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Німеччина з якихось причин спирається на страхи, а не аргументи щодо надання Україні "леопардів" та "мардерів", - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

leopard,2a4

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що уряд Німеччини не має аргументів ненадання Україні бойову техніку.

Про це він повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Сигнали з Німеччини розчаровують, в той час, як Україні зараз потрібні "леопарди" та "мардери", щоб звільняти людей і рятувати їх від геноциду. Жодного раціонального аргументу, чому цю зброю не можна надати, лише абстрактні страхи та виправдання. Чого боїться Берлін, а Київ - ні?", - пише Кулеба.

Німеччина з якихось причин спирається на страхи, а не аргументи щодо надання Україні леопардів та мардерів, - Кулеба 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німецькі політики закликають Шольца надати Україні танки та БМП: Зараз не час для вагань

Нагадаємо, 12 вересня канцлер Німеччини Олаф Шольц знову ухилився від питання про надання Україні західних бойових танків. "Позиція, яку уряд Німеччини зайняв від початку і яка залишиться нашою позицією в майбутньому, залишається, а саме: Німеччина не може діяти сама", - сказав він. Шольц згадав про зенітні установки Gepard, Panzerhaubitze 2000, реактивні системи залпового вогню та зенітну систему Iris-T.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+5
После заявления немецкого канцлера, что Германия не может действовать в одиночку в вопросе поставки Украине основных боевых танков, в США заявили, что страна должна сама решать, какой тип помощи оказывать. "Мы призываем всех союзников и партнеров как можно больше поддерживать Украину в борьбе за ее демократический суверенитет. Решение о типе помощи в конечном счете зависит от каждой страны", - подчеркнули в посольстве США в Германии.

"Таким образом, США сказали Шольцу: не нужно переводить стрелки. Мол, мы и так тянем 80% военной помощи Украине на десятки миллиардов долларов УЖЕ. Без помощи США войска РФ были бы уже в Варшаве. Просто делайте свое дело, а не зарывайте постоянно голову в песок, не ищите отмазки, чтобы НЕ сделать" - так коментує блогер Олег Пономарь взаємостосунки США та Німеччини в проблемі допомоги Україні у війні з лаптєстаном за благополуччя Європи.
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13.09.2022 16:11
+5
Німеччині не вигідна перемога України, бо після неї виникне потужний союз Україна-Польща, конкурент.
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13.09.2022 16:13
+3
боїться що х@йло зовсім відключить газ
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13.09.2022 16:07
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боїться що х@йло зовсім відключить газ
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13.09.2022 16:07 Відповісти
А можливо штазі почала працювати та доповідати шольцу що в опі докуя росіян
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13.09.2022 16:12 Відповісти
А може сигнали великої печатної роботи дерьмака по потужних гарантах безпеки України. НАТО уже не гарант. Викиньте шпіонів мордора і танки встануть на охорону України
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13.09.2022 16:29 Відповісти
После заявления немецкого канцлера, что Германия не может действовать в одиночку в вопросе поставки Украине основных боевых танков, в США заявили, что страна должна сама решать, какой тип помощи оказывать. "Мы призываем всех союзников и партнеров как можно больше поддерживать Украину в борьбе за ее демократический суверенитет. Решение о типе помощи в конечном счете зависит от каждой страны", - подчеркнули в посольстве США в Германии.

