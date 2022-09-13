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Росіяни повністю залишили Кремінну, там майорить український прапор, піднятий партизанами, але ЗСУ ще не зайшли в місто, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гайдай

Голова Луганської ОВА заявивив, що російські окупаційні війська залишили Кремінну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Гайдай повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Спостерігаємо за ситуацією в Лимані - звільнення якого є ключовим для нашої області, навколо міста досі тривають бої. Масштабна деокупація Луганщини розпочнеться з Кремінної та Сватового, росіяни вже почали стягувати техніку ближче до цих міст. Основний удар буде саме там", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на сьогодні Кремінна повністю пуста - російська армія місто покинула.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кожен сантиметр Луганщини відвойовується. ЗСУ заходять не "парадом". Після остаточної деокупації Лиману естафету переймаємо ми, - Гайдай

"Там майорить український прапор, який підняли партизани. Дещо схожа ситуація у Старобільську. А от у Сватовому, рашисти спочатку втекли, але за деякий час повернулися. На окупованих територіях дефіцит палива через масштабну втечу окупантів та колаборантів", - додав Гайдай.
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Топ коментарі
+24
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13.09.2022 11:16
+18
Я так розумію, в ЗСУ зараз велика проблема з ресурсами на Харківському напрямі. Треба передислокувати підрозділи, техніку, визначати та створювати нові рубежі оборони, формувати нові канали логістичні для забезпечення ВСЬОГО, в т.ч. і цивільного населення.

Тож так, окупанти драпанули. Але просто відправити 1-2 роти в Кремінну, оточену невідомою кількістю окупантів - це самогубство.

Тож - віримо в ЗСУ, віримо в ГШ. Якщо буде можливість оперативно визволити та утримати Кремінну - так і зроблять. Зайвих жертв, спричинених махновщиною, нам не потрібно.
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13.09.2022 11:25
+13
я кажу - дійде до того, що луганських і донецьких колаборантів будуть ****..ть наросії так, що ще здивуємося.
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13.09.2022 11:34
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До Кремінної ще дійти потрібно, а як там Лисичанськ, бо говорив,що на околицях бої.
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13.09.2022 11:16 Відповісти
На танках -- обіщали 200 танків.
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13.09.2022 11:36 Відповісти
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13.09.2022 11:16 Відповісти
Ох и злой же ты, частный сектор, ох и злой!!! Но... справедливый. )))
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14.09.2022 13:50 Відповісти
Якраз вікно можливостей для місцевих. Щодо страт колаборантів.
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13.09.2022 11:17 Відповісти
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13.09.2022 11:19 Відповісти
Сумна новина. На жаль, сьогодні путін не здох 😔
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13.09.2022 11:23 Відповісти
гайдай-то мутне чючєло, дальній родич абдрістовічя.
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13.09.2022 11:23 Відповісти
А тоха пузач вже всіх кадирівціввзяв в полон? Що патякав вчора ввечері про котел під Соледаром для вівцетрахальщиків.
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13.09.2022 12:24 Відповісти
Я так розумію, в ЗСУ зараз велика проблема з ресурсами на Харківському напрямі. Треба передислокувати підрозділи, техніку, визначати та створювати нові рубежі оборони, формувати нові канали логістичні для забезпечення ВСЬОГО, в т.ч. і цивільного населення.

Тож так, окупанти драпанули. Але просто відправити 1-2 роти в Кремінну, оточену невідомою кількістю окупантів - це самогубство.

