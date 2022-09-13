Окупанти терміново евакуюють свої родини з окупованого Криму та Півдня України, - розвідка
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Успішні дії захисників України змушують так звану "владу" тимчасово окупованого Криму та півдня нашої держави терміново переселяти свої родини на територію РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.
"Попри запевнення населення в безпечності перебування на півострові, представники окупаційної адміністрації Криму, співробітники ФСБ та командири деяких військових частин в таємниці від підлеглих намагаються продати своє житло та терміново вивезти родичів з півострова" - йдеться в повідомленні.
Також, за даними розвідки, окупанти заборонили укладення угод з купівлі-продажу житла, встановили обмеження на пересування Кримським мостом та всіляко намагаються закрити доступ до інформації про контрнаступальні дії захисників України.
Будь ласка, зачекайте...
Отличные новости.
Кстати пошла инфа что русня сворачивается под Мелитополем.
https://www.youtube.com/watch?v=cw2QKKSKkpA
...
В пабликах Донецка обсуждается, что делать тем, кто служил оккупантам и что делать тем, у кого нет крови на руках. Забавно, что многие пишут о том, что можно будет откупиться или ничего не будет, но лучше на время уехать в Россию и там пересидеть некоторое время. В пример приводят Нелю Штепу из Славянска. Очень многие боятся... своих соседей, которые вернутся с желанием наказать тех, кто предал, работал на россиян или отжал что-то. Часть людей приводят в пример тех же россиян и напоминают, что они делали с проукраинским активом в Донецке. Боятся, что с ними будет так же после освобождения города от российских оккупантов. Поэтому хотят где-то временно спрятаться. Где? Правильно, в РФ. И думаю, что вернутся они после того, как станут агентами спецслужб РФ.
Все эти и многие другие украинцы, которые по собственной воле и без принуждения перешли на сторону врага и начали с ним сотрудничать, должны отвечать согласно закону о коллаборационизме. Этот закон был подан ещё при моем созыве, но мои тупые коллеги не захотели его принимать. Я не очень высокого мнения об умственных и моральных качествах этого созыва ВР, но если он не примет такой закон, то это будет предательство всех нас.
...
Исторический экскурс в то как это было с коллаборантами после Второй мировой в Европе...
если Рада КМу и Президент четко не выпишут законы и порядок процедуру и меру наказания для таких лиц...то СУД БУДЕТ ТВОРИТЬ НАРОД...если власть попробует помешать то и власть повесят на суку...
Всіх, хто перся на референдум позбавити довічно права голосування за колаборацію.