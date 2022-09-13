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Посольство України про зустріч Лаврова з лідером ХАМАС у Москві: Лише країна-вбивця может прийняти терористів
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Посольство України в Ізраїлі прокоментувало зустріч глави МЗС РФ Сергія Лаврова з лідером палестинського терористичного руху ХАМАС Ісмаїлом Ханією у Москві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства.
Зазначається, що Ханія зустрівся з Лавровим для "обговорення взаємних зв'язків".
"Лише країна, яка вбиває тисячі дітей, жінок і чоловіків під приводом "звільнення своїх громадян", може прийняти у себе лідера терористичної організації першого рангу", - йдеться в повідомленні посольства.
Дипломати наголосили, що "світ не повинен сидіти склавши руки та спостерігати за цим безумством з боку, настав час почати діяти, а не просто говорити".
Топ коментарі
+25 Стороннім Віллі
показати весь коментар13.09.2022 16:08
+16 Dima30
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+16 Бенина Мама
показати весь коментар13.09.2022 16:16
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раSSія це імперія Зла, країна терорист!
хартия 97 https://charter97.org/ru/news/2022/9/13/515467/
в програмі х@уйло буде виступати і вихвалятися скільки вбив цивільного населення