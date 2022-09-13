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Новини За кордоном Санкції проти Росії
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Латвія (866) Литва (1544) Польща (5180) Росія (47286) візовий режим (251) Євросоюз (7058) туристи (93)

Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди припинили видавати туристичні візи росіянам

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

турист,росіяни,туристи

З 12 вересня між ЄС та РФ припинено угоду про спрощений візовий режим. 9 країн вже перестали видавати мешканцям Росії туристичні візи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у асоціація туроператорів РФ.

Зазначається, що більше не приймають документи від російських туристів такі країни, як Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ЄС набуло чинності рішення про призупинення спрощеного візового режиму з РФ

Також за інформацією туроператорів, на сайтах візових центрів кількох країн ЄС – Франції, Іспанії, Італії, Німеччини,  вже опублікована інформація про збільшення суми візового збору. На даний момент відомо лише про збільшення розміру консульського збору до 80 євро та термінів розгляду звернень до 45 днів. Немає інформації про критерії оцінки заявників та комплект необхідних за новими правилами документів.
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Топ коментарі
+33
Надеюсь это только начало.
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13.09.2022 12:43
+30
В стійло, зброд!
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13.09.2022 12:43
+24
Нех#й шастать! Дякуємо цим країнам за таке рішення та сподіваємось, що інші невдовзі до них приєднаються.
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13.09.2022 12:43
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Надеюсь это только начало.
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13.09.2022 12:43 Відповісти
- Если вы воспитанный человек, - заметил Швейк, - то должны бросить привычку плевать в чужой квартире. Или вы думаете, что если мировая война, то вам всё позволено? Вы должны вести себя прилично, а не как босяк. Нужник! Вот кто вы! Я всегда удивлялся, почему там везде висят надписи (на русском) : «Плевать воспрещается», а теперь вижу, что это из-за вас. Вас, видно, уже повсюду хорошо знают.
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13.09.2022 12:49 Відповісти
В стійло, зброд!
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13.09.2022 12:43 Відповісти
100%🎯
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13.09.2022 13:19 Відповісти
Галопом по європам закінчується. Нехай щастить.
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13.09.2022 12:43 Відповісти
Нех#й шастать! Дякуємо цим країнам за таке рішення та сподіваємось, що інші невдовзі до них приєднаються.
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13.09.2022 12:43 Відповісти
Геть кацапських свиней! Звиздуйте у резервацію
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13.09.2022 12:43 Відповісти
кацам место у паРаши , то есть у себя дома.
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13.09.2022 12:44 Відповісти


На и ху Московия
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13.09.2022 12:44 Відповісти
****, і ветеринарні паспорти їм теж не видавайте, хай закінчують своє нікчемне існування у хліву.
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13.09.2022 12:48 Відповісти
Ще б Фіни підтягнулись, і хай москалі катаються в Єропу через Африку.
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13.09.2022 12:51 Відповісти
У рідну говень, Стерлітамак то ваше все кацапосвині
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13.09.2022 12:53 Відповісти
кацапосвині будуть лізти до Франції, Германії, Іспанії та навіть Британії..., дуже прикро, що ці країни досі не зрозуміли загрози...
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13.09.2022 12:54 Відповісти
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13.09.2022 12:55 Відповісти
В Магадан!
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13.09.2022 12:56 Відповісти
Так било харашо , приезжалі как к себе дамой… )
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13.09.2022 13:03 Відповісти
Россияне имеют полное право исторически путешествовать только по этапу в Сибирь.
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13.09.2022 13:08 Відповісти
Індефікувати ціх потвор і заборонити вьезд в цівілізовані країни
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13.09.2022 13:14 Відповісти
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13.09.2022 13:16 Відповісти
👍
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13.09.2022 13:22 Відповісти
Як добре що у ЄС не всі продажні, боягузливі безхребетні циніки.
Без бидло-туристів з рашиської ********* буде чистійше повітря у світі.
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13.09.2022 13:29 Відповісти
Эти страны оказались намного дальновидней , чем Германия, Франция, Италия и т.д. Они отказавшись от кровавых денег русотуристо , на самом деле сделали колоссальную ин6вестицию в безопасность своих стран. Ну немцам и французам еще предстоит нюхнуть руцкого мира и загадочной руцкой души.
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13.09.2022 13:47 Відповісти
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13.09.2022 13:41 Відповісти
Дуже правильне рішення від наших друзів 👍🏼👍🏼👍🏼🙁
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13.09.2022 14:05 Відповісти
Фінляндія має бути у цьому списку
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13.09.2022 14:30 Відповісти
Оце так дружньо! Молодці! Після війни створимо новий Євросоюз - з Україною у центрі.
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13.09.2022 15:35 Відповісти
пусть эти ****** на колыме отдыхают!
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13.09.2022 18:49 Відповісти
 
 