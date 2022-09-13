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війна (56671) Росія (47286) Харківщина (4293) вчитель (319) деокупація (927) Верещук (606)

На визволених територіях України затримали російських вчителів: Слідком РФ порушив кримінальну справу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вчитель,росія,колаборанти

На звільнених від російських військ територіях України затримали вчителів із Росії, які приїхали викладати за російською програмою в українських школах.

Про це заявила віцепрем’єр-міністерка України Ірина Верещук в коментарі ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, "вони скоїли злочин проти" України, їх судитимуть за статтею 438 Кримінального кодексу ("Порушення законів та звичаїв війни"). Покарання за цією статтею передбачає до 12 років позбавлення волі.

"Ми багато разів попереджали російських громадян, які погодилися приїхати на територію України. Звичайно, міру покарання їм визначить суд, однак на території нашої держави ще перебуває певна кількість російських громадян, які приїхали на тимчасово окуповані території і точно будуть покарані, якщо не залишать нашу територію негайно", - наголосила Верещук.

За словами віцепрем'єр-міністерки, російських вчителів не розглядатимуть як полонених для обміну, оскільки вони не є комбатантами. Вона не уточнила кількість затриманих учителів, а також назви населених пунктів, де їх затримали.

Водночас українських вчителів, які погодилися викладати за російською програмою, притягнуть до відповідальності за колабораційну діяльність, заявила Верещук, закликавши викладачів на окупованих територіях не співпрацювати з окупаційною владою, а евакуюватися, щоб зберегти своє життя.

Натомість окупаційна "влада" Харківщини заявила, що на окупованих територіях нібито не було російських вчителів. Голова Слідкому РФ Бастрикін доручив порушити кримінальну справу за фактом затримання вчителів, які "викладали за російськими навчальними програмами на території Харківської області". Громадянство цих учителів Слідчий комітет не називає.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вовчанськ на Харківщині звільнено від російських окупантів, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+94
Только не нужно называть росийских террористов ворующих у нас детей и промывающих им мозги, учителями. И не вздумайте етих тварей отпустить.
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13.09.2022 11:12
+70
Кацапських училок треба було знайти у стані прикрого самогубства, бо вони гірші ніж ворог зі зброєю, вони калічать дитячі душі і ненавидять українців
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13.09.2022 11:13
+36
" Голова Слідкому РФ Бастрикін доручив порушити кримінальну справу за фактом затримання вчителів, які "викладали за російськими навчальними програмами на території Харківської області " --- а яким це чином вчителі викладають за російською навчальною програмою на території іншої незалежної держави?
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13.09.2022 11:16
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Только не нужно называть росийских террористов ворующих у нас детей и промывающих им мозги, учителями. И не вздумайте етих тварей отпустить.
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13.09.2022 11:12 Відповісти
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13.09.2022 12:57 Відповісти
Баран оф ны был не прав. Учил не ту историю.
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13.09.2022 13:08 Відповісти
Давай їдь. Тут вас чекають. Буде у твоєї дружини "садочок : якщо пощастить буде гнити десь у лісосмузі під польовими квітами, а не повезе поїдите у мішках додому з іншою гнилью расіянською.
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13.09.2022 16:04 Відповісти
Кацапських училок треба було знайти у стані прикрого самогубства, бо вони гірші ніж ворог зі зброєю, вони калічать дитячі душі і ненавидять українців
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13.09.2022 11:13 Відповісти
Мудрий Отто фон Бісмарк:
"Войны выигрывают не генералы, войны выигрывают школьные учителя и приходские священники. "
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13.09.2022 11:32 Відповісти
Священники