Тож - віримо в ЗСУ, віримо в ГШ. Якщо буде можливість оперативно визволити та утримати Кремінну - так і зроблять. Зайвих жертв, спричинених махновщиною, нам не потрібно.
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13.09.2022 11:25 Відповісти
Ох ты и специалист я смотрю...
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13.09.2022 13:23 Відповісти
Разумеется. Сперва разведка, потом саперы, потом остальные, спешить на войне равносильно смерти
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13.09.2022 17:03 Відповісти
Потрібно дивитися на чотири боки, щоб ворог не створив в якомусь місті пастку. В нього ще достатньо сил, щоб творити супротив. Не погтрібно нікуди поспішати, робити так, як про це говорить військова наука, а не слухатися "спеців" із ОПи, якіим постійно потрібні гарні новини, але для цього не зробили нічого.
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13.09.2022 11:29 Відповісти
На Сватово мабуть зручніше буде заходити з Харківської області але часу на це небагато залишається, можуть повернутися не тільки у Сватово.
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13.09.2022 11:30 Відповісти
Потрібно дивитися, щоб ця наволоч не повернулася десь там за спинами у Харківську область.
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13.09.2022 11:33 Відповісти
та ще мабуть два-три дні є, потім оговтаються - почнуть розвертатися, там не так багато важливих ключових розв язок - одна з них - це м. Сватове.
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13.09.2022 11:37 Відповісти
На кордоні з рашею величезні черги, колаборанти тікають. А москалі не пропускають тих що отримали паспорт під час окупації. россія кидає завжди. Зрадники вам звизда!
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13.09.2022 11:31 Відповісти
я кажу - дійде до того, що луганських і донецьких колаборантів будуть ****..ть наросії так, що ще здивуємося.
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13.09.2022 11:34 Відповісти
Суки, к Москве заманивают.
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13.09.2022 11:34 Відповісти
а чому ЗСУ не заходять?

Чекають коли русьня передумає, так?
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13.09.2022 11:37 Відповісти
мабуть нема можливості через логістику і відсутність зачистки навколишньої місцевості.
такі прориви без безпечного тилу загрожують можливим оточенням. не вірити москалям ні на йоту - головний девіз кожного українця.
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13.09.2022 11:48 Відповісти
Necro Mancer

@666_mancer

А Гайдая никак нельзя заткнуть? Безработные "чиновники" своим ******** уже *******
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13.09.2022 14:00 Відповісти
Може все таки поливимося на відстань,ресурси і який фронт. Бажання повинно співпрацювати з можливістю. Гайдай уже і Лисичанськ визволив....в соцмережах
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13.09.2022 11:50 Відповісти
Necro Mancer

@666_mancer

·

53 мин

А Гайдая никак нельзя заткнуть? Безработные "чиновники" своим ******** уже *******

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13.09.2022 14:01 Відповісти
Це Прапор-розвідник, чи Прапор-ДРГ )
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13.09.2022 11:38 Відповісти
рашка крепко на ноги стала -- не можем догнати -- от вони и вертаюця.
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13.09.2022 11:42 Відповісти
Сразу видно рашистиков среди оставляющих посты. Этим уже и морду об асфальт сотрут до черепа, а они всё пытаются домахаться, что мол под Лисичанском им "недостаточно" быстро под зад дают, или ещё где то. Похоже что кремляди как привыкли поражение под Бородино и проигрыш в Крымской войне "победами" называть, так до сих пор успокоиться не могут. Видать в этом марафоне их слабоумия придётся ставить украинцам жирную точку, а то и на развалинах Кремля руССкие нацисты будут кричать о мифической "победе" над всем миром. Давить их надо медленно, но уверенно, абы прочувствовали и ЗАПОМНИЛИ НА ВСЕГДА!!!
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13.09.2022 11:48 Відповісти
Гайдаю *********,- що два пальці обісцяти, герой в маминій кофті, *******, чому, *****, не в окопі, чмо мохнориле
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13.09.2022 11:55 Відповісти
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13.09.2022 12:11 Відповісти
А окупаційний мер на площі за ноги підвішений? З Муссоліні у Мілані партизани саме так зробили!
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13.09.2022 12:12 Відповісти
Кремінна нікуди не дінеться ,, зараз головне підтягти до Кремінної тили , логістику тобто , а на це потрібен деякий час . Щоб не трапилось так як трапилось з німцями , під муськвою , у 41-42 році . .
А військам треба перепочити .
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13.09.2022 12:13 Відповісти
Ага видел уже видео как "уехали" орки, так же как и с Лимана, и как ЗСУ почти в Лисичанске. Какое же оно трепло
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13.09.2022 12:26 Відповісти
 
 