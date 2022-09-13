Швеція передасть Україні понад 500 тисяч доз вакцини Pfizer, адаптованої до "Омікрона"

Уряд Швеції ухвалив рішення подарувати Україні понад 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу виробника Pfizer/BioNTech.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на главу МЗС Швеції Анн Лінде.

За її словами, допомогу передали на запит України, що надійшов минулого тижня.

Зазначається, що передають новішу версію вакцини, адаптовану до штаму "Омікрон". Конкретну назву препарату не вказують. Ймовірно, йдеться про Comirnaty Original/Omicron BA.1, оскільки остання затверджена адаптована вакцина від Pfizer - Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 - отримала "зелене світло" від європейського регулятора та Єврокомісії лише напередодні.

"Україна буде однією з перших країн у світі за межами ЄС, які отримають нову, адаптовану вакцину", - зазначають у комюніке.

У ньому зазначають також, що Швеція, у пропорції до чисельності населення, за час пандемії коронавірусу стала одним з найбільших донорів вакцин для менш забезпечених країн.

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