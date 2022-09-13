Зрадники на окупованих територіях тікають швидше, ніж відступають російські війська, - ОК "Південь"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
З територій, які звільняють від загарбників Збройні Сили України, зрадники виїжджають з сім’ями та награбованим ще раніше, ніж відходять російські війська.
Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Відповідаючи на питання, чи тікають колаборанти із тимчасово окупованого Криму та півдня України, вона сказала: "Так, при чому вивозять сім’ї, вивозять найдорожче, намародерене майно. Вони навіть забувають повернутися. Тобто колаборанти - ті, хто обрали для себе долю співпраці з окупаційною владою - під виглядом вивезення самого найдорожчого, все ж таки виїжджають і самі, і ще й попереду тих окупаційних військ, які залишають населені пункти, куди входять Сили оборони півдня".
Гуменюк зауважила, що зрадники добре усвідомлюють що на них чекає після звільнення загарбаних Росією територій.
Будь ласка, зачекайте...
Он получил российский паспорт за три дня до освобождения Вовчанской (Харьковская область) и рассказал на камеру как долго ждал этого счастливого момента.
Поздравим Николая))
Отримання паспорта чужої країни це не злочин. Але плювка в пику і зневажливого сміху гідний цілком.
Типовий Homo dolboyobus
1. Валіза - вокзал - рашка;
2. Довге (10 років) життя без паспорта або з паспортом негромадянина - неможливість виїзду за кордон, неможливість працювати в держструктурах (викладачем теж), неможливість брати участь у виборах тощо.
Потім іспити на знання державної мови, історії та державний устрій України, а далі побачимо.
СБУ, вперед!
Після вторгнення танкових дивізій Російської Федерації на територію суверенної України, Верховна Рада ухвалила два Закони про колабораціонізм. Вони стосуватимуться чиновників української влади та громадян, які погодилися співпрацювати з представниками окупаційної влади.
Радник голови МВС України пан Антон Геращенко заявив журналістам, що в Україні створені, і вже добре себе зарекомендували спеціальні служби, які займаються пошуком та нейтралізацією російських військових злочинців.
Український Моссад на звільнених від окупантів українських територіях також знайде усіх сепаратистів та колаборантів, які кричали на антиукраїнських мітингах: «Путин! Введи войска!», «Украины - нет», вішали на фасадах своїх будівель триколорі, плескали у долоні на проросійських мітингах зрадникам-«гауляйтерам», здавали загарбникам адреси військовослужбовців «АТО», «ООС» та ЗСУ, приносили букети квітів на могили терористів: мийника машин «Мотороли» та курощупа «Захарченко», який планував окупувати Велику Британію.
Насамперед меч правосуддя торкнеться громадян, які ставили мітки для бомбардувань російської авіації, надавали російським кураторам інформацію про позиції та блокпости ЗСУ, а також чиновників, які добровільно погодилися зайняти керівні посади в окупованих містах.
придется сделать для них гетто на бамбасе....
- Ну зачем так мрачно? Всё должно быть торжественно - мы же всё-таки люди верующие! Давайте называть его "ИСХОД"!!!