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Новини Політика України
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Зеленський (17470) МВФ (1343) Крісталіна Георгієва (61)

Зеленський обговорив із директоркою МВФ Георгієвою співпрацю для зміцнення фінансової стабільності України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

зеленський

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою.

Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою. Подякував за виділені $1,4 мільярда додаткової підтримки. Обговорили майбутню співпрацю задля зміцнення фінансової стабільності України", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Прогноз МВФ: через вторгнення Росії до України 2022 рік буде складним, а 2023 - "ще важчим", - Георгієва

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
а что, министра финансов и председателя Нацбанка уже нет? нашелся настоящий специалист в области финансов? специально обученный...
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13.09.2022 17:23
+4
він про откати.. асфальт не канає
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13.09.2022 17:25
+4
Вовчик, ведь ты в этом вопросе баран, как и во всем остальном. Впрочем, перед баранами я извиняюсь, таак как они умнее тебя Вовчик. Перестань пытаться себя пиарить. Ты просто смешон. И даже для своего, тупого, лохтората,
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13.09.2022 17:25
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а что, министра финансов и председателя Нацбанка уже нет? нашелся настоящий специалист в области финансов? специально обученный...
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13.09.2022 17:23 Відповісти
Там і міністр, і голова нацбанку такі ж злодюги, як і вся пліснява. Єдине, що гарно вміють дерибанить і ховати бабло в офшорах.
Потрібно повертати професіоналів, Яресько і Смолія, якщо вони погодяться після вилитого на них бруду.
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13.09.2022 18:09 Відповісти
він про откати.. асфальт не канає
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13.09.2022 17:25 Відповісти
Вовчик, ведь ты в этом вопросе баран, как и во всем остальном. Впрочем, перед баранами я извиняюсь, таак как они умнее тебя Вовчик. Перестань пытаться себя пиарить. Ты просто смешон. И даже для своего, тупого, лохтората,
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13.09.2022 17:25 Відповісти
Зєля "нагадує актрису з німецьких фільмів для дорослих. готовий приймати з будь-якого боку в будь якій кількості" (С)
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13.09.2022 17:26 Відповісти
А ще одразу пригадується як він посилав МВФ, граючи президента у серіалі.... Бидло в захваті було від такої передвиборчої компанії...
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13.09.2022 19:50 Відповісти
Настав час виставляти рахунки агресору. І говорити про це потрібно на всіх міжнародних майданчиках не менш голосно, ніж ми вимагаємо для України зброю.

Яка там сума російських ЗВР заблокована у західних банках? 300 мільярдів? Голоси про те, що їх потрібно передати Україні, лунають, але якось мляво. З нашого боку є кілька заяв міністра юстиції, що відповідна робота ведеться, поки що на рівні переговорів. Але якось це все залишається питанням далекої перспективи.

Тим часом у нас третина країни заходить у зиму без даху над головою. Ми на порозі реальної гуманітарної катастрофи, і було б добре, якби тему відшкодувань педалювати на найвищому рівні. От приблизно як дехто у березні волав "закрийте нам небо!", хай зараз так само кричить "заплатіть нашим людям!"

Я не розумію, чому тема фінансової відповідальності росії замовчується.
https://t.me/nuts_roses/1481
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13.09.2022 17:31 Відповісти
шо воно може обговорювать... боже-боже...
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13.09.2022 17:35 Відповісти
А для чого нам міністерства, парламент?ОП, д'єрмакі, боневтіки все ''парєшают".
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13.09.2022 17:41 Відповісти
Треба відкрити кордони для чоловіків. Тоді будут поступати гроші від моряків та зарабітчан.
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13.09.2022 20:36 Відповісти
 
 