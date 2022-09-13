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Реальна кількість визволених на Харківщині територій майже вдвічі більша за підтверджену, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

купянськ

На Харківщині звільнено майже удвічі більше територій, ніж оголошено.

Про це у Facebook повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на брифінгу в Балаклеї я повідомила, що з 6 вересня в результаті наступальної операції на Харківщині звільнено 3800 кв. км, більше 300 населених пунктів, близько 150 тис. населення. Це підтверджені цифри з урахуванням стабілізаційних заходів.

Реальна цифра звільнених територій на Харківщині майже у двічі більше", - зазначила вона.

За словами Маляр, завтра будуть вже уточнені дані.

Також дивіться: ЗСУ перед наступом засипають окупантів листівками з інструкціями, як здатися в полон. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+38
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13.09.2022 17:33
+32
Це не жарти, ботокс просив не атакувати його гордість Кримський. Після ТЕЦ Харків можна його прелесть пускати за кораблем.
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13.09.2022 17:37
+19
Залужному є що робити, інфу хай говорящі голови видають, на то вони й голови.
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13.09.2022 17:49
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13.09.2022 17:33 Відповісти
Це не жарти, ботокс просив не атакувати його гордість Кримський. Після ТЕЦ Харків можна його прелесть пускати за кораблем.
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13.09.2022 17:37 Відповісти
Обстріл критичної інфраструктури - військовий злочин.
Треба дати злу прочуханка, щоб не вздумав таке чинити взимку
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13.09.2022 18:14 Відповісти
А розстріл і обстріли цивільних? Катування полонених? Тому я і пишу,що не жарти
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13.09.2022 18:25 Відповісти
непокаране зло повертається в десятки разів страшнішими наслідками ,тому оселя зла у кремлі має бути знищена.
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13.09.2022 23:07 Відповісти
Білгород наш?
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13.09.2022 17:34 Відповісти
ВСУ вернули Святогорск и бьются за Лиман: Луганской области приготовиться
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13.09.2022 17:40 Відповісти
Под Лиманом окружение большое просто. Там будет массовый падеж скота ватного.
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13.09.2022 18:58 Відповісти
а почему об этом сказал не Залужный, который ведет операцию, а какой-то кисель на воде замминистра маляр? активизировалисьв последнее время и хотят все время быть на виде зеленский, маляр, резников... к чему бы это...
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13.09.2022 17:42 Відповісти
Залужному є що робити, інфу хай говорящі голови видають, на то вони й голови.
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13.09.2022 17:49 Відповісти
Маляр є лицем для повідомлення населення про військові дії. Як Гуменюк по Півдню. Це якби дерьмак таке сказав,тоді б і запитувати
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13.09.2022 18:16 Відповісти
сон в руку !!!!
////
Приснився сон - фарбуєм в біле... КРАЗи,
Вантажим сало й гречку - будь здоров!
Нас не просили? Непотрібні фрази!
Ми виступаєм дружно на... Тамбов.

Кордон? Премо - плювати! Дай дорогу!
Без митниць і узгоджень, зайвих слів.
Там українцям треба допомогу -
Бо "другу мову" путін ще не ввів.

Тамбов.... і далі! Їдем - не вертаєм,
Пусті полиці, "множєство" проблем.
Зупинимось, напевне, під Китаєм -
Народу тьма страда під москалем.

Республік з десять створим по дорозі,
На красній площі підіймем Майдан!
А там, дивись, й *****" спочине в Бозі -
Розвалиться мерзенний кацапстан.

Поможемо.?.. Чого чекати всує?
Навіки пропади страшна маро!
Не триста КРАЗів - тисячу фарбуєм,
Сторицею віддячим за "добро"!

