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Окупанти терміново евакуюють свої родини з окупованого Криму та Півдня України, - розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

аксенов

Успішні дії захисників України змушують так звану "владу" тимчасово окупованого Криму та півдня нашої держави терміново переселяти свої родини на територію РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.

"Попри запевнення населення в безпечності перебування на півострові, представники окупаційної адміністрації Криму, співробітники ФСБ та командири деяких військових частин в таємниці від підлеглих намагаються продати своє житло та терміново вивезти родичів з півострова" - йдеться в повідомленні.

Також, за даними розвідки, окупанти заборонили укладення угод з купівлі-продажу житла, встановили обмеження на пересування Кримським мостом та всіляко намагаються закрити доступ до інформації про контрнаступальні дії захисників України.

Також читайте: Кремль намагається викупити в республіках Центральної Азії боєприпаси до радянських артилерійських систем, - ГУР

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+26
Колабораціоніст? У в'язницю. Пора!
https://www.youtube.com/watch?v=cw2QKKSKkpA
...
В пабликах Донецка обсуждается, что делать тем, кто служил оккупантам и что делать тем, у кого нет крови на руках. Забавно, что многие пишут о том, что можно будет откупиться или ничего не будет, но лучше на время уехать в Россию и там пересидеть некоторое время. В пример приводят Нелю Штепу из Славянска. Очень многие боятся... своих соседей, которые вернутся с желанием наказать тех, кто предал, работал на россиян или отжал что-то. Часть людей приводят в пример тех же россиян и напоминают, что они делали с проукраинским активом в Донецке. Боятся, что с ними будет так же после освобождения города от российских оккупантов. Поэтому хотят где-то временно спрятаться. Где? Правильно, в РФ. И думаю, что вернутся они после того, как станут агентами спецслужб РФ.

Все эти и многие другие украинцы, которые по собственной воле и без принуждения перешли на сторону врага и начали с ним сотрудничать, должны отвечать согласно закону о коллаборационизме. Этот закон был подан ещё при моем созыве, но мои тупые коллеги не захотели его принимать. Я не очень высокого мнения об умственных и моральных качествах этого созыва ВР, но если он не примет такой закон, то это будет предательство всех нас.
...
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13.09.2022 13:49
+20
Походу сами не верят, что смогут удержать все награбленное и не верят в куйла)
Отличные новости.
Кстати пошла инфа что русня сворачивается под Мелитополем.
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13.09.2022 13:45
+18
совсем не хочется уезжать, все так по домашнему
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13.09.2022 13:37
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Это уже не "родини", это уже "уродини"...
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13.09.2022 13:29 Відповісти
Известный стапрорусский способ борьбы с любой проблемой - если о проблеме не говорить, то ее и нет
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13.09.2022 13:30 Відповісти
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13.09.2022 13:32 Відповісти
совсем не хочется уезжать, все так по домашнему
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13.09.2022 13:37 Відповісти
Вони всі тікають,з усіх куточків світу зганяють їх,а потім закриють і вся планета очиститься і стане так легко дихати.
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13.09.2022 13:39 Відповісти
Щури покидають кораблик , в якому було так затишно і все по - домашньому , айяяяяй
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13.09.2022 13:41 Відповісти
Беги, Маруся, беги
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13.09.2022 13:41 Відповісти
У гобліна Аксьонова , чомусь морда перекошена останніми днями 🤣🤣🤣
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13.09.2022 13:43 Відповісти
Походу сами не верят, что смогут удержать все награбленное и не верят в куйла)
Отличные новости.
Кстати пошла инфа что русня сворачивается под Мелитополем.
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13.09.2022 13:45 Відповісти
Колабораціоніст? У в'язницю. Пора!
https://www.youtube.com/watch?v=cw2QKKSKkpA
...
В пабликах Донецка обсуждается, что делать тем, кто служил оккупантам и что делать тем, у кого нет крови на руках. Забавно, что многие пишут о том, что можно будет откупиться или ничего не будет, но лучше на время уехать в Россию и там пересидеть некоторое время. В пример приводят Нелю Штепу из Славянска. Очень многие боятся... своих соседей, которые вернутся с желанием наказать тех, кто предал, работал на россиян или отжал что-то. Часть людей приводят в пример тех же россиян и напоминают, что они делали с проукраинским активом в Донецке. Боятся, что с ними будет так же после освобождения города от российских оккупантов. Поэтому хотят где-то временно спрятаться. Где? Правильно, в РФ. И думаю, что вернутся они после того, как станут агентами спецслужб РФ.

Все эти и многие другие украинцы, которые по собственной воле и без принуждения перешли на сторону врага и начали с ним сотрудничать, должны отвечать согласно закону о коллаборационизме. Этот закон был подан ещё при моем созыве, но мои тупые коллеги не захотели его принимать. Я не очень высокого мнения об умственных и моральных качествах этого созыва ВР, но если он не примет такой закон, то это будет предательство всех нас.
...
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13.09.2022 13:49 Відповісти
Пусть драпает и остаётся там. Назад их не брать.
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13.09.2022 14:01 Відповісти
А кто мешает Вам лично устроить жесткую травлю тех, кто вокруг Вас испытывает "любовь" к рф? Или для этого тоже закон надо принимать?
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13.09.2022 14:09 Відповісти
Аха ха... период "нели штепьі" закрьіт навсегда !
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13.09.2022 14:40 Відповісти
https://uc.od.ua/columns/ssteblinenko/1245904 Вооружены идеологией и очень опасны!

Исторический экскурс в то как это было с коллаборантами после Второй мировой в Европе...
если Рада КМу и Президент четко не выпишут законы и порядок процедуру и меру наказания для таких лиц...то СУД БУДЕТ ТВОРИТЬ НАРОД...если власть попробует помешать то и власть повесят на суку...
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13.09.2022 14:46 Відповісти
Усіх, хто драпане до парашки треба позбавляти українського громадянства, бо вони точно через якийся час ровернуться агентами фсб.
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13.09.2022 15:03 Відповісти
Після повернення Криму вислать швидко, по гарячому на *** тих, хто приперлись з рашки після 2014.
Всіх, хто перся на референдум позбавити довічно права голосування за колаборацію.
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13.09.2022 13:55 Відповісти
Так, - в Крыму не ко двору пришлись.
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13.09.2022 14:07 Відповісти
так душевно, но придется...
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13.09.2022 14:18 Відповісти
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13.09.2022 14:33 Відповісти
Сразу в Китай , чтоб два раза не евакуирлааться ! Нет, не ВСУ в рф войдут , а к власти прийдут опозиционерьі Фейгиньі/Гудковьі/Невзоровьі и иже с ними, "возьмутся" за таких беженцев ! )))
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13.09.2022 14:45 Відповісти
Драпайте кацапи поки є змога!
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13.09.2022 15:03 Відповісти
гоблин то местный куды ему тикаты
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13.09.2022 19:01 Відповісти
ГОБЛИН ПЁС СМЕРДЯЩИЙ !)
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14.09.2022 03:19 Відповісти
 
 