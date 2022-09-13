Аргумент "давай не провокувати Путіна" не чув місяці три, можливість ядерної війни серйозно не обговорюється, - Кулеба

Аргумент про загрозу ядерної війни на рівні міністрів серйозно не обговорюється

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Аргумент про те, що "давайте щось не будемо давати, щоб не провокувати Путіна", я не чув напевно місяці два так точно, а може й три. Тобто власне починалося все з цього - давайте не давати Україні артилерію, це спровокує Путіна, давайте не давати реактивні системи залпового вогню і так далі. Але почали давати і це не спровокувало Путіна, бо куди ж іще його провокувати. Тому зараз такої логіки я не відчуваю", - наголосив міністр.

За словами Кулеби, можливість переходу до ядерної війни на рівні міністрів серйозно не обговорюється.

"Але є ті, хто збуджують думки, різні експерти, окремі політики, які збуджують думки в своїх суспільствах на цю тему. Тому питання є, воно час від часу озвучується, але якщо на початку війни про це всі гуділи, то зараз я цього гудіння не чую", - додав очільник МЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Основою нового пакета санкцій ЄС має стати цінове обмеження на російський газ, - Кулеба