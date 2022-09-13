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У Каховці військові РФ викрали трьох чоловіків, це посадовці та освітяни, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина

Російські загарбники продовжують терор на окупованих територіях Херсонщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Херсонщини.

"Як метод залякування і придушення спротиву рашисти продовжують викрадати людей на окупованих територіях, піддаючи їх тортурам. У Каховці окупанти викрали трьох чоловіків із числа посадовців та освітян", - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, у Херсоні практично не залишилося не захоплених окупаційними військами державних та приватних установ. Так, на Миколаївському шосе військові РФ захопили приватне підприємство з виготовлення цементу та використовують наявну там техніку для власних потреб.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Тобі то, наших освітян, вони можуть арештовувати, а їхніх, ні- ні, бо в підарашці мокші завили про відкриття кримінальної справи, а наші владні шльондри, уже відпочивали, що ніхто нікого не затримував і побажали їм щасливої дороги .
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13.09.2022 23:14 Відповісти
 
 