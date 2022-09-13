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Лисичанськ (274) колабораціонізм (942) ЗСУ (5733) Офіс Генпрокурора (2352)

Коригувальницю вогню по позиціях ЗСУ в Лисичанську засуджено до 12 років за ґратами

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Також жінка повідомляла про наслідки роботи російської артилерії та фотографувала руйнування інфраструктури після "прильотів".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

"Прокурори у суді довели, що з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну мешканка Лисичанська передавала ворогу координати розташування у місті військовослужбовців та техніки ЗСУ",- ідеться у повідомленні.

Окрім цього, встановлено, що після того, як жінка передавала "цілі", РФ масовано обстрілювала позиції українських військових.

"Також засуджена була одним із модераторів телеграм-групи, де обмінювалися розвідданими про дислокацію та пересування ЗСУ на території Луганщини. У ній обговорювалися обстріли Лисичанська та Сєвєродонецька з позначенням адрес та місць влучання снарядів, а отримані відомості модератори надсилали ворогу", - повідомляє Офіс генерального прокурора.

Жінку затримали на початку квітня 2022 року. У ході судового розгляду засуджена пояснила, що діяла через негативне ставлення до державної влади України.

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За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лисичанської окружної прокуратури Луганської області суд визнав жінку винною у колабораціонізмі (ч. 2 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 КК України). Її засуджено до 12 років позбавлення волі.

