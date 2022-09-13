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ЗСУ захопили в полон на Харківщині тисячі окупантів, зокрема високопоставлених офіцерів, - Die Welt

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полонені

Внаслідок контратаки на Харківщині ЗСУ здобули сотні танків і вантажівок, тонни боєприпасів, а також взяли в полон тисячі полонених солдатів російської армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Німецьке видання Die Welt.

Як зазначається, українська армія досягла значних успіхів у межах контрнаступу в Харківській області.

За даними видання, серед полонених є високопоставлені офіцери.

Автори матеріалу зробили висновок, що на Харківщині Росія не була готова до масштабного наступу України. Москва вивела війська на південь України, щоб підготуватися до українського нападу. Водночас керівництво російської армії, ймовірно, не взяло до уваги необхідність достатнього переукомплектування оборонних позицій у Харківській області.

Також читайте: Полонені росіяни, яких кинули командири, втікаючи з Куп’янська. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+66
Ну то вже вимінюйте їх на наших хлопців, на Азовців! Нахолєри нам таку ораву утримувати, годувати!!
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13.09.2022 14:17
+63
Читал комменты, что кацапня, где успевает, всё минирует. До детских игрушек доходит.
Поэтому, пойманного чмоню хорошо бы в ошейник с цепью на метров 5-7 и пусть ходит руками всё муляет. Нащупал фугас, заменили ваньку и по новой до полного разминирования.
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13.09.2022 14:19
+54
Тільки треба спочатку їх перевірити. Тих, хто в Бучі і т.п. були - тих тихенько закопати живцем десь.
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13.09.2022 14:22
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https://www.youtube.com/watch?v=StJvfIzM1aU
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13.09.2022 14:48 Відповісти
У Die Welt мабуть були свої кореспонденти у Балаклії, Куп'янську та Ізюмі, то видання має достовірні дані.
Поки що по фото і відео, викладених в мережах, мова йде про перші сотні полонених орків.
Частина встигла вискочити з Ізюму через вузьку горловину між с.Оскіл і с.Старий Караван у сторону м.Лиман.
Якщо ви уважно читали інтернет, то наші передові групи десь 10-11 вересня зайшли в Лиман (аби замкнути оточення), а потім орки провели контратаку і відтиснили наших до р. Сіверській Донець, аби забезпечити відхід військ з-під Ізюму.
Пишу це для того, щоб у більшості читачів цензор.нет потім не було великого розчарування і зайвих надій на масштабний обмін полоненими.
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13.09.2022 14:51 Відповісти
Блогер до якого є довіра довіра , і який не був помічений в розповсюдженні фейків , пише наступне -
Sharp`s

