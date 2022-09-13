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Депутатів заборонених ОПЗЖ та партії Шарія Бурміча і Крохмаля запрошували до ефіру телемарафону "Єдині новини"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бурміч

12 вересня телеканал "Рада" запросив до розмови в ефірі спільного телемарафону "Єдині новини" народного депутата Анатолія Бурміча, який був обраний від "Опозиційної платформи - За життя", а зараз входить до депутатської групи "Відбудова України". З ним обговорювали опалювальний сезон та підготовку до зими, хоча Бурміч є членом комітету з антикорупційної політики.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Детектор медіа".

Запитань, пов’язаних із політичною позицією Бурміча та його оцінками російського вторгнення, йому під час ефіру не ставили.

До повномасштабного вторгнення Бурміч був завсідником токшоу і гостьових студій телеканалів Медведчука, де не раз озвучував проросійські наративи про "зовнішнє управління". Вже після 24 лютого в телевізійному ефірі, запис якого був знищений разом із ютуб-каналом Ukrlive, Бурміч звинувачував у вторгненні російської армії в Україну США, а про оборону України казав: "Я в данной ситуации до конца не могу понять. Чего и какой ценой, и зачем?"

Через ці заяви "Детектор медіа" включив Анатолія Бурміча до "Дошки ганьби" - переліку медійних персонажів, які підтримали російську агресію або поширювали проросійські наративи під час великої війни.

Із фракції ОПЗЖ Анатолій Бурміч вийшов 14 квітня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всіх нардепів ОПЗЖ можуть позбавити мандату. В Раді зареєстровано проєкт постанови

Тим часом головний редактор "Новинарні" Дмитро Лиховій зазначив у фейсбуці, що телеканал "Перший" запросив у ефір телемарафону Вадима Крохмаля від забороненої партії Шарія.

"Анна Чередніченко, а давайте ви більше не будете брати в ефір нацмарафону у слоті Суспільного куп'янських депутатів від забороненої Партії Шарія? Вадим Крохмаль зараз може розповідати все що завгодно, але ж", - зазначає Лиховій.

Депутатів заборонених ОПЗЖ та партії Шарія Бурміча і Крохмаля запрошували до ефіру телемарафону Єдині новини 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+66
Про партнеров не забывают
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13.09.2022 15:09
+52
плесень охопила всю країну
дякую уродам що обрали цю гидоту
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13.09.2022 15:10
+47
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13.09.2022 15:12
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13.09.2022 15:09 Відповісти
Чого від зелкати? Контра і єрмак теж
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13.09.2022 15:13 Відповісти
А чому тут дивуватися? Зеканали є зеканали. Своїх не забувають кликати у каналізацію.
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13.09.2022 15:21 Відповісти
"А какая разница"? Нічому не навчила? Уроди !!!
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13.09.2022 15:22 Відповісти
знають виродки як і коли нагадати про себе..... .
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13.09.2022 15:35 Відповісти
похоже на гнидний канал.
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13.09.2022 16:19 Відповісти
Всiм цим однопартiйцям,разом з Zеленим лайном , ще йти разом на вибори...
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13.09.2022 17:17 Відповісти
Партнеров кидают)
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13.09.2022 15:10 Відповісти
плесень охопила всю країну
дякую уродам що обрали цю гидоту
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13.09.2022 15:10 Відповісти
Це корисні ідіоти.
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13.09.2022 15:15 Відповісти
Для зеленої влади!
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13.09.2022 15:17 Відповісти
Правда завжди гірка і очі коле.
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13.09.2022 15:17 Відповісти
чи це когось дивує?
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13.09.2022 15:11 Відповісти
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13.09.2022 15:12 Відповісти
Хоча, як аргумент для блаЗЄнських: наша економіка зараз стоїть і споживає набагато менше електроенергії. Що скажуть фахівці?
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13.09.2022 15:16 Відповісти
Так і ЗАЕС не працює, якщо що.
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13.09.2022 16:56 Відповісти
який марахвон, такі й патякальники, ой, вибачте, спікери
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13.09.2022 15:12 Відповісти
А потім дивуються, до чого тут зєлі.
Це з тієї ж опери, що і 1xBet
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13.09.2022 15:12 Відповісти
чума на блаЗЄнське кодло!
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13.09.2022 15:14 Відповісти
А що ви очікували від "Г+Г" та "Інтера"?
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13.09.2022 15:14 Відповісти
Тотальний *******