УПЦ МП точно
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13.09.2022 11:52 Відповісти
Ще кацапські псевдо-історики та псевдо-журналісти(у просторіччі - "пропагандони"), починаючи з блогерів-ноунеймів, а може навіть рядових кремлеботів на зарплатні. Оце ті категорії, що не можуть заслуговувати навіть на пожиттєве ув'язнення як акт гуманізму...
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13.09.2022 13:46 Відповісти
нехай слідком рф напише в спорт-лото....
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13.09.2022 11:13 Відповісти
...ще можна в лігу сексуальних меншин...
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13.09.2022 11:21 Відповісти
в лігу сексуальних реформ...
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13.09.2022 11:45 Відповісти
Сумна новина. На жаль, сьогодні путін не здох 😔
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13.09.2022 11:14 Відповісти
звичайнісінькі пішки в політичній грі бункерного дурня.
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13.09.2022 11:15 Відповісти
На кацапських сайтах ми їх ще вчора у кислоті розчинили, так шо можна не перейматись, по 5 років за незаконне перетинення кордону і вперед, бордюрну плитку бить.
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13.09.2022 11:15 Відповісти
фото в статье по теме урока "допрос не коммунистки". портянка. последнее масло. 2020.
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13.09.2022 11:16 Відповісти
" Голова Слідкому РФ Бастрикін доручив порушити кримінальну справу за фактом затримання вчителів, які "викладали за російськими навчальними програмами на території Харківської області " --- а яким це чином вчителі викладають за російською навчальною програмою на території іншої незалежної держави?
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13.09.2022 11:16 Відповісти
на лаптєстані взагалі не існує такого поняття, як незалежна від касапії українська (та будь-яка інша) держава. Я підозрюю, що там і Америка не є незалежною від них, не те що, приміром, Польща чи навіть Німеччина.
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13.09.2022 11:19 Відповісти
ну то що вони собі намалювали у свїй хворій уяві це їхні проблеми, чим більше вони будуть висловлюватися в подібному ключі тим швидше світ остаточно зрозуміє що це нація з масовими психічними захворюваннями і шизофренією, а в майбутньому усі психологи світу будуть вивчати цей феномен, як можна було з цілого народу зробито стадо баранів з психічними відхиденнями
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13.09.2022 11:23 Відповісти
там і народу, як такого нема. Там - зграя орків.
І таки да - величезне поле для досліджень.
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13.09.2022 12:05 Відповісти
Цікаве питаня! Для ООН. Надовго роботи вистачить!
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13.09.2022 11:42 Відповісти
На пєдобастрикіна подан запит до інтерполу?
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13.09.2022 13:51 Відповісти
Мені цікаво одне: Ця "новітня Мері Поппінс" хоч ту статтю 438 КК України сама читала? Там ті вчителі і "поряд не стояли"! Хай хоч Рєзнікова попросить розтлумачить - все-таки людина юридичну освіту має!
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13.09.2022 11:37 Відповісти
а під фразу з цієї статті "інші порушення законів" підходить будь що
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13.09.2022 12:46 Відповісти
Точно? А ти коментар до цієї статті читав? Ти мені нагадуєш "госпожу Простакову " з п"єси Фон Візіна "Недоросль" Та теж казала: Это что такое? Господин не может ударить слугу! А зачем нам дарован Указ "О вольности дворянской"?" (указ цей звільняв дворян від обов"язкової державної служби)
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13.09.2022 12:57 Відповісти
Дія п'ята.

Вєpанда з самоваpом [і кацапами]. Hа моpі здіймається штоpм. Кацапи сидять на вєpанді.

Миша. О, диви… Кацапи…

Гриша (з московським акцентом). Как пагодка в Маскве?

Владімір. Я что-то юмоpа-то нє пооонял…

Опанас. ***** якась… Кацапи всєгда такі понятливі - а не понімають…

Опанас (гpізно підходить до Владіміра). Знімай штани! Їбати тебе буду!

Ємєльян. Пазвольтє, ви ж нє у сєбя дома! Миша, Гpиша, Опанас і Толя ******* кацапів. Кацапи кpичать дуpними голосами.

Надєжда. Жлаби пpоклятиє, я вас нєнавіжу!!! Я б вас всєх pасстpіляла!!!

Опанас (******* Надєжду). Мовчи куpва, када мужчини pазгаваpівают! Зойки стихають. Hа моpі гуде шалений штоpм, кpугом лежать побиті тіла кацапів.
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13.09.2022 11:16 Відповісти
В них вже є українські захисники. БПД називається.
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13.09.2022 11:17 Відповісти
Дія п'ята.
Вєpанда з самоваpом [і кацапами]. Hа моpі здіймається штоpм. Кацапи сидять на вєpанді.
Миша. О, диви… Кацапи…
Гриша (з московським акцентом). Как пагодка в Маскве?
Владімір. Я что-то юмоpа-то нє пооонял…
Опанас. ***** якась… Кацапи всєгда такі понятливі - а не понімають…
Опанас (гpізно підходить до Владіміра). Знімай штани! Їбати тебе буду!
Ємєльян. Пазвольтє, ви ж нє у сєбя дома! Миша, Гpиша, Опанас і Толя ******* кацапів. Кацапи кpичать дуpними голосами.
Надєжда. Жлаби пpоклятиє, я вас нєнавіжу!!! Я б вас всєх pасстpіляла!!!
Опанас (******* Надєжду). Мовчи куpва, када мужчини pазгаваpівают! Зойки стихають. Hа моpі гуде шалений штоpм, кpугом лежать побиті тіла кацапів.
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13.09.2022 11:19 Відповісти
только не отпускайте их, посадите по законам войны. Пусть сидят как преступники, которые проникли на чужую территорию.
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13.09.2022 11:19 Відповісти
И тут во время кормежки этих заезжих отбросов слышится крик:

--Кислоту привезли!
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13.09.2022 11:40 Відповісти
Ну як кацапи заробили добре грошей? Здоровья вам и хорошего настроения!
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13.09.2022 11:21 Відповісти
Всего 12 лет? Это им ещё крупно повезло что их не линчевали на месте.
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13.09.2022 11:24 Відповісти
Не вважайте це за пораду, а лише за констатацією факту. Краще нашим юристам починати притягнення до відповідальності цих осіб за вже доведені правопорушення: незаконне перетинання державного кордону, незаконна трудова діяльність.
Ніякої політики і всі докази в наявності. А далі вже по ходу справ все інше.
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13.09.2022 11:24 Відповісти
политкомиссаров ликвидировать ликвидировать на месте
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13.09.2022 11:24 Відповісти
На свободу только после сдачи экзаменов по украинскому языку.
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13.09.2022 11:24 Відповісти
яка свобода, знищити нахєр усіх
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13.09.2022 13:33 Відповісти
і шо?! най той бастирків хоч сто справ порушує, нам ***** на те що там якісь підараси гавкають
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13.09.2022 11:27 Відповісти
Російські вчителі також небезпечні хоча в них і мирна (професія) але вони приїхали переконувати молоде покоління на свій лад створивши із молодих людей більш лояльних до Росії
Ось тому ці вчителі і є злочинцями
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13.09.2022 11:30 Відповісти
Бастрыкин - сосать!
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13.09.2022 11:32 Відповісти
Та там у ***** одна шкурка мабуть залишилась...
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13.09.2022 12:00 Відповісти
Знали куда едут,с какой целью и для чего...при такому раскладе ФСБ дайот специальную бумагу каждому учителю-стукачку... другими словами єто завербованные агенты...мавзолейные...
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13.09.2022 11:33 Відповісти
А що з тими батьками,які відлали своїх дітей на таке навчання? Хто вони і як їх щвати?
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13.09.2022 11:38 Відповісти
взрослые люди, разве не понимали что едут на оккупированную территорию, по сути незаконно пересекая границу Украины ?

Кстати, пару месяцев назад Интернет обошло пропагандистское фото Артемия Лебедева на оккупированной Запорожской АЕС. У меня вопрос к нашим силовым органам: против него возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение границы ?
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13.09.2022 11:39 Відповісти
Пропагандист гірше солдата.

Для всіх цих псевдовчителів треба вимагати вищу міру та максимальний термін.

Як зле що у нас не таке законодавство як в сша де можна декілька довічних термінів та терміни по сто та більше років.
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13.09.2022 11:39 Відповісти
Вчителі-заробітчани.

"Это призвание, а если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Но вы же не пошли в бизнес, как я понимаю, ну вот»
(с) Премьер-министр России Дмитрий Медведев, диалог с молодым учителем, участником форума «Территория смыслов» на Клязьме, август 2016 года.
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13.09.2022 11:42 Відповісти
Це не вчителі, а учасники геноциду українського народу. Божі одуванчики, ***...
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13.09.2022 11:45 Відповісти
Это не учителя, а откровенные ПРОПОГАНДОНЫ! Они в первую очередь должны быть денацифицированы путём обязательного привлечения на работы по эксгумации жертв РоSSийской агрессии и извлечении тел из завалов после ракетных обстрелов!
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13.09.2022 11:46 Відповісти
Varu Jums tikai piekrist! Slava Ukraina! Gerojam Slava!
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13.09.2022 12:06 Відповісти
12 років за каліцтво душ украінських дітей? Чи не замало?
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13.09.2022 11:47 Відповісти
Не пропаганды шария ради, а токмо злорадствования для:

