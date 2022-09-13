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Росію і Білорусь не запросили на похорон королеви Єлизавети II

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Єлизавета

Велика Британія не запросила Росію і Білорусь на похорон королеви Єлизавети II. Також на похорон не запросили представників М’янми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Reuters.

На похорон королеви, який відбудеться в Лондоні, запрошені близько 500 іноземних високопоставлених осіб. Запрошення були розіслані президентам більшості країн, з якими Британія має дипломатичні відносини. РФ і Білорусь до цього списку не входять.

"Велика Британія разом зі своїми західними союзниками прагнула ізолювати Росію і її союзницю Білорусь на світовій арені за допомогою економічних санкцій та інших заходів у відповідь на вторгнення Москви в Україну. М'янма і її Збройні сили також зазнали британських санкцій", - вказує видання.

У Великій Британії очікують, що на похороні з'явиться президент США Джо Байден і його дружина, прем'єр-міністри Канади, Австралії, Нової Зеландії та багатьох інших країн. Церемонія прощання з Єлизаветою II стане одним з найбільших дипломатичних зібрань Великої Британії за останні роки.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+21
У столиці зареєстрували петицію із пропозицією встановити пам'ятник королеві Великої Британії Єлизаветі II на місці пам'ятника більшовицькому(РОСІЙСЬКОМУ!) військовому діячеві Миколі Щорсу.
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13.09.2022 17:44
+18
і шо тут дивного???
ЇЇ Величність (як би сама мала змогу) зробила би так само...
пам"ять про Велику Королеву житиме віками...

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13.09.2022 17:49
+16
Їх тепер, хіба що на похорони якогось африканського чи азійського диктатора запросять.
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13.09.2022 17:43
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Їх тепер, хіба що на похорони якогось африканського чи азійського диктатора запросять.
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13.09.2022 17:43 Відповісти
скоріше навпаки)))
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13.09.2022 17:45 Відповісти
Стали токсичнішими за Норд Корею, Талібан та Хамас 😂

ЗСУ помножили рашку на ноль у всіх відносинах, включаючи й дипломатичні!
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13.09.2022 18:18 Відповісти
Рішення дуже розумне, зважаючи на звичку буйла весь час спізнюватись.
Похорони це ритуал, який має проходити чітко, не чекати ж на нього цілу годину....
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13.09.2022 18:25 Відповісти
Ну навіщо ви про погане?Чи хороше?Просто потрібно сказати всім людям,хоча б на форумі,що і ***** і лукашенко запрошені всім світом на персональну зустріч з Королевою трохи пізніше,вірніше через 9 днів після церемонії поховання.Приєднуюсь до спільноти.Хотілося б раніше,но....
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13.09.2022 21:58 Відповісти
У столиці зареєстрували петицію із пропозицією встановити пам'ятник королеві Великої Британії Єлизаветі II на місці пам'ятника більшовицькому(РОСІЙСЬКОМУ!) військовому діячеві Миколі Щорсу.
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13.09.2022 17:44 Відповісти
КРАЩЕ розібрали б тотуфуйню металоломну й зняли "бабу" і там поставили Королеві пам'ятник... А у тому "горбі" об'єднали окупацію Польщі, департацію Українців та Къырымлы та спробу окупувати Україну з 2014-го... Або, хер з ним, не буде, де ПОВІСИТИ зеуйопка, - прибратинафуй арку й ТАМ пам'ятник Королеві. Але залізну бабу все рівно прибрати! Тільки дебіл не розуміє, шо воно КЛИЧЕ ворога, який прикидався її "другом" й всю історію НИЩИТЬ... Амінь
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13.09.2022 17:49 Відповісти
У нас є багато своїх заслужених діячів для пам'ятника на тому місці. Симон Петлюра (від пам'ятника щорсу починається вулиця Петлюри), Степан Бандера, Іван Мазепа, Король Данило...
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13.09.2022 17:57 Відповісти
А ще відомий факт, що для Щорса позував молодий Леонід Кравчук. Я не фанат Кравчука, але ж рано чи пізно і йому вирішать монумента поставити, так от він уже якби і є
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13.09.2022 18:21 Відповісти
так відкопай його-далі нехай позує
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13.09.2022 18:39 Відповісти
він зараз трохи не в "тонусі")))
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13.09.2022 23:17 Відповісти
Монумент за що? За те що в Біловезькій пущі по п'янці з Єльциним втягнув Україну назад в совок? В той час як Польща, країни Балтії заявили про рух в ЄС і в НАТО, він розказував, що ми не можемо різати по живому бо ми з росіянами брати.

