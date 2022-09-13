У разі оголошення мобілізації до армії РФ в Криму забиратимуть всіх підряд, нікого не жалітимуть, - Чубаров

У випадку загальної мобілізації в РФ, в окупованому Криму вона стане тотальною, на війну забиратимуть усіх підряд.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, мобілізація в окупованому Криму може початися у разі, якщо її оголосять на території рф.

"Росія – авторитарна держава, і я не думаю, що вони будуть запроваджувати мобілізацію на окремих територіях. А Крим вони вважають своєю територію, хоча весь світ розуміє, що це тимчасово окупований український півострів", - зазначив Чубаров.

За його словами, якщо ж буде оголошена загальна мобілізація в РФ, то на окупованих територіях, зокрема в Криму, вона буде тотальною і нищівною.

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"Вони забиратимуть на війну всіх підряд, нікого не жалітимуть. Навпаки, їм захочеться почистити всіх", - зазначив Чубаров.