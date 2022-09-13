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Новини Економіка
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ГЗК (49) порт (619) експорт (725) метал (108)

Керівники залізорудних комбінатів України закликали Зеленського посприяти в розблокуванні експорту металу через порти: щомісячний позитивний ефект для бюджету +5 млрд грн

Новини Цензор.НЕТ Економіка

метал,маріуполь

Дев’ять залізорудних комбінатів, які розташовані на підконтрольній Україні території, закликали Президента та Уряд посприяти в розблокуванні експорту залізної руди, металопродукції та вугілля через морські порти. Це дозволить підприємствам відновити виробництво і дасть бюджету щонайменше 5 мрлд грн у вигляді податкових надходжень. Також це допоможе стабілізувати курс гривні, адже валютна виручка від експорту металу становитиме 600 млн доларів.

Про це йдеться у відкритому листі керівників українських ГЗК до президента Володимира Зеленського та керівника уряду Дениса Шмигаля, який є у розпорядженні редакції.

"Вітчизняні гірничо-металургійні підприємства перебувають у найтяжчій кризі за всю історію України. Ключовими причинами є обмеження для збуту залізорудної продукції через блокаду українських морських портів, та недостатня пропускну спроможність на західних прикордонних переходах. Через це виробництво сталі в Україні впало на 85%, а український метал стає неконкурентоспроможним на світовому ринку", - вказують у ГЗК.

Неконкурентоспроможність української залізорудної продукції викликана зростанням логістичних витрат у 4-6 разів - як через стрімку індексацію залізничного тарифу в Україні (з середини 21 року тариф для руди виріс на 141%), так і через додаткові витрати на перевезення продукції до портів ЄС, пояснюється у листі. Водночас ціни на залізорудну продукцію впали на третину буквально за кілька місяців.

"Як наслідок, протягом останніх місяців деякі вітчизняні гірничо-металургійні підприємства були змушені працювати у збиток і навіть призупиняти видобуток – зупинилися Інгулецький та Південний ГЗК, ГЗК АМКР, з кінця серпня - Північний ГЗК. Це ставить під сумнів можливість швидкого відновлення виробництва до довоєнного рівня, і матиме руйнівний вплив на послаблену війною економіку України", - наголосили у ГЗК.

Керівники комбінатів нагадали: до війни підприємства ГМК забезпечували 33% загального експорту України (22 млрд дол. у 2021 році) та формували щонайменше 10% ВВП України. Крім цього, на підприємствах ГМК України прямо та у суміжних галузях було зайнято більш як 530 тисяч осіб, а податкові надходження тільки від підприємств галузі у 2021 році становлять приблизно 95 мільярдів гривень.

"Збільшення завантаження гірничо-збагачувальних та металургійних комбінатів України до довоєнного рівня можливе лише за рахунок відновлення доступу продукції підприємств ГМК до віддалених ринків збуту, що стане можливим тільки після розблокування українських портів для залізорудної продукції та вантажів металургійної галузі (метал, вугілля)", - підкреслили у листі.

Водночас відновлення перевезень вантажів ГМК морським транспортом сприятиме зміцненню курсу гривні, оскільки забезпечить додатково понад 600 мільйонів доларів США валютної виручки щомісяця, зазначають ГЗК.

"Також це збереже сотні тисяч робочих місць в Україні, і забезпечить надходження мільярдів гривень податків та зборів у бюджети та пенсійний фонд: 1,6 мільярда гривень на місяць безпосередньо від ГЗК; 2,4 мільярда гривень на місяць – кумулятивний ефект (металургійне та коксохімічне виробництво, пов’язані галузі, споживчі податки зайнятих). Також це дозволить уникнути додаткових виплат по безробіттю у розмірі 1,5 мільярда гривень на місяць", - наголошують керівники комбінатів.