@Cellodidas89

·

4 ч

Кремінські патріотичні чати готуються до повернення в місто. Ідентифікують зрадників

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13.09.2022 15:15 Відповісти
это все представители ЗЕ-слуг или жОПЗы ?
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13.09.2022 16:27 Відповісти
У них змiшанi шлюби..
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13.09.2022 17:20 Відповісти
Як би вони себе не називали (риги/опзж/зелені/шаріївці), а суть у них -- одна. Вони навіть не малороси холуєнки, а значно гірше. Але хай запам'ятають: їх чекає доля льоши ковальова, колаборанта з Голої Пристані, нині -- вже дохлого.
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13.09.2022 20:28 Відповісти
ОПЗЖ повинно в повному складі сидіти під домашнім арештом, а не ходити в Раду і підголосовувати слугам надіючись на амністію
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13.09.2022 15:16 Відповісти
зеленка против .. подельники как ни как
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13.09.2022 16:28 Відповісти
Замовники корпоративів в фаворі у Зенуковича.
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13.09.2022 15:16 Відповісти
12 вересня телеканал "ЗРада".так правильніше
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13.09.2022 15:17 Відповісти
Замовники корпоративів у фаворі в Зенуковича.
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13.09.2022 15:18 Відповісти
ЗЕкодло союзничків піарить. Нормальні українці на таке не ведуться!
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13.09.2022 15:18 Відповісти
Марафон якись недодєлании -- комусь нравиця.
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13.09.2022 15:19 Відповісти
Віталій Гордієнко

@HordiienkoZK

·

17 ч

Ані Лорак швидко перевзулась для туру в Німеччині. Тепер вона «найтитулованіших українська співачка»

Маємо ідеї що з цим робити?

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13.09.2022 15:19 Відповісти
Ткаченко виродок.
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13.09.2022 16:01 Відповісти
Маємо ідею. Відловити її в Україні та прив'язати до стовпа на Хрещатику. Ні, ні, не бити, а дозволити киянам (ну, хто бажає) просто виливати їй на голову екскременти. Та нехай так постоїть там цілий день без води та їжі. І нехай це показують у прямому етері на ТБ. Така от ідея.
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13.09.2022 20:38 Відповісти
Нічого дивного, що можна очікувати від цього "марафону" на якому відкрито забороняють українську мову. Це черговий притон вати.
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13.09.2022 15:20 Відповісти
А скільки бабла ці марафони відхапують.
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13.09.2022 16:00 Відповісти
ЗЕкодло союзничків піарять. Хотя нормальні українці на таке не ведуться
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13.09.2022 15:20 Відповісти
От хай самі його і дивляться.
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13.09.2022 15:23 Відповісти
какой еще админ колаборант? это тот который в офисе зеленского? или может САМ бубочка?
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13.09.2022 16:36 Відповісти
ze-слуги и опзж близнецы братья. и те, и другие враги Украины.
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13.09.2022 15:24 Відповісти
Як же ригів не пускати на Марафон Зеленського?
Це ж однояйцеві близнюки керівників країни Єрмака та Татарова.
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13.09.2022 15:25 Відповісти
хоча корупціонер Бурміч є
Членом
комітету з антикорупційної політики.
..алеж він товариш татарова...
Показуєм що завгодно
хоч голу дупу
аби не 5 канал..
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13.09.2022 15:29 Відповісти
Може хтось пояснити, чим заважав пятий канал? Він був дуже інформаційно слабкий і мав невелике охоплення населення. Iз-за провальної інформаційної політики Порошенко зазнав фіаско на виборах і на жаль не зробив з цього жодних висновків. Не хочеться згадувати про цього покидька, але в ютубі, Шарія дивилось вдвічи більше людей чим зараз підписано на 5-й. Можна сказати, що то довбойоби, і це зовсім вірно, але як хтось казав: "іншого народу в мене для вас нема".
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13.09.2022 22:09 Відповісти
Спасибо тебе украинский народы за это .