Alex N Alex Noyt

37 мин.
Це як так??? Тільки під пісні??? А як же гопак у шароварах?? Без цього ніяк не можна розчиняти рузьке вчитель!!!
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13.09.2022 11:49 Відповісти
Цих гнид потрібно карати показово ,, без всякого жалю до них , і співчуття . . Ніяких презумпцій невинуватості , ніяких виправдань , ніякого співчуття . ніяких їм амністій ,, - максимум з можливих максимумів , якнайжорсткіші покарання .!!
Якщо орки зі зброєю хочуть знищити наше сьогодення , то ця сволота , недовчителі срані , хочуть нищити і калічити наше майбутнє . Як на мене - це навіть ще більший гріх , ніж той що вчиняють люди зі зброєю .
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13.09.2022 11:49 Відповісти
...Голова Слідкому РФ Бастрикін доручив порушити кримінальну справу за фактом затримання вчителів, які "викладали за російськими навчальними програмами на території Харківської області"... Нє, єто вААЩе...
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13.09.2022 11:59 Відповісти
ну не дибіли?
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13.09.2022 12:29 Відповісти
Памятаєте пропаганду в радянському союзі, як ніби "бандерівці" стріляли в спини молоденьким вчителькам, як палили їх оселі? А це робили самі НКВСники, щоб показати світу свої правильні дії насаждати свій "русский мир" того зразку і ненависних "бандерівців", які і додуматись не могли таке робити. Кацапська потвора ще не встигла зайти на наші землі, як вже пригнали своїх вчителів і попів.
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13.09.2022 12:01 Відповісти
Створити ***** умови. щоб прокляли той час і ту хвилину коли заїхали асимілювати Україну.
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13.09.2022 12:03 Відповісти
Незаконний перетин кордону плюс треба добре пошукати і знайти у них наркотики. Питання не варте виїденного яйця.
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13.09.2022 12:03 Відповісти
Ці рос. вчителі , громадяни країни-агресора свдомо вчинили злочин , незаконно приїхавши в окуповану частину України . А звідси і будуть всі негативні для них наслідки : незаконне перебування на території України і незаконна ворожа політична агітація в наших школах . Ці люди не є військовополоненими злочинцями , а цивільними і добровільними злочинцями зі всіма юридичними наслідками !
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13.09.2022 12:11 Відповісти
их надо показательно судить хотя бы для того, что бы их такие же "коллеги" на пока еще оккупированных украинских территориях (включая Крым) видели это, понимали чем им это грозит и уже собирали чемоданы домой.
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13.09.2022 12:15 Відповісти
вчителі в Україні а це кацапські брудні шолудиві собаки і їх потрібно реально їбaшити та відстрілювати виродків
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13.09.2022 12:27 Відповісти
Это не учители а подосланные бандиты или диверсанты. Подумаешь идет война а тут "вражеские учители" ..Следует наказать по закону военного времени . Притом жестко..
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13.09.2022 12:31 Відповісти
татарська смердюча гнида бистрикін іді вслєд за сруцкім воєнним корабльом
або просто іди нах*й
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13.09.2022 12:33 Відповісти
Сергеи Лоико

53 мин.
РОССИЙСКИЕ УЧИТЕЛЯ, в массе своей приводные ремни путинского режима, уже много лет вносят свой огромный вклад в оболванивание и зомбирование населения. Они неотъемлемая часть фашистской системы Z, выстроенной Путиным. После поражения в войне и падения режима российских учителей нужно обязательно люстрировать. Особо активных, вроде тех, что приехали в Украину, необходимо привлекать к уголовной ответственности.
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13.09.2022 12:38 Відповісти
ЦІ ТВАРІ НАБАГАТО НЕБЕЗПЕЧНІШІ ЗА ВОЯКІВ. Ні у якому разі не відпускати! Не можна профукати шанс показати усім руснявим, які припруться на окуповані території, що саме їх чекає. Вироки мають бути від 5 років
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13.09.2022 12:39 Відповісти
Максим Дрозденко

4 ч.

Возвращается значит учитель пушкиных после отсидки в свой мухосранск.

Сначала прилетает в прекрасный огромный аэропорт.

Потом на скоростном поезде со скоростью 500;км ч

Потом на кондиционированным автобусе по скоростному автобану.

Приезжает - там огромный мегаполис.

Приходит устравиаться на работу в свою школу, школа огромная, красивая, с ноля отстроенная.

А директор и говорит....

А что говорит непонятно, на китайском же.
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13.09.2022 12:42 Відповісти
знищити усіх нахєр
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13.09.2022 13:28 Відповісти
Этим рашистским ****** еще и незаконное пересечение границы Украины впаять надо !
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13.09.2022 13:42 Відповісти
Для начала нужно ввести криминальную ответственность за незаконное пересечение. Если не ошибаюсь у нас за это до сих пор административка
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13.09.2022 14:59 Відповісти
Ну ра касапские учителя это «ихтамнеты», то **** тогда ***********)) нет так нет. Ну а те кто все же «ихтаместь» на остальных территориях, пусть головой подумают. Родина один хрен вас бросит сынки а 12 лет отгрести на ровном месте. Такое...))
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13.09.2022 14:58 Відповісти
Приплюсовать нужно сроки за незаконное пересечение границы! Итого... округляя... Два червонца без сдачи!
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13.09.2022 16:51 Відповісти
Цю сволоту тільки вішати цих гадів які добровільно робили геноцид судити тільки на смерть !
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13.09.2022 19:38 Відповісти
У Нюренберзі нацистським пропагандонам вирок вже було затверджено, тому їм потрібні тільки коротка молитва і довга мотузка!
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13.09.2022 22:02 Відповісти
 
 