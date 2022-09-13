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У разі оголошення мобілізації до армії РФ в Криму забиратимуть всіх підряд, нікого не жалітимуть, - Чубаров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чубаров

У випадку загальної мобілізації в РФ, в окупованому Криму вона стане тотальною, на війну забиратимуть усіх підряд.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, мобілізація в окупованому Криму може початися у разі, якщо її оголосять на території рф.

"Росія – авторитарна держава, і я не думаю, що вони будуть запроваджувати мобілізацію на окремих територіях. А Крим вони вважають своєю територію, хоча весь світ розуміє, що це тимчасово окупований український півострів", - зазначив Чубаров.

За його словами, якщо ж буде оголошена загальна мобілізація в РФ, то на окупованих територіях, зокрема в Криму, вона буде тотальною і нищівною.

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"Вони забиратимуть на війну всіх підряд, нікого не жалітимуть. Навпаки, їм захочеться почистити всіх", - зазначив Чубаров.
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Топ коментарі
+9
Единственный выход для мобилизованных - убивать командиров и переходить с оружием в руках на сторону ЗСУ.
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13.09.2022 13:58
+3
крисчан в мясорубку кинуть першими
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13.09.2022 14:01
+3
Даунбаца не шкода ВЗАГАЛІ. Там знищено ще на початку совка Українців й завезено урус хынзыр ВАГОНАМИ. Сама назва "данбас" - дебільна совкова фуйня помийна, яка СМЕРДИТЬ паРашкою. А от за Къырым я б не чирикав. Къырымли пережили ТАКЕ, що й не снилось нашому БИДЛУ, яке на Крим сере донинька!
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13.09.2022 14:12
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Ці військові будуть тільки "обузою" для командирів.
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13.09.2022 13:58 Відповісти
с оружием в руках у татаров ну ну... боюсь нашим ВСУ придется только брать пустые окопы заваленные 200 и 300 кацапами..
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13.09.2022 14:39 Відповісти
Единственный выход для мобилизованных - убивать командиров и переходить с оружием в руках на сторону ЗСУ.
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13.09.2022 13:58 Відповісти
крисчан в мясорубку кинуть першими
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13.09.2022 14:01 Відповісти
Сыз къабакъбаш, хынзыр? Акъыл ёкъ?
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13.09.2022 14:08 Відповісти
Якщо бути більш точними, то тих крисчан, які зрадили Україну і зустрічали ворога з їх прапорами, служили ворогу і переслідували українців. Першими мають бути менти, СБУ і військові. Таку гнидь, як суди і прокуратуру і депутатів навіть за людей не вважаю.
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13.09.2022 14:48 Відповісти
Не Кримом єдиним.
"Зрадниця жаба данильченко, яка прислуговує рашистам в якості «т.в.о. мера» окупованого Мелітополя підтвердила, що мелітопольські чоловіки, які отримують російські паспорти, підуть служити у російську армію."
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13.09.2022 14:08 Відповісти
Крыму и дамбасу полюбому пздц. Хоть будет обявлена мобилизация хоть нет, все равно ***** постарается уничтожить все население и крыма и дамбаса чтобы не досталось Украине
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13.09.2022 14:08 Відповісти
Даунбаца не шкода ВЗАГАЛІ. Там знищено ще на початку совка Українців й завезено урус хынзыр ВАГОНАМИ. Сама назва "данбас" - дебільна совкова фуйня помийна, яка СМЕРДИТЬ паРашкою. А от за Къырым я б не чирикав. Къырымли пережили ТАКЕ, що й не снилось нашому БИДЛУ, яке на Крим сере донинька!
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13.09.2022 14:12 Відповісти
девятый год на оккупированных территориях проходит мобилизации, а так же призывники служат в армии рефии.
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13.09.2022 14:10 Відповісти
Відловлювати будуть всіх - і аборигенів і "понаєхів". Аборигенам легше, у багатьох є паспорт України, яким будуть розмахувати перед здачею в полон. А "понаєхам" світить "половой орган бабушки" ( © )
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13.09.2022 14:12 Відповісти
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13.09.2022 14:15 Відповісти
 
 