Ты же так голосовал , не марсианине
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13.09.2022 15:31 Відповісти
Як неочікувано, з огляду на те, хто це лайно сторив, режесує та веде.
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13.09.2022 15:35 Відповісти
они не выйопки - просто зомбированные а значит тупые
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13.09.2022 16:40 Відповісти
"Не может бить"!!!
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13.09.2022 15:40 Відповісти
Бидланські єдині новини
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13.09.2022 15:43 Відповісти
Зе влада, Зе і Дєрмак з компанієй це план В кремля на спасіння
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13.09.2022 15:50 Відповісти
чому паралельно тут нема інфи, скільки раз запросили до ефіру державного телемарафону нардепів фракції Європейська Солідарність?
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13.09.2022 15:54 Відповісти
від зєлємарафона давно тхне, як від "жомової ями".
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13.09.2022 15:55 Відповісти
Як із щойно почищеної вигрібної ями.
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13.09.2022 18:26 Відповісти
Добре попрацювали для того що б не дивились цей так званий марафон ,спочатку заблокували супутникові канали ( єдине що можна дивитись на окупованих територіях) і ось під час війни майже ліквідували телебачення лише "єдиний марафон" і нікому не потрібний фрі дом ,натомість три канали в яких була інша позиція виключили з цифрового мовлення ,ось так тільки "правильна думка"до цієї авантюри причетний так званий міністр культури та ОП.
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13.09.2022 16:04 Відповісти
Зелена влада,це смiтник вього непотребу в краiнi,iхний марафон так само смiття.
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13.09.2022 16:07 Відповісти
Доки зрадники седять у ОПі доти буде оце усе лайно з жОПЗЖ й іньші колобранти вільно лазити по країні.
Де той Вова "янєлохбоневтік"????!
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13.09.2022 16:10 Відповісти
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13.09.2022 16:19 Відповісти
боневтик своих не бросает!
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13.09.2022 16:26 Відповісти
Боневтікові може і хотілося, але не дали утекти)
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13.09.2022 16:41 Відповісти
Уроди !!!
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13.09.2022 16:30 Відповісти
Канал Политэка теж ******** запрошувати таких: тільки за два останніх дня, бачу там Співака, політолога Бізяєва ( від Мураєва), який досі втирає, шо США воюють с РФ нашими руками.
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13.09.2022 16:34 Відповісти
а ты что смотришь этот говно канал?
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13.09.2022 16:41 Відповісти
І правильно робить, просто насолода дивитися як міняється поведінка та риторики цих персон у зв"язку із успіхами ЗСУ.
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13.09.2022 16:59 Відповісти
Доведеться після війни наводити порядок з цим зеленим кодлом.
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13.09.2022 16:43 Відповісти
треба робити з тими словоблудами,-як у відео https://www.youtube.com/watch?v=cmUzMc_oetQ&t=92s
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13.09.2022 16:44 Відповісти
Зелене лайно не покаже у марафоні наших воїнів-героїв. Тільки проросійське таке ж лайно...
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13.09.2022 16:54 Відповісти
Тарас Чорновіл: "... в слоті цієї "Ради" почали активно легітимізувати представників опзж. В ефір запросили одного з найнагліших проштовхувачів рашистських наративів оппежопівського нардепа Бурміча. Уже сам цей факт під час війни - річ скандальна. Але ще можна було б відбріхуватися, що це ж спеціаліст у своїй галузі... Навіть такого фігового листочка навішувати не стали. Бурміч - член комітету з антикорупційної політики, був ініціатором скасування КСУ ряду антикорупційних законів (Зеленський їм усім погрожував, а зараз уже партнери), до депутатства працював у СБУ. Його запросили на тему підготовки до опалювального сезону. Який стосунок він до цього може мати? Жодного, крім одного - це легалізація в медійному просторі найодіозніших персонажів і ворогів України, які зараз стали соратниками й надійною підтримкою режиму Зеленського. До речі, Бурміч уже встиг не раз підставити своє прорашистське плече Зеленському, особливо в період вагнергейту.

