын Налекришвили его настоящая фамилия
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13.09.2022 14:25 Відповісти
Якби ці урки у орків крали,то одне,а то ж у захисників України. Партію зе давно пора розпустити,ще коли первий зрадником став
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13.09.2022 10:24 Відповісти
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13.09.2022 10:24 Відповісти
Щось нове! Грузинсько-вірменське злочинне угруповання? Вибрали криміналітет, мать вашу. 73%...
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13.09.2022 10:27 Відповісти
Грузини, як і вірмени бувають і юдейського походження. Наприклад, по матері.
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13.09.2022 10:39 Відповісти
Що до давитяна і наріка то чому вони до цієї пори не заарештовані? адже діяльність цих авторитетів давно відома ,що до арахамії судячи з його висловлювань це відвертий ворог і негідник і він представляє фракцію СН у парламенті , думаю ніхто не наважився розкрадати без згоди ОП
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13.09.2022 10:27 Відповісти
А де ж пан Баканав,в якій країні послом,це те що здана орками половина України,і інші Слуги.
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13.09.2022 10:30 Відповісти
А ти Європа і Америка давай ще ми єрмаки це бистро роздерибаним і купим віллу на лазурах і багато іншого
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13.09.2022 10:33 Відповісти
Собрались как то еврей, армян, грузин, белорус и абхаз, решать как им Украину реформировать..
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13.09.2022 10:33 Відповісти
а что трахамония? не фигурирует?
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13.09.2022 10:34 Відповісти
Так он же ни сном, ни духом.
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13.09.2022 10:36 Відповісти
Возьмите нас в Евросоюз! У нас больше антикоррупционных органов, чем во всей Европе! Мы вам любой закон нарисуем!
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13.09.2022 10:35 Відповісти
А рьігосудів і совкодрочньіх і промоскальських рьігосуддів всіх типів "рєшалова"?)
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13.09.2022 11:20 Відповісти
Наговариваете вы на нашу семью, гражданин начальник (с) Вы разве не в курсе, что у нас проведена потужная судебная реформа и все судьи теперь в белом?
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13.09.2022 11:32 Відповісти
Клоун дорвався до корита і не може ніяк нажертися зі своєю шоблою. Ще коли оприлюднять росслідувачі по якій ціні закуповується зброя, то всі просто оху...ть, як можна заробляти на війні.
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13.09.2022 10:39 Відповісти
А арахамія ще колись за абрамовича просив.
І перед війною казав, що західні змі гірші за солов'йова зі скабеєвою.
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13.09.2022 10:40 Відповісти
Розкрадає багато хто, на жаль.
А ще гірше, що пишуть не про всіх...
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13.09.2022 10:41 Відповісти
А це не ВСІ, це представники влади, причому, вищих її ешелонів. Якщо ти знаєш про інших, перо чи клавіатуру тобі в руки, разом з прапором.
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13.09.2022 10:57 Відповісти
Красти сотнями вагонів, коли ворог в 30 км від Запоріжжя. Цих Арахамій і всю цю нечисть треба по малесеньким шматочкам порізати або в м'ясорубку перекрутити повільно цих гнид.
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13.09.2022 10:42 Відповісти
На кіл. Садиш тварюку задницею на загострений кіл і воно впродовж кількох діб в муках здихає.
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13.09.2022 10:45 Відповісти
Це називається "на палю". Але я не так кровожерлива. Достатньо "просто розстріляти".
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13.09.2022 17:25 Відповісти
За два з половиною місяці до рашистського вторгнення
Світові розвідки ВЖЕ попередили
"40%-ная маржа: стало известно, сколько Давид Арахамия зарабатывает на поставках электроэнергии из Беларуси"
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13.09.2022 10:44 Відповісти
Друг Арахамії?! Та ви що! Та не може бути!!!
Ні, мова не про те, що він не друг, мова проте, що він мародер, але ж друг Арахамії... Аж дивно, правда, зебуїни? Ви ж таких у владу понавибирали, суки?
