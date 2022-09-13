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РНБО та ОП вже 2 місяці рятують від конфіскації статки путінського олігарха Ротенберга, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ротенберг,путін

Спочатку активи Ротенберга помпезно арештували, але згодом арешт було знято.

Про це у Facebook повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"РНБО/ОП вже два місяці рятують від конфіскації статки путінского олігарха Ротенберга. У серпні ЦПК та Автомайдан надіслали звернення до Мін’юсту щодо стягнення активів руского олігарха Ротенберга. Ротенберг є близьким другом путіна, якому останній "за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста" навіть присвоїв звання "Герой Труда". Через підконтрольні компанії, Ротенберг володіє одним із найбільших київських ТРЦ "Ocean Plaza" (і далеко не лише ним)", - йдеться в повідомленні.

За словами Шабуніна, у Мін’юсті відповіли, що зможуть підготувати позов тільки тоді, коли РНБО застосує до Ротенберга санкції у вигляді "блокування активів". Без такого рішення РНБО Мін’юст не може піти в антикорсуд з позовом про конфіскацію.

Читайте також: Російські олігархи Ротенберги обходили санкції завдяки лазівці у британському законодавстві, - ВВС

"А тепер увага. Кабмін ще 15 липня прийняв відповідне розпорядження і запропонував РНБО внести Аркадія Ротенберга до санкційного списку. Та за ДВА(!!!) місяці в РНБО так і не спромоглися запровадити санкції. Паралельно довкола активів Ротенберга відбувалася дешева показуха. Спочатку їх помпезно арештували (в рамках кримінального провадження), але згодом арешт було знято.

Суд тихесенько розблокував банківські рахунки компанії, пов’язаної із Ротенбергом, а потім ще й скасував арешт (в частині розпорядження) 20-ма об'єктами нерухомості, зокрема ТРЦ "Ocean Plaza", - продовжив голова ЦПК.

Далі Шабунін звернувся до секретаря РНБО Олексій Данілова: "Як так виходить, що ЗСУ роблять неможливе - ЗА ЛІЧЕНІ ДНІ звільняють тисячі квадратних км, а РНБО не спроможне ЗА МІСЯЦІ зробити елементарного - заблокувати активи друзів путіна? Аналогічне питання в мене до президента, який є головою РНБО. Будь ласка, допоможіть знайти в цих діях РНБО/Банкової позитивну мотивацію. В мене не виходить".

Також читайте: В Україні є активи путінських олігархів на мільярди доларів, але за 7 місяців війни РНБО не спромоглася включити їх до санкційного списку, - Шабунін

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+58
Спасибо украинцы за голосование по приколу 21:04:2019 года !

Вы это сделали !
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13.09.2022 10:53
+41
Це вибір малоросів і кацапів, українці голосували за Порошенка, розуміючи загрозу
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13.09.2022 10:57
+35
А зелені себе не дискредитували? Несоромно за такий вибір?!!!
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13.09.2022 11:05
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Наверное олигарх не плохо спонсирует ОП
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13.09.2022 12:20 Відповісти
Ротенберг - это самая жирная и знаковая фигура. Но проблема гораздо серьезнее. В Украине тысячи фирм принадлежит кацапам, десятки тысяч объектов недвижимости. ВСЕ (от слова "без исключения" украинские олигархи имеют тесные экономические интересы с россиянами.
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13.09.2022 12:28 Відповісти
мабудь щурі із ОП работают под прікритієм
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13.09.2022 12:36 Відповісти
Чую хор з 73% голосів: "Ні фсьо так адназначна! Етава проста нє может бить! Зе - он нє такой! Я сам за нєво в 2019-м галасавал!"


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13.09.2022 12:41 Відповісти
Фу, ну і рожі
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13.09.2022 13:57 Відповісти
Читаю 3 топкоментарі і дивуюся. В цих коментарях - наративи московської церкви і російської пропаганди - звинувачувати народ і повісити на нього тягар вини. І тим самим зняти вину з влади і конкретних посадовців.
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13.09.2022 12:48 Відповісти
Ви два пітари зелені в ВСУ? в ТрО? Ви, тварюки, наголосували, а нам тепер, знову, вас захищати?
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13.09.2022 13:22 Відповісти
Як казав Кузьма Прутков, "зри в корень". Мотивація одна - відтягування, проволочки, відміни - все для того, щоб ротенберг поділився своїми статками із тими, від кого залежить вирішення цього питання - з секретарем і головою. Іншої причини я не бачу.
А в часи війни таке можуть робити тільки вороги українського народу. Гроші цього путлєровського гаманця дуже в допомогли краще екіпірувати наших воїнів до зими, наприклад
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13.09.2022 12:58 Відповісти
Наверняка Ротенберг отстегивает и Зеленскому и Ермаку!! После войны эти ворюги станут миллиардерами!! Собрались блин банда бандюганов!!
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13.09.2022 13:46 Відповісти
вот беспередел, просто читать противно. дерьмаку шеф в кремле не разрешает?
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13.09.2022 14:19 Відповісти
Считал и считаю усю зєлєну мразь ворогами У країни і Українців і від расплати нікуди нж дінутся
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13.09.2022 14:30 Відповісти
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