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Зеленський обговорив із директоркою МВФ Георгієвою співпрацю для зміцнення фінансової стабільності України
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою.
Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою. Подякував за виділені $1,4 мільярда додаткової підтримки. Обговорили майбутню співпрацю задля зміцнення фінансової стабільності України", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+7 Joshua Merlin
показати весь коментар13.09.2022 17:23
+4 Alex Sav 8157c114
показати весь коментар13.09.2022 17:25
+4 Старый зольдат
показати весь коментар13.09.2022 17:25
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Будь ласка, зачекайте...
Потрібно повертати професіоналів, Яресько і Смолія, якщо вони погодяться після вилитого на них бруду.
Яка там сума російських ЗВР заблокована у західних банках? 300 мільярдів? Голоси про те, що їх потрібно передати Україні, лунають, але якось мляво. З нашого боку є кілька заяв міністра юстиції, що відповідна робота ведеться, поки що на рівні переговорів. Але якось це все залишається питанням далекої перспективи.
Тим часом у нас третина країни заходить у зиму без даху над головою. Ми на порозі реальної гуманітарної катастрофи, і було б добре, якби тему відшкодувань педалювати на найвищому рівні. От приблизно як дехто у березні волав "закрийте нам небо!", хай зараз так само кричить "заплатіть нашим людям!"
Я не розумію, чому тема фінансової відповідальності росії замовчується.
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