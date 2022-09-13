ЗСУ досягли приголомшливого успіху на Харківщині, але попереду битва на півдні, - Білий дім
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Збройні Сили України досягли "швидкого та приголомшливого успіху" в ході наступу в Харківській області, але попереду очікується важка битва на півдні.
Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
За його словами, є обережний оптимізм щодо успіхів України під час наступу у Харківській області.
"У них, безумовно, є певний імпульс, особливо там, на північному сході країни, на Донбасі. Усі побачили, наскільки швидкими та приголомшливими були їхні успіхи", – сказав Кірбі.
Водночас він зазначив, що попереду на Україну чекають бойові дії, особливо на півдні, де ЗСУ намагаються прорватися в районі Херсона.
"Там вони досягли деякого поступового прогресу. Вони стикаються з більш жорстким опором росіян на півдні, але очевидно, що в північно-східному регіоні є певний імпульс з боку українців, у цьому немає жодних сумнівів", – заявив представник Білого дому.
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Да не такая дурная там масса.
Значит Донецку приготовиться