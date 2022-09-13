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Аргумент "давай не провокувати Путіна" не чув місяці три, можливість ядерної війни серйозно не обговорюється, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Аргумент про загрозу ядерної війни на рівні міністрів серйозно не обговорюється

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Аргумент про те, що "давайте щось не будемо давати, щоб не провокувати Путіна", я не чув напевно місяці два так точно, а може й три. Тобто власне починалося все з цього - давайте не давати Україні артилерію, це спровокує Путіна, давайте не давати реактивні системи залпового вогню і так далі. Але почали давати і це не спровокувало Путіна, бо куди ж іще його провокувати. Тому зараз такої логіки я не відчуваю", - наголосив міністр.

За словами Кулеби, можливість переходу до ядерної війни на рівні міністрів серйозно не обговорюється.

"Але є ті, хто збуджують думки, різні експерти, окремі політики, які збуджують думки в своїх суспільствах на цю тему. Тому питання є, воно час від часу озвучується, але якщо на початку війни про це всі гуділи, то зараз я цього гудіння не чую", - додав очільник МЗС.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
Нащо Кулеба робить ці тупі висери???
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13.09.2022 12:21
+7
Маргарина Симонян - малограмотная армянская пропагандонка, гнусная пособница руzzких военных преступников орудующая на финансируемой русскими пенсионерами телепомойке "РТ" в прямом эфире призывает к террористическим актам и требует нанести удары по АЭС и гражданским объектам Украины.
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13.09.2022 12:44
+7
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13.09.2022 13:14
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Німці і так "шольцаваляють", і без провокування "уйла.
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13.09.2022 12:18 Відповісти
напевно глухий чи ********
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13.09.2022 12:19 Відповісти
Нащо Кулеба робить ці тупі висери???
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13.09.2022 12:21 Відповісти
Если бы касап был полноценнохромосомным, это был бы аргумент, а так пока в силе остаётся истина - касапу поверить, себя *******....
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13.09.2022 12:23 Відповісти
хромоносный)))...
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13.09.2022 12:29 Відповісти
Ядрёну мать відкладем на потом.
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13.09.2022 12:25 Відповісти
САМЫЙ СТРАШНЫЙ СЕКРЕТ РЕЗИНОВОЙ РАШКИ ЧТО В ШАХТАХ СТОЯТ ИЛИ РЕЗИНОВЫЕ МАКЕТЫ РАКЕТ ИЛИ ТАКИЕ--- ЧТО ЕСЛИ ЗАПУСТИТЬ БАБАХНЕТ АККУРАТ НАД РОССИЕЙ...
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13.09.2022 12:25 Відповісти
Кулєба -помічник головного зарника. Права рука завхоза Єрмака.
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13.09.2022 12:26 Відповісти
зрадника
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13.09.2022 12:27 Відповісти
***** серло.
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13.09.2022 12:37 Відповісти
Маргарина Симонян - малограмотная армянская пропагандонка, гнусная пособница руzzких военных преступников орудующая на финансируемой русскими пенсионерами телепомойке "РТ" в прямом эфире призывает к террористическим актам и требует нанести удары по АЭС и гражданским объектам Украины.
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13.09.2022 12:44 Відповісти
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13.09.2022 13:14 Відповісти
блаЗЄнські, чому навіть не згадуєте, що єдиною гарантією безпеки України є вступ до НАТО? Я бачу, що "єрмак" наполегливо просуває капітуляцію.
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13.09.2022 15:11 Відповісти
Шольц, где Леопарды и Мардеры!
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13.09.2022 15:46 Відповісти
це ми вже чули - рф ніколи не нападе, ніколи не буде бомбити, у нас же такий веселий президент, його Сватів крутять в рф до цього часу, його там *******. А суперЄрмак постійно на зв'язку. Бл..., суки треба готуватися на найгірший варіант, а не убаюкувати Арестовичем.
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13.09.2022 18:13 Відповісти
Млин, вообще-то это не сайт 18+. Фотки со сморщенными половыми органами надо ретушировать
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13.09.2022 20:50 Відповісти
 
 