Коригувальницю вогню по позиціях ЗСУ в Лисичанську засуджено до 12 років за ґратами 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
А коли цього посадять за здачу вагнерівців?
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13.09.2022 18:22
+11
Пока портнова с татаровым не посадят, сомневаюсь. Вся судейская шобла нуждается в грандиозной чистке.
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13.09.2022 18:22
+11
Я теж негативне ставлюся до державної влади України. І що з того? Повинен кацапським виродкам зливати наших бійців? От же **** кончена, скільки наших хлопців загинуло через ті обстріли, і всього тільки 12 років? Де ж та ВР, чому досі не прийняті закони про зраду у військовий час? Та її треба було повісити на стовпу з табличкою - Вона вбивала українців.
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13.09.2022 18:25
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v UA zarabotal spravedlivy sud ?
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13.09.2022 18:18 Відповісти
Пока портнова с татаровым не посадят, сомневаюсь. Вся судейская шобла нуждается в грандиозной чистке.
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13.09.2022 18:22 Відповісти
Интересно, на стеночку быдлоковрик ей прибила тоже Украина?
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13.09.2022 18:18 Відповісти
kovrik na stene eto 100% priznak sovka
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13.09.2022 18:21 Відповісти
Та ви щооо!!!? 😮 Це ж "по-богатому" у совків. В українській традиції на стіну вішалися рушники, які обрамляли ікони, або потрети родичів, чи Шевченка з Лесею Українкою. Були так звані "хідники" - їх стелили нп долівку, а також ряднини для лавок і скатертини для столів. Килими стінами обвішували і продовжують це робити азіати у переносних житлах - юртах, ярангах. Частіше замість кили ів правда там використовують шкури.
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13.09.2022 18:41 Відповісти
Килими теж вішали в Україні на стінах, це традиція східних країн Турції, Ірану та інш. так вона прийшла й до України. Тільки килими ткали інші та використовували шкіру вівці у холодні часи в зимку. Зараз немає у цьому потреби.
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13.09.2022 19:18 Відповісти
Зараз все одно є потреба в килимах на стіні, бо то - звукоізоляція від сусідів. Хто живе в своїх домах, можуть робити з килимами що завгодно. А в багатоквартирних на спільній з сусідньою квартирою стіні килим потрібен. Це не про смак, це про доцільність.
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14.09.2022 00:20 Відповісти
А коли цього посадять за здачу вагнерівців?
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13.09.2022 18:22 Відповісти
👍
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13.09.2022 18:48 Відповісти
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13.09.2022 18:59 Відповісти
А тебя когда посадят? Ты тролль,провокатор и т.д.
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13.09.2022 19:32 Відповісти
Если я назову тебя идиотом меня не должны забанить? Ведь это не оскорбление. Это диагноз)))
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13.09.2022 19:34 Відповісти
молода ше, буде на зоні пілотки лизати, а могла члени на волі посмоктувати!!))
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13.09.2022 18:22 Відповісти
Буде модератором ковирялок.
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13.09.2022 18:35 Відповісти
песпективы одна лучше другой конечно же
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13.09.2022 18:54 Відповісти
короче. Что Петя, что Зеля одна херня по отношению к рыгам и серпарасне. Вот сколько крови на руках этой *****? И ей 12 лет. Да на той же Параше она бы четвертак, за одну попытку получила. Пока власти жуют сопли, так и будем считать прилеты, хоронить погибших и разбирать руины..
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13.09.2022 18:22 Відповісти
у нас и за убийство преимущественно всегда 15 дают, а на той самой параше как минимум 25
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13.09.2022 18:51 Відповісти
Та не говори. Шо там с портянкой?
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13.09.2022 19:22 Відповісти
Я теж негативне ставлюся до державної влади України. І що з того? Повинен кацапським виродкам зливати наших бійців? От же **** кончена, скільки наших хлопців загинуло через ті обстріли, і всього тільки 12 років? Де ж та ВР, чому досі не прийняті закони про зраду у військовий час? Та її треба було повісити на стовпу з табличкою - Вона вбивала українців.
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13.09.2022 18:25 Відповісти
молода баба,я розумію вже старі,сссрівської закваски не сприймають може Україну,а тут ,скоріше за все,народилася вже після 91-ого,отримувала освіту українською...Але Донбас-це аномалія,патогенна зона,де виростають особливо цинічні безпринципні створіння.Скільки ж наших загинуло через цю істоту...
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13.09.2022 18:33 Відповісти
Саме через них почалася війна. Я за те щоб після визволення цього чудового краю годувальників України перейменувати його на нове ім'я. Наприклад Донецьк - Бандерівськ, а Луганськ - Шухевич. Нехай зрадники тікають звідти у Читу або Хабарівськ а ***** подавиться шмарклями!!!
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13.09.2022 18:46 Відповісти
Тут вся справа скоріш не в віці а саме в вихованні.Манкуртов роблять не з старих людей.Тому,якщо батьки у цієї недолюдини були неприхованними совкодрочерами,то й передали їй усю "спадщину"
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13.09.2022 19:48 Відповісти
ті в кого загинули рідні-запямятайте це рило..
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13.09.2022 18:37 Відповісти
шкода,що як завжди,фізіономії *героїв* замазують.Для чого,блін ?
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13.09.2022 18:52 Відповісти
не переймайтесь,за 12 років вона зміниця.Не в кращу сторону...
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13.09.2022 20:06 Відповісти
я про фізіономію)
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13.09.2022 20:07 Відповісти
Тю, лише 12 ?!!! То так наша влада цінує життя українців! Треба при нагоді показати що кров уураїнців не водиця!!!
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13.09.2022 18:38 Відповісти
І ото цю курву моїм коштом 12 років годуватимуть?
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13.09.2022 19:08 Відповісти
"засуджена пояснила, що діяла через негативне ставлення до державної влади України" - хрень какая то, а зачем обстреливать где живут мама с бабушкой? Ну и вiйсковi тут причем?
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13.09.2022 19:15 Відповісти
Бомжара, Пол ляма не нашла
З України втекла колишня директор Печерської гімназії №75 у Києві, яку суд відпустив під заставу у справі про наведення ворожої артилерії на позиції ЗСУ. Інформацію про це на судовому слуханні оприлюднив адвокат. Прокуратура перевіряє дані про перетин нею кордону з Угорщиною. Йдеться про директора київської школи Аллу Душкіну, яку звинувачують у здачі позицій ЗСУ в обмін на посаду міністра освіти. Наприкінці липня вона вийшла із СІЗО за півмільйона гривень.
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13.09.2022 19:23 Відповісти
І вже у теплому светрику. Він у буцегарні згодиться. Там доведеться позитивно ставитися до української влади всі 12 років
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13.09.2022 19:54 Відповісти
 
 