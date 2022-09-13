Боррель в Європарламенті закликав подвоїти зусилля з допомоги Україні: Контрнаступ успішніший, ніж планувалося

Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель привітав успіх української армії у зусиллях щодо повернення контролю над територіями, які були тимчасово окуповані російськими силами.

Про це глава дипломатії ЄС заявив під час свого виступу в Європарламенті, 13 вересня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ми повинні скористатися цією обставиною, коли Україна розпочала контрнаступ, який має більший успіх, ніж очікувалося, в тому числі і для нас самих. Це свідчить про те, що стратегія, якої ми дотримувалися з самого початку, є правильною і яку ми повинні застосовувати й надалі. Це не час здаватися, навпаки, час подвоїти наші зусилля", - сказав Боррель.

Він зазначив, що успіх української армії зумовлений в тому числі допомогою із ЄС.

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"Хто б міг подумати, коли Путін почав війну, що через пів року російська армія буде оборонятися або відступати? Але це також завдяки підтримці, яку ми надали, тому що війни виграються зброєю", - вказав Боррель.

Нагадаємо, вже кілька днів триває контрнаступ української армії на Харківщині. Так, 8 вересня ЗСУ звільнили Балаклію, окуповану від кінця лютого. Згодом стало відомо, що армія РФ тікає з Куп’янська та Ізюма.

13 вересня у Міноборони повідомили, що за тиждень в результаті наступальної операції на Харківщині звільнено 3800 кв. км, більше 300 населених пунктів, близько 150 тис. населення. Згодом там уточнили, що реальна цифра звільнених територій майже у двічі більше.