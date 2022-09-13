Україна стежить за розвитком ситуації на кордоні Азербайджану та Вірменії, - МЗС
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Україна уважно стежить за розвитком ситуації на кордоні Азербайджану та Вірменії.
Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.
"Закликаємо сторони до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту з дотриманням норм міжнародного права, зокрема поваги до суверенітету та територіальної цілісності держав в межах їхніх міжнародно визнаних кордонів. При цьому відзначаємо нікчемність будь-яких посередницьких зусиль та зусиль з підтримання миру з боку РФ, яка вчергове демонструє нездатність виконувати взяті зобов’язання", - йдеться у повідомленні.
МЗС України закликає українців наразі утриматися від відвідання Нагірного Карабаху, а тим, хто вже перебуває в регіоні - уникати місць військової активності.
Для отримання консульської допомоги слід звертатися до:
посольства України в Азербайджані: +994 50 255 75 18 або
посольства України у Вірменії: +374 7710 02 73
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Они нами руководят, понимаете? Разве это правильно? Кто-то же за них голосует, наверное, такие же их друзья и родственники, которые в каждом городе имеют свою диаспору и они устанавливают памятники. Армянские.
Хозяйничают в городах и уже давно.
Регіональні вірменські громади та організації
https://www.sau.org.ua/sostav-sau
А Вы поинтересуйтесь, есть ли в Вашем городе во власти армяне?
У нас их полно живёт в городе и во власти они уже который год)
Версія Азербайджану(1)
на засіданні Кавказького бюро за участю Сталіна й Орджонікідзе знову розглядали питання Карабаху. Вирішували, як вчинити: залишити весь Карабах Азербайджану, а в Нагірному Карабаху провести референдум про приєднання до Вірменії, або віддати Нагірний Карабах Вірменії без референдуму, а весь інший Карабах - Азербайджану. Один із впливових учасників бюро, представник радянської Росії в Кавказькому регіоні Сергій Кіров
Довідка
Сергій Кіров - член ЦК РКП(б), соратник Сталіна. У 1920-і роки політичний представник Радянської Росії в Грузії, член Кавказького бюро ЦК РКП(б), яке приймало рішення щодо Карабаху.
голосував за те, щоб просто віддати Нагірний Карабах Вірменії. Але 5 липня, за рішенням Сталіна, бюро залишило Нагірний Карабах Азербайджану без референдуму. Кіров зумів відстояти, щоб Нагірний Карабах
Довідка
Гірська частина Карабаху порівняно з рівнинною була відсталішою, там бракувало робочої сили, було мало кваліфікованих фахівців і радянські реформи застопорилися.
увійшов до складу Азербайджану на правах автономії. Через два роки - 7 липня 1923 року ЦВК Азербайджану утворив «Нагірно-Карабаську автономну область» (НКАО).
Я за Азербайджан - крапка!
Може в нашому МЗС треба переставити ліжка?
- азербайджан атаковал границы ормении в семи направлениях.
бульбохуйло
- а сейчас я вам на карте покажу все эти направления .....
санкціі санкції санкції за ракетни кораблі на Каспії ‼️‼️