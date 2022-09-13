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ЗСУ досягли приголомшливого успіху на Харківщині, але попереду битва на півдні, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

кірбі

Збройні Сили України досягли "швидкого та приголомшливого успіху" в ході наступу в Харківській області, але попереду очікується важка битва на півдні.

Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

За його словами, є обережний оптимізм щодо успіхів України під час наступу у Харківській області.

"У них, безумовно, є певний імпульс, особливо там, на північному сході країни, на Донбасі. Усі побачили, наскільки швидкими та приголомшливими були їхні успіхи", – сказав Кірбі.

Водночас він зазначив, що попереду на Україну чекають бойові дії, особливо на півдні, де ЗСУ намагаються прорватися в районі Херсона.

"Там вони досягли деякого поступового прогресу. Вони стикаються з більш жорстким опором росіян на півдні, але очевидно, що в північно-східному регіоні є певний імпульс з боку українців, у цьому немає жодних сумнівів", – заявив представник Білого дому.

Читайте також: Наступ ЗСУ ще тільки починається, - Блінкен

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+11
Села Пильна та Борисівка наші!
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13.09.2022 16:53
+11
Пока орки будут иметь возможность свободно обстреливать Харьков и разрушать его, ни о какой победе над их недоимперией не может идти речь.
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13.09.2022 17:25
+7
Может обойдемся без битвы? Ракетами порешаем. Если дадите. Заранее спасибо.
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13.09.2022 17:17
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а ****** сначала по лугандону а потом юг
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13.09.2022 16:50 Відповісти
Дякуємо Боневтіку за сданий південь. Сдав він, але не йому визволяти.
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13.09.2022 17:49 Відповісти
Села Пильна та Борисівка наші!
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13.09.2022 16:53 Відповісти
якщо ти орінтуєшся на кацапячі карти то для чого тут питати ?
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13.09.2022 17:03 Відповісти
я вообще ни на какие не ориентируюсь просто сравниваю инфу
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13.09.2022 17:31 Відповісти
Заяви це добре, а зброя краще.
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13.09.2022 17:06 Відповісти
І ті старі "першинги", шо давно пилюкою припадають, нам би були саме то...
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13.09.2022 19:54 Відповісти
Может обойдемся без битвы? Ракетами порешаем. Если дадите. Заранее спасибо.
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13.09.2022 17:17 Відповісти
дадут, не благодарите.
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13.09.2022 18:10 Відповісти
русня сдала белогоровку сами кацапы пишут путь на лисичанск значит открыт если правда)
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13.09.2022 17:20 Відповісти
Пока орки будут иметь возможность свободно обстреливать Харьков и разрушать его, ни о какой победе над их недоимперией не может идти речь.
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13.09.2022 17:25 Відповісти
Треба брати Білгород
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13.09.2022 17:37 Відповісти
Само собой. Но и надежная защита города от будущих агрессий недоимперии тоже должна быть.
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13.09.2022 18:28 Відповісти
Тише едешь -- дальше будешь. А кто будет прикрывать фланги ?
Да не такая дурная там масса.
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13.09.2022 17:48 Відповісти
Як кажуть у Одесі...прощай немытая рабZeя,страна дебилов и рабов..и ты плешивая шизоидная крыса 🦍навеки тоже прощавай...🤣
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13.09.2022 18:13 Відповісти
"але попереду битва на півдні"...
Значит Донецку приготовиться
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13.09.2022 19:56 Відповісти
 
 