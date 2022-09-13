Зеленський обговорив із директоркою МВФ Георгієвою співпрацю для зміцнення фінансової стабільності України

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою.

Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою. Подякував за виділені $1,4 мільярда додаткової підтримки. Обговорили майбутню співпрацю задля зміцнення фінансової стабільності України", - йдеться в повідомленні.

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