Куранти відізвуться трубним гласом,
І зло кремлівське згине на віки!
…Молюся в сні, щоб не збудитись часом -
В Тамбов.. хоча б доїхати таки…

Іван Гентош (ветеран АТО)
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13.09.2022 17:44 Відповісти
Зелені реальну картину затирають. Для чого б це?
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13.09.2022 17:46 Відповісти
Було від Бутусова, що мінімальними втратами. Не дають хлопцям вперед снаряда ідти.
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13.09.2022 18:13 Відповісти
на жаль наші втрати....не буду коментувати
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13.09.2022 17:52 Відповісти
Danyje dast potom po mojemu poteri mozet bit i 1 k 10.To jest odin vas soldat a kacapov 10.Bez etogo nebyvajet,.Realno kacapi bezali ili zdavalis v plen.Soprotivlenija pocti i nebylo,panika i cem skorej spasti svoju skuru
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13.09.2022 18:39 Відповісти
Наши потери измеряются сотнями, причем единичными, а у срусских - тысячами. Примерно 300 против почти 4 тысяч.
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13.09.2022 19:01 Відповісти
ви живете в ізюзорному світі
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13.09.2022 19:17 Відповісти
Не пыхти бот, это реальные цифры. Сейчас людей очень берегут. Могли бы продвигаться куда быстрее с другими подходами.
Наши общие потери не дошли до 10 тысяч, срусские - примерно 60 тысяч суммарно.
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13.09.2022 19:20 Відповісти
Да, да. Потому вата 3 раз армию собирает. Потому что 20 тыш потеряли из 200. Это должна быть лишняя хромосома чтобы в такое поверить.
Данные нашего ГШ явно заниженные и не включают всяких там доблестных бойцов ДыРы и ЛыРы. Так что 60 тысяч зажмуренными это минимум у них. Они только за последнюю неделю до 4 тысяч потеряли. А наши потери озвучил Залужный.
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13.09.2022 20:52 Відповісти
Лишнехромосомный, начальная группировка не имеет отношение ко всем потерям. Она и потеряла 25 тыш. Там убитых было больше чем раненных в разы. 4 или 5 к 1. Потому что и бросали их, и госпиталей не было нормальных и по другим причинам. Сейчас группировка еще больше. Просто они поняли то, что говорилось изначально. На таком театре, как вся Украина должна быть группировка 700-800 тысяч чтобы эффективно наступать на по всем фронтам. А 200 тысяч это историю про Донбасс и Юг, не более того. Так что не нужно свои бредни про среднюю стату по раненным приводить за истину. 60 тысяч жмуров означает в данном случае примерно 40 тысяч раненных. Так что утрись.
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13.09.2022 21:18 Відповісти
Только потери Вагнера и ДНР с ЛНР примерно 6, 3 и 2 тысячи зажмуренными соответственно. Ну т.е. 11 тысяч.
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13.09.2022 21:21 Відповісти
Плюс раненные их многие вернулись на войну. Реально они безвозвратно потеряли 60 тысяч жмурами и 20 тысяч тяжело раненными, без конечностей и т.д. Т.е. в районе 80 тысяч.
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13.09.2022 21:29 Відповісти
Как бы это странно не звучало, но во 2 мировой войне Совок благодаря только медицинской помощи союзников не потерял минимум 7 миллионов человек умершими и 10 миллионов без конечностей. Из-за одной позиции - стрептоцид.
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13.09.2022 21:33 Відповісти
А потом некоторые историки удивляются почему в Совке огромная смертность мужиков от ранений в 1946-1948 годах. Так кончился он у совков. Помирать начали. Своего то нет.
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13.09.2022 21:34 Відповісти
Дебильчег, Минообороны США месяц назад озвучило потери Раиссы в 80 тысяч убитыми и раненными. Или я что-то другое написал?
Бриты минимум 25 убитыми только ВС Раисси приписали неделю назад. Плюс Вагнер, ДНР и ЛНР с их 11 тысячами. И выйдет и у них уже 40 тысяч.
