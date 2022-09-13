На визволених територіях України затримали російських вчителів: Слідком РФ порушив кримінальну справу
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На звільнених від російських військ територіях України затримали вчителів із Росії, які приїхали викладати за російською програмою в українських школах.
Про це заявила віцепрем’єр-міністерка України Ірина Верещук в коментарі ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, "вони скоїли злочин проти" України, їх судитимуть за статтею 438 Кримінального кодексу ("Порушення законів та звичаїв війни"). Покарання за цією статтею передбачає до 12 років позбавлення волі.
"Ми багато разів попереджали російських громадян, які погодилися приїхати на територію України. Звичайно, міру покарання їм визначить суд, однак на території нашої держави ще перебуває певна кількість російських громадян, які приїхали на тимчасово окуповані території і точно будуть покарані, якщо не залишать нашу територію негайно", - наголосила Верещук.
За словами віцепрем'єр-міністерки, російських вчителів не розглядатимуть як полонених для обміну, оскільки вони не є комбатантами. Вона не уточнила кількість затриманих учителів, а також назви населених пунктів, де їх затримали.
Водночас українських вчителів, які погодилися викладати за російською програмою, притягнуть до відповідальності за колабораційну діяльність, заявила Верещук, закликавши викладачів на окупованих територіях не співпрацювати з окупаційною владою, а евакуюватися, щоб зберегти своє життя.
Натомість окупаційна "влада" Харківщини заявила, що на окупованих територіях нібито не було російських вчителів. Голова Слідкому РФ Бастрикін доручив порушити кримінальну справу за фактом затримання вчителів, які "викладали за російськими навчальними програмами на території Харківської області". Громадянство цих учителів Слідчий комітет не називає.
Будь ласка, зачекайте...
"Войны выигрывают не генералы, войны выигрывают школьные учителя и приходские священники. "
УПЦ МП точно
І таки да - величезне поле для досліджень.
Вєpанда з самоваpом [і кацапами]. Hа моpі здіймається штоpм. Кацапи сидять на вєpанді.
Миша. О, диви… Кацапи…
Гриша (з московським акцентом). Как пагодка в Маскве?
Владімір. Я что-то юмоpа-то нє пооонял…
Опанас. ***** якась… Кацапи всєгда такі понятливі - а не понімають…
Опанас (гpізно підходить до Владіміра). Знімай штани! Їбати тебе буду!
Ємєльян. Пазвольтє, ви ж нє у сєбя дома! Миша, Гpиша, Опанас і Толя ******* кацапів. Кацапи кpичать дуpними голосами.
Надєжда. Жлаби пpоклятиє, я вас нєнавіжу!!! Я б вас всєх pасстpіляла!!!
Опанас (******* Надєжду). Мовчи куpва, када мужчини pазгаваpівают! Зойки стихають. Hа моpі гуде шалений штоpм, кpугом лежать побиті тіла кацапів.
Вєpанда з самоваpом [і кацапами]. Hа моpі здіймається штоpм. Кацапи сидять на вєpанді.
Миша. О, диви… Кацапи…
Гриша (з московським акцентом). Как пагодка в Маскве?
Владімір. Я что-то юмоpа-то нє пооонял…
Опанас. ***** якась… Кацапи всєгда такі понятливі - а не понімають…
Опанас (гpізно підходить до Владіміра). Знімай штани! Їбати тебе буду!
Ємєльян. Пазвольтє, ви ж нє у сєбя дома! Миша, Гpиша, Опанас і Толя ******* кацапів. Кацапи кpичать дуpними голосами.
Надєжда. Жлаби пpоклятиє, я вас нєнавіжу!!! Я б вас всєх pасстpіляла!!!
Опанас (******* Надєжду). Мовчи куpва, када мужчини pазгаваpівают! Зойки стихають. Hа моpі гуде шалений штоpм, кpугом лежать побиті тіла кацапів.
--Кислоту привезли!
Ніякої політики і всі докази в наявності. А далі вже по ходу справ все інше.
Ось тому ці вчителі і є злочинцями
Кстати, пару месяцев назад Интернет обошло пропагандистское фото Артемия Лебедева на оккупированной Запорожской АЕС. У меня вопрос к нашим силовым органам: против него возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение границы ?
Для всіх цих псевдовчителів треба вимагати вищу міру та максимальний термін.
Як зле що у нас не таке законодавство як в сша де можна декілька довічних термінів та терміни по сто та більше років.
"Это призвание, а если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Но вы же не пошли в бизнес, как я понимаю, ну вот»
(с) Премьер-министр России Дмитрий Медведев, диалог с молодым учителем, участником форума «Территория смыслов» на Клязьме, август 2016 года.
Alex N Alex Noyt
37 мин.
Це як так??? Тільки під пісні??? А як же гопак у шароварах?? Без цього ніяк не можна розчиняти рузьке вчитель!!!
Якщо орки зі зброєю хочуть знищити наше сьогодення , то ця сволота , недовчителі срані , хочуть нищити і калічити наше майбутнє . Як на мене - це навіть ще більший гріх , ніж той що вчиняють люди зі зброєю .
або просто іди нах*й
53 мин.
РОССИЙСКИЕ УЧИТЕЛЯ, в массе своей приводные ремни путинского режима, уже много лет вносят свой огромный вклад в оболванивание и зомбирование населения. Они неотъемлемая часть фашистской системы Z, выстроенной Путиным. После поражения в войне и падения режима российских учителей нужно обязательно люстрировать. Особо активных, вроде тех, что приехали в Украину, необходимо привлекать к уголовной ответственности.
4 ч.
Возвращается значит учитель пушкиных после отсидки в свой мухосранск.
Сначала прилетает в прекрасный огромный аэропорт.
Потом на скоростном поезде со скоростью 500;км ч
Потом на кондиционированным автобусе по скоростному автобану.
Приезжает - там огромный мегаполис.
Приходит устравиаться на работу в свою школу, школа огромная, красивая, с ноля отстроенная.
А директор и говорит....
А что говорит непонятно, на китайском же.