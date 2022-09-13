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Німецький виробник модернізував 16 БМП Marder для України, але не має дозволу уряду на їхню відправку

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

бмп,marder

Німецька компанія Rheinmetall самостійно відремонтувала 16 бойових машин піхоти Marder для України, однак не може отримати ліцензії на їхню відправку від уряду ФРН.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

16 бронетранспортерів Marder зі старих запасів Бундесверу оновили за власні кошти, але наразі не можуть отримати ліцензії на їх експорт від федерального уряду. Тим часом Rheinmetall вже почали оновлення ще 14 Marder та в разі потреби готові відновити ще 70 автомобілів зі старих запасів.

Зазначається, що уряд Німеччини поки що відмовляється дозволити поставку в Україну бронетранспортерів західного зразка або основних бойових танків, посилаючись на відсутність подібних угод з іншими країнами-партнерами, які надають військову підтримку Україні.

Читайте також: Німеччина з якихось причин спирається на страхи, а не аргументи щодо надання Україні "леопардів" та "мардерів", - Кулеба

Бойова машина піхоти Marder, розробки та виробництва Rheinmetall, перебуває на озброєнні німецької армії з початку 70-х років. Базова версія БМП заступила на службу у 1971 році, після чого неодноразово модернізувалась та оновлювалась. З того часу БМП отримала захист (додаткове бронювання дна від підриву, протикульний, тощо), нову електроніку, яка включає цифровий радіозв’язок, нові приціли, силову установку та інше.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+27
макрон подзвони шольцу!
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13.09.2022 16:35
+17
Мардер, на відміну від бехи, аж ніяк не хлам був з самого початку - німці з самого початку зробили гарну важку БМП з потужним бронюванням та 20 мм автоматичною гарматою

наступні модернізації:
Marder 1 A3 - модификация 1989 года.[4] Масса бронирования увеличена на 1 600 кг с целью: - непоражаемости машины в переднем секторе обстрела БПС снарядами 30-мм пушки БМП-2; - для усиления защиты горизонтальных поверхностей (крыши корпуса и башни) от поражения кумулятивными боевыми элементами кассетных боеприпасов за счёт использования разнесённой брони.
Marder 1 A5 - модернизированный вариант Marder 1 A3, разработанный в 2003-2004 гг. Установлена дополнительная противоминная защита, полностью изменён интерьер с целью уменьшения повреждений экипажа и десанта в случае подрыва на мине.
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13.09.2022 16:50
+16
Вот это, по нашему, Слава Героям...
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13.09.2022 16:42
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макрон подзвони шольцу!
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13.09.2022 16:35 Відповісти
у макарона только на *****... ломка..
шольц ему не симпатичен )))))
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13.09.2022 16:52 Відповісти
да странно немцы себя ведут очень странно тут дело не в газе а в лобистах кремля в правительтсве германии или еще хуже компромате на верхушку хдс-хсс
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13.09.2022 17:03 Відповісти
пардон а кто такой сема ?
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13.09.2022 17:29 Відповісти
пздц! Аж 16 БМП! Ото недозволена розкіш! Хлам 70-х років яких наклєпали аж 3000 штук. Передайте два-бо 16 задохера!
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13.09.2022 16:38 Відповісти
Мардер, на відміну від бехи, аж ніяк не хлам був з самого початку - німці з самого початку зробили гарну важку БМП з потужним бронюванням та 20 мм автоматичною гарматою

