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Удар росіян по середмістю Дніпра: у лікарні від поранень помер 71-річний чоловік
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
13 вересня внаслідок ракетного удару по Дніпру, завданого росіянами 11 вересня, у лікарні загинув чоловік.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"У лікарні помер 71-річний чоловік, який постраждав через російський ракетний удар по середмістю Дніпра. Медики кілька днів боролися за його життя, але…Співчуття рідним. Смерть ворогам, які цілять у безневинних людей", - написав Резніченко.
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