Читайте: Україна має домагатися розблокування портів для експорту металопродукції, - економіст

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
А як Зеленський може посприяти? Купіть краще гарпунів для ЗСУ на ці гроші, вони зроблять вам вільний прохід.
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13.09.2022 13:27
+11
Поспрыяты? Другими словами, Ахметовы требуют от Зеленского сесть за стол переговоров с ****** и путем очередных компромисов, снятия санкций с росийских олигархов, попросить его разблокировать еще и трафик металла? Вот так вот потихоньку ***** и давит на украинскую власть через своих агентов.
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13.09.2022 13:31
+8
цікаво а що самі ці "керівники залізнорудних комбінатів" зробили для знищення ЧФ і розблокування портів
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13.09.2022 13:32
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А як Зеленський може посприяти? Купіть краще гарпунів для ЗСУ на ці гроші, вони зроблять вам вільний прохід.
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13.09.2022 13:27 Відповісти
На какие "эти"? Эти деньги ещё заработать надо. А предприятия и так помогают армии, если уж на то пошло. Но это до поры до времени. Если будут продолжать стоять, то тут ни помощи, ни налогов, ни зарплат
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22.09.2022 23:41 Відповісти
Да и дохлых касапов скоро танкерам вывозить надо будет.. думали что это удобрение, но гамно оказалось гамном даже для удобрения..
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13.09.2022 13:27 Відповісти
только с разрешения параши теперь. Или через Польшу. Или потопить весь ЧФ.
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13.09.2022 13:27 Відповісти
Ну пусть турецкие друзья подсобят. В конце концов, по зерну получилось. Надо хотя бы пробовать. Пусть вон Шмыгаль подсуетится. Ну или хотя бы пусть УЗ снизит тарифы на перевозку
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22.09.2022 23:42 Відповісти
і яке вугілля ми збираємось експортувати?...
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13.09.2022 13:30 Відповісти
ну почему, у нас хватает своего угля. Во Львовской сколько неразработанных месторождений. Тем более сейчас цена на международных рынках выгодная, только бери, инвестируй в добычу и экспортируй себе на пользу и другим
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23.09.2022 22:42 Відповісти
Поспрыяты? Другими словами, Ахметовы требуют от Зеленского сесть за стол переговоров с ****** и путем очередных компромисов, снятия санкций с росийских олигархов, попросить его разблокировать еще и трафик металла? Вот так вот потихоньку ***** и давит на украинскую власть через своих агентов.
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13.09.2022 13:31 Відповісти
сагласєн, готується ше один дагаварнєчьок "пасередине" суки пархаті!!!!
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13.09.2022 13:36 Відповісти
Україна скасовує санкції з олігархів Ху*ла, зелена влада отримує "благодарочку" в офшори. Ахметов мусить якось "віддячити" владі, щоб і про його інтереси "подбали".
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13.09.2022 13:46 Відповісти
Ахметов тут к чему? Его металлургические предприятия ему сейчас не подконтрольны и не так чтобы целы, а в Запорожье законсервированы !!!
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13.09.2022 14:06 Відповісти
меткомбинаты да, а вот гоки могут добывать руду. Главное чтобы было куда и чем вывозить. Без этого тысячи людей без работы останутся
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23.09.2022 22:45 Відповісти
Окей, шо делать тем людям, которые сейчас сидят без работы? Все такие умные, прям страшно. А по факту, какие предложения? Без экспорта в бюджете будет дыра размером с Техас
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24.09.2022 22:42 Відповісти
цікаво а що самі ці "керівники залізнорудних комбінатів" зробили для знищення ЧФ і розблокування портів
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13.09.2022 13:32 Відповісти
Вони папір для "відкритого листа" придбали)
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13.09.2022 13:42 Відповісти
А что лично вы сделали? Это какой-то странный вопрос. А что можно сделать? Руководители предприятий это такие же гражданские лица как и все
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24.09.2022 22:44 Відповісти
Так це треба деокупувати Крим і знищити весь касапський флот в Азовському і Чорному морі.
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13.09.2022 13:37 Відповісти
А на то , что в обмен разблокируют вывоз металла русне и сохранит сотни тысяч рабочих мест на росии , и обеспечит поступление миллиардов рублей налогов и сборов в бюджеты и пенсионный фонд ********* , нашим керивныкам глубоко на@рать. Главное не потерять свои деньги , а остальное все ерунда.