наступні модернізації:
Marder 1 A3 - модификация 1989 года.[4] Масса бронирования увеличена на 1 600 кг с целью: - непоражаемости машины в переднем секторе обстрела БПС снарядами 30-мм пушки БМП-2; - для усиления защиты горизонтальных поверхностей (крыши корпуса и башни) от поражения кумулятивными боевыми элементами кассетных боеприпасов за счёт использования разнесённой брони.
Marder 1 A5 - модернизированный вариант Marder 1 A3, разработанный в 2003-2004 гг. Установлена дополнительная противоминная защита, полностью изменён интерьер с целью уменьшения повреждений экипажа и десанта в случае подрыва на мине.
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13.09.2022 16:50 Відповісти
нам би з сотню цих модернізованих Мардерів та сотню Леопардів 1А5 - то контнаступ зупинився би в Новоазовську та Керчі
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13.09.2022 16:54 Відповісти
красавчик !
це не бронеавтомобіль...
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13.09.2022 16:58 Відповісти
пропоную хрести залишит
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13.09.2022 17:02 Відповісти
Ти хоч новину до кінця дочитав ? "Базова версія БМП заступила на службу у 1971 році, після чого неодноразово модернізувалась та оновлювалась. З того часу БМП отримала захист (додаткове бронювання дна від підриву, протикульний, тощо), нову електроніку, яка включає цифровий радіозв'язок, нові приціли, силову установку та інше. " Вона однозначно буде краща за совкові БПМ 1 та 2.
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13.09.2022 16:53 Відповісти
Я думаю если бы не продажное правительство Германии то немцы наштамповали и поставили бы нам сотни бронемашин и танков. Немцы с удовольствием ждут заказов для своих заводов. Но всякие Шредеры, Меркельши и Шольцы дают разрешение на заказы только для Рашки. А потом среди немцев распространяют слухи что вся економика Германии держится на росийских капиталловложениях.
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13.09.2022 16:53 Відповісти
зачем штамповать если есть на складах уже готовые
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13.09.2022 17:04 Відповісти
Яку ж відмазку вони придумають на цей раз.
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13.09.2022 16:38 Відповісти
ту ж саму - ліверну

навіть сам пан Посол Мельник не зміг вичавити лівер із обгортки ковбаси
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13.09.2022 16:52 Відповісти
А німаки все "шольцаваляють"!
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13.09.2022 16:39 Відповісти
Ганси -- роздупляитесь.
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13.09.2022 16:40 Відповісти
Не чіпайте німців, вони не заважали вам у 2019 році вибрати те, що вибрали і не заважали три роки випускати БМП, танки, ракети..,Винен в тому, що немає необхідної кількості спецтехніки сидить в ОПі.
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13.09.2022 20:09 Відповісти
Зараз або вони нас або ми іх -- тут не до реверансів.
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13.09.2022 20:14 Відповісти
Тому не ображайте німців, а дякуйте їх за домомогу і просіть, а не вимагайте. Вимагати маєте у того, хто залишив вас з голою дупою проти російських ракет і він відомий, він через подоляківців направляє вашу енергію лютті в бік друзів України, виставляючи себе після цього ще і спасителем і патріотом.
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13.09.2022 21:17 Відповісти
Бажаю німцям зимою замерзнути без кацапського газу, а ми щиросердно передамо для них 16 електрообігрівачів! Надіюсь на всіх вистачить.
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13.09.2022 16:40 Відповісти
ви шо? як можна передавати 16!!!! обігрівачів не отримавши підтвердження подібних угод від пінгвінів Південної Америки, Австралії та Африки?!
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13.09.2022 16:51 Відповісти
Німецький фашист російського фашиста не підведе.
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13.09.2022 16:40 Відповісти
там видеокомпромат есть у путлера-шольц чему-то подвергаеца в противоестественной форме
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13.09.2022 16:42 Відповісти
а по другому никак не обьяснить соплежуйство немецких бонзов
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13.09.2022 17:05 Відповісти
Вот это, по нашему, Слава Героям...
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13.09.2022 16:42 Відповісти
А ми пікапами!!!

