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Напередодні можливого візиту місії ООН окупанти покращили умови в Оленівській колонії, - розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оленівка

В колонії Оленівки покращили побутові умови для полонених. Імовірно, це трапилось напередодні візиту місії ООН, який може відбутись найближчим часом.

Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами, є інформація, що віднедавна почали покращувати побутові умови в Оленівці.

"Вперше за дуже довгий період навіть перукаря запросили. Раціон харчування покращується. Враховуючи, що росіяни вміють робити показуху, це може свідчити про те, що вони готуються до візиту місії. Він може відбутись. Це дуже добре, і ми сподіваємось, що її робота буде об'єктивною", - сказав Юсов.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Ага, після того що вони там вчверили, кацапи вже нізащо не відмиються!
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13.09.2022 15:28 Відповісти
Російські загарбники під натиском ЗСУ на Харківщині вантажать 200-х і прощаються з рідними.

«Мы не можем держать оборону, у них слишком сильное оружие по сравнению с нашими. Мы запросили поддержки авиации, нам сказали х#й, держите оборону сами как хотите», - розповідає російський військовий.

Крізь сльози він скаржиться, що не має ні сил, ні нервів: «у нас нет ни снарядов, ни оружия, них*я. Патронов осталось, бл#дь, у всех по магазину».
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13.09.2022 15:30 Відповісти
ну так треба посилаті ту місію кожен тиждень і все.
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13.09.2022 16:04 Відповісти
Через півтора місяці там можна було ціле місто збудувати, а не покращити умови. ООН порахує полонених і відчитається як відділ статистики.
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13.09.2022 16:10 Відповісти
 
 