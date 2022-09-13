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вакцина (3528) Швеція (655) Pfizer (168)

Швеція передасть Україні понад 500 тисяч доз вакцини Pfizer, адаптованої до "Омікрона"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

вакцина,пфайзер

Уряд Швеції ухвалив рішення подарувати Україні понад 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу виробника Pfizer/BioNTech.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням  на главу МЗС Швеції Анн Лінде.

За її словами, допомогу передали на запит України, що надійшов минулого тижня.

Зазначається, що передають новішу версію вакцини, адаптовану до штаму "Омікрон". Конкретну назву препарату не вказують. Ймовірно, йдеться про Comirnaty Original/Omicron BA.1, оскільки остання затверджена адаптована вакцина від Pfizer - Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 - отримала "зелене світло" від європейського регулятора та Єврокомісії лише напередодні.

"Україна буде однією з перших країн у світі за межами ЄС, які отримають нову, адаптовану вакцину", - зазначають у комюніке.

У ньому зазначають також, що Швеція, у пропорції до чисельності населення, за час пандемії коронавірусу стала одним з найбільших донорів вакцин для менш забезпечених країн.

Читайте: МОЗ дозволило робити друге бустерне щеплення проти СOVID-19

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Что, COVID? Это та фигня, которую мы пару лет назад считали главной проблемой человечества?
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13.09.2022 19:00
+4
БЕСПЛАТНО ИЛИ НА КАРМАН ВЕТЕРИНАРУ ЛЯШКО?
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13.09.2022 19:15
+4
От рашизма еще вакцину не придумали
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13.09.2022 20:48
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Лучше спиртом. Для протирки, естественно
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13.09.2022 19:00 Відповісти
Коли зеленського з єрмаком вакцинують, скільки можна косити?
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13.09.2022 20:46 Відповісти
От рашизма еще вакцину не придумали
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13.09.2022 20:48 Відповісти
Что, COVID? Это та фигня, которую мы пару лет назад считали главной проблемой человечества?
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13.09.2022 19:00 Відповісти
Не варто всіх так узагальнювати
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14.09.2022 08:46 Відповісти
А хіба ковідла не щезла 24.02.22? Ще півмільйона доз. І закон крадуцькі вже прийняли про примусові щеплення. Кому війна, а кому ковідні грошенята.
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13.09.2022 19:02 Відповісти
БЕСПЛАТНО ИЛИ НА КАРМАН ВЕТЕРИНАРУ ЛЯШКО?
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13.09.2022 19:15 Відповісти
А може все таки хоча би парочку САУ Archer?🙁
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13.09.2022 19:28 Відповісти
ну все..ковід - шо ще падли закопують???
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13.09.2022 19:54 Відповісти
Оце вже лишнє. Дякуємо, але прийняти не можемо, бо не дай Бог шведам не вистачить.
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13.09.2022 22:04 Відповісти
ПАДЛА, ідіть зі своєю вакциною і ковідлом, за сруським кораблем
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13.09.2022 23:00 Відповісти
На тобі Боже, що мені негоже.

Путін з зовні, а всілякі ляшки, наріки, арахамії на чолі із попередженим - із середини добивають.
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14.09.2022 08:43 Відповісти
 
 