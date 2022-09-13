Зрадники на окупованих територіях тікають швидше, ніж відступають російські війська, - ОК "Південь"

З територій, які звільняють від загарбників Збройні Сили України, зрадники виїжджають з сім’ями та награбованим ще раніше, ніж відходять російські війська.

Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Відповідаючи на питання, чи тікають колаборанти із тимчасово окупованого Криму та півдня України, вона сказала: "Так, при чому вивозять сім’ї, вивозять найдорожче, намародерене майно. Вони навіть забувають повернутися. Тобто колаборанти - ті, хто обрали для себе долю співпраці з окупаційною владою - під виглядом вивезення самого найдорожчого, все ж таки виїжджають і самі, і ще й попереду тих окупаційних військ, які залишають населені пункти, куди входять Сили оборони півдня".

Гуменюк зауважила, що зрадники добре усвідомлюють що на них чекає після звільнення загарбаних Росією територій.

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