Німецький виробник модернізував 16 БМП Marder для України, але не має дозволу уряду на їхню відправку
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Німецька компанія Rheinmetall самостійно відремонтувала 16 бойових машин піхоти Marder для України, однак не може отримати ліцензії на їхню відправку від уряду ФРН.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
16 бронетранспортерів Marder зі старих запасів Бундесверу оновили за власні кошти, але наразі не можуть отримати ліцензії на їх експорт від федерального уряду. Тим часом Rheinmetall вже почали оновлення ще 14 Marder та в разі потреби готові відновити ще 70 автомобілів зі старих запасів.
Зазначається, що уряд Німеччини поки що відмовляється дозволити поставку в Україну бронетранспортерів західного зразка або основних бойових танків, посилаючись на відсутність подібних угод з іншими країнами-партнерами, які надають військову підтримку Україні.
Бойова машина піхоти Marder, розробки та виробництва Rheinmetall, перебуває на озброєнні німецької армії з початку 70-х років. Базова версія БМП заступила на службу у 1971 році, після чого неодноразово модернізувалась та оновлювалась. З того часу БМП отримала захист (додаткове бронювання дна від підриву, протикульний, тощо), нову електроніку, яка включає цифровий радіозв’язок, нові приціли, силову установку та інше.
Будь ласка, зачекайте...
шольц ему не симпатичен )))))
наступні модернізації:
Marder 1 A3 - модификация 1989 года.[4] Масса бронирования увеличена на 1 600 кг с целью: - непоражаемости машины в переднем секторе обстрела БПС снарядами 30-мм пушки БМП-2; - для усиления защиты горизонтальных поверхностей (крыши корпуса и башни) от поражения кумулятивными боевыми элементами кассетных боеприпасов за счёт использования разнесённой брони.
Marder 1 A5 - модернизированный вариант Marder 1 A3, разработанный в 2003-2004 гг. Установлена дополнительная противоминная защита, полностью изменён интерьер с целью уменьшения повреждений экипажа и десанта в случае подрыва на мине.
це не бронеавтомобіль...
навіть сам пан Посол Мельник не зміг вичавити лівер із обгортки ковбаси
Шольц наш, говорили, немецкий друг".....
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і не у х@йла не буде причини шантажувати європу газом,
хіба що дуже образиться що воно програло і буде робити пакості
у Німеччині критикують канцлера Шольца через те, що він не надає Україні необхідні бронетранспортери Marder. Керівник комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнесс Штрак-Циммерман з Вільної демократичної партії закликає федеральний уряд Німеччини якомога швидше доставити в Україну 50 бойових машин піхоти Marder.
Голова німецької партії Християнсько-Демократичний союз (ХДС) Фрідріх Мерц звинуватив уряд Шольца в тому, що чиновники затягують війну своїми нерішучими діями в поставках важкого озброєння.
Потрібно чекати поки німці між собою розберуться.