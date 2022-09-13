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Будинок на Чорнобильській у Києві, в який влучила російська ракета, відновлять за два місяці, роботи на вул.Лобановського завершать наступного року

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Реконструкцію 16-поверхового будинку на вул. Чорнобильській, в якому після влучання ворожої ракети не залишилось жодної вцілілої квартири, завершать уже за 2 місяці.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, який відвідав будівельний майданчик разом з міністром розвитку громад і територій Олексієм Чернишовим, інформує Цензор.НЕТ.

"Відновлювальні роботи в будинку на вулиці Чорнобильській у Святошинському районі закінчать вже за 2 місяці. Це 16-поверховий житловий будинок, що зазнав значних пошкоджень внаслідок потрапляння російської ракети 15 березня. В будинку 126 квартир. 64 помешкання вигоріли повністю, 62 постраждали частково. Робимо все для того, щоб роботи не припинялись і максимально швидко люди змогли повернутись у свої домівки", - заявив Кличко.

Також він повідомив про унікальні технології відновлення будинку на пр. Лобановського, в який також влучила російська ракета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час повітряних тривог призупинятимуть роботи на будмайданчиках Києва

"Щодо 27-поверхового будинку на проспекті Лобановського, в який російська ракета влучила на третій день повномасштабної війни, то там роботи завершать навесні наступного року. В будинку 126 квартир. Постраждали 16 помешкань. Наразі тривають унікальні роботи з влаштування монолітного залізобетонного каркаса будинку", - зазначив Кличко.

Також мер Києва нагадав, що влітку місто розпочало відновлювальні роботи в 11 житлових будинках, які зазнали найбільших руйнувань внаслідок обстрілів російськими варварами. Найбільше пошкоджень зазнали окремі будинки у Святошинському, Оболонському та Шевченківському районах Києва.

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Автор: Анна Судак
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Кличко - барига!

Кияни не будуть строить нових дорог😕
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13.09.2022 14:56 Відповісти
а где остальные 390 разрушенных зданий в Киеве ,как раньше писали? https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/05/10/7345319/
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13.09.2022 15:00 Відповісти
Правда скурвилась!
Ви хіба не знали?
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13.09.2022 15:06 Відповісти
дайте весь список кто скурвился
https://nv.ua/kyiv/v-kieve-iz-za-rossiyskiy-obstrelov-povrezhdeno-390-zdaniy-do-oseni-vosstanovyat-20-klichko-50240909.html
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13.09.2022 15:13 Відповісти
В Києві лише 7 будівель зазнали критичних руйнувань. все решта це вибиті шибки максимум.
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13.09.2022 15:06 Відповісти
но €70 млн уже заложены в распил
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13.09.2022 15:15 Відповісти
боты Зели угомонитесь...ничего святого нет вас, продажные твари.
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13.09.2022 17:32 Відповісти
без пво смысол
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13.09.2022 18:46 Відповісти
Добре було б при ремонті зробити і реконструкцію системи опалення 16поверхівки
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15.09.2022 16:17 Відповісти
 
 