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13.09.2022 13:40 Відповісти
Ху*ло може погодитися на це з паралельним зняттям частини санкцій з рашки. Таким шляхом зелена влада виведе рашку з під санкцій і забезпечить їй фінансування армії.
Це просто геніально, бізнес на крові приносить всім вигоду, а раніше тільки Пороху)
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13.09.2022 13:40 Відповісти
Список хозяев ГОКов - есть? Коломойские, Абромовичи, Боголюбовы
и др. ?
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13.09.2022 13:43 Відповісти
И что? Список работников предприятий надо предоставить, которые лишатся средств для существования, если ситуация не изменится? Вы как-то всегда забываете, что на предприятиях работают простые украинцы
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22.09.2022 23:08 Відповісти
А почему сии руководители при этом не упоминают, что без согласия Рашки сие не возможно и для получения оного она, естественно, потребует снятия эмбарго на её экспорт металла и руды, который, благодаря тому, что ЕЁ шахты и предприятия никем не разрушены и не оккупированы, а потому она сможет иметь с сего в десятки раз больше прибыли которая, естественно, будет направлена на укрепление режима )(уйла и обеспечение войны против Украины???!!! Или кто то считает, что Рашка "просто так", из "доброты душевной" даст своё одобрямс???!!! Это пример антиукраинских действий под благими намерениями, потому возите, НО, через речные порты Дуная!!!!
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13.09.2022 14:00 Відповісти
Эх. тебя бы вместо Шмыгаля премьером. (ёмоё "сии", "сего", сложно писать с оттопыренным мизинчиком?) Виталь, всё офигенно, если бы ты только понимал, что речная инфраструктура в глубоком упадке, а до дунайских (!!!!!!) портов продукцию ещё довезти надо. А чем? УЗ? Ну так они тарифы подняли, а ещё не предоставляю вагоны для отгрузки продукции.
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24.09.2022 22:48 Відповісти
Так , а що там стосовно "бізнес на крові"? Олігархи почали недоїдати. Вереск підняли! А кацапи на послаблення санкцій можуть дозволити вивіз металу. Ось так влада і прой**є військові перемоги, які кров'ю та життями здобуває ЗСУ!
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13.09.2022 14:02 Відповісти
А почему это бизнес на крови, если это наши производства, с нашими украинскими людьми, нашим украинским металлом? Что за бред сивой кобылы?
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22.09.2022 23:12 Відповісти
буржуи
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13.09.2022 14:25 Відповісти
Нашли к кому обратиться, он только хером по роялю стучать может и тупые видосик снимать, боневтик, оно же нихрена в экономике не понимает
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13.09.2022 14:43 Відповісти
Полєсов,він не розбирається в економіці,це важко для артиста.Але хіба тобі про це говорити,якщо ти рояль від піаніно, і простої іоніки відрізнити не можеш? І якщо для тебе успіх наших ЗСУ-тупые видосик"-то в чому ти розбираєшся?В випорожненнях на форумах на любу тему?
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13.09.2022 16:03 Відповісти
Мабуть ти виборець тупого нелоха, зрозуміло, хехе
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13.09.2022 17:03 Відповісти
В бюджет 5 а собі мабуть 500 пора б літаки для ВСУ купити от і було б розблокування мародери
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13.09.2022 15:40 Відповісти
А где у нас самолётный рынок, чтоб можно было прикупить пару истребителей? Даже Притула покупал не истребители, потому что любая девочка-пятиклассница знает, что такое вооружение закупить нельзя.
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22.09.2022 23:11 Відповісти
дороги важливіші
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13.09.2022 17:21 Відповісти
Так не перший же раз це питання до влади намагаються донести. Тут і без звернень має бути зрозуміло. Єдине, що з темою зерна в ЗМІ носились. а про метал забули, певно, це для них дрібничка?)
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22.09.2022 10:58 Відповісти
Порты нужно разблокировать. Это и экспорт, и валютная выручка, и рабочие места. У нас экспорт просел на треть за последние полгода. И если дело не исправлять, то с нашей экономикой можно попрощаться
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22.09.2022 23:06 Відповісти
Раньше железная руда и сталь были значительной составляющей экспорта. Возобновить их экспорт было бы прям отлично, если хотим хоть как-то спасти нашу промышленность
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22.09.2022 23:39 Відповісти
 
 