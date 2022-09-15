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У районі аеродрому у Мелітополі пролунали вибухи. Там облаштована база окупантів, - Федоров
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні, 13 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі пролунали три вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Мелітопольський міський голова Іван Федоров.
"Щойно: три гучні вибухи у Мелітополі в районі аеродрому, де окупанти безуспішно облаштували одну з військових баз", -йдеться у повідомленні.
Очікуємо на подробиці.
Топ коментарі
+6 Sashko Pavliuk
показати весь коментар13.09.2022 14:59
+5 govtva
показати весь коментар13.09.2022 15:00
+3 Mykola Trofimenko 138bf09c
показати весь коментар13.09.2022 14:49
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