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Білий дім про переговори України та РФ: Путін не виявляє бажання припинення війни, Байден виступає за дипломатію

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путін

Президент США Джо Байден виступає за дипломатичне рішення війни РФ проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з національної безпеки США Джон Кірбі.

За його словами, вирішуватиме, чи настав час для дипломатичного врегулювання війни РФ проти України, президент Зеленський.

"Путін не виявляв жодного бажання припиняти цю війну проти українського народу, як ми бачили в ході його ударів у відповідь у Харкові минулими вихідними. Так що я не думаю, що час настав. Очевидно, що президент Байден повністю підтримує дипломатичний кінець цієї війни, кінець, який ми хотіли б побачити сьогодні, якщо це можливо. Але я не знаю, чи є така можливість сьогодні", - зазначив він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+30
Повітряні сили за дві години приземлили два російські літаки 👌
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13.09.2022 17:59
+25
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13.09.2022 18:05
+20
З росією дипломатія неможлива.
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13.09.2022 17:59
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Повітряні сили за дві години приземлили два російські літаки 👌
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13.09.2022 17:59 Відповісти
Только ультиматум для кровавых свинособак Все они сдохнут на нашей земле - все до единого
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13.09.2022 18:18 Відповісти
З росією дипломатія неможлива.
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13.09.2022 17:59 Відповісти
Не будьте таким категоричним - багато чого залежить від термінології.
У випадку з Лаптестаном, дипломатія = піздюліна.
І чим вищої якості дипломатія - тим кращий результат.
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13.09.2022 18:03 Відповісти
Дипломатія - це дипломатія. Інакше термінологічний хаос.
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13.09.2022 19:44 Відповісти
Немає Джонсана на Байдена. Які перемовини, коли ми наступаємо? Це нонсенс
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13.09.2022 18:13 Відповісти
дипломатію?
Скажіть !!! а скільки диплдоматично загинуло українців?
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13.09.2022 18:01 Відповісти
Яка до дідька дипломатія?!!! Це війна за виживання "або-або"! Тому мордор має бути знищено! Роззброєно, і роздроблено на держави які були окуповані імперією!
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13.09.2022 18:03 Відповісти
Со всем уважением, Старина Байден не умеет считать деньги. Сегодня переговоры - через год опять война. Арифметика в помощь. Или ковбою до сраки - что будет через год.
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13.09.2022 18:05 Відповісти
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13.09.2022 18:05 Відповісти
Это Дыров?
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13.09.2022 18:19 Відповісти
та отож
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13.09.2022 18:35 Відповісти
Як тільки кацапердія отримує п**ди, як раптом виникає тема дипломатії. Сюр.
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13.09.2022 18:09 Відповісти
вивід військ рф та погодження графіку репарацій
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13.09.2022 18:09 Відповісти
"Байден виступає за дипломатичне рішення війни РФ проти України".

Значить це правда, що пише пише «Європейська правда».
"Держсекретар США Ентоні Блінкен, який нещодавно приїздив до Києва, привіз послання від Джо Байдена про необхідність розпочати переговори з Путіним."

 Ми не можемо дозволити собі зупинитись. Це мій головний сигнал усім, хто там щось думає десь там, дехто навіть з лідерів, штовхаючи нас кудись в чиїсь зайві обійми. Ні. Ми не можемо дозволити собі зупинитися!.. До того моменту, коли ми відчуємо, що перемога відбулася.
Ми (як і раніше) хочемо закінчити війну. Але все змінилося. Cуспільство не хоче говорити з терористами. А ми спілкуємося навіть не з терористами. З терористами можна говорити хоч якось - якщо вони чогось вимагають. А з росіянами не можна домовлятися, не ясно, чи вони щось виконають. Ми вважаємо, що не виконають.
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/09/10/7146539/
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13.09.2022 18:09 Відповісти
за розповсюдження/посилання на ОП-шний фейк можна піти на путіна (за кораблем)
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13.09.2022 18:13 Відповісти
Так іди, і чим швидше тим краще. Переговорів з ****** не буде!
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13.09.2022 18:15 Відповісти
Нет, неправда. Америка выступает за победу Украины и разделение рф на малые государства. Всё остальное - инсинуации и специальные фэйковые вбросы. Даже в этой статье на цензоре - заголовок совершенно не отражает сути статьи. А вот это суть: "Путин не проявлял никакого желания прекращать эту войну против украинского народа, как мы видели в ходе его ответных ударов в Харькове в минувшие выходные. Так что я не думаю, что время пришло. Очевидно, что президент Байден полностью поддерживает дипломатический конец этой войны, конец, который мы хотели бы увидеть сегодня, по возможности. Но я не знаю, есть ли такая возможность сегодня." Люди, знакомые с американской манерой выражать мысли, согласятся со мной, что суть совершенно ясна - война до победы. Потому и Блинкин приезжал, чтобы Боневтика удержать от переговоров с путлером - не время ещё. Сегодня Стефанишина сказала, что русские обращались с просьбой о переговорах. Так что пока что всё идёт как надо.
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13.09.2022 22:38 Відповісти
а розумію все... однак знаючи історію американської дипломатії, та й взагалі міжнародної дипломатії і рішення, які приймали американські посадовці в різні часи стосовно різних вельми дискусійних\контроверсійних (напишу так) питань і ситуацій я особисто не виключаю, що таке повідомлення від Байдена могло бути озвучено. І ви всі, тут повинні реально на це подивитися. Могло ж? могло. Звісно, що могло бути обставлено різними умовами і т.п., але ж могло.
Тому досить тут викидати негативні емоції, які американцям до лампади - у них тільки інтереси США. Не забувайте про це, коли бачите їхню допомогу нам.
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14.09.2022 12:00 Відповісти
***** полізло до бутилки і свідомо, чи несвідомо, перетнуло межу "проста папіздеть". Тепер на кону репутація США.