"Таким образом, США сказали Шольцу: не нужно переводить стрелки. Мол, мы и так тянем 80% военной помощи Украине на десятки миллиардов долларов УЖЕ. Без помощи США войска РФ были бы уже в Варшаве. Просто делайте свое дело, а не зарывайте постоянно голову в песок, не ищите отмазки, чтобы НЕ сделать" - так коментує блогер Олег Пономарь взаємостосунки США та Німеччини в проблемі допомоги Україні у війні з лаптєстаном за благополуччя Європи.
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13.09.2022 16:11 Відповісти
Блогер Пономарь сам не знает, чего пишет. Запрет на передачу Украине тяжелого вооружения действительно существует и судя по всему он принят на уровне большой семерки. И этот абсолютно дурацкий запрет придумали и приняли именно по предложению США, а не кого-то другого. Надо напомнить, что еще в марте Боррель заявил о том, что Украине передадут все необходимое вооружение, включая танки и самолеты. Потом, страны большой семерки долго и упорно совещались и это обещание было аннулировано. Судя по всему, против выступили именно США. Затем была целая эпопея с передачей старых Мигов из Польши и Словакии. И опять, именно США выступили против и блокировали передачу самолетов. Надеюсь, все это помнят? Тоже самое касается тяжелого вооружения, пригодного для наступательных действий. Даже гаубицы 777-е передавали без электронных прицелов. По крайней мере, были такие сообщения в прессе. Затем, уже летом, Испания хотела отдать Украине 10 (!!!) предназначенных для продажи старых танков "Леопард-1". И опять сорвалось, на этот раз немцы призвали Испанцев придерживаться общего запрета на тяжелые вооружения. То есть, немцы никакой "отсебятины" не лепят, а четко придерживаются принятого на большой семерке запрета. Даже Великобритания и Джонсон не передали ни одной штуки из тяжелого вооружения. То есть, вообще - никто не передал ничего! А отсюда встает вопрос - для чего придумали этот запрет и чего добиваются США, ведь именно они придумали его? Вот этот вопрос надо задавать и требовать публичный ответ!
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13.09.2022 17:44 Відповісти
Боится что ***** папочку на шольца откроет, что там не понятного
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13.09.2022 16:12 Відповісти
або я щось неправильно зрозумів, або учора на дойче велле я бачив я член парламентського комітету з оборони Бундестагу сказав, що вони уже постачають Україні леопарди
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13.09.2022 16:13 Відповісти
Німеччині не вигідна перемога України, бо після неї виникне потужний союз Україна-Польща, конкурент.
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13.09.2022 16:13 Відповісти
Украина-Польша-Британия и это только в Европе.
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13.09.2022 19:26 Відповісти
Германцы не выиграли ни одной войны. Они до сих пор носятся с отдельными победами начиная от Тевтобургских лесов, Ватерлоо, заканчивая киевским и харьковскими котлами. Просто НИЧЕГО. Их писдили франки, италики, готы, гунны и все, кому не лень. Откуда такая спесь?
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13.09.2022 16:15 Відповісти
Економіка.
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13.09.2022 16:18 Відповісти
Русские кстати тоже, если так разобраться. Они очень агрятся когда я им это напоминаю на страничке их минобороны. В отечественной войне французов победил генерал мороз; крымскую ********, японскую ********, ПМВ ******** еще и развалиться умудрились, финскую ********, ВМВ с горем пополам выиграли (лучше б наверное ********) благодаря помощи союзников, афганскую ********, холодную ******** еще и развалиться умудрились.

Может это у них какие-то братские чувства на эту тему ?
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13.09.2022 18:23 Відповісти
Якщо б США зробили би перший крок і передали Україні хоч з десяток Абрамсів то і всі інші країни зробили би так само у відповідь а ви шчось від німців хочете...
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13.09.2022 16:17 Відповісти
На які, нахєр, страхі? Хіба що, на страх компромату - "папочок", що лежать десь у КГБістських архівах. А ще вона крепко спирається на рублі.
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13.09.2022 16:19 Відповісти
Арту надали а з танками якісь непонятки.
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13.09.2022 16:21 Відповісти
нічого Німеччина не боїться.Фріци давно є прорашистські холуї і агенти куйла як в ЄС.ТАК ТІ В НАТО ,вони справно відробляють гроші ,котрі їм платив і платить рашистськи окупант і вбивця українського народу
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13.09.2022 16:29 Відповісти
Объективно мы должны были сдаться, вступить в амию орков и навалять писдюлей германцам. Но что-то пошло не так.
Пусть немного подумают, засранцы
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13.09.2022 16:43 Відповісти
Прежде чем наезжать на Германию, Кулебе неплохо было бы озвучить сколько Украина "Оплотов" изготовила для своих вооруженных сил. Начиная с 2014 г.

Информационно:
Завод Малышева мог изготавливать до 20 танков в год без увеличения производственных возможностей. При относительно небольших инвестициях и стабильном гос.заказе, производственные мощности можно увеличить в 2 раза. (из интервью с гендиректором завода)

Неужели Кулеба думает, что этого никто не понимает на Западе?
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13.09.2022 16:39 Відповісти
НО тогда бы мы не смогли строить дороги...
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13.09.2022 18:15 Відповісти
Ошибаетесь.
Если бы мы и танки делали и дороги строили, тогда "кто-то" не покупал бы себе суперяхты, недвижимость в Лондоне, не имел бы автопарк суперкаров и т.п.
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14.09.2022 10:07 Відповісти
так яхты и недвижимость это все с откатов покупается со строительства дорог, попередник на военных заказах мутил. В бюджете же нет таких статей расходов- на яхты, на недвижимость.
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15.09.2022 12:28 Відповісти
угу аж вийшло б 100 танків за 5 років,по ціні 120 лямів за штучку...аж на цілу ...ОДНУ танкову бригаду,по багатому... замість цього пройшли ремонт модернізацію СОТНІ т-64,т-80 і т-72.А ше нагадаю усім оплотофілам,що оплот в ЗСУ не йшов тому що він дофіга на кацапському залізі,а МОУ хотіло імпортозаміщену машину,то раз а по друге,імпортозаміщення планували ТІЛЬКИ ЗАВЕРШИТИ по програмі "Бастіон" десь у 2023му, бо теж МОУ уже вважало Оплот машиною яка морально застаріла і бажали заодно його ще й модернізувати.Так що треба було купувати,а шановні?
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13.09.2022 21:57 Відповісти
0. Ваша аргументация на уровне запоребриковых пропагандонов.
1. Удобненько вы так взяли 5 лет по 20 шт/год. Из моего поста следует, что за 8 лет можно было произвести 320 танков за 8 лет. Но для вас эти данные не выгодные, поэтому ... см. п.0
2. Вы правы, почти 5 млн.$ за украинский танк - цена явно заправленная. Но я на 100% уверен, что в этой цене не менее 50% - коррупционная составляющая (откаты, суперприбыли и т.п.). Если бороться с коррупцией не на словах, а на деле, то цену можно сократить в 2 раза легко, и при этом обеспечить достойную прибыль предприятиям и тысячи рабочих мест.
3. Ремонт (модернизация) старых танков и производство новых - это разные процессы. В Украине достаточно производственных мощностей и для производства и для модернизации старых. Поэтому ваше "вместо" тут совершенно не уместно.
4. Все российские комплектующие замещаются легко. Россия не производит ничего уникального в мире. Вопрос только в политической воле ... которой не было.
5. "Оплот" высоко оценили зарубежные военные эксперты. МОУ - это жополизы, приспособленцы и назначенцы. Нет веры ни единому их слову (и тем более действию). . И если вы внимательно проанализируете скандальный "Таиландский контракт", то убедитесь в правоте моих слов. В Украине нет современных танков только по причине коррупции. И на "Западе" это прекрасно понимают.
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14.09.2022 10:02 Відповісти
обана як цікаво,а хто визначив що ціна завищена? танк дрібносерійний,і дешевим бути в принципі не може,то раз,по друге.про легкість імпортозаміщення,це хіба що в вашому "маня-мірку",тому що по факту Оплот танк радянської епохи,і імпортозаміщення там вийде ще дорожче,бо усе купуватиметься за валютку,і то за умови що продадуть.Якщо вже і штампувати нові танки,то тільки Ятаган,з елементами Оплота,бо він ОДРАЗУ БУВ НА ЗАХІДНИХ КОМПЛЕКТУЮЧИХ.Але тут уже математика знов виходить і здоровий глузд.Нафіга витрачати 100-120 лямів на новий танк,якщо повно машин які не сильно йому поступаються,якщо можна витратити їх на модернізацію того ж таки Міг-29,чи Су-27,яких у нас постійно не вистачає.а ще нагадаю,що бюджеті міноборони на закупку і ремонт техінки та озброєнь рідко виділялось більше 10млрд гривень,тобто треба було впасти в блаж і просирати щорічно половину цих грошей на нові танки?Один БТР-4 десь пів ляма баксів,то раз а по друге хтось цікавився чи РЕАЛЬНО ЗІМ може штампувати навіть 20 машин в рік,бо реальність там така що робити їх там тупо нікому
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14.09.2022 14:33 Відповісти
1.То, что цена завышена проверяется очень просто. Достаточно сопоставить кол-во комплектующих танка, кол-во прямых контрактов на закупку и кол-во контрактов через прокладки. КАЖДЫЙ контракт через прокладку, это МИНИМУМ +50% к стоимости запчасти. И то, что вы НИГДЕ не найдете таких данных, только подтверждает мои слова. И речь тут вовсе не о "военной тайне" ...
2. Танк не может быть "мелкосерийный", если есть гос. заказ. Т.е. если государству нужны новые и современные танки.
3. По поводу "импортозамещения" и "цен", см. п. 1
4. Не буду спорить по поводу "Оплота" или "Ятагана". Не эксперт. Но в западной сравнительной аналитике "Ятаган" не встречал. Почему-то ...
5. С авиацией та же история что и с танками. Но это отдельный разговор.
6. А вот на счет бюджета МО вы правы. Для таких угроз, бюджет был мизерный. И его реализация постоянно сопровождалась коррупционными скандалами. Подчеркиваю - именно "скандалами" и ни чем более. Безнаказанность рождает рецидив - это аксиома права.
7. На счет возможностей ЗИМ соглашусь с вами. Думаю, что производить могут намного больше. Требуются инвестиции. И в станки/оборудование и в человеческий ресурс (имею в виду з/п). На ЗИМ даже расчетов таких (инвестиционных) не делали, т.к. все годы, отношение государства к этому предприятию, говорило о том, что это просто не имеет смысла.
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14.09.2022 15:22 Відповісти
після фрази "не експерт і не знаю що таке Ятаган" можеш далі не позоритись,так само як про ціноутворення
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14.09.2022 20:59 Відповісти
Jesli rec idiot pro leopardi 2a4 ili ecio raneje leopardi 1a,tak dolzni poniat sto ix nado budet remontirovat i eto stojit dengi i vremia.Poliaki takije polucili uze 20 let nazad i tolko vot teper uze pojavilis u nix v armijPoliaki meniali zacytu,daze svnutri vlozili oxraniat ekipaz,snariadi nepodxodit tepersenim,termovaizeri i tak daleje.Pust Kuleba sperva u poliakov sprosit sto leopard2a4 sebia prestovlaijet te sto ispansi xoteli otdat.Vot novyje leopardi jesli dali eto drugoje delo 2a6 ili 2a7
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13.09.2022 16:55 Відповісти
Испанцы хотели отдать старые Леопард-1, которые уже сняли с вооружения и хотели куда-то продать.
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13.09.2022 17:59 Відповісти
Старая изда Макрель агентша фсб,которую зачем то наградил Зеленский орденом Украины работала на путлера и газпром,а вся эта челядь Шольц и его кошельки Шредеры увы никогда не согласятся помогать Украине в полной мере,только со страха что сами немцы будут этого требовать.
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13.09.2022 17:19 Відповісти
Германия,локомотив экономики,его же кошелёк и она же диктует политику в ЕС.Не хотят они усиления Украины.Украины сильной,свободной и принимающей самой политические и экономические решения.Шахер махер Берлин-Москва-Пекин не проканал.
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13.09.2022 17:40 Відповісти
Значить наступного разу орки на Україну не полізуть. Тут боляче.На Польщу теж якось,.. А от морський десант на бундес..... НАТО ,кажете , Балтіку контролює?! Ну воно і висловить занепокоєння.
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13.09.2022 18:08 Відповісти
ну ну і хто контролює Балтику: Часом не Фінляндія,яка уже однією ногою в НАТО,і Польща,яка уже там,чи Фінська затока то раптом уся балтика? Чисельність корабельного складу НАТО І і балтфлоту рівняти будем,сили для десанту погледіти не хочеш? ЇМ НІЧИМ десант провести,то раз,а контролювати Балтику і поготів.Звідки ви такі випадаєте,НІмеччині глибоко ***** на всю цю *******.У них самих є досить сильний флот,то раз,по друге вони прикриті американською ПРО з Іджис то два,і так 5 пункт НАТО тут спрацює,то три.
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13.09.2022 22:02 Відповісти
Німеччина з якихось причин спирається на страхи, а не аргументи щодо надання Україні "леопардів" та "мардерів", - Кулеба Джерело: https://censor.net/ua/n3366852

Cтрахи повинні були бути коли вони будували Північні потоки в обхід України, порушуючи Будапештський меморандум, провокуючи війну, а тепер вони не надають зброю Україні , провокуючи війну між США та РФ- тільки США за себе постоять, а Україну хочуть вскормити за природні ресурси. Все вони розуміють що роблять,- вирішили відсидітися на березі разом з Францією, Угорщиною поки трупи ворогів по річці пропливуть - не війде .
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13.09.2022 18:26 Відповісти
Чомусь здається,що Німетчина боїться,що путін викладе на всесвітній огляд щось таке,що партіі фрау меркель буде соромно.
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13.09.2022 18:48 Відповісти
При чому тут страхи? То "подкавьйорниє абєзатєльства " дані КГБ
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13.09.2022 18:49 Відповісти
Можливо він "представник, чи поділяючий ідеології" того ж Гітлера ( не буде передавати зброю для боротьби з нею, бо рашка ж фашисти)?? А можливо він чує вину за свій народ, що наробив у Другій світовій, розуміючи, що поставка зброї Україні, віднове ту ненависть від Росії, і Росія буде сприймати це як повторну агресію ( при цьому є підписані вигідні контракти на поставку енергоресурсів як компенсація за фашизм у Другій)?? Так що там головне?? Гроші??
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13.09.2022 19:27 Відповісти
 
 