Я сам цей ватний телемарафон не дивлюся, тому пропустив, мабуть, ще не одну антиукраїнську морду в його ефірах. Про Бурміча взнав, бо тут уже розгорівся скандал. Але також чув, що пару днів тому в слоті суспільного для всієї країни витягнули з нафталіну (на жаль, не з тюремної камери - він же не волонтер, патріот або оборонець України, щоб пі статтею ходити) якогось із пропагандистів партії Шарія. Тим часом три державницькі телеканали мають перекрите ефірне мовлення. І головна причина в тому, що вони занадто українські й патріотичні. Нашу укрсучвладу від цього аж коробить".
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13.09.2022 17:18 Відповісти
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13.09.2022 17:18 Відповісти
А Вову все до своїх тягне, до українофобів...
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13.09.2022 17:58 Відповісти
Зелено - москальське гівно пливе Україною. 73 відсотки, вам нічого не муляє?
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13.09.2022 18:27 Відповісти
Депутатів заборонених ОПЗЖ та партії Шарія Бурміча і Крохмаля запрошували до ефіру телемарафону "Єдині новини" - потрібно витравити щурів з ОП а запрошених і особливо тих хто запросив на шибеницю
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13.09.2022 18:47 Відповісти
Це дно. Хто це допустив той зрадник
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13.09.2022 18:49 Відповісти
Ну вони ж для влади свої люди все ж таки! Це ж вам не патріоти якісь, щоб не давати їм слова!
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13.09.2022 18:49 Відповісти
Не те, шоб я маю бажання дивитися марафон пропаганди для дебілів, але коли потрапляю на нього під час примусового включення цієї ***** на нормальних каналах, там завжди щось подібне.
Думаю, медведчуквовсько-портновське отребья бере гроші з недобитків за таке "відбілення".
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13.09.2022 18:55 Відповісти
Регіонали і Шарій на президентських виборах мочили Пороха, правда потім почали Зелю зі слугами критикувати, але слуги ситуативним союзникам завжди раді.
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13.09.2022 19:16 Відповісти
Як вже дістали ці зелені тварюки.
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13.09.2022 19:27 Відповісти
Дивитись "єдині новини"--себе не поважати. Жалюгідні і непрофесійні покази,а також одноманітність сюжетів,однобокість --це все на що спроможна влада.
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13.09.2022 19:47 Відповісти
Кому не ліньки, то перегляньте в ютубі останній ролик Гео Лєроса, як кадирівці, кримінал та Зє з єрмаком розкрадають гуманітарку та державні кошти
https://youtu.be/GIw96ho_aq0
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13.09.2022 20:01 Відповісти
А шо ви хочете отримати від Єрмака і Татарова ?!
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13.09.2022 20:11 Відповісти
А ви хотіл, щоб запросили генерала Кривоноса?
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13.09.2022 20:35 Відповісти
"какая прелесть"((((
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13.09.2022 21:16 Відповісти
По поводу "зрады" - в ОП есть группа товарищей (Ермак/Татаров/Смирнов), которые уже 3-й месяц успешно блокируют любые движения в плане реальной конфискации в Украине имущества и активов вражеских(российских) олигархов, приближенных к карлику-педофилу путину.
Есть решение РНБОУ, выходит в эфиры этот додик Данилов, пересказывает новости))) но судебных решений нет.
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13.09.2022 21:17 Відповісти
ОПЗЖ в тюрму як і тих хто співпрацював з Портновим і Татаровим
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13.09.2022 21:54 Відповісти
А чому вони до цього часу залишаються народними депутатами. якщо партія опзж заборонена ?!! ЗАБРАТИ МАНДАТИ НЕГАЙНО і провести розслідування щодо цих зрадників України !
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14.09.2022 00:03 Відповісти
Союзники партії зє. Ну не можуть же вони спиратись на патріотичні сили, вони ж їх критикують. Ну не "армія, мова, віра" ж? Тому у зелених в партнерах опзжопа, шароʼби та інша наволоч яким пофіг, лиш би ближче до кормушки. Антимайдан в чистому вигляді.
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14.09.2022 14:29 Відповісти
 
 