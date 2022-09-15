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У районі аеродрому у Мелітополі пролунали вибухи. Там облаштована база окупантів, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух

Сьогодні, 13 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі пролунали три вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Мелітопольський міський голова Іван Федоров.

"Щойно: три гучні вибухи у Мелітополі в районі аеродрому, де окупанти безуспішно облаштували одну з військових баз", -йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти відмовились від проведення псевдореферендуму на окупованих територіях, - Федоров

Очікуємо на подробиці.
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Топ коментарі
+6
Чим більше знищите тварєй, тим більше врятуєте людей.
І помста за дітей!
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13.09.2022 14:59
+5
Сработал незарегестрированный самогонный аппарат.
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13.09.2022 15:00
+3
Lucky strike курили
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13.09.2022 14:49
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турбінщик там є, шукаю канал
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13.09.2022 14:49 Відповісти
.. я теж ту мразоту вираховую! Воно зачаїлося... Зараз вже не вкидує у Ютуб свої панегрики.. Чує падло...що розплата близько. А скільки консерв вскрилося у авіамістечку..!!!??? Кожний третій..а то і другий!
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13.09.2022 17:19 Відповісти
Lucky strike курили
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13.09.2022 14:49 Відповісти
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13.09.2022 14:52 Відповісти
підар зїбався
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13.09.2022 14:54 Відповісти
***** таких потон-гандон
"
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13.09.2022 14:58 Відповісти
Вот он https://www.youtube.com/c/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD/videos
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13.09.2022 15:08 Відповісти
Чим більше знищите тварєй, тим більше врятуєте людей.
І помста за дітей!
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13.09.2022 14:59 Відповісти
"Бавовнятко" бавиться!)
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13.09.2022 14:59 Відповісти
Сработал незарегестрированный самогонный аппарат.
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13.09.2022 15:00 Відповісти
потон це взагалі топаз№2
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13.09.2022 15:00 Відповісти
В районе аэродрома в Мелитополе раздались взрывы. Там обустроена база оккупантов ...
Была обустроена
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13.09.2022 17:45 Відповісти
 
 