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13.09.2022 16:45 Відповісти
По цене металла за 30тонн. И контракт на поставку б/припасов.
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13.09.2022 16:47 Відповісти
Хе с ним, выгребем и без вас. Но потом будет неудобно, печально, а местами больно.
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13.09.2022 16:48 Відповісти
таки шольц еще тот шульц....
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13.09.2022 16:53 Відповісти
Надеюсь сначала посадят Меркель за развал бундесвера а потом и Штольца как предателя.
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13.09.2022 16:56 Відповісти
Украинцы, я уже ранее писал, мое мнение что есть какая то тайная договоренность между США, Англией, Германией и т.д. о передаче западной бронетехники. Я понимаю что от этого зависят жизни бойцов на передовой и техника очень нужна. Но так уж сложились обстоятельства.....Я думаю технику дадут, зря что ли модернизацию делали, но дадут после какого то события.
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13.09.2022 17:07 Відповісти
Весь "зговор" зводиться до дерьмака - зеленського і їх кураторів з фсб...
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13.09.2022 18:13 Відповісти
Немцы, от поясните мне, - вы живёте в диктатуре, как при Адике Шикельгребере или ваши Шольц король, батюшка царь и император в одном лице, что он один решает эти вопросы? Немцы, во ЧТО, именно во что, а не в кого, вас превратили Шрёдер, Меркель и продолжает превращать Шольц?
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13.09.2022 17:11 Відповісти
тяжело им выходить из зоны комфорта, но придется... И процесс уже пошел. Он, собственно, детерменирован во времени.
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13.09.2022 17:22 Відповісти
Они уже хотят отменить лимит цен на россогаз!Речь даже не идет об отказе как таковом ,и тем более отяислять процент на нужды Украины,об этом не заикнулись,мы пля так воевать будем еще лет 30 нахх.
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13.09.2022 17:12 Відповісти
шольц-я вам дам,але не знаю коли
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13.09.2022 17:17 Відповісти
"А еще вчера, все вокруг, говорили: Шольц - друг!
Шольц наш, говорили, немецкий друг".....
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13.09.2022 17:19 Відповісти
с двух сторон будем пинать Шольца. В конце-концов запинаем!
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13.09.2022 17:21 Відповісти
У Франции 300-500 Леклерков на хранении, если один лидер не хочет бить лидером, то может к другому обратится))))
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13.09.2022 17:24 Відповісти
Marder migli by dat nemci kakix 50 stuk ..I ecio MLRS Mars pust dajiot kakix 5 stuk
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13.09.2022 17:39 Відповісти
Герр Шольц!Хватит ссатся!!!
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13.09.2022 17:44 Відповісти
Гер Шольц допомагає...
""
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13.09.2022 17:53 Відповісти
Рейнметалл з самого початку рвався нам постачати технiку, але iм не давали.
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13.09.2022 17:54 Відповісти
І чим вони кращі за швейцарців в цій ситуації?
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13.09.2022 18:05 Відповісти
Х.ени моржові ті довбані німці...Головні творці і годувальники російського чуда-юда,які його плекали і годували з ложечки. Довбонавти.
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13.09.2022 18:18 Відповісти
Найкраща реклама зброї --- це війна, а не срані виставки. Німці просруть замовлення на трильйони. Он "Хаймерси" і "Байрактари" хотять вже всі. Рашкозалізо --ніхто. Хєрові якісь капіталісти. Шольц не пускає?! Продайте третій країні , вона нам.
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13.09.2022 18:23 Відповісти
Паскудна справа Меркель живе і процвітає завдяки боягузу Шольцу...
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13.09.2022 18:49 Відповісти
Да всё они отдадут. Спокойно, панове. Панцеры к зиме считают..
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13.09.2022 19:06 Відповісти
Це вже Шольц хай не бреше, бо всі бачили американскі БМП при штурмі на харківщині. То як, колегіальне рішення союзників по НАТО, чи закулісні "ігри" з ******?
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13.09.2022 19:09 Відповісти
То были БТР М-113,к сожалению, БМП"Бредли"дядюшка Сэм,как и Шольц с БМП"Мардер" пока нас не радует
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13.09.2022 20:32 Відповісти
То вже нюанси. На гусеницях, значить виконує функції БМП-1.
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13.09.2022 20:39 Відповісти
Боксери теж не дали
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13.09.2022 20:40 Відповісти
швидше дадуть зброю то швидше закінчиться війна,
і не у х@йла не буде причини шантажувати європу газом,
хіба що дуже образиться що воно програло і буде робити пакості
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13.09.2022 20:44 Відповісти
Влада Німеччини заблокувала плани Іспанії передати Україні 40 танків Leopard 2A4.
у Німеччині критикують канцлера Шольца через те, що він не надає Україні необхідні бронетранспортери Marder. Керівник комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнесс Штрак-Циммерман з Вільної демократичної партії закликає федеральний уряд Німеччини якомога швидше доставити в Україну 50 бойових машин піхоти Marder.
Голова німецької партії Християнсько-Демократичний союз (ХДС) Фрідріх Мерц звинуватив уряд Шольца в тому, що чиновники затягують війну своїми нерішучими діями в поставках важкого озброєння.
Потрібно чекати поки німці між собою розберуться.
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13.09.2022 21:30 Відповісти
Ставлю на Фріца (ХДС)!
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13.09.2022 23:15 Відповісти
14 вересня у ФРН обговорять можливість поставок Україні зброї із запасів ЗС та підприємств ОПК, повідомляє ГУР МОУ. Йдеться про постачання систем протиповітряної оборони, танків та БМП..
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14.09.2022 00:59 Відповісти
 
 