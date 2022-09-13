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Затримано зрадницю, яка співпрацювала з росіянами та переховувалась на окупованих територіях Харківщини, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

арешт

СБУ затримала зрадницю, яка переховувалась на окупованих територіях Харківщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідоляють у пресслужбі СБУ.

"За даними слідства, жінка активно співпрацювала з росіянами. У травні 2022 року вона погодилася обійняти псевдопосаду керівника організаційно-інформаційного відділу в місцевій адміністрації у тимчасово окупованому смт. Шевченкове.

Вже у липні 2022 року пособниці окупантів заочно було повідомлено про підозру у колабораційній діяльності за ч. 5 ст.111-1 Кримінального кодексу України, Тоді ж її голосили у розшук", - йдеться у повідомленні.

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Після звільнення селища правоохоронці встановили місцезнаходження колаборантки та затримали її. Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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повісили вже? а.. підозра з маслом і чорною ікрою
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13.09.2022 10:31 Відповісти
На жаль місцеві не встигли. А тепер вона попаде до рук "найсправедливіших в світі суддів".
А далі ви вже знаєте...
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13.09.2022 10:38 Відповісти
Ту в'язницю де будуть тримати таких "персонажів" треба буде офіційно переіменувати або у "ЗООПАРК", або навіть у "КОЛЛЕКТОР"...
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13.09.2022 10:48 Відповісти
Суку прибити на місці.
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13.09.2022 11:16 Відповісти
У нас після звільнення від фашистів у 1944 році таких вішали на площі.
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13.09.2022 12:48 Відповісти
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13.09.2022 13:06 Відповісти
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13.09.2022 13:08 Відповісти
 
 