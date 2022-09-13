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Посольство України про зустріч Лаврова з лідером ХАМАС у Москві: Лише країна-вбивця может прийняти терористів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

лавров,ханія

Посольство України в Ізраїлі прокоментувало зустріч глави МЗС РФ Сергія Лаврова з лідером палестинського терористичного руху ХАМАС Ісмаїлом Ханією у Москві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства.

Зазначається, що Ханія зустрівся з Лавровим для "обговорення взаємних зв'язків".

"Лише країна, яка вбиває тисячі дітей, жінок і чоловіків під приводом "звільнення своїх громадян", може прийняти у себе лідера терористичної організації першого рангу", - йдеться в повідомленні посольства.

Дипломати наголосили, що "світ не повинен сидіти склавши руки та спостерігати за цим безумством з боку, настав час почати діяти, а не просто говорити".

Читайте: Кулеба про ракетний удар окупантів по ТЕЦ: Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+25
А чого їзраїльтани язик в дупу ховають? Чи російські гроші кращі?
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13.09.2022 16:08
+16
терористична коаліція..
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13.09.2022 16:08
+16
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13.09.2022 16:16
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терористична коаліція..
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13.09.2022 16:08 Відповісти
А чого їзраїльтани язик в дупу ховають? Чи російські гроші кращі?
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13.09.2022 16:08 Відповісти
от самі нехай хоча б щось роблять!
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13.09.2022 16:10 Відповісти
Ізраіль з рашкою дружит.
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13.09.2022 16:12 Відповісти
не дружить, а тільки шукає вигоду. Втім, ситуація міняється. Вже лівим боком євреї передали Україні експерементальну зброю проти іранських дронів.
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13.09.2022 16:14 Відповісти
В них велика діаспора з рашки.
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13.09.2022 16:23 Відповісти
... і яка дала драла задовго до початку погромів (навичка здобута століттями). А коли равін втік, то все пішло значно швидше.
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13.09.2022 16:28 Відповісти
І не лишень та поставка. Взагалі, вони надають перевагу тихій дії, а не голосній зЕяві
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13.09.2022 16:45 Відповісти
терорист до терориста по своє
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13.09.2022 16:13 Відповісти
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13.09.2022 16:16 Відповісти
Израиль, альо!
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13.09.2022 16:16 Відповісти
Встреча братушек
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13.09.2022 16:19 Відповісти
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13.09.2022 16:19 Відповісти
ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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13.09.2022 16:21 Відповісти
Хамас, талибан. Осталось боко харам и игил принять в кремле. Кацапы всегда поддерживали террористов, просто раньше они маскировались под цивилизованную стран, поэтому делали это втихую. Такая публичность говорит о том, что кацапы уже не надеются на нормализацию с Западом. Это и к лучшему. Чем больше таких фоточек, тем легче мировое сообщество примет тот факт, то против хрюсии надо проводить антитеррористическую операцию.
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13.09.2022 16:23 Відповісти
Операция против хрюссии уже проводится Украиной.
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13.09.2022 19:05 Відповісти
Сразу девять стран перестали принимать от россиян документы на туристические визы

хартия 97 https://charter97.org/ru/news/2022/9/13/515467/
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13.09.2022 16:27 Відповісти
О, кентавра показують !
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13.09.2022 16:34 Відповісти
Да бросьте мораль читать про как не стыдно, когда видно!. Ещё лёха бровеносец до стука зубов целовался с ясиром арафатом по два раза в год 45 лет назад! А за Израиль---так то же самое, но в иной конфигурации. Да угадть невозможно сколько сотен лярдов зелени переперли в Израиль с рф за 30 лет последних, как офшоры, всякие СП, покупалось там недвижимости итд! Каждый второй олигарх рф еврей. У нас тоже самое кстати.
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13.09.2022 16:34 Відповісти
Так мы не поняли, с хамасом в десна лупиться это по-твоему норма?
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13.09.2022 19:03 Відповісти
Ну так армяшки все бородатые или усатые, включая оба пола. Конечно хотелось бы увидать чмоки-шпоки коня и бородатого пили-стинца! Видать в кулуарах состоится.
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13.09.2022 20:06 Відповісти
...для "обговорення взаємних зв'язків"!!! Карл!
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13.09.2022 16:34 Відповісти
"Під*раси всєх стран - об'єдіняйтесь!"...
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13.09.2022 16:37 Відповісти
На финансирование ХАМАС Хезболла и прочих красных бригад включая кубинских крыс начинали ещё Хрущев и Брежнев...миллиарды долларов из кремля лились рекою...
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13.09.2022 16:38 Відповісти
"терористи всіх країн єднайтесь" а що скаже уряд Ізраїлю?
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13.09.2022 16:39 Відповісти
Не страна-убийца, а страна-террорист
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13.09.2022 16:44 Відповісти
Кстати указ о начале красного террора на рабZee после убийства чЛенина 30 августа 1918 года подписан кажись Яковом Свердловым в соавторстве с Феликсом Дзержинским..типа председателем ВЧК...а Свердлом был председателем Совнаркома...десь так...якщо я не забув...
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13.09.2022 16:50 Відповісти
главный офис принял дочернюю компанию
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13.09.2022 16:51 Відповісти
А что там Израиль? Тоже молчит в тряпочку? Все сидят на грантах от *****.
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13.09.2022 16:55 Відповісти
A lavrovu to pH
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13.09.2022 17:12 Відповісти
Встреча c HIMARS будет Лаврову не pH.
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13.09.2022 17:26 Відповісти
ИЗРАИЛЬ В ЧЕМ ТО ДОЛГО СОМНЕВАЛСЯ.. ТЕПЕРЬ ВАМ НАДО ПОМОГАТЬ УКРАИНЕ ВТРОЙНЕ. ВПЕРЕД ПО ПОЛНОЙ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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13.09.2022 17:22 Відповісти
Після зустрічі, хамас розпочне поставку ракет засраші
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13.09.2022 18:35 Відповісти
Офіційному Ізраїлю ********* плюнув у обличчя, а вони бояться змарнувати відносини з ******. Тоді утріться і сопіть далі.
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13.09.2022 19:22 Відповісти
в мордорі будуть проходити конференції терористів,
в програмі х@уйло буде виступати і вихвалятися скільки вбив цивільного населення
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13.09.2022 20:47 Відповісти
 
 