А Ви самостійно сформували половину відповіді.
1. Що вигідно США?
2. Хто такий Блінкен? Яких позицій дотримується? За що його запам'я тають?
3. Чи є інші джерела які б підтвердили "про необхідність розпочати переговори"? (1-й закон журналістики каже: "Май 2 підтвердження")
4. Чи можна вважати УП\ЄП джерелом, після всього що вони останнім часом вивалили, і не забуваючи з чих рук харчується Сірожа Лещенко?
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14.09.2022 14:00 Відповісти
При чём здесь дипломатия? Ясно же написано: "Но я не знаю, есть ли такая возможность сегодня". В переводе на нормальный язык это означает, что нет такой возможности, переговоры невозможны. И потом - какой президент открыто скажет, что он за войну? Они все за мир, включая путлера - на словах. Не стоит американцев, на которых сейчас держится вся поставка вооружений, обвинять во всяких небылицах. Я удивлена, что Цензор публикует новость с таким, как-бы это сказать - неверным переводом. Потому что то, что люди читают в тексте, да ещё сказанное дипломатическим языком многим непонятно. Заголовки должны отражать суть, а не просто перевод. Неприятно удивлена такой работой Цензора.
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14.09.2022 19:43 Відповісти
"Не вірю в силу слова я , а вірю в силу пі*дюлей." (с)
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13.09.2022 18:11 Відповісти
оркам надо сматываться, пока не поздно, их говнокомандующий будет за то, чтобы они у нас подохли, а не вернулись домой
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13.09.2022 18:13 Відповісти
Я думаю, що вся руханка від США з початком переговорів пов'язана з виборами до Конгресу.
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13.09.2022 18:14 Відповісти
так тогда демократам выгодней победа Украины быстрая а не долгие перемовини
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13.09.2022 18:16 Відповісти
США боїться розвалу параші. Як і в 1991 році боялись розвалу срср. Президент США Буш старший у Верховній Раді тоді закликав українців зберегти союз. Буш заявив, що «президент Горбачов досяг вражаючих речей, і його політика гласності, перебудови і демократизації має на меті прийти до свободи, демократії і економічної незалежності». Президент США підтримав новий союзний договір і застеріг від «суїцидального націоналізму, заснованого на етнічній ненависті». https://www.radiosvoboda.org/a/vizyt-dzhorzha-busha-do-********-1991/31387273.html
Те саме говорила і прем'єр Великобританії Тетчер.
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13.09.2022 18:27 Відповісти
То що сталось на Харківщині це + 300 в карму Байдена і мінус 200 здоров'я Трампістів. А говорити про мирне врегулювання він змушений для виборців тому що всі хочуть миру.
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13.09.2022 19:00 Відповісти
Яка може бути дипломатія з терористами? Байден, не сором США.
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13.09.2022 18:16 Відповісти
З мордором "дипломатія" починається коли дуло твого автомату засунуте йому у сраку...
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13.09.2022 18:17 Відповісти
Тю, а чё они с талибами не договаривались? Или с Хусейном?
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13.09.2022 18:17 Відповісти
А что еще дядюшка Джо может сказать? В Штатах живут такие же идиоты, каки в Украине. Там Доня кумир для ряженых, у нас Зеля для лохов
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13.09.2022 18:18 Відповісти
Зеля воюет ? Испарись идиот
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13.09.2022 18:30 Відповісти
щас, адміни побачать його ІР, і порівняють з деактивованими...
А поки що спамимо.
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13.09.2022 18:32 Відповісти
Зеленського навіть до відома не довели коли Харківський котел паяли. Ви тут бистренько записалися,щоб бочку солідолу на буржуйки,Журавля і бронемашини вилить .Хто є хто війна показала,Буча,Гостомель, Мелітополь це на совісті Зеленського
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13.09.2022 19:01 Відповісти
Іпсо це ви. До речі ваше місце в спамі
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13.09.2022 21:22 Відповісти
Якби тобі, андрію, до такої схильності до скрупульозної роботи, ще розум... Чи ти, як і всі "антипорохи", вважаєш, що тоді треба було починати війну з рускіми, і все було б, як сьогодні? Бідні, бідні дурні люди...
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13.09.2022 19:16 Відповісти
Дядя ти зедебіл, або просто дебіл. Твій ваЗЕлін готував країну до шашликів, а не до війни!
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13.09.2022 18:34 Відповісти
При тому рідчайший.
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13.09.2022 18:50 Відповісти
ХОТІВ БИ Я ТЕБЕ ПОБАЧИТИ НА ЙОГО МІСЦІ
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13.09.2022 19:51 Відповісти
Ты вчера выполз зеленую задницу лизать? Тут такого дерьма хватает. Потому и грош вам цена
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13.09.2022 18:34 Відповісти
А чому у 2014 не воював та від повісток тікав? Не на часі було? Боневтік не воює, воює наше славетне ЗСУ. Слава ЗСУ! Не заважає, та і ладно. Хоча тут питання, бо кротів в оточенні повно. Він знав про вторгнення, але продовжував класти асфальт , розмінував кордони...він же бачив мир в очах пуйла. І чомусь для пуйла, було все одне, хто в нас буде президентом, тільки б не Порох. Чому би?
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13.09.2022 18:47 Відповісти
Ну да, ні тікав...він просто їх не отримував, бо в рашке концерти давав
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13.09.2022 19:01 Відповісти
Сподобалось "воює і знищує", зе хоча б один патрон для ЗСУ купив?
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13.09.2022 18:49 Відповісти
Він тут до чого?
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13.09.2022 18:59 Відповісти
Спочатку довів обороноздатність країни до ручки, чім і скористався пуйло, а тепер герой?
Бот-зеленка
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13.09.2022 19:06 Відповісти
Страшно то, що дєрьмаки впевнені, що їм вдасться одурити українські маси от саме отаким лайном яке з сраки в чатік виплескує "русофобенко"...
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13.09.2022 19:36 Відповісти
ЩЕ ДО НЬОГО ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ ЗНИКЛА
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13.09.2022 19:53 Відповісти
Накази віддавати не мішки з піском ворочати.
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13.09.2022 21:20 Відповісти
Пардон,але перевод зроблено вибірково і маніпулятивно
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13.09.2022 18:21 Відповісти
Это провокатор, не обращайте внимание.
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13.09.2022 19:12 Відповісти
Відкривай лендліз на повну катушку і дипломатія піде аж загурчить!
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13.09.2022 18:25 Відповісти
З 1 жовтня. Правда він мав початись з 9 травня.
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13.09.2022 18:29 Відповісти
кожного тижня щось надходить, і суттєво.
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13.09.2022 18:29 Відповісти
Это кацапский вброс, давно уже известно.
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13.09.2022 18:31 Відповісти
Це все єрунда, ленд-ліз - оце да!
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13.09.2022 18:46 Відповісти
Джо, ATACMSи давай, це найкраща діпломатія
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13.09.2022 19:06 Відповісти
CNN, про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з національної безпеки США Джон Кірбі... складається враження, що в американській еліті, починаючи... із Байдена, ******* жартувати. Тільки жарти політичні і утворюється "джаз". Зараз інша сторона каже, що про це не часі))