Просто в западную голову уложится не может как это на 4 убитых 1 раненный на первом этапе. А вот так. Потому что никто никого и близко не эвакуировал. Зачем? Расходный материал есть, а калека уже в армии не нужен.
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13.09.2022 21:44 Відповісти
Да что боту доказывать, который 3 недели, как на Цензоре появился. Вахтер Иванов.
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13.09.2022 21:49 Відповісти
Это только армия, де...л. Без Росгвардии, ДНР, ЛНР, Вагнера, ГУР, ФСБ, чеченов и т.д.
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13.09.2022 22:07 Відповісти
И ссылку дал, где ты такое нашло.
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13.09.2022 22:09 Відповісти
Там по факту этого нет в ссылке, д...ил. Это для лишнехромосомных цифры? Почему наши потери олт ДНР в 193 тысячи не привел?
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13.09.2022 22:15 Відповісти
Там ничего нет. Внутри ссылки, о том что это общие потери. Так что насчет того что там же ссылка на 200 тыш потерь у Украины или на 900 убитых мирных жителей? Или ты опять обсралсо?
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13.09.2022 22:24 Відповісти
Иди вслед за срусским кораблем, рублевый
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13.09.2022 22:16 Відповісти
Согласен. Дегенерат ты еще тот. А делают вас наверное как обычно спьяну в сенях, там же где срут. У срусских это принято так
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13.09.2022 22:22 Відповісти
Ты даже ногтя обрезанного Порошенко не стоишь, простое ничтожество.
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14.09.2022 01:38 Відповісти
Все ясно, *****...л рублевый.
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13.09.2022 22:13 Відповісти
Якби ГШ було б начхати на втрати, зараз би маневрові групи намагалися б захопити Сватове та Старобільськ. У повній відповідності з ілюзорним світом у вашій схибленій голові - "втримаються, добре, а полягуть - ну, не дуже і хотілося, тищею більше, тищею менше".
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13.09.2022 21:00 Відповісти
Наши не так и далеко от этих мест. Просто об этом никто не пишет в открытую.
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13.09.2022 21:22 Відповісти
Pocti vsio uze zaniato Charkovskoj oblosti,.Ocen mnogo trofejev tanki i tak daleje,ecio ne vsio i nasli gde to lesax ecio ostalos najdut so vremenem
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13.09.2022 18:00 Відповісти
"Відасік" - не "********"! Харківська область не "зайнята" а "звільнена"!
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13.09.2022 18:31 Відповісти
Vsio verno izpravili,ja paprostu po ruski ploxo napisal.Litva vot antidroni s radarami vam otpravili,vot vasi soldati budet imet ix nemalo 110 stuk takix.Eto liudi sobrali pomoc

https://twitter.com/i/status/1569670845001535489
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14.09.2022 00:05 Відповісти
Уявляєш - а я литовського взагалі не знаю!
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14.09.2022 01:37 Відповісти
Litovski jazyk ocen slozni gramatika osobeno.******* gde ja zyvu tut po ruski redko uslisis,teper tolko s Ukraini te sto prijexali uze casto slisis magazinax, ili na ulice.U nas pocti vsex magazinax daze prodavci v kase vasi rabotajet,pravda oni negovoriat tolko zdrastvujte i spasibo po litovski.Videl nedavno kak celovek prosil sinije cigareti a devuska podala krasnyje,no bystro pomeniala i dala te sto nado,vidimo nazvanija poniala,a vot cvet net.Magazinax preduprezdajet sto rabotajet liudi s Ukraini i prosiat poniat
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14.09.2022 08:06 Відповісти
Я ще позавчора постив що від Тернової доІзюма звільнео або здриснуто кацапидлами територія від 8000 до10000 квадратних кілометрів. І нша справа провести там зачистку від погані.
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13.09.2022 19:56 Відповісти
Верните незаконно захваченную бронетехнику в Изюме во время передислокации. (С) Небензя, ООН
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13.09.2022 22:06 Відповісти
 
 