Напередодні можливого візиту місії ООН окупанти покращили умови в Оленівській колонії, - розвідка

В колонії Оленівки покращили побутові умови для полонених. Імовірно, це трапилось напередодні візиту місії ООН, який може відбутись найближчим часом.

Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами, є інформація, що віднедавна почали покращувати побутові умови в Оленівці.

"Вперше за дуже довгий період навіть перукаря запросили. Раціон харчування покращується. Враховуючи, що росіяни вміють робити показуху, це може свідчити про те, що вони готуються до візиту місії. Він може відбутись. Це дуже добре, і ми сподіваємось, що її робота буде об'єктивною", - сказав Юсов.

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