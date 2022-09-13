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Окупанти готують нові обстріли ЗАЕС, під загрозою також інші станції, - ГУР МО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес

Окупанти готують чергові провокаційні обстріли Запорізької атомної електростанції, загроза терору залишається і для інших АЕС Українии.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив речник ГУР МО Андрій Юсов.

"Ми вже можемо говорити, на жаль, не лише про Запорізьку АЕС. Російський агресор систематично, методично обстрілює всю енергетичну інфраструктуру України, і це, безперечно, може вплинути зрештою і на інші атомні об'єкти, на інші атомні станції. Зокрема на ЗАЕС, яка перебуває в критичній ситуації через чисельні російські обстріли.

Справді, є інформація про певну підготовку чергових провокацій і обстрілів Запорізької станції… Те, що у особового складу агресора є план перебування в укритті під час своїх сигналів, тобто є переміщення техніки, є систематична діяльність із пошкодження ліній електропередач, яких зараз залишилося лише декілька, які поєднують ЗАЕС з українською енергосистемою. Зрештою ми вже бачили наслідки попередніх обстрілів ЗАЕС і не лише обстрілів. Мова  про системний ядерний тероризм, терор місцевого населення, терор цивільного персоналу станції. Фактично держава-терорист захопила ядерний об'єкт і, побачивши певну безкарність з боку міжнародно спільноти, тепер масштабує цю історію на всю енергетичну систему України", - сказав він.

За словами Юсова, РФ готує гуманітарну катастрофу та кризу напередодні зими. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відновлено другу резервну лінію електропередачі до Запорізької АЕС, – МАГАТЕ

Автор: Богдан Гуньковський
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13.09.2022 11:50 Відповісти
Как??? Каком кверху, как они и существуют..
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13.09.2022 11:52 Відповісти
Яка ваша позиція і відповідь?
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13.09.2022 11:51 Відповісти
Як там наш Таганрог, куди поцілили? Шось і наші мовчать і орки, як гівна в рот набрали.
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13.09.2022 12:23 Відповісти
Паритетные ответные удары рядом со станциями России АЭС которые построены недалеко от Украины в зоне дострелов и долетов способны Путину вправить мосх...

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13.09.2022 12:30 Відповісти
А можна якось публічно їх попередить та підготувать удари по їхніх атомних станціях? Вони ж дуже ********** зеркальні відповіді. То чому ні?
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13.09.2022 14:12 Відповісти
 
 