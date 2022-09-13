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Пєсков запевняє, що росіяни підтримують Путіна: Грань у критичних постах "дуже хитка"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пєсков

Незважаючи на критичні висловлювання росіян у соцмережах про війну РФ в Україні, Кремль запевняє, що громадяни нібито підтримують Володимира Путіна та його дії.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Інтерфакс".

"Громадська думка настільки чутлива до того, що відбувається в рамках спеціальної військової операції (так в Росії називають війну в Україні. - Ред.), зрозуміло, що громадська думка реагує дуже і дуже емоційно", - зазначив він.

На прохання журналістів прокоментувати критичні пости в телеграм-каналах, Пєсков заявив, що критичні висловлювання з приводу відступу росіян "у світлі останніх подій допустимі в рамках чинного законодавства, проте грань у цьому питанні є дуже хиткою".

Водночас Пєсков стверджує, що "росіяни підтримують президента, це підтверджують настрої людей, їхні дії, участь у виборах та вибір, зроблений тими, хто використав свій голос".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін знає про відступ військ РФ в Україні, - Пєсков

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+21
Пєскову вєрім.
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13.09.2022 13:58
+15
Еще несколько значимых поражений на фронтах и они его вынесут на вилах. Но для Украины ничего глобально не изменится, поскольку народ кацапии жаждет крови и моментально родит нового ху*ла.
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13.09.2022 14:02
+13
Нажаль,це гірка правда.
Орду треба знищити,і ця відповідальна місія випала на нашу епоху.
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13.09.2022 14:08
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Пєскову вєрім.
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13.09.2022 13:58 Відповісти
нє мєньше чєм хйлу
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13.09.2022 14:00 Відповісти
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13.09.2022 14:02 Відповісти
Тонкая грань между "**********" и "сам воюй".
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13.09.2022 17:39 Відповісти
- Итак, в тот памятный день пражские улицы были свидетелями трогательного примера истинного патриотизма. Старуха толкала перед собой коляску, в которой сидел Швейк в форменной фуражке с блестящей кокардой и размахивал костылями.
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13.09.2022 14:05 Відповісти
А чому би не вірити? А у Каддафі яка була підтримка, а у Хусейна, у Чаушеску. Такого роду підтримка для усіх закінчується однаково.
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13.09.2022 16:36 Відповісти
Крисениш недоношений.
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13.09.2022 14:00 Відповісти
Ур-я-я-я-я-!

По информации РБК, Росстандарт может разрешить сокращать «данные об адресах производства пищевой продукции, указание на места нанесения даты изготовления и срока годности, знаков и пиктограмм».
Коммерсантъ