Армія від Кравчука до Зеленського. Хто будував, а хто розпродавав. https://www.youtube.com/watch?v=nvAUuzRhCq0
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13.09.2022 18:49 Відповісти
Найкраще місце пам'ятнику Королеві Великобританії, як на мене, то на місці ватутіна у Маріїнському парку - і місце тихе, й парламентарі, проходячи повз пам'ятник, може зайвий раз згадають про демократію та відповідальність, притаманні британцям
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13.09.2022 18:22 Відповісти
В Одессе можно , вместо кумира ватного быдла Екатерины.
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13.09.2022 18:49 Відповісти
Прходячи повз такий пам'ятник, наші "парламентарі" зайвий раз згадають хіба шо про свою "нєдвіґу" та банківські рахунки у Лондоні.
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13.09.2022 18:54 Відповісти
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13.09.2022 19:32 Відповісти
А стільки років ТЕРПІЛА Королева сморід лаптєногої звірини....
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13.09.2022 17:44 Відповісти
Шоб это быдло в гроб наплевало? Хай сидят у себя на болотах
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13.09.2022 17:45 Відповісти
Вони абіділісь і на похорон фуйла і вусатой ***** теж не запросять
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13.09.2022 17:47 Відповісти
Путин не обиделся на то, что его пригласили на похорон королевы,. Он сказал, что скоро встретится с ней лично сам
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13.09.2022 18:59 Відповісти
Королева не зможе зустріти пуйла ТАМ, навіть якщо захоче, а вона не захоче. Королева потрапить у рай. Місце пуйла в пеклі. Їхні шляхи розійшлися назавжди.
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14.09.2022 00:04 Відповісти
И не надо. У них теперь свой могучий союз: сев. корея, сирия, эритрея, иран и венесуэла. Вот помрет Ким Чен Ын - на похороны приедет его брат с рфии - Кон Чен Ый.
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13.09.2022 17:47 Відповісти
там все зачищено...там сестриця Ина править ділами
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13.09.2022 17:51 Відповісти
Извини, друг, но в сортах говна не разбираюсь =)
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13.09.2022 18:27 Відповісти
Iдiотiв не можна випускати за межi iхньего середовища.
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13.09.2022 17:48 Відповісти
Когда хоронят королей и королев, отбросы человечества не приглашают на похороны.
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13.09.2022 17:48 Відповісти
уявіть--лукашенка і пуйло --читають за померших
ой ця пісня мені подобається--в далеку путь..в далеку путь від рідного порога..
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13.09.2022 17:48 Відповісти
бууууудьььмоооо уважніііі
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13.09.2022 17:49 Відповісти
і шо тут дивного???
ЇЇ Величність (як би сама мала змогу) зробила би так само...
пам"ять про Велику Королеву житиме віками...