Але можна натякнути що це за "джаз", (https://www.washingtonpost.com/arts-entertainment/2022/04/30/biden-white-house-correspondents-dinner/ ) Жарти Байдена, а пише про них WP республіканців. Весна 2022.

- Окреме спасибі тим 42% від вас, хто дійсно аплодував. Я дуже рад бути тут сьогодні ввечері з єдиною групою американців з більш низьким рейтингом схвалення, ніж у мене».

- «Тревор чудовий. Коли мене вибрали, він влаштував шоу і назвав мене «новим батьком Америки». Дозвальте мені сказати вам що-небудь, друже: я здивований, що хто-небудь називає мене «новеньким». Ти мій хлопець».

Є підозра, що візит Пелосі, це як раз "прикол" Байдена...

А якщо серйозно, то підійміть останню заяву Байдена - що не так?)) Джон Кірбі останнім взнає новини?)
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13.09.2022 19:06 Відповісти
АстАнАвитесь!
За полгода в Грузию сдриснуло более миллиона сруских.
Грузия-она не резиновая
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13.09.2022 19:07 Відповісти
Гео Лерос сбросил видос в Ютьюб...где Арахамия в Запорожской области торгует с кадыровцами и оружием и гуманитаркой...
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13.09.2022 19:51 Відповісти
Гордая мразь ,,, с обосраными штанами ,,, ничего ,,, вже не довго залишилось ,,, ВСУ в путі ,,,,,
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13.09.2022 20:23 Відповісти
CNN якось не так зрозуміло Байдена.
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13.09.2022 20:28 Відповісти
Реальная политика не делается публичными заявлениями.
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13.09.2022 21:54 Відповісти
 
 