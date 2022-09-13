Депутатів заборонених ОПЗЖ та партії Шарія Бурміча і Крохмаля запрошували до ефіру телемарафону "Єдині новини"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
12 вересня телеканал "Рада" запросив до розмови в ефірі спільного телемарафону "Єдині новини" народного депутата Анатолія Бурміча, який був обраний від "Опозиційної платформи - За життя", а зараз входить до депутатської групи "Відбудова України". З ним обговорювали опалювальний сезон та підготовку до зими, хоча Бурміч є членом комітету з антикорупційної політики.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Детектор медіа".
Запитань, пов’язаних із політичною позицією Бурміча та його оцінками російського вторгнення, йому під час ефіру не ставили.
До повномасштабного вторгнення Бурміч був завсідником токшоу і гостьових студій телеканалів Медведчука, де не раз озвучував проросійські наративи про "зовнішнє управління". Вже після 24 лютого в телевізійному ефірі, запис якого був знищений разом із ютуб-каналом Ukrlive, Бурміч звинувачував у вторгненні російської армії в Україну США, а про оборону України казав: "Я в данной ситуации до конца не могу понять. Чего и какой ценой, и зачем?"
Через ці заяви "Детектор медіа" включив Анатолія Бурміча до "Дошки ганьби" - переліку медійних персонажів, які підтримали російську агресію або поширювали проросійські наративи під час великої війни.
Із фракції ОПЗЖ Анатолій Бурміч вийшов 14 квітня.
Тим часом головний редактор "Новинарні" Дмитро Лиховій зазначив у фейсбуці, що телеканал "Перший" запросив у ефір телемарафону Вадима Крохмаля від забороненої партії Шарія.
"Анна Чередніченко, а давайте ви більше не будете брати в ефір нацмарафону у слоті Суспільного куп'янських депутатів від забороненої Партії Шарія? Вадим Крохмаль зараз може розповідати все що завгодно, але ж", - зазначає Лиховій.
Будь ласка, зачекайте...
дякую уродам що обрали цю гидоту
Це з тієї ж опери, що і 1xBet
@Cellodidas89
·
4 ч
Кремінські патріотичні чати готуються до повернення в місто. Ідентифікують зрадників
@HordiienkoZK
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17 ч
Ані Лорак швидко перевзулась для туру в Німеччині. Тепер вона «найтитулованіших українська співачка»
Маємо ідеї що з цим робити?
Це ж однояйцеві близнюки керівників країни Єрмака та Татарова.
Членом
комітету з антикорупційної політики.
..алеж він товариш татарова...
Показуєм що завгодно
хоч голу дупу
аби не 5 канал..
Ты же так голосовал , не марсианине
неочікувано, з огляду на те, хто це лайно сторив, режесує та веде.
Де той Вова "янєлохбоневтік"????!
Я сам цей ватний телемарафон не дивлюся, тому пропустив, мабуть, ще не одну антиукраїнську морду в його ефірах. Про Бурміча взнав, бо тут уже розгорівся скандал. Але також чув, що пару днів тому в слоті суспільного для всієї країни витягнули з нафталіну (на жаль, не з тюремної камери - він же не волонтер, патріот або оборонець України, щоб пі статтею ходити) якогось із пропагандистів партії Шарія. Тим часом три державницькі телеканали мають перекрите ефірне мовлення. І головна причина в тому, що вони занадто українські й патріотичні. Нашу укрсучвладу від цього аж коробить".
Думаю, медведчуквовсько-портновське отребья бере гроші з недобитків за таке "відбілення".
https://youtu.be/GIw96ho_aq0
Есть решение РНБОУ, выходит в эфиры этот додик Данилов, пересказывает новости))) но судебных решений нет.