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13.09.2022 10:44 Відповісти
А хтось сумнівався що в цій справі задіян ОПУ?Єрмак - домовляється за гуманітарку,кірюша тимошенко - керує що,куди та скільки направити.Не зрозуміло було хто керує розкраданням.З появою "абхазьської мавпи" коло замкнулось.
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13.09.2022 10:44 Відповісти
"- пойдём простым логическим путём" (С)
коли ара хамія є бібізянкою дерьмака, а очковой бібізян давіт ян є друг бібізянки, то звідси слідує - дєрьмак є друг очкового і являється пірамідоном в цій банановій піраміді. ))
тоді виходить, шо нарік є смотрящий за офісом та підопічним офіса - президентом )
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13.09.2022 10:45 Відповісти
Пірамідіоном. Але "пірамідон" - смішніше, і до "наріка" пасує краще.
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13.09.2022 17:28 Відповісти
Невже хтось здивований?
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13.09.2022 10:49 Відповісти
Оцих "ахвтарітєтав" типу пєтровскава треба знешкоджувати без суду й слідства.... там вже нетреба нічого доводити! Без знешкодження такого лайна як цей пєтровскій й іньші лад навести буде неможливо.
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13.09.2022 11:00 Відповісти
Щоб ви сдохли зелени ненаситнi тварюки,банда мародерiв.
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13.09.2022 11:07 Відповісти
ВОЗМОЖНО ПОСЛЕ ПОБЕДЫ УКРАИНЕ ПРИДЕТСЯ САЖАТЬ МНОГИХ СВОИХ ИЗ ВЛАСТНОЙ И ДЕПУТАТСКИХ СТРУКТУР. СЛАВА УКРАИНЕ!
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13.09.2022 11:08 Відповісти
ага, багато пересаджали після подій на Майдані
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13.09.2022 11:13 Відповісти
Та то пропозиція ще тих "сажатєлєй"...)
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13.09.2022 11:23 Відповісти
ню ню....з нашим то продажним кривосуддям багато насаджаемо...Поки нерозпочнемо розвішувати на гилляках ладу небуде...
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13.09.2022 11:25 Відповісти
Друг Агрохімії?
Вангую - всі причетні особи не понесуть належної відповідальності.
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13.09.2022 11:12 Відповісти
Нехорошо подозревать, когда уверен.С.Ежи Лец
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13.09.2022 11:20 Відповісти
А что не пишите чей друг этот нарик,вся страна же видела замечательные фотки его рожи и хари его кореша,налицо преемственность власти,у нас всегда бывшие бандиты находят общий язык с действующими.
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13.09.2022 11:43 Відповісти
Ненажерливість та тупість завжди приводить до краху будь-яку владу.
Сподіваюся цього разу шмигнути за кордон вони не встигнуть.
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13.09.2022 11:57 Відповісти
Поки влада в Україні не буде національною , а мажоритарним тримачем її будуть українці , щось хорошого годі чекати.
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13.09.2022 11:58 Відповісти
Внутрішній ворог набагато гірший за зовнішнього. Національності ворога перераховувати не буду, все і так всім зрозуміло.
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13.09.2022 12:10 Відповісти
Ответ будет такой же как и со сдачей Херсона - "неначасi"(с)
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13.09.2022 12:13 Відповісти
Вся зелена шобла має доступ до гуманітарки і саме вони їі успішно
розкрадають 100% 😡
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13.09.2022 12:29 Відповісти
Новий різновид худоби- Зелені крадуни.
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13.09.2022 12:38 Відповісти
Хоч би їх усіх уже вдавило тою гуманітаркою!
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13.09.2022 13:30 Відповісти
Что, кто то не знает, что Арахамии - криминал, криминал это Арахамии ,Зе команда это ультра криминал.
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13.09.2022 14:02 Відповісти
ЗЕ-мафия рулит...
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13.09.2022 21:00 Відповісти
 
 