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Боррель в Європарламенті закликав подвоїти зусилля з допомоги Україні: Контрнаступ успішніший, ніж планувалося

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

боррель

Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель привітав успіх української армії у зусиллях щодо повернення контролю над територіями, які були тимчасово окуповані російськими силами.

Про це глава дипломатії ЄС заявив під час свого виступу в Європарламенті, 13 вересня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ми повинні скористатися цією обставиною, коли Україна розпочала контрнаступ, який має більший успіх, ніж очікувалося, в тому числі і для нас самих. Це свідчить про те, що стратегія, якої ми дотримувалися з самого початку, є правильною і яку ми повинні застосовувати й надалі. Це не час здаватися, навпаки, час подвоїти наші зусилля", - сказав Боррель.

Він зазначив, що успіх української армії зумовлений в тому числі допомогою із ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба і Боррель обговорили контрнаступ України, надання зброї, санкції та фінансову допомогу

"Хто б міг подумати, коли Путін почав війну, що через пів року російська армія буде оборонятися або відступати? Але це також завдяки підтримці, яку ми надали, тому що війни виграються зброєю", - вказав Боррель.

Нагадаємо, вже кілька днів триває контрнаступ української армії на Харківщині. Так, 8 вересня ЗСУ звільнили Балаклію, окуповану від кінця лютого. Згодом стало відомо, що армія РФ тікає з Куп’янська та Ізюма.

13 вересня у Міноборони повідомили, що за тиждень в результаті наступальної операції на Харківщині звільнено 3800 кв. км, більше 300 населених пунктів, близько 150 тис. населення. Згодом там уточнили, що реальна цифра звільнених територій майже у двічі більше.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+19
Українці доказали всьому світу,що здатні боротися за свою свободу.
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13.09.2022 18:54
+12
Слава ЗСУ!
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13.09.2022 18:58
+10
дякуємо всім хто допомагає Україні, всім тим хто повірив і тим хто не вірив, але не шкодив...
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13.09.2022 19:00
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Українці доказали всьому світу,що здатні боротися за свою свободу.
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13.09.2022 18:54 Відповісти
А еще я крестиком вышивать умею
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13.09.2022 18:56 Відповісти
тебя твой кот научил...?
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13.09.2022 20:13 Відповісти
Чо сразу кот. Я и сам не совсем дядя Фьодор.
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13.09.2022 20:26 Відповісти
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13.09.2022 20:35 Відповісти
Слава ЗСУ!
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13.09.2022 18:58 Відповісти
пошли на х.й орбана с трибуны, зроби добру справу
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13.09.2022 18:59 Відповісти
ну? як і планувалось..до перемоги всі охочі
а ви згадайте перші дні вторгнення..
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13.09.2022 19:00 Відповісти
дякуємо всім хто допомагає Україні, всім тим хто повірив і тим хто не вірив, але не шкодив...
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13.09.2022 19:00 Відповісти
А ще він видав "ЄС хотів би мирних переговорів щодо України "якнайшвидше", але вирішуватиме керівництво України". Ще один в дупу пуйлу хоче заглянути?
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13.09.2022 19:01 Відповісти
Та ні - Борель вже давно зрозумів, що немає сенсу домовлятись там, де можно перемогти!

Але посада зобов'язує говорити те, в що сам не віриш.

І - якби там не було, але реально всі війни закінчуються перемовинами, навіть якщо це перемовини про повну і безоглядну капітуляцію!
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13.09.2022 20:37 Відповісти
Теж читала на рос.пабликаз, що той говорив про перемовини. Так й не зрозумiла, де правда
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13.09.2022 20:51 Відповісти
Та тільки не подвоюйте глибоку стурбованість!
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13.09.2022 19:01 Відповісти
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13.09.2022 19:22 Відповісти
Оце вже діло.
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13.09.2022 19:28 Відповісти
помогают, как могут

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13.09.2022 19:35 Відповісти
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13.09.2022 20:08 Відповісти
😯
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13.09.2022 20:29 Відповісти
Сьогодні сталася дивна річ.. покажчик стурбометра замер на відмітці "ноль". Це вперше з 2021 року.
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13.09.2022 19:36 Відповісти
Запам'ятай, пане Жозеп - війни виграють люди!

Якщо люди не хочуть перемоги, то получається як в Афганістані, скільки б зброї їм не надавали!
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13.09.2022 20:03 Відповісти
В этот раз так громко призвали, что аж мы услыхали. Интересно---а кого это призывали?
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13.09.2022 20:30 Відповісти
 
 