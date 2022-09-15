У районі аеродрому у Мелітополі пролунали вибухи. Там облаштована база окупантів, - Федоров

Сьогодні, 13 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі пролунали три вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Мелітопольський міський голова Іван Федоров.

"Щойно: три гучні вибухи у Мелітополі в районі аеродрому, де окупанти безуспішно облаштували одну з військових баз", -йдеться у повідомленні.

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Очікуємо на подробиці.