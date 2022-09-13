УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8078 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
8 282 35
війна (56671) деокупація (927) колабораціонізм (942)

Зрадники на окупованих територіях тікають швидше, ніж відступають російські війська, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

З територій, які звільняють від загарбників Збройні Сили України, зрадники виїжджають з сім’ями та награбованим ще раніше, ніж відходять російські війська.

Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Відповідаючи на питання, чи тікають колаборанти із тимчасово окупованого Криму та півдня України, вона сказала: "Так, при чому вивозять сім’ї, вивозять найдорожче, намародерене майно. Вони навіть забувають повернутися. Тобто колаборанти - ті, хто обрали для себе долю співпраці з окупаційною владою - під виглядом вивезення самого найдорожчого, все ж таки виїжджають і самі, і ще й попереду тих окупаційних військ, які залишають населені пункти, куди входять Сили оборони півдня".

Гуменюк зауважила, що зрадники добре усвідомлюють що на них чекає після звільнення загарбаних Росією територій.

Також читайте: СБУ зібрала докази на ексрегіоналів, які насаджували окупаційний режим на Луганщині

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+41
Везунчик Николай
Он получил российский паспорт за три дня до освобождения Вовчанской (Харьковская область) и рассказал на камеру как долго ждал этого счастливого момента.
Поздравим Николая))

показати весь коментар
13.09.2022 18:28
+18
показати весь коментар
13.09.2022 18:44
+14
Пенсию обнулить пусть Рашка теперь платит.
показати весь коментар
13.09.2022 18:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Везунчик Николай
Он получил российский паспорт за три дня до освобождения Вовчанской (Харьковская область) и рассказал на камеру как долго ждал этого счастливого момента.
Поздравим Николая))

показати весь коментар
13.09.2022 18:28 Відповісти
Ну тай де воно? Відпустили? Неначасі?
показати весь коментар
13.09.2022 18:29 Відповісти
Якщо він не колаборант, якщо не співпрацював з окупаційною владою, якщо він не чинив злочинів, то брати його нема за що.
Отримання паспорта чужої країни це не злочин. Але плювка в пику і зневажливого сміху гідний цілком.
Типовий Homo dolboyobus
показати весь коментар
13.09.2022 18:36 Відповісти
Брати його нема за що, але тепер (якщо не драпанув) в нього повинно бути 2 варіанти:

1. Валіза - вокзал - рашка;

2. Довге (10 років) життя без паспорта або з паспортом негромадянина - неможливість виїзду за кордон, неможливість працювати в держструктурах (викладачем теж), неможливість брати участь у виборах тощо.

Потім іспити на знання державної мови, історії та державний устрій України, а далі побачимо.
показати весь коментар
13.09.2022 23:28 Відповісти
На вокзалі в БНР
показати весь коментар
13.09.2022 21:08 Відповісти
Пенсию обнулить пусть Рашка теперь платит.
показати весь коментар
13.09.2022 18:53 Відповісти
кал лега "танцующего морячка" с крыма ))
показати весь коментар
13.09.2022 19:02 Відповісти
Ось тут ще кілька бридких мордяк: https://www.youtube.com/watch?v=x6isoL9MjEo

СБУ, вперед!
показати весь коментар
13.09.2022 19:38 Відповісти
У коллаборантов подгоряет…

Після вторгнення танкових дивізій Російської Федерації на територію суверенної України, Верховна Рада ухвалила два Закони про колабораціонізм. Вони стосуватимуться чиновників української влади та громадян, які погодилися співпрацювати з представниками окупаційної влади.

Радник голови МВС України пан Антон Геращенко заявив журналістам, що в Україні створені, і вже добре себе зарекомендували спеціальні служби, які займаються пошуком та нейтралізацією російських військових злочинців.

Український Моссад на звільнених від окупантів українських територіях також знайде усіх сепаратистів та колаборантів, які кричали на антиукраїнських мітингах: «Путин! Введи войска!», «Украины - нет», вішали на фасадах своїх будівель триколорі, плескали у долоні на проросійських мітингах зрадникам-«гауляйтерам», здавали загарбникам адреси військовослужбовців «АТО», «ООС» та ЗСУ, приносили букети квітів на могили терористів: мийника машин «Мотороли» та курощупа «Захарченко», який планував окупувати Велику Британію.

