Україна стежить за розвитком ситуації на кордоні Азербайджану та Вірменії, - МЗС

Україна уважно стежить за розвитком ситуації на кордоні Азербайджану та Вірменії.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

"Закликаємо сторони до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту з дотриманням норм міжнародного права, зокрема поваги до суверенітету та територіальної цілісності держав в межах їхніх міжнародно визнаних кордонів. При цьому відзначаємо нікчемність будь-яких посередницьких зусиль та зусиль з підтримання миру з боку РФ, яка вчергове демонструє нездатність виконувати взяті зобов’язання", - йдеться у повідомленні.

МЗС України закликає українців наразі утриматися від відвідання Нагірного Карабаху, а тим, хто вже перебуває в регіоні - уникати місць військової активності.

Для отримання консульської допомоги слід звертатися до:

посольства України в Азербайджані: +994 50 255 75 18 або

посольства України у Вірменії: +374 7710 02 73

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