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13.09.2022 17:49 Відповісти
пісюнков: "да мы не сильно и хотели туда ехать"
бульбохуйло: "я дал своему правительству задание организовать похороны получше королевских"
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13.09.2022 18:00 Відповісти
А навіщо свиняче рило в калачному ряду!
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13.09.2022 17:52 Відповісти
Місце орків і підорків - біля параші. В цивілізації їм робити нема чого.
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13.09.2022 17:55 Відповісти
Они, когда узнали, что фуршета не будет, сами отказались.
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13.09.2022 17:58 Відповісти
Сказали что с сумками и мешками явится в прощальный банкет запрещено.
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13.09.2022 18:16 Відповісти
та кто с этим чумным бараком разговаривать вообще будет
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13.09.2022 17:59 Відповісти
засраша + білораша = м'янма
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13.09.2022 17:59 Відповісти
Покладуть столові прибори ще, а потім збрешуть, що нічого не брали.
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13.09.2022 18:03 Відповісти
нема чого бидлю серед людей робити. їхній ривень якийсь папуас голосракий з енурезії чи як оті там дики племена
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13.09.2022 18:04 Відповісти
А ЗЕ!!??...
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13.09.2022 18:05 Відповісти
За умови якщо до брудної футболки вдягне краватку😂
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13.09.2022 18:29 Відповісти
Вирішили - на цей раз без під*расів!
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13.09.2022 18:12 Відповісти
Останутся без пирожков
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13.09.2022 18:14 Відповісти
Не стали паплюжити пам'ять про гідну людину!
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13.09.2022 18:16 Відповісти
и правильно сделали!нечести поганой нечего делать среди нормальных людей!
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13.09.2022 18:16 Відповісти
цікаво,а найвеличніший діяч **********,який своїм маштабом давно перевершив усіх монархів світу,зволить поїхати на похорон,чи він не може ні на годину відірватися від запису відосиків у своєму бункері?
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13.09.2022 18:16 Відповісти
Дєрмак не відпустить. А що коли Порох назад десь в Мостиськах не впустить?
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13.09.2022 19:37 Відповісти
Кажуть шо Король Британии Генрих и Николашка кровавый второй ,были двоюродными братьями..типа их матери были родными сестрами...в Первую Мировую...на фото той эпохи они очень похожи внешне...
Ютьюб в помощь...
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13.09.2022 18:21 Відповісти
Георг V...
Sorry
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13.09.2022 18:23 Відповісти
Забудь. Там вся европа перетрахалась исключительно между собой. Откуда у них у всех гемофилия-голубая кровь
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13.09.2022 18:26 Відповісти
Так и Кайзер Вильгельм тоже братан Николашки ..из переписка личная перед первой Мировой есть в Ютьюбе...
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13.09.2022 18:29 Відповісти
Всі європейські монархи родичі. Той же Ярослав Мудрий породичався з усією Європою не тому що був таким прозорливим, як пишуть в наших підручниках з історії, а тому що на той час папа римський видав указ яким заборонив близькородинні шлюби, і всі монархи кинулись шукати собі та дітям пару зі знатного роду, але з якими ще не були близькими родичами.
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13.09.2022 18:36 Відповісти
Лапоть і дерун пролетіли,як Хаймерс над Курськом
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13.09.2022 18:23 Відповісти
а так хотелось колхознику самозванцу и агенту моль кооператива озера на похорон королевны вражеской)
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13.09.2022 18:25 Відповісти
Оба Обнуляйтера в Минске и мацковии...Нелигитимны...такое дерьмо не приглашают на официальные мероприятия...
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13.09.2022 18:28 Відповісти
Она поди в последней воле записала чтобы этих пид...ов не пускали даже на порог
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13.09.2022 18:40 Відповісти
Телефонує Лукашенко Путіну:
- Уладзимир Уладзимиравич! Ты уже знаешь? Нас с тобой британцы не пригласили на похараны каралевы Елизаветы! Эта же даже не русафобия, а сплашное безабазие дипламатическае!
- Ну и что? Мы их на свои похороны тоже не пригласим!
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13.09.2022 18:41 Відповісти
Не достойні...
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13.09.2022 18:45 Відповісти
усіх хто дрочить на членіна на похорон королев не запрошують
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13.09.2022 18:54 Відповісти
Цікаво, а Зєля би запросив ***** до себе на похорони?
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13.09.2022 18:56 Відповісти
А ви дійсно вважаєте, що пуйло і Зелю переживе?! Не вистачає ще, щоб пуйло на Кощея Безсмертного перетворилось! Хай воно здохне хоча б наприкінці 2023 року!
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14.09.2022 00:12 Відповісти
Щоб "віддячити" ***** і бульбофюрер вирішили швиденько (до 19 вересня) здохнути і не запросити на власні похорони небіжчицю.
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13.09.2022 19:25 Відповісти
А що кімпузіка запросили і іранських аятолл?
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13.09.2022 19:33 Відповісти
Главное, чтобы всё прошло не как в сценарии фильма "Падение Лондона"
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13.09.2022 19:54 Відповісти
 
 