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Удар росіян по середмістю Дніпра: у лікарні від поранень помер 71-річний чоловік

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дніпро

13 вересня внаслідок ракетного удару по Дніпру, завданого росіянами 11 вересня, у лікарні загинув чоловік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"У лікарні помер 71-річний чоловік, який постраждав через російський ракетний удар по середмістю Дніпра. Медики кілька днів боролися за його життя, але…Співчуття рідним. Смерть ворогам, які цілять у безневинних людей", - написав Резніченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ракетного удару РФ по житловому кварталу Дніпра. ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+2
в нього було мало шансів- дуже тяжкі та складні поранення..., жах просто...
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13.09.2022 10:18
+2
Як правильно - русскіє нЕлюди, чи русскіє нелЮди?...
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13.09.2022 10:21
+2
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13.09.2022 10:54
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в нього було мало шансів- дуже тяжкі та складні поранення..., жах просто...
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13.09.2022 10:18 Відповісти
Як правильно - русскіє нЕлюди, чи русскіє нелЮди?...
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13.09.2022 10:21 Відповісти
при чем тут русские? не клейте мокшо-мордовских свинособак к Руси.
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13.09.2022 10:25 Відповісти
Мене цікавило завжди одне питання: чому українською мовою є "російська мова", тобто від слова расєя, а російською - "русскій язик"...
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13.09.2022 10:31 Відповісти
російської мови не існує. Бо такої нації нема у світі. це як стверджувати шо є советська мова.
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13.09.2022 10:35 Відповісти
...і русскій язик макшанє у нас укралі...
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13.09.2022 10:34 Відповісти
отож
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13.09.2022 10:39 Відповісти
Ти сам хто по національності - одним словом.
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13.09.2022 10:35 Відповісти
переход на личности считается поражением в споре.
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13.09.2022 10:38 Відповісти
Значить українцем ти себе не вважаєш.
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13.09.2022 10:44 Відповісти
єто значит что я не отвечаю на дебильные вопросы, не относящиеся к предмету спора.
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13.09.2022 10:46 Відповісти
І так і так до них підходить!!!
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13.09.2022 13:10 Відповісти
В Україні всі люди,які не набоці кацапів є безвинними, хоч цивільні, хоч військові. Бо не ми, а московити винні і є вбивцями. А жертва, яка захищає себе, апріорі не може бути винною.
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13.09.2022 10:28 Відповісти
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13.09.2022 10:54 Відповісти
 
 