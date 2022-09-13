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Цього тижня очікується новий пакет військової допомоги від США на 600 млн доларів, - Politico

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сша,зброя

Цього тижня Сполучені Штати Америки можуть оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на 600 млн доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

За словами помічника конгресмена, який знайомий із цією інформацією, цього тижня буде оголошено ще один пакет військової допомоги для України на 600 мільйонів доларів. Він буде аналогічний попередньому.

Також наголошується, що нещодавно Пентагон повідомив Конгрес про те, що у вересні він скористається повноваженнями по розпорядженню коштами в розмірі 1,3 мільярда доларів.

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Автор: Марина Макєєва
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Жарт місяця: ЗСУ не може наздогнати російську армію.
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13.09.2022 11:08 Відповісти
Не астанавлівайтєсь....
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13.09.2022 11:09 Відповісти
Якщо такий самий, то Запоріжжя приготуватися до сафарі на орків, бо Луганщина уже естафету прийняла
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13.09.2022 11:10 Відповісти
расіся 1-6 вересня втратила на Харківщині техніки на 670$ млн
Україна зараз отримає техніки на 600$ млн
от і рахуйте, ватнічки
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13.09.2022 11:14 Відповісти
Сумна новина. На жаль, сьогодні путін не здох 😔
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13.09.2022 11:18 Відповісти
А що, як і здохне? Цій потворі, звісно, чорти вже давно прогули в пеклі ставлять (он ролик крутять, що казан від космолота для рашистів звільняють), але нам що до того, крім морального задоволення? Хто прийде на його місце - це лотерея. Що трохи тішить, що нове ***** з великою ймовірністю буде розумніше, та й йому буде легше піти принаймні з Донбасу. Якщо б це сталось до 24 лютого, був би шанс уникнути цієї війни, а зараз, щоб закінчити війну, новому ***** доведеться йти не тільки з Донбасу (про території, окуповані після 23 лютого, взагалі не говоримо - поки не підуть з Херсонщини та ін., взагалі не розмовляємо), а й із Криму. Чи зможе ***** пояснити своєму наріду, що помилкою було захоплення Криму в 2014-му - це після стількох років пояснювання, що Крим завжди був російським? Це буде дуже важко, його свої ж розіпнуть прямо навпроти Мавзолея.
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13.09.2022 11:31 Відповісти
як )(уйло здохне-нам невеличка радість ,а кацапам-громадянська війна між округамі і краямі про яку вони вже давно мріють.
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13.09.2022 12:37 Відповісти
Одразу громадянська війна? Ну, будемо сподіватись.
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13.09.2022 12:42 Відповісти
більше, більше ракет для Хаймарсів і снарядів для сокир!
Та й стволи гарматам слід обновити...
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13.09.2022 12:08 Відповісти
 
 