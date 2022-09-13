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Зеленський і прем’єр Італії Драгі обговорили ситуацію на фронті та Запорізькій АЕС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський,драгі

Президент Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі ситуацію на фронті, Запорізькій атомній електростанції та питання оборонної взаємодії.

Про це глава Української держави повідомив у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Провів чергову розмову з Прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі. Поінформував про розвиток ситуації на фронті. Відзначив важливість оборонної взаємодії з Італією. Маємо її посилювати. Обговорили ситуацію на ЗАЕС. Гарантія її безпеки – демілітаризція та повернення під контроль України", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подякував Драгі за підтримку України на шляху до ЄС, - Зеленський провів розмову з прем'єром Італії

Автор: Наталя Джума
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З таким успіхом можна і з "спортлото" щось там обговорювати
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13.09.2022 14:04 Відповісти
"Балаган 95" европейского расклада.Вместо сцены --кабинеты.
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13.09.2022 14:11 Відповісти
Ну коли Зе говорив з президентами країн Африки-випорожнення багатьох хоч можно було якось сприйняти.Ну там людоїди,підспівують кацапам,самим нема що їсти...А Драгі чим не догодив?Нам не потрібна підтримка Італії? При голосуванні до вступу України в ЄС?Про надання зброї членами НАТО?Про ембарго теплоносіїв з кацапії?Форумчани,ви що взагалі не розумієте,що в України війна?Чи вам би тільки десь лизнути,а на когось випорожнитися?
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13.09.2022 15:29 Відповісти
Великий «спеціаліст} з обох питань переговорив з таким «спеціалістом». Ну тепер справи як підуть!
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13.09.2022 18:23 Відповісти
 
 