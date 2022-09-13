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Новини За кордоном
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Азербайджан (607) Вірменія (658) МЗС (3562) Ніколенко Олег (208)

Україна стежить за розвитком ситуації на кордоні Азербайджану та Вірменії, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ніколенко

Україна уважно стежить за розвитком ситуації на кордоні Азербайджану та Вірменії.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

"Закликаємо сторони до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту з дотриманням норм міжнародного права, зокрема поваги до суверенітету та територіальної цілісності держав в межах їхніх міжнародно визнаних кордонів. При цьому відзначаємо нікчемність будь-яких посередницьких зусиль та зусиль з підтримання миру з боку РФ, яка вчергове демонструє нездатність виконувати взяті зобов’язання", - йдеться у повідомленні.

МЗС України закликає українців наразі утриматися від відвідання Нагірного Карабаху, а тим, хто вже перебуває в регіоні - уникати місць військової активності.

Для отримання консульської допомоги слід звертатися до:

Україна стежить за розвитком ситуації на кордоні Азербайджану та Вірменії, - МЗС 01 посольства України в Азербайджані: +994 50 255 75 18 або

Україна стежить за розвитком ситуації на кордоні Азербайджану та Вірменії, - МЗС 01 посольства України у Вірменії: +374 7710 02 73

Також читайте: Єдиною державою-агресором і окупантом у регіоні є Вірменія, - заява Азербайджану щодо загострення на кордоні

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
Та ***** на Вірменію, бажано, щоб Азербайджанці пустили цю сволоту всіх під нуль🧐🤔😁 Вірмени таке ж гниле чмо, як і кацапи, нам важливо, щоб ***** зав'язло ще і там, а азербайджанцям побажання зайти в Єреван і нагнути скотиняку так, щоб назавжди забули, як розкривати пащеку на чужі землі,- нехай це стане ще одним гвіздком у гріб парашки 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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13.09.2022 11:34
+6
Вірменські літаки (хай і з кацапами за кермом) бомбили українські міста...
Я за Азербайджан - крапка!
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13.09.2022 11:38
+4
Дивіться як "перевзутий" вкотре Петушарій, захищає Катьку в Одесі.

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13.09.2022 11:31
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Дивіться як "перевзутий" вкотре Петушарій, захищає Катьку в Одесі.

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13.09.2022 11:31 Відповісти
Ніколенко, скотиняка, яка обісрала Спарц і назначена єрмаком.
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13.09.2022 15:31 Відповісти
Та ***** на Вірменію, бажано, щоб Азербайджанці пустили цю сволоту всіх під нуль🧐🤔😁 Вірмени таке ж гниле чмо, як і кацапи, нам важливо, щоб ***** зав'язло ще і там, а азербайджанцям побажання зайти в Єреван і нагнути скотиняку так, щоб назавжди забули, як розкривати пащеку на чужі землі,- нехай це стане ще одним гвіздком у гріб парашки 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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13.09.2022 11:34 Відповісти
Вы в курсе, сколько армян живёт в Украине и сколько их заседает в городских управах?
Они нами руководят, понимаете? Разве это правильно? Кто-то же за них голосует, наверное, такие же их друзья и родственники, которые в каждом городе имеют свою диаспору и они устанавливают памятники. Армянские.
Хозяйничают в городах и уже давно.
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13.09.2022 13:29 Відповісти
Насчет управ не знаю, но на рынках их дохера- от директоров до продавщиц мяса.
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13.09.2022 14:50 Відповісти
Смотря в каком городе. Есть они везде. Например, вот такая ссылка.

Регіональні вірменські громади та організації

https://www.sau.org.ua/sostav-sau

А Вы поинтересуйтесь, есть ли в Вашем городе во власти армяне?
У нас их полно живёт в городе и во власти они уже который год)
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13.09.2022 15:32 Відповісти
У нас в подъезде живет молодая армянка. Папа у нее какой- то торгаш на рынке. Жирная, страшная, наглая, тупая как пробка, все ей должны, чуть что сразу орет трехэтажным матом (пока в ответ орать не начнут, тогда сразу убегает), каждый день в новой шубе и на 20 см шпильках даже в гололёд. Папа ей купил квартиру, машину, и нашел мужика - хлюпика. Пристроилась, типа.
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13.09.2022 17:55 Відповісти
лучше разберитесь с дерьмовыми китаем и индией... а то МИД наблюдает... или подглядывает?
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13.09.2022 11:36 Відповісти
Якого ще нагірного карабаху, неук?
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13.09.2022 11:38 Відповісти
Версія Вірменії (1)
Версія Азербайджану(1)
на засіданні Кавказького бюро за участю Сталіна й Орджонікідзе знову розглядали питання Карабаху. Вирішували, як вчинити: залишити весь Карабах Азербайджану, а в Нагірному Карабаху провести референдум про приєднання до Вірменії, або віддати Нагірний Карабах Вірменії без референдуму, а весь інший Карабах - Азербайджану. Один із впливових учасників бюро, представник радянської Росії в Кавказькому регіоні Сергій Кіров

Довідка

Сергій Кіров - член ЦК РКП(б), соратник Сталіна. У 1920-і роки політичний представник Радянської Росії в Грузії, член Кавказького бюро ЦК РКП(б), яке приймало рішення щодо Карабаху.

голосував за те, щоб просто віддати Нагірний Карабах Вірменії. Але 5 липня, за рішенням Сталіна, бюро залишило Нагірний Карабах Азербайджану без референдуму. Кіров зумів відстояти, щоб Нагірний Карабах

Довідка

Гірська частина Карабаху порівняно з рівнинною була відсталішою, там бракувало робочої сили, було мало кваліфікованих фахівців і радянські реформи застопорилися.

увійшов до складу Азербайджану на правах автономії. Через два роки - 7 липня 1923 року ЦВК Азербайджану утворив «Нагірно-Карабаську автономну область» (НКАО).
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13.09.2022 11:58 Відповісти
Вірменські літаки (хай і з кацапами за кермом) бомбили українські міста...
Я за Азербайджан - крапка!
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13.09.2022 11:38 Відповісти
І в дужечках дописано (вболіваємо за Азербайджан).
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13.09.2022 11:48 Відповісти
Прикольно. Коли нам макарон і шмольц пропонують сісти за стіл переговорів з кацапстаном, українське суспільство це обурює, а ми продовжуємо впарюти Азербайджану про політико-дипломатичний шлях...
Може в нашому МЗС треба переставити ліжка?
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13.09.2022 11:54 Відповісти
паша ян
- азербайджан атаковал границы ормении в семи направлениях.
бульбохуйло
- а сейчас я вам на карте покажу все эти направления .....
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13.09.2022 11:55 Відповісти
Позорненькие какие то формулировки,нужно призвать армяшек вывести свои войска из Азербайджана,путинские тоже.
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13.09.2022 12:01 Відповісти
Стежить шоби шо? Вчасно виказати занепокоєнність?
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13.09.2022 12:05 Відповісти
Україна мае бути ініціатором в створенні групи краін каспійського регіону ПРОТИ РАКЕТНИХ КОРАБЛІВ НА КАСПІЇ, т к УкраїніУ з Каспію обстрілюють

санкціі санкції санкції за ракетни кораблі на Каспії ‼️‼️
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13.09.2022 12:38 Відповісти
 
 