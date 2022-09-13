Росію і Білорусь не запросили на похорон королеви Єлизавети II
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Велика Британія не запросила Росію і Білорусь на похорон королеви Єлизавети II. Також на похорон не запросили представників М’янми.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
На похорон королеви, який відбудеться в Лондоні, запрошені близько 500 іноземних високопоставлених осіб. Запрошення були розіслані президентам більшості країн, з якими Британія має дипломатичні відносини. РФ і Білорусь до цього списку не входять.
"Велика Британія разом зі своїми західними союзниками прагнула ізолювати Росію і її союзницю Білорусь на світовій арені за допомогою економічних санкцій та інших заходів у відповідь на вторгнення Москви в Україну. М'янма і її Збройні сили також зазнали британських санкцій", - вказує видання.
У Великій Британії очікують, що на похороні з'явиться президент США Джо Байден і його дружина, прем'єр-міністри Канади, Австралії, Нової Зеландії та багатьох інших країн. Церемонія прощання з Єлизаветою II стане одним з найбільших дипломатичних зібрань Великої Британії за останні роки.
Будь ласка, зачекайте...
ЗСУ помножили рашку на ноль у всіх відносинах, включаючи й дипломатичні!
Похорони це ритуал, який має проходити чітко, не чекати ж на нього цілу годину....
Армія від Кравчука до Зеленського. Хто будував, а хто розпродавав. https://www.youtube.com/watch?v=nvAUuzRhCq0
ой ця пісня мені подобається--в далеку путь..в далеку путь від рідного порога..
ЇЇ Величність (як би сама мала змогу) зробила би так само...
пам"ять про Велику Королеву житиме віками...
бульбохуйло: "я дал своему правительству задание организовать похороны получше королевских"
Ютьюб в помощь...
Sorry
- Уладзимир Уладзимиравич! Ты уже знаешь? Нас с тобой британцы не пригласили на похараны каралевы Елизаветы! Эта же даже не русафобия, а сплашное безабазие дипламатическае!
- Ну и что? Мы их на свои похороны тоже не пригласим!