Насамперед меч правосуддя торкнеться громадян, які ставили мітки для бомбардувань російської авіації, надавали російським кураторам інформацію про позиції та блокпости ЗСУ, а також чиновників, які добровільно погодилися зайняти керівні посади в окупованих містах.
показати весь коментар
13.09.2022 19:51 Відповісти
https://t.me/c/1399753118/6119
показати весь коментар
13.09.2022 21:03 Відповісти
Очищення.
показати весь коментар
13.09.2022 18:28 Відповісти
Жданов вчера говорил, что их на расею не выпускают, даже с расейскими паспортами! там очереди стоят уже на пару десятков километров! ))
показати весь коментар
13.09.2022 18:30 Відповісти
та да.... то, что они тут нахер не нужны, это факт....
придется сделать для них гетто на бамбасе....
показати весь коментар
13.09.2022 19:19 Відповісти
Ето другое! Рашистам потрібні громадяни орди на території України як привід для їх звільнення в майбутньому.
показати весь коментар
13.09.2022 20:11 Відповісти
может и так..... опять начнут сопли лить про руцкаязычных граждан с расейскими паспортами....
показати весь коментар
13.09.2022 20:46 Відповісти
Холодна голова і тактика з стратегією. Ейфорії не місце, орки ще сильні....
показати весь коментар
13.09.2022 18:31 Відповісти
показати весь коментар
13.09.2022 18:31 Відповісти
У них уже умовний рефлекс.Як ото курка,що бачить тінь яструба і біжить стрімголов сама не зна куди,так і москалі тільки но зобачать крила байрактара так відразу біжать що хрєн догониш...Реально тому туркові,що видумав і робить ті байрактари (здається і призвіще в нього таке ж) треба поставити пам"ятник в Києві...За матеріал взяти роздовбані москальські танки,а як робочу силу використати полонених москалів...І хай ху...ло попробує підірвати,Ердоган йому за єдиний пам"ятник туркові в Україні накрутить хвоста шо мало не буде...
показати весь коментар
13.09.2022 18:38 Відповісти
В Баку, здається, пам"ятник "Байратарові" уже стоїть!
показати весь коментар
13.09.2022 18:59 Відповісти
Да ничего им не будет. Для виду парочку посадят, остальные откупятся с нашими то судами. Они просто шугнулись, потом расчумаются и обратно попрут как рыг после 2014 го.
показати весь коментар
13.09.2022 18:39 Відповісти
показати весь коментар
13.09.2022 18:44 Відповісти
- Владимир Владимирович! "Хахлы" над нами стебутся! Они предлагают нам назначить новый праздник в честь освобождения Украины! Эта же "русафобия"!
- Ну зачем так мрачно? Всё должно быть торжественно - мы же всё-таки люди верующие! Давайте называть его "ИСХОД"!!!
показати весь коментар
13.09.2022 18:56 Відповісти
Біжи не біжи - кругом дупа...З одного боку - "доброго вечора", а з другого - "ахмат сіла"...R.I.P☹️
показати весь коментар
13.09.2022 18:49 Відповісти
Гонки на виживання?
показати весь коментар
13.09.2022 18:51 Відповісти
Гуменюк зауважила, що зрадники добре усвідомлюють що на них чекає після звільнення загарбаних Росією територій. - І що їх чекає? Нові посади в адміністраціях та компенсації за завдану їм шкоду? "Понять і простить" (с)
показати весь коментар
13.09.2022 18:54 Відповісти
Українська земля очищається від кацапського зброду.
показати весь коментар
13.09.2022 18:56 Відповісти
Им же ясно сказали, что правительство Харьковской области будет в Якутске. Спешат наверно новые кабинеты занять
показати весь коментар
13.09.2022 18:59 Відповісти
ага. тамошний скульптор им каждому по кабинету вылепит. из того же материала. унитазы то они с собой прихватили ))
показати весь коментар
13.09.2022 19:05 Відповісти
показати весь коментар
13.09.2022 19:00 Відповісти
Добра новина,це очищення України від мотлоху.
показати весь коментар
13.09.2022 19:06 Відповісти
Гео Лерос полчаса назад вбросил видос убойной силы...про банду в Запорожской области которая торгует с кадыровскими крысами ...куратором является Давид Арахамия...
показати весь коментар
13.09.2022 19:47 Відповісти
 
 