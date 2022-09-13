ЗСУ захопили в полон на Харківщині тисячі окупантів, зокрема високопоставлених офіцерів, - Die Welt
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Внаслідок контратаки на Харківщині ЗСУ здобули сотні танків і вантажівок, тонни боєприпасів, а також взяли в полон тисячі полонених солдатів російської армії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Німецьке видання Die Welt.
Як зазначається, українська армія досягла значних успіхів у межах контрнаступу в Харківській області.
За даними видання, серед полонених є високопоставлені офіцери.
Автори матеріалу зробили висновок, що на Харківщині Росія не була готова до масштабного наступу України. Москва вивела війська на південь України, щоб підготуватися до українського нападу. Водночас керівництво російської армії, ймовірно, не взяло до уваги необхідність достатнього переукомплектування оборонних позицій у Харківській області.
Будь ласка, зачекайте...
Поки що по фото і відео, викладених в мережах, мова йде про перші сотні полонених орків.
Частина встигла вискочити з Ізюму через вузьку горловину між с.Оскіл і с.Старий Караван у сторону м.Лиман.
Якщо ви уважно читали інтернет, то наші передові групи десь 10-11 вересня зайшли в Лиман (аби замкнути оточення), а потім орки провели контратаку і відтиснили наших до р. Сіверській Донець, аби забезпечити відхід військ з-під Ізюму.
Пишу це для того, щоб у більшості читачів цензор.нет потім не було великого розчарування і зайвих надій на масштабний обмін полоненими.
Sharp`s
❗️Принагідно хочу наголосити, що за останні три дні шанси повернути наших братів та сестер - як з "Азовсталі", так і інших - значно зросли. Бо кількість полонених рашистів неухильно збільшується і вже сягнула майже 5 000.
https://t.me/Sharpreview/16878?single
Випадки бувають різні, але як що мені хтось мізки полощить то я просто кажу -
- Йди по адресі руского корабля і нікуди не звертай.
шов не на х.., а на дно! Це в тищу раз страшніше!!!
Считай, что кормишь и содержишь своих, которые у них в плену, тогда полегчает.
Вот о ком и чём надо думать, глядя на этот сброд.
Все военные конвенции написаны не от любви к врагу, как к человеку, а во имя спасения своих, которые в этом же положении.
Напевно для ОПи сюрпризом була не лише контратака Харківщини, але і несподівана можливість поміняти полонених азовців на кацапських ахвіцерав.