правильной дорогой идут таваріщі
#це-вам-не-европа

"довольні хами, ситі їх *****..."
вот тільки чим ситі ?
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13.09.2022 14:00 Відповісти
Производитель: ху ево знаит...
Срок годности: да не сцы!
Состав: те ано нада?
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13.09.2022 14:05 Відповісти
засцяв
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13.09.2022 14:00 Відповісти
Усі, хто підтримує Путіна, бажають їздити на нових "Ладах".
Їм все одне, кулько буде забито їх чоловікив.
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13.09.2022 14:01 Відповісти
а я б додав...а тим кому не дістанеться жигуля (ну не у всіх жеж є синки) тим любитєлям *****... по старовинній традиції бути похованими живцем разом з мумією фараона ***** 1 ботоксного..
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13.09.2022 14:09 Відповісти
Еще несколько значимых поражений на фронтах и они его вынесут на вилах. Но для Украины ничего глобально не изменится, поскольку народ кацапии жаждет крови и моментально родит нового ху*ла.
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13.09.2022 14:02 Відповісти
Нажаль,це гірка правда.
Орду треба знищити,і ця відповідальна місія випала на нашу епоху.
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13.09.2022 14:08 Відповісти
Не моментально. І це наш шанс. Їм треба буде мінімум років 15-20 на виховання нового ********** та розвиток армії. Ми за цей час маємо припинити вибирати дибілів у владу та приєднатися до НАТО. Поки рашка не розпадеться на 10-20 улусів - це наш єдиний шанс.
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13.09.2022 14:17 Відповісти
Ми можемо створити щось краще за НАТО. Союз з Британією та поляками, наприклад В НАТО нас навряд візьмуть. Вони не хочуть воювати з рашкою,але розуміють усю можливість.
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13.09.2022 14:52 Відповісти
Не важливо, як це буде називатися, але ми маємо бути в альянсі (в тому числі і військовому) з передовими країнами, які будуть готові захищати один одного.
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13.09.2022 14:54 Відповісти
От добре,пані Оксана Щербакова,що ви знаєте всі розклади в НАТО. І які союзи треба створювати,а то б Україна помилилася,і запросила в союз-США,країни Прибалтики,Грузію...А так нащо так багато?Мені здається,що зараз саме переломний момент по строках вступу до НАТО.Після того,як "непобедимую и легендарную" опустили далі нема куди,воїни ЗСУ,то можливо засновники НАТО задумаються-кацапів можно і треба бити скрізь.В*єтнам,Афганістан-не давав такої впевненості...
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13.09.2022 15:48 Відповісти
Мало того что "пiдтримують", так захочет помочиться - ещё и подержат, и поддержат, причём с открытыми ртами...
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13.09.2022 14:02 Відповісти
росіяни підтримують Путіна - та не дивно, якщо пригадати скільки у них нобелівських лавреатів.
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13.09.2022 14:02 Відповісти
Пєсков.
Пардон "травень" френч, але "Пыня-*******" та "Тувинская чурка", це вже не критика, а перші ознаки того, що доля Чаушеску та Каддафі для путіна з теоретичного побоювання перетворюється на сумну практику
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13.09.2022 14:05 Відповісти
Цей лох на Геббелься не тягне. Більше того, схоже на те, що здасть свого фюрера " при первом же шухере" 😆
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13.09.2022 14:05 Відповісти
Тут можно согласиться: потому и Пуйло распоясался, что орки уже больше 20-ти лет его поддерживают. В общем, не сотвори себе кумира, не то будет беда.
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13.09.2022 14:05 Відповісти
Есть такая профессия путину #опу лизать...
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13.09.2022 14:06 Відповісти
початок руйнування імперії
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13.09.2022 14:07 Відповісти
Яке Х по кацапії йшло, такий народ і знайшло....
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13.09.2022 14:07 Відповісти
горит сарай гори и хата
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13.09.2022 14:08 Відповісти
Ну, и что, что "*****"? Наш скрепньій обьічай віражать поддержку, уважение и любовь
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13.09.2022 14:08 Відповісти
психически здоровые люди не могут поддерживать убийство других людей, они понимают, что за это в цивилизованном мире будет наказание, даже если природа их полностью обделила эмпатией
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13.09.2022 14:08 Відповісти
ПОЧЕМУ РОССИЯНЕ РАЗГОВАРИВАЮТ МАТОМ? Лекция историка А. Палия

https://youtu.be/ySNQkeMA8Go
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13.09.2022 14:15 Відповісти




ТЁТЯ РОЗА

@Anakoyher
·

- Изя, а что это за перегруппировка российских войск под Изюмом? - С этого света на тот, Сёма.😂😂😂
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13.09.2022 14:11 Відповісти
Ога, зайдите на самый упоротый сайт (это не реклама, мне там не платят ) Форум мск. И почитайте комменты
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13.09.2022 14:11 Відповісти
Мда, так и подумал что бы писали в форумах России, если интернет бы был доступен в 1917.

- "Атака ВСУ на Херсон и под Харьковом - доказательство необходимости СССР"

Огородить забором и залить бетоном.
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13.09.2022 14:38 Відповісти
Самый упоротый-политкус,а это детский
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13.09.2022 14:44 Відповісти
Когда михалычей в драных майках пошлют на убой, последнее чего они успеют произнести: "Так вот оно че, Михалы...".
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13.09.2022 14:12 Відповісти
Йоржика унітазного знову понесло. Знову чогось "забористого" в кремль завезли.
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13.09.2022 14:12 Відповісти
Яка гидка,брехлива кацапська пика!
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13.09.2022 14:12 Відповісти
Верить пИскову, все равно что верить карточному шулеру или наперсточнику. Чтоб создать эту иллюзию в раше создана "Фабрика тролей" от повара пригожина.
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13.09.2022 14:13 Відповісти
Така підтримка міцна, що навіть бояться подумати оголосити могілізацію на болотах)) Бо буде прикре самогубство))
Кацапи пишуть, що треба було не салюти запускати на московії "кагда гіблі наші рєбята", а оголосити могілізацію - це був би крок сильного nідера))
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13.09.2022 14:14 Відповісти
Ну, у кого шо болить - проте і говорить. Отже по Фрейду з підтримкою у кремлівського ху..ла реально проблеми.
Давай мобілізацію - щоб рейтинги кардинально підвищити
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13.09.2022 14:16 Відповісти
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13.09.2022 14:20 Відповісти
Шось у них пішло не так -- це ше тільки квіточки.
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13.09.2022 14:39 Відповісти
" критичні висловлювання з приводу відступу росіян "у світлі останніх подій допустимі в рамках чинного законодавства, проте грань у цьому питанні є дуже "

тобто ще трошки і почнуть пакувати всіх?
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13.09.2022 15:16 Відповісти
 
 