❗️Принагідно хочу наголосити, що за останні три дні шанси повернути наших братів та сестер - як з "Азовсталі", так і інших - значно зросли. Бо кількість полонених рашистів неухильно збільшується і вже сягнула майже 5 000.
https://t.me/Sharpreview/16878?single
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13.09.2022 15:46 Відповісти
Біосміття🤮
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13.09.2022 14:51 Відповісти
корочє - наїбали москаля, слава Залужному! Слава Україні!
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13.09.2022 15:09 Відповісти
Слава США...
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14.09.2022 06:12 Відповісти
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13.09.2022 15:34 Відповісти
Знов дурню скидаєш . От поясни як зелень і оточення могли не знати про операцію якщо там беруть участь всі силові структури України від ТрО до ССО?
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13.09.2022 16:13 Відповісти
Скоро твого Зе з Дєрмаком на гіляці повісять скоріш за все.
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13.09.2022 16:17 Відповісти
Він такий мій як і твій , а ти вже поміняй методику , а то три дні одне і те постиш
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13.09.2022 18:31 Відповісти
Як що людина не дебіл, то вона не звертає уваги.
Випадки бувають різні, але як що мені хтось мізки полощить то я просто кажу -
- Йди по адресі руского корабля і нікуди не звертай.
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13.09.2022 21:51 Відповісти
Руский корабель пі
шов не на х.., а на дно! Це в тищу раз страшніше!!!
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13.09.2022 23:12 Відповісти
Добре , уговорив на бедила не звертаю уваги
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15.09.2022 15:45 Відповісти
Обміного фонду хватає ось тільки рашистам вони не потрібні ,єдині кого вони хочуть обміняти то це: кадировці ,високопоставлені офіцери та льотчики.
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13.09.2022 15:53 Відповісти
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13.09.2022 16:32 Відповісти
шо удмурт путлєр шо чурбан шойгу - виродки
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13.09.2022 18:50 Відповісти
Ну и кто будет кормить эту армию бомжей? Походу Шойгу и хло придумали новую тактику как развалить экономику Украины, передать всех бомжей с днрлнр в Украину, чтобы они висели на нашей шее.никто не будет менять их кацапам они нахрен не сдались. А каторжных работ в Украине нет. Они ведь даже сами себя прокормить не смогут. Это реальная проблема где и как их содержать. Что с ними делать то?!
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13.09.2022 16:33 Відповісти
Ничего будут сами себе варить баланду из дерьма , веток и асфальта. Сомневаюсь , что оркам кто-то предоставит кофе с тортиком
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13.09.2022 20:48 Відповісти
Это все сказки, конвенцию как соблюдать? Если взял в плен то уже убить не можешь, заморить голодом тоже не можешь. Надо и кормить и где то держать и одевать. Все это деньги. Наши с вами деньги. 5000 человек накорми два три раза в день , это где то по 150грн в сутки только на еду 750тыс гривен в сутки на убийц и мародеров. За месяц набегает лямов 20гривен. За эти деньги можно кучу коптеров накупить иди обмундирования.
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13.09.2022 21:47 Відповісти
... та класти брукiвку , котру пошкодили, як в свiй час фрiци. Ще й двоповерхове житло будувати...
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14.09.2022 06:15 Відповісти
Довольно обидные слова для дамбасянского кормильца)
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13.09.2022 23:10 Відповісти
Превратить их в чернозём ума и сил много не надо.
Считай, что кормишь и содержишь своих, которые у них в плену, тогда полегчает.
Вот о ком и чём надо думать, глядя на этот сброд.
Все военные конвенции написаны не от любви к врагу, как к человеку, а во имя спасения своих, которые в этом же положении.
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14.09.2022 01:30 Відповісти
підозру ім, каву з плюшками та відпустить, переймаючись
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13.09.2022 17:24 Відповісти
Как одеты. Какое обмундирование. Сразу видно вторую армию мира... В конца
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13.09.2022 18:43 Відповісти
На фото мобіки,а їх буде більше,понабирали російських паспортів,тепер воювати,не переміг Путін війною,то задумав полоненими перемогти.
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13.09.2022 22:57 Відповісти
Щось від української влади підозріла тиша з цього питання.
Напевно для ОПи сюрпризом була не лише контратака Харківщини, але і несподівана можливість поміняти полонених азовців на кацапських ахвіцерав.
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13.09.2022 18:49 Відповісти
вторая армия третьего мира
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13.09.2022 18:57 Відповісти
Они только этого и ждут, им на своих плевать, а вот оправдание, чтобы расправиться с пленными украинцами, будет.
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14.09.2022 01:33 Відповісти
всім яйця відрізати !
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13.09.2022 19:36 Відповісти
пришла пора спасти по настоящему а не по зэ-ибыдлячему
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13.09.2022 20:36 Відповісти
Правильно было бы на разминирование запустить явных кацапов,а мобиков днрлнр на разбор завалов и рытье окопов или в шахту уголь добывать!
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13.09.2022 23:47 Відповісти
Нет, ребята, если им не суждено было лечь в бою, то они это ваша самая дорогая валюта для выкупа ваших ребят.
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14.09.2022 01:34 Відповісти
За дві останніх неділі РФ переправила в Україну близько 10 тисяч засуджених,усі вони також у формах,ніхто їх забирати назад не буде.Україні ще зеків російських не хватало.Це все потрібно назад у РФ потихеньку вивозити,нащо воно потрібне Україні.
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14.09.2022 03:18 Відповісти
як колись говорив контужений одесит Льовка Мехліс - пленних нет есть только предатели Родіни. Але маленькі орди будуть таки обмінювати своїх соплеменніков.
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14.09.2022 05:56 Відповісти
Дойтче велле писало еще версию русни в фейсбуке. Ахрененная журналистика, нести бред, но подписывать что это мо отсосии. Есть такая страна надо, отсосия. На фото видно мерзких людей пришедших за бабло убивать.
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14.09.2022 07:51 Відповісти
Пардон, людей там нет. Тупые и мерзкие твари
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14.09.2022 07:53 Відповісти
Чорнопіджачники. У чому впіймали десь у Алчевську у тому і відправили. То улюблена тактика жуковських генералів. І міняти їх вони не будуть, здебільше то є громадяни України з окупованих територій. Фільтрація - умовно наших на відбудову за пайку, їхніх- на обмін.
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14.09.2022 08:41 Відповісти
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