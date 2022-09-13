На визволених територіях України затримали російських вчителів: Слідком РФ порушив кримінальну справу

На звільнених від російських військ територіях України затримали вчителів із Росії, які приїхали викладати за російською програмою в українських школах.

Про це заявила віцепрем’єр-міністерка України Ірина Верещук в коментарі ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, "вони скоїли злочин проти" України, їх судитимуть за статтею 438 Кримінального кодексу ("Порушення законів та звичаїв війни"). Покарання за цією статтею передбачає до 12 років позбавлення волі.

"Ми багато разів попереджали російських громадян, які погодилися приїхати на територію України. Звичайно, міру покарання їм визначить суд, однак на території нашої держави ще перебуває певна кількість російських громадян, які приїхали на тимчасово окуповані території і точно будуть покарані, якщо не залишать нашу територію негайно", - наголосила Верещук.

За словами віцепрем'єр-міністерки, російських вчителів не розглядатимуть як полонених для обміну, оскільки вони не є комбатантами. Вона не уточнила кількість затриманих учителів, а також назви населених пунктів, де їх затримали.

Водночас українських вчителів, які погодилися викладати за російською програмою, притягнуть до відповідальності за колабораційну діяльність, заявила Верещук, закликавши викладачів на окупованих територіях не співпрацювати з окупаційною владою, а евакуюватися, щоб зберегти своє життя.

Натомість окупаційна "влада" Харківщини заявила, що на окупованих територіях нібито не було російських вчителів. Голова Слідкому РФ Бастрикін доручив порушити кримінальну справу за фактом затримання вчителів, які "викладали за російськими навчальними програмами на території Харківської області". Громадянство цих учителів Слідчий комітет не називає.

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