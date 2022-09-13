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Реальна кількість визволених на Харківщині територій майже вдвічі більша за підтверджену, - Міноборони
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Харківщині звільнено майже удвічі більше територій, ніж оголошено.
Про це у Facebook повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні на брифінгу в Балаклеї я повідомила, що з 6 вересня в результаті наступальної операції на Харківщині звільнено 3800 кв. км, більше 300 населених пунктів, близько 150 тис. населення. Це підтверджені цифри з урахуванням стабілізаційних заходів.
Реальна цифра звільнених територій на Харківщині майже у двічі більше", - зазначила вона.
За словами Маляр, завтра будуть вже уточнені дані.
Топ коментарі
+38 arye z.
показати весь коментар13.09.2022 17:33
+32 Валентина Саюн c856325a
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+19 Светлана Круп
показати весь коментар13.09.2022 17:49
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Будь ласка, зачекайте...
Треба дати злу прочуханка, щоб не вздумав таке чинити взимку
////
Приснився сон - фарбуєм в біле... КРАЗи,
Вантажим сало й гречку - будь здоров!
Нас не просили? Непотрібні фрази!
Ми виступаєм дружно на... Тамбов.
Кордон? Премо - плювати! Дай дорогу!
Без митниць і узгоджень, зайвих слів.
Там українцям треба допомогу -
Бо "другу мову" путін ще не ввів.
Тамбов.... і далі! Їдем - не вертаєм,
Пусті полиці, "множєство" проблем.
Зупинимось, напевне, під Китаєм -
Народу тьма страда під москалем.
Республік з десять створим по дорозі,
На красній площі підіймем Майдан!
А там, дивись, й *****" спочине в Бозі -
Розвалиться мерзенний кацапстан.
Поможемо.?.. Чого чекати всує?
Навіки пропади страшна маро!
Не триста КРАЗів - тисячу фарбуєм,
Сторицею віддячим за "добро"!
Куранти відізвуться трубним гласом,
І зло кремлівське згине на віки!
…Молюся в сні, щоб не збудитись часом -
В Тамбов.. хоча б доїхати таки…
Іван Гентош (ветеран АТО)
Наши общие потери не дошли до 10 тысяч, срусские - примерно 60 тысяч суммарно.
Данные нашего ГШ явно заниженные и не включают всяких там доблестных бойцов ДыРы и ЛыРы. Так что 60 тысяч зажмуренными это минимум у них. Они только за последнюю неделю до 4 тысяч потеряли. А наши потери озвучил Залужный.
Бриты минимум 25 убитыми только ВС Раисси приписали неделю назад. Плюс Вагнер, ДНР и ЛНР с их 11 тысячами. И выйдет и у них уже 40 тысяч.
Просто в западную голову уложится не может как это на 4 убитых 1 раненный на первом этапе. А вот так. Потому что никто никого и близко не эвакуировал. Зачем? Расходный материал есть, а калека уже в армии не нужен.
https://twitter.com/i/status/1569670845001535489