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війна (56671) Світовий банк (234) збитки (235)

Загальна сума збитків України від розв’язаної РФ повномасштабної війни становить близько $349 млрд, - звіт Світового банку

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

маріуполь

Війна Росії проти України завдала масштабних збитків українській економіці. Вартість відбудови вже зараз сягає близько 349 мільярдів доларів США.

Про це ідеться у новому звіті, підготовленому Світовим банком, Єврокомісією та українським урядом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Наслідки вторгнення відчуватимуться упродовж кількох поколінь, адже сім'ї було розділено й переміщено, порушено розвиток людського потенціалу, знищено культурну спадщину, а позитивна траєкторія розвитку економіки й рівня бідності змінилася на негативну", - ідеться у доповіді.

Аналіз охоплює лише період до 1 червня - тобто збитки, завдані упродовж останніх трьох місяців, у доповіді не враховані. За представленими у ній оцінками, прямі збитки, завдані у першу чергу житловому комплексу, транспорту, торгівлі та промисловості України, сягають 97 мільярдів доларів США. Тоді як збитки, спричинені порушенням економічних потоків та ланцюгів виробництва, оцінюються у 252 мільярди доларів. Дані дослідження підкреслюють масштаби викликів, з якими Україна стикається, намагаючись відновити свою економіку та водночас даючи відсіч російській агресії, яка не припиняється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Станом на 10 вересня сума збитків від російської агресії становить $340 млрд, - Шмигаль

У доповіді Світового банку підкреслюється, що попри критичну важливість поетапного підходу до реконструкції протягам кількох років у короткостроковій перспективі Україна потребує близько 105 мільярдів доларів для відновлення соціальної інфраструктури, зокрема, шкіл та лікарень, відновлення транспортних зв'язків та підготовки до можливої нестачі енергії цієї зими.

У доповіді Світового банку говориться також про те, що бідність в Україні зросте вдесятеро, а станом на кінець 2022 року один з п'яти українців, за прогнозами, житиме в бідності. У документі додають, що головними чинниками є різке зростання цін на продовольство, а також переміщення мільйонів людей, які втратили свої домівки.

Аналітики наголошують, що зростання рівня бідності буде ще більшим від прогнозованого, якщо уряди та інституції в усьому світі не зможуть надати Україні достатнього фінансування для поповнення невоєнного бюджетного дефіциту України, який є великим і невпинно зростає.

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Автор: Анна Судак
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«Із незрозумілих причин» Україна відмовилася від стягнення з РФ за анексований Крим - Зеркаль

6 місяців тому стало відомо, що українська влада відмовилася від стягнення майнових претензій з РФ за анексію території АР Крим у Європейському суді з прав людини. За приблизними розрахунками, Україна втратила через його окупацію $135 млрд.

Понеділок, 30 травня 2022
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13.09.2022 18:12 Відповісти
Так іноді не хочеться тиснути на кнопку "мені подобається". Дисонанс виникає.
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13.09.2022 18:16 Відповісти
Де хто у владних кабінетах лишиться голови - "із незрозумілих причин".
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13.09.2022 18:16 Відповісти
От підрахуї х$єві! Та там вже за трильйон давно перевалило!
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13.09.2022 18:13 Відповісти
А загублені життя понівечені тіла та долі? Цього вже не вернеш НІКОЛИ ! Кацапстан має бути знищений раз і назавжди !!!
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13.09.2022 18:32 Відповісти
Якось дивно визначаються обсяги збитків... декілька місяців тому, фігурували суми за 600 млрд, зараз за 300 млрд, через пару місяців можливо ми кацапам, ще винні будемо... ?
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13.09.2022 21:13 Відповісти
це те що фактично пораховано,і куди був доступ для оцінки,території які ще під руснею ніхто ще не оцінював на збитки.
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13.09.2022 21:45 Відповісти
Зараз йдуть важкі бої, люди жертвують свої життя за майбутнє України, то чи на часі такі розмови про гроші поки ми не перемогли? Чи влада таки сподівається на свою участь у Великому відбудівництві? Хай економісти ведуть свої підрахунки, але це питання для існуючої влади не на часі, так собі думаю.
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13.09.2022 21:37 Відповісти
ПОМНОЖИТИ НА ЧОТИРИ
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13.09.2022 21:59 Відповісти
 
 