Німеччина з якихось причин спирається на страхи, а не аргументи щодо надання Україні "леопардів" та "мардерів", - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що уряд Німеччини не має аргументів ненадання Україні бойову техніку.
Про це він повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Сигнали з Німеччини розчаровують, в той час, як Україні зараз потрібні "леопарди" та "мардери", щоб звільняти людей і рятувати їх від геноциду. Жодного раціонального аргументу, чому цю зброю не можна надати, лише абстрактні страхи та виправдання. Чого боїться Берлін, а Київ - ні?", - пише Кулеба.
Нагадаємо, 12 вересня канцлер Німеччини Олаф Шольц знову ухилився від питання про надання Україні західних бойових танків. "Позиція, яку уряд Німеччини зайняв від початку і яка залишиться нашою позицією в майбутньому, залишається, а саме: Німеччина не може діяти сама", - сказав він. Шольц згадав про зенітні установки Gepard, Panzerhaubitze 2000, реактивні системи залпового вогню та зенітну систему Iris-T.
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"Таким образом, США сказали Шольцу: не нужно переводить стрелки. Мол, мы и так тянем 80% военной помощи Украине на десятки миллиардов долларов УЖЕ. Без помощи США войска РФ были бы уже в Варшаве. Просто делайте свое дело, а не зарывайте постоянно голову в песок, не ищите отмазки, чтобы НЕ сделать" - так коментує блогер Олег Пономарь взаємостосунки США та Німеччини в проблемі допомоги Україні у війні з лаптєстаном за благополуччя Європи.
Может это у них какие-то братские чувства на эту тему ?
Пусть немного подумают, засранцы
Информационно:
Завод Малышева мог изготавливать до 20 танков в год без увеличения производственных возможностей. При относительно небольших инвестициях и стабильном гос.заказе, производственные мощности можно увеличить в 2 раза. (из интервью с гендиректором завода)
Неужели Кулеба думает, что этого никто не понимает на Западе?
Если бы мы и танки делали и дороги строили, тогда "кто-то" не покупал бы себе суперяхты, недвижимость в Лондоне, не имел бы автопарк суперкаров и т.п.
1. Удобненько вы так взяли 5 лет по 20 шт/год. Из моего поста следует, что за 8 лет можно было произвести 320 танков за 8 лет. Но для вас эти данные не выгодные, поэтому ... см. п.0
2. Вы правы, почти 5 млн.$ за украинский танк - цена явно заправленная. Но я на 100% уверен, что в этой цене не менее 50% - коррупционная составляющая (откаты, суперприбыли и т.п.). Если бороться с коррупцией не на словах, а на деле, то цену можно сократить в 2 раза легко, и при этом обеспечить достойную прибыль предприятиям и тысячи рабочих мест.
3. Ремонт (модернизация) старых танков и производство новых - это разные процессы. В Украине достаточно производственных мощностей и для производства и для модернизации старых. Поэтому ваше "вместо" тут совершенно не уместно.
4. Все российские комплектующие замещаются легко. Россия не производит ничего уникального в мире. Вопрос только в политической воле ... которой не было.
5. "Оплот" высоко оценили зарубежные военные эксперты. МОУ - это жополизы, приспособленцы и назначенцы. Нет веры ни единому их слову (и тем более действию). . И если вы внимательно проанализируете скандальный "Таиландский контракт", то убедитесь в правоте моих слов. В Украине нет современных танков только по причине коррупции. И на "Западе" это прекрасно понимают.
2. Танк не может быть "мелкосерийный", если есть гос. заказ. Т.е. если государству нужны новые и современные танки.
3. По поводу "импортозамещения" и "цен", см. п. 1
4. Не буду спорить по поводу "Оплота" или "Ятагана". Не эксперт. Но в западной сравнительной аналитике "Ятаган" не встречал. Почему-то ...
5. С авиацией та же история что и с танками. Но это отдельный разговор.
6. А вот на счет бюджета МО вы правы. Для таких угроз, бюджет был мизерный. И его реализация постоянно сопровождалась коррупционными скандалами. Подчеркиваю - именно "скандалами" и ни чем более. Безнаказанность рождает рецидив - это аксиома права.
7. На счет возможностей ЗИМ соглашусь с вами. Думаю, что производить могут намного больше. Требуются инвестиции. И в станки/оборудование и в человеческий ресурс (имею в виду з/п). На ЗИМ даже расчетов таких (инвестиционных) не делали, т.к. все годы, отношение государства к этому предприятию, говорило о том, что это просто не имеет смысла.
Cтрахи повинні були бути коли вони будували Північні потоки в обхід України, порушуючи Будапештський меморандум, провокуючи війну, а тепер вони не надають зброю Україні , провокуючи війну між США та РФ- тільки США за себе постоять, а Україну хочуть вскормити за природні ресурси. Все вони розуміють що роблять,- вирішили відсидітися на березі разом з Францією, Угорщиною поки трупи ворогів по річці пропливуть - не війде .