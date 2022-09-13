Росіяни повністю залишили Кремінну, там майорить український прапор, піднятий партизанами, але ЗСУ ще не зайшли в місто, - Гайдай

Голова Луганської ОВА заявивив, що російські окупаційні війська залишили Кремінну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Гайдай повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Спостерігаємо за ситуацією в Лимані - звільнення якого є ключовим для нашої області, навколо міста досі тривають бої. Масштабна деокупація Луганщини розпочнеться з Кремінної та Сватового, росіяни вже почали стягувати техніку ближче до цих міст. Основний удар буде саме там", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на сьогодні Кремінна повністю пуста - російська армія місто покинула.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кожен сантиметр Луганщини відвойовується. ЗСУ заходять не "парадом". Після остаточної деокупації Лиману естафету переймаємо ми, - Гайдай

"Там майорить український прапор, який підняли партизани. Дещо схожа ситуація у Старобільську. А от у Сватовому, рашисти спочатку втекли, але за деякий час повернулися. На окупованих територіях дефіцит палива через масштабну втечу окупантів та колаборантів", - додав Гайдай.