Пєсков запевняє, що росіяни підтримують Путіна: Грань у критичних постах "дуже хитка"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Незважаючи на критичні висловлювання росіян у соцмережах про війну РФ в Україні, Кремль запевняє, що громадяни нібито підтримують Володимира Путіна та його дії.
Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Інтерфакс".
"Громадська думка настільки чутлива до того, що відбувається в рамках спеціальної військової операції (так в Росії називають війну в Україні. - Ред.), зрозуміло, що громадська думка реагує дуже і дуже емоційно", - зазначив він.
На прохання журналістів прокоментувати критичні пости в телеграм-каналах, Пєсков заявив, що критичні висловлювання з приводу відступу росіян "у світлі останніх подій допустимі в рамках чинного законодавства, проте грань у цьому питанні є дуже хиткою".
Водночас Пєсков стверджує, що "росіяни підтримують президента, це підтверджують настрої людей, їхні дії, участь у виборах та вибір, зроблений тими, хто використав свій голос".
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По информации РБК, Росстандарт может разрешить сокращать «данные об адресах производства пищевой продукции, указание на места нанесения даты изготовления и срока годности, знаков и пиктограмм».
Коммерсантъ
правильной дорогой идут таваріщі
#це-вам-не-европа
"довольні хами, ситі їх *****..."
вот тільки чим ситі ?
Срок годности: да не сцы!
Состав: те ано нада?
Їм все одне, кулько буде забито їх чоловікив.
Орду треба знищити,і ця відповідальна місія випала на нашу епоху.
Пардон "травень" френч, але "Пыня-*******" та "Тувинская чурка", це вже не критика, а перші ознаки того, що доля Чаушеску та Каддафі для путіна з теоретичного побоювання перетворюється на сумну практику
https://youtu.be/ySNQkeMA8Go
ТЁТЯ РОЗА
@Anakoyher
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- Изя, а что это за перегруппировка российских войск под Изюмом? - С этого света на тот, Сёма.😂😂😂
- "Атака ВСУ на Херсон и под Харьковом - доказательство необходимости СССР"
Огородить забором и залить бетоном.
Кацапи пишуть, що треба було не салюти запускати на московії "кагда гіблі наші рєбята", а оголосити могілізацію - це був би крок сильного nідера))
Давай мобілізацію - щоб рейтинги кардинально підвищити
тобто ще трошки і почнуть пакувати всіх?