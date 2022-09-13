ЗСУ захопили в полон на Харківщині тисячі окупантів, зокрема високопоставлених офіцерів, - Die Welt

Внаслідок контратаки на Харківщині ЗСУ здобули сотні танків і вантажівок, тонни боєприпасів, а також взяли в полон тисячі полонених солдатів російської армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Німецьке видання Die Welt.

Як зазначається, українська армія досягла значних успіхів у межах контрнаступу в Харківській області.

За даними видання, серед полонених є високопоставлені офіцери.

Автори матеріалу зробили висновок, що на Харківщині Росія не була готова до масштабного наступу України. Москва вивела війська на південь України, щоб підготуватися до українського нападу. Водночас керівництво російської армії, ймовірно, не взяло до уваги необхідність достатнього переукомплектування оборонних позицій у Харківській області.

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