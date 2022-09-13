Зюганов заявив, що в Україні не спецоперація, а війна, і закликав до загальної мобілізації. У соцмережах бурхливо відреагували (оновлено)
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Про це заявив лідер КПРФ Геннадій Зюганов на засіданні у Держдумі у вівторок, 13 вересня
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео з виступом Зюганова опубліковане на youtube-каналі.
Зюганов закликав до загальної мобілізації у Росії.
"Чим спеціальна військова операція відрізняється від війни? Військову операцію ви можете припинити будь-якої миті. Війну ви припинити не можете, вона закінчується або перемогою, або поразкою. Я вас підводжу до думки, що йде війна, і програти її ми не маємо права. Зараз не панікувати. Потрібна повна мобілізація країни, потрібні зовсім інші закони", - сказав Зюганов.
Проте, як пише OBOZREVATEL, росіяни ідею про мобілізацію не оцінили та накинулися на Зюганова в соцмережах: "Діду, пігулки випий", "Відправляй дітей своїх, а молодим дай пожити", "Правильно, зеки та бомжі закінчуються", "Ось сам і йди", "На концерт до Кобзона його", "Ну все, наговорив на статтю" , "Так все ж за планом, без паніки", "Всіх чиновників на фронт, якщо їм потрібна "могилізація", – написали в коментарях.
Більшість користувачів мережі взагалі не соромилися і "послали" Зюганова, не виявивши ні найменшого бажання їхати воювати в чужу країну.
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Советские генералы тогда еще не поняли, что армия должна становиться профессиональной и контрактной, и просто сосредоточились на работе с теми, кто есть - с регулярной развернутой армией, забив на работу с резервом.
Контрреформы [бывшего министра обороны Анатолия] Сердюкова - то, что потом в 2009-2012 годы у нас реализовывалось - были заложены еще в конце перестройки. Сердюков демонтировал институты мобилизационной армии: были расформированы кадрированные части. Нет регулярных сборов резервистов, то есть через три-четыре года отслуживший человек теряет навыки. Не работает сейчас и механизм воинского учета по месту жительства: он существует только для первичной постановки на учет. А если человек, отслужив и став частью резерва, переехал, то все: его потеряли.
Это технический аспект дела, а есть еще и политический: когда вы объявляете мобилизацию, вы делегируете власть генералитету. А Кремль генералам не доверяет. Они могут, конечно, попробовать объявить ее - но это будет последнее, что они сделают. Случится полный коллапс - и в